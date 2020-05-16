Канадский миллиардер «вывел в свет» модные бренды Tommy Hilfiger и Michael Kors, а автопроизводителя Aston Martin вернёт в высший класс гонок.

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В начале 2020 года канадский миллиардер Лоуренс Стролл решил инвестировать в производителя престижных автомобилей Aston Martin — хотя спрос на машины компании падал и она терпела убытки. Это не первый случай, когда состоятельный канадец «спасает» люксовый бренд.

Лоуренс Стролл Фото Джеймса Моя

Мода и роскошь

Лоуренс Стролл родился в 1959 году в Монреале в семье бизнесмена Лео Струловича, благодаря которому бренды модной одежды Pierre Cardin и Polo Ralph Lauren появились в Канаде. Стролл успешно продолжил дело отца и уже в 80-х руководил распространением бренда Polo Ralph Lauren на рынке Европы.

Tommy Hilfiger

В 1989 году Стролл объединился с гонконгским инвестором из богатой текстильной династии — Сайласом Чоу, который был тогда исполнительным директором Ralph Lauren. Позже Чоу стал миллиардером и хорошим другом Стролла.

Вместе Стролл и Чоу основали инвестиционный фонд Sportswear Holdings и в том же году купили компанию Томми Хилфигера, тогда ещё не очень известного дизайнера. Новые партнёры помогли Tommy Hilfiger вывести бизнес на мировой уровень и в 1992 году провести IPO.

Через пару лет одежду Tommy Hilfiger носили Майкл Джексон, Снуп Дог и президент США Билл Клинтон. Бренд стал популярен не только в Америке: европейские туристы возвращались из Нью-Йорка домой с вещами Tommy Hilfiger.

Они открывали новые перспективы, превращая компанию в очень мощный, профессиональный, глобальный бизнес. В 1990-е мы выросли из компании в $100 млн до компании стоимостью $1 млрд и расширялись по всему миру.

Томми Хилфигер о партнёрстве со Строллом и Чоу



В 1996 году лицензию на продажу одежды от Tommy Hilfiger в Европе купил исполнительный директор испанского бренда Pepe Jeans Фред Геринг. Тогда Pepe Jeans тоже была связана со Строллом: в 1991 году его с Чоу компания Sportswear Holding приобрела Pepe Jeans и её дочернюю фирму — производителя официальных мужских костюмов Hackett Limited.

Европейское отделение Tommy Hilfiger сосредоточилось на классических премиальных вещах, в отличие от американского, где бренд продавал уличную одежду — мешковатые джинсы и футболки с очень крупными логотипами. С 2000 по 2006 год продажи Tommy Hilfiger в США постепенно падали, а в Европе росли примерно на 50% каждый год. Канадское отделение тоже оставалось прибыльным.

Геринг предложил кардинально изменить стратегию развития бренда: сосредоточиться только на прибыльных отделениях, и не пытаться вернуть утраченные позиции в США. Однако такой поворот мог сильно ударить по цене акций и не понравиться акционерам.

Руководство бренда, в том числе Стролл согласилось с планом изменений — если компания найдёт покупателя. Спустя несколько месяцев, в 2006 году, британская инвестиционная компания Apax Partners купила бренд Tommy Hilfiger за $1,6 млрд.

Asprey & Garrard

В 2000 году Стролл вместе с Чоу купили основанную ещё в 18 веке британскую ювелирную компанию Asprey & Garrard за £100 млн (около $152 млн).

Новые владельцы запланировали значительные изменения: креативным директором Garrard назначили дочь солиста Rolling Stones Майка Джаггера — Джейд Джаггер. А в Asprey запустили новые категории товаров, в том числе одежду, обувь и аксессуары — и демонстрировали их во флагманских магазинах бренда — например, в Лондоне.

В 2003 открылся ньюйоркский магазин компании в Trump Tower. Однако, по данным New York Post, критики не были впечатлены: «Магазин, который продает мокасины за $1600 и стремится конкурировать с французским домом моды Hermes, выглядит плоско и не самобытно». Компания отчитывалась о росте продаж — но не о росте прибыли.

