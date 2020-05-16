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Канадский миллиардер «вывел в свет» модные бренды Tommy Hilfiger и Michael Kors, а автопроизводителя Aston Martin вернёт в высший класс гонок.
В начале 2020 года канадский миллиардер Лоуренс Стролл решил инвестировать в производителя престижных автомобилей Aston Martin — хотя спрос на машины компании падал и она терпела убытки. Это не первый случай, когда состоятельный канадец «спасает» люксовый бренд.
Лоуренс Стролл родился в 1959 году в Монреале в семье бизнесмена Лео Струловича, благодаря которому бренды модной одежды Pierre Cardin и Polo Ralph Lauren появились в Канаде. Стролл успешно продолжил дело отца и уже в 80-х руководил распространением бренда Polo Ralph Lauren на рынке Европы.
В 1989 году Стролл объединился с гонконгским инвестором из богатой текстильной династии — Сайласом Чоу, который был тогда исполнительным директором Ralph Lauren. Позже Чоу стал миллиардером и хорошим другом Стролла.
Вместе Стролл и Чоу основали инвестиционный фонд Sportswear Holdings и в том же году купили компанию Томми Хилфигера, тогда ещё не очень известного дизайнера. Новые партнёры помогли Tommy Hilfiger вывести бизнес на мировой уровень и в 1992 году провести IPO.
Через пару лет одежду Tommy Hilfiger носили Майкл Джексон, Снуп Дог и президент США Билл Клинтон. Бренд стал популярен не только в Америке: европейские туристы возвращались из Нью-Йорка домой с вещами Tommy Hilfiger.
В 1996 году лицензию на продажу одежды от Tommy Hilfiger в Европе купил исполнительный директор испанского бренда Pepe Jeans Фред Геринг. Тогда Pepe Jeans тоже была связана со Строллом: в 1991 году его с Чоу компания Sportswear Holding приобрела Pepe Jeans и её дочернюю фирму — производителя официальных мужских костюмов Hackett Limited.
Европейское отделение Tommy Hilfiger сосредоточилось на классических премиальных вещах, в отличие от американского, где бренд продавал уличную одежду — мешковатые джинсы и футболки с очень крупными логотипами. С 2000 по 2006 год продажи Tommy Hilfiger в США постепенно падали, а в Европе росли примерно на 50% каждый год. Канадское отделение тоже оставалось прибыльным.
Геринг предложил кардинально изменить стратегию развития бренда: сосредоточиться только на прибыльных отделениях, и не пытаться вернуть утраченные позиции в США. Однако такой поворот мог сильно ударить по цене акций и не понравиться акционерам.
Руководство бренда, в том числе Стролл согласилось с планом изменений — если компания найдёт покупателя. Спустя несколько месяцев, в 2006 году, британская инвестиционная компания Apax Partners купила бренд Tommy Hilfiger за $1,6 млрд.
В 2000 году Стролл вместе с Чоу купили основанную ещё в 18 веке британскую ювелирную компанию Asprey & Garrard за £100 млн (около $152 млн).
Новые владельцы запланировали значительные изменения: креативным директором Garrard назначили дочь солиста Rolling Stones Майка Джаггера — Джейд Джаггер. А в Asprey запустили новые категории товаров, в том числе одежду, обувь и аксессуары — и демонстрировали их во флагманских магазинах бренда — например, в Лондоне.
В 2003 открылся ньюйоркский магазин компании в Trump Tower. Однако, по данным New York Post, критики не были впечатлены: «Магазин, который продает мокасины за $1600 и стремится конкурировать с французским домом моды Hermes, выглядит плоско и не самобытно». Компания отчитывалась о росте продаж — но не о росте прибыли.
Стролл и Чоу привлекли миноритарных акционеров для помощи в финансировании компании: в том числе инвестиционное отделение банка Morgan Stanley и холдинговую компанию TAG Group.
Однако привлечённые деньги не смогли помочь компании: по данным New York Post, в сумме инвесторы вложили в Asprey & Garrard около $400 млн. В феврале 2006 года консалтинговая фирма Deloitte занялась поиском новых покупателей на бизнес. И уже в марте фонды Sciens Capital Management и Plainfield Asset Management купили Asprey у прежних владельцев. Ещё через неделю инвестиционная фирма калифорнийского миллиардера Рона Беркла Yucaipa Companies приобрела Garrard: как сообщал Forbes, британские СМИ оценили сделку в $20-30 млн.
Следующей покупкой партнёров стал бренд модной одежды Michael Kors. В 2003 году Стролл и Чоу купили контрольный пакет — 85% компании. По данным Forbes, на тот момент весь бизнес Michael Kors оценивался в $100 млн.
Основатель компании, дизайнер Майкл Корс покинул дом моды Celine, чтобы сконцентрироваться на собственном бренде. Как писал Vogue, в Celine «ему могли быть больше не рады».
Новые владельцы внесли изменения: в Michael Kors появились демократические линейки одежды, акцент сместился в сторону аксессуаров, бренд стали продвигать через сети универмагов, в которых увидели нехватку дизайнерской одежды.