Стролл и Чоу привлекли миноритарных акционеров для помощи в финансировании компании: в том числе инвестиционное отделение банка Morgan Stanley и холдинговую компанию TAG Group.

Однако привлечённые деньги не смогли помочь компании: по данным New York Post, в сумме инвесторы вложили в Asprey & Garrard около $400 млн. В феврале 2006 года консалтинговая фирма Deloitte занялась поиском новых покупателей на бизнес. И уже в марте фонды Sciens Capital Management и Plainfield Asset Management купили Asprey у прежних владельцев. Ещё через неделю инвестиционная фирма калифорнийского миллиардера Рона Беркла Yucaipa Companies приобрела Garrard: как сообщал Forbes, британские СМИ оценили сделку в $20-30 млн.

Сайлас Чоу и Лоуренс Стролл Марк Майнц / Getty Images

Michael Kors

Следующей покупкой партнёров стал бренд модной одежды Michael Kors. В 2003 году Стролл и Чоу купили контрольный пакет — 85% компании. По данным Forbes, на тот момент весь бизнес Michael Kors оценивался в $100 млн.

Основатель компании, дизайнер Майкл Корс покинул дом моды Celine, чтобы сконцентрироваться на собственном бренде. Как писал Vogue, в Celine «ему могли быть больше не рады».

Мы хотели инвестировать в какого-нибудь американца, чей стиль вдохновляет, кто опытен, но не слишком стар. С такими критериями было на удивление мало имён для выбора. Лоуренс Стролл

про Майкла Корса



Новые владельцы внесли изменения: в Michael Kors появились демократические линейки одежды, акцент сместился в сторону аксессуаров, бренд стали продвигать через сети универмагов, в которых увидели нехватку дизайнерской одежды.

Всё это способствовало успеху: 15 декабря 2011 года, в день IPO, оценка компании доходила до $4,6 млрд. Bloomberg назвал Майкла Корса «королём доступной роскоши», а оценку компании на тот момент «заоблачной».

Стролл и Чоу впервые стали долларовыми миллиардерами: в марте 2012 года Forbes оценивал состояние Стролла в $1,8 млрд.

В 2014 году Стролл и Чоу продали свои доли в Michael Kors, но сохранили отношения с компанией через участие в дочерней структуре, владеющей лицензией на продажи в Азии — Michael Kors Far East Holdings Limited. Несмотря на то, что Китай был на тот момент одним из самых быстрорастущих рынков роскоши, бренд только начинал заниматься этим регионом.

Магазин Michael Kors в Нью-Йорке

По мнению Time, причина успеха инвесторов заключалась в сочетании производственных возможностей семьи Чоу — они владели одним из крупнейших поставщиков текстиля на Востоке Novel Denim — и знаний Стролла в области международных продаж, разработки продуктов и маркетинга.

Покупка трека Circuit Mont-Tremblant

По словам Стролла, он с детства любил ощущение скорости, и уже в 13 лет мечтал обладать одним из автомобилей Ferrari. Его мечта сбылась в 1995 году, когда он купил Ferrari 250 GTO 1962 года. В 2000 году, чтобы иметь возможность использовать весь потенциал своего автомобиля, Стролл купил и отреставрировал гоночный трек Circuit Mont-Tremblant, расположенный недалеко от Монреаля.

Стролл за рулём Ferrari 250 GTO

Он провёл капитальный ремонт, установил защитные барьеры и расширил трассу с 9 до 11 метров, чтобы она соответствовала стандартам ассоциации Federation Internationale de l’Automobile. После этого здесь стали проводиться гоночные соревнования: например, Champ Car в 2007 году. Кроме того, Стролл организовал при трассе школу спортивного вождения.

За рулём я жесток: я использую возможности автомобиля на 100% — и если это гонка, то сильно рискую. Во время езды я не думаю о машине как о музейном экспонате и не вспоминаю о её стоимости. Лоуренс Стролл



интервью Official Ferrari Magazine

Местные жители подали на Стролла около 150 жалоб из-за шума на трассе. Некоторые полицейские отмечали: иногда приходилось кричать, чтобы пообщаться с заявителями.

Муниципалитет подал иск, но тот не дошёл до суда. Был принят новый городской закон: гонки без ограничений по шуму можно проводить только 52 дня в году, а в остальные дни шум в течение любого часа не должен быть выше 92 децибел — сравнимо с приближающимся поездом.

Circuit Mont-Tremblant Себастьян Раймонд

Montreal Gazette писала, что местных жителей бесит не столько шум, сколько поведение Стролла. «Он невероятно высокомерен», — рассказывал изданию один из жителей. Он не участвует в общественной жизни и не общается с соседями, говорил другой. «Он никому не позволяет приближаться к себе. Как будто он неприкасаемый. Только и твердит: “Обращайтесь к моим юристам”».

Приобретение команды «Формулы-1»

В июле 2018 года команда «Формулы-1» Force India по решению суда начала процедуру банкротства и оказалась под внешним управлением из-за тяжёлого финансового положения.

Стролл возглавил группу инвесторов, которая выкупила гоночную команду за £90 млн (около $117 млн). Кроме того, консорциум погасил £15 млн (около $19,5 млн) долга. На покупку тогда претендовал и российский производитель удобрений «Уралкалий», но отказался из-за неподходящих условий сделки.

Болид Force India

В 2019 году гонщиком команды стал 20-летний сын миллиардера Лэнс Стролл, а команду переименовали в Racing Point.

Спасение Aston Martin

Британский производитель престижных автомобилей Aston Martin известен не только созданием машин для Джеймса Бонда, но и более чем столетней историей, за которую фирма пережила семь банкротств.

В 2014 году в компанию пришёл Энди Палмер, очередная смена руководства принесла плоды: благодаря снижению затрат на комплектующие, усилению роботизации и сокращению непроизводственного персонала Aston Martin улучшила свои показатели.

В 2017 году компания получила прибыль впервые с 2010 года, а в октябре 2018 года провела IPO.

Гендиректор Aston Martin Энди Палмер и DBX Concept 15

В ходе IPO компанию оценили в £4,3 млрд (около $5,6 млрд). Для сравнения, в 2015 году Ferrari получила оценку в $9,8 млрд. Но соотношение капитализации к EBITDA у Aston Martin оказалось выше.

Однако после IPO в 2018 году цена акций Aston Martin снизилась почти на 93% к 11 мая 2020 года: чистая прибыль за это время падала, как и объём продаж. «Компания отчаянно нуждается в спасителе» — подчёркивало Bloomberg.

Динамика акций Aston Martin на Лондонской бирже

В конце января 2020 года Стролл возглавил группу инвесторов, которые договорились купить 16,7% акций Aston Martin за £182 млн (около $238,8 млн) с возможностью увеличения доли до 20%.

Стролл вносит большое преимущество, а именно устраняет насущную потребность бизнеса в деньгах, позволяя сосредоточиться на развитии бренда, а не на продажах для финансирования оборотного капитала. Ангус Твиди аналитик Citigroup Global Markets

По условиям сделки Стролл стал исполнительным директором Aston Martin, а его команда «Формулы-1» Racing Point с 2021 года изменит название на Aston Martin F1 сроком на 10 лет. Это будет означать, что компания вернётся в высший класс гонок после 60-летнего перерыва.

По случаю возвращения Aston Martin в «Формулу-1» графический дизайнер Шон Булл представил концепт их гоночной машины.

Также автоконцерн по условиям контракта прекратит сотрудничество с гоночной командой Red Bull и отложит производство электромобилей до 2025 года для сокращения издержек.

Я верю, что сочетание моего капитала и моего опыта — и в автомобильной отрасли, и в создании успешных мировых брендов — будет означать, что со временем мы реализуем весь потенциал Aston Martin. Лоуренс Стролл