Всё это способствовало успеху: 15 декабря 2011 года, в день IPO, оценка компании доходила до $4,6 млрд. Bloomberg назвал Майкла Корса «королём доступной роскоши», а оценку компании на тот момент «заоблачной».
В 2014 году Стролл и Чоу продали свои доли в Michael Kors, но сохранили отношения с компанией через участие в дочерней структуре, владеющей лицензией на продажи в Азии — Michael Kors Far East Holdings Limited. Несмотря на то, что Китай был на тот момент одним из самых быстрорастущих рынков роскоши, бренд только начинал заниматься этим регионом.
По мнению Time, причина успеха инвесторов заключалась в сочетании производственных возможностей семьи Чоу — они владели одним из крупнейших поставщиков текстиля на Востоке Novel Denim — и знаний Стролла в области международных продаж, разработки продуктов и маркетинга.
По словам Стролла, он с детства любил ощущение скорости, и уже в 13 лет мечтал обладать одним из автомобилей Ferrari. Его мечта сбылась в 1995 году, когда он купил Ferrari 250 GTO 1962 года. В 2000 году, чтобы иметь возможность использовать весь потенциал своего автомобиля, Стролл купил и отреставрировал гоночный трек Circuit Mont-Tremblant, расположенный недалеко от Монреаля.
Он провёл капитальный ремонт, установил защитные барьеры и расширил трассу с 9 до 11 метров, чтобы она соответствовала стандартам ассоциации Federation Internationale de l’Automobile. После этого здесь стали проводиться гоночные соревнования: например, Champ Car в 2007 году. Кроме того, Стролл организовал при трассе школу спортивного вождения.
Местные жители подали на Стролла около 150 жалоб из-за шума на трассе. Некоторые полицейские отмечали: иногда приходилось кричать, чтобы пообщаться с заявителями.
Муниципалитет подал иск, но тот не дошёл до суда. Был принят новый городской закон: гонки без ограничений по шуму можно проводить только 52 дня в году, а в остальные дни шум в течение любого часа не должен быть выше 92 децибел — сравнимо с приближающимся поездом.
Montreal Gazette писала, что местных жителей бесит не столько шум, сколько поведение Стролла. «Он невероятно высокомерен», — рассказывал изданию один из жителей. Он не участвует в общественной жизни и не общается с соседями, говорил другой. «Он никому не позволяет приближаться к себе. Как будто он неприкасаемый. Только и твердит: “Обращайтесь к моим юристам”».
В июле 2018 года команда «Формулы-1» Force India по решению суда начала процедуру банкротства и оказалась под внешним управлением из-за тяжёлого финансового положения.
Стролл возглавил группу инвесторов, которая выкупила гоночную команду за £90 млн (около $117 млн). Кроме того, консорциум погасил £15 млн (около $19,5 млн) долга. На покупку тогда претендовал и российский производитель удобрений «Уралкалий», но отказался из-за неподходящих условий сделки.
В 2019 году гонщиком команды стал 20-летний сын миллиардера Лэнс Стролл, а команду переименовали в Racing Point.
Британский производитель престижных автомобилей Aston Martin известен не только созданием машин для Джеймса Бонда, но и более чем столетней историей, за которую фирма пережила семь банкротств.
В 2014 году в компанию пришёл Энди Палмер, очередная смена руководства принесла плоды: благодаря снижению затрат на комплектующие, усилению роботизации и сокращению непроизводственного персонала Aston Martin улучшила свои показатели.
В ходе IPO компанию оценили в £4,3 млрд (около $5,6 млрд). Для сравнения, в 2015 году Ferrari получила оценку в $9,8 млрд. Но соотношение капитализации к EBITDA у Aston Martin оказалось выше.
Однако после IPO в 2018 году цена акций Aston Martin снизилась почти на 93% к 11 мая 2020 года: чистая прибыль за это время падала, как и объём продаж. «Компания отчаянно нуждается в спасителе» — подчёркивало Bloomberg.
В конце января 2020 года Стролл возглавил группу инвесторов, которые договорились купить 16,7% акций Aston Martin за £182 млн (около $238,8 млн) с возможностью увеличения доли до 20%.
По условиям сделки Стролл стал исполнительным директором Aston Martin, а его команда «Формулы-1» Racing Point с 2021 года изменит название на Aston Martin F1 сроком на 10 лет. Это будет означать, что компания вернётся в высший класс гонок после 60-летнего перерыва.
Также автоконцерн по условиям контракта прекратит сотрудничество с гоночной командой Red Bull и отложит производство электромобилей до 2025 года для сокращения издержек.
По данным на апрель 2020 года Стролл занимал 804 позицию в списке миллиардеров Forbes, его состояние журнал оценивал в $2,6 млрд. Ему принадлежат дома в Лондоне, Мон-Трамблане, Уэстмаунте и на частном острове Мюстик в Карибском море, а также коллекция автомобилей Ferrari, в том числе Ferrari 275 GTB/4 S NART Spider 1967 года стоимостью $27,5 млн.
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