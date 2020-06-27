Чарльз Фрэнсис Дженкинс первым создал цветной кинофильм, провёл киносеанс для большой аудитории и организовал беспроводную телетрансляцию.

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Чарльз Дженкинс, 1923 год Shorpy

Юность и первые изобретения

Чарльз Фрэнсис Дженкинс родился 22 августа 1867 года неподалёку от города Дейтона, штат Огайо. Его родители имели британские корни: мать Дженкинса Мэри Энн Томас выросла в многодетной английской семье и помогала больным и бедным. А отец изобретателя Амас Дженкинс разделял убеждения религиозного движения квакеров и во всём стремился увидеть проявление божественной воли.

Чарльзу Дженкинсу было два года, когда семья переехала на ферму рядом с Ричмондом, штат Индиана. С детства Дженкинс интересовался машинами. В подростковом возрасте он наладил телефонную связь между сараем и домом, а одним из его ранних коммерчески успешных изобретений стал домкрат для подъёма фургонов, облегчавший смазку колёс.

Первый домкрат Дженкинс сделал для фермы родителей, затем устройство заинтересовало соседей. Тогда он собрал ещё несколько домкратов и продал их на рынке в городе.

Одно из устройств он покрасил — и его купили быстрее, чем остальные. Так Дженкинс выяснил: привлекательный продукт пользуется большим спросом.

Однажды он отремонтировал косилку, на что его отец сказал: «Это твой дар, и в том нет твоей большой заслуги». Глубоко верующий Амас Дженкинс всегда подчёркивал, что дар изобретателя его сын получил от Бога.

Чарльз Фрэнсис Дженкинс

Дженкинс учился в Spiceland Academy и около года посещал колледж Эрлхам (Earlham College), где изучал электричество. В 1883 году Дженкинс покинул дом.

Он несколько лет путешествовал по западному побережью США, изучал стенографию в Сиэтле и телеграфию в Ньюберге. Он переезжал с места на место, меняя работу, и нигде не задерживался подолгу.

Изобретатель побывал в горах, на побережье Тихого океана, в пустыне, но каждый год на несколько дней приезжал домой навестить родных. Он хотел, но не мог поделиться с ними впечатлениями — близким сложно было представить красоты, которые описывал Дженкинс. Поэтому изобретатель увлёкся фотографией и начал искать способ «передавать образы с помощью электричества».

В один из таких приездов мать убедила сына попробовать свои силы на государственной службе. Дженкинс был в Нью-Мексико, когда получил телеграмму о назначении его помощником Самнера Кимбола из Службы спасения жизни США. В 1886 году Дженкинс перебрался в Вашингтон, получив должность стенографиста.

Первые инвестиции и первая проекция

В 1887 году Дженкинс начал разрабатывать прибор для записи и воспроизведения кино. Он посвящал этому вечера после службы, но работа шла медленно. К 1892 году он разработал проектор, способный показывать на стене или экране движущиеся образы, но они были слишком малы для демонстрации в большой аудитории.

Вскоре Дженкинс нашёл первого инвестора, Джеймса Фримана. Он вложил разработку этого устройства — фантоскопа — $50 (около $1258 по курсу 2012 года).

17 января 1893 года партнёры заключили договор, согласно которому Дженкинс являлся единственным владельцем всех новых методов и устройств, изобретённых им для записи и воспроизведения движения. А Фриман отвечал за финансирование разработок и их продвижение.

В 1893–1894 годах они работали над фантоскопом вместе: Фриман был инвестором, ассистентом и маркетологом.

Фантоскоп Дженкинса, 1893-1894 год Tom Wilson

Летом 1894 года Дженкинс написал родителям, что приедет, чтобы продемонстрировать им одно из своих последних изобретений. 6 июня его семья, друзья и репортёры собрались в ювелирном магазине двоюродного брата Дженкинса в центре Ричмонда. В этот день Дженкинс впервые публично продемонстрировал разработанный им фантоскоп.

Дженкинсу нужно было электричество, но в магазине его не было. Дженкинс подключился к троллейбусной линии, снизив напряжение до нужного уровня с помощью ведра воды. Он поставил машину на стойку, а на противоположную стену повесил простынь. Жалюзи на окнах закрыли, и зрители стояли в полутьме, теряясь в догадках. Раздался резкий звук, и машина заработала. Луч из объектива осветил противоположную стену, и все увидели девушку — звезда водевиля Анабель исполняла «Танец бабочки». Когда машина остановилась и окна открыли, люди начали спрашивать друг друга, что они видели. Хотя все видели танцующую девушку, было не совсем ясно, откуда она взялась, как она двигалась. Зрители заглядывали за простынь, чтобы убедиться, что это не обман и за ней никого нет, потому что у них не было слов, чтобы выразить впечатления от увиденного.

цитата из статьи The Richmond Telegram

Это был первый цветной фильм — все его кадры были тщательно раскрашены вручную. А фантоскоп стал первой машиной, которая использовала намотанную плёнку и электрический свет для проецирования движения реального человека, снятого на плёнку. Так фантоскоп положил начало массовому кино.

В ноябре 1894 года Дженкинс подал патентную заявку на его первый фантоскоп и получил патент 26 марта 1895 года. Для сравнения, Томас Эдисон в 1891 году изобрёл и 14 марта 1893 года получил патент на кинетоскоп, но аппарат был предназначен для индивидуального просмотра коротких роликов. Братья Люмьер получили патент на синематограф в 1895 году, а первая публичная презентация синематографа состоялась 28 декабря 1895 года в Париже. Дженкинс независимо от Эдисона начал работать над своим устройством ещё до того, как Эдисон изобрёл свой кинетоскоп. И раньше Братьев Люмьер провёл первый массовый показ кино, сделав первый кинопроектор — фантоскоп.



Вместо затвора в фантоскопе использовались движущиеся лампочки, синхронизированные с непрерывно движущейся плёнкой. Устройство имело более короткую плёночную петлю, чем кинетоскоп Эдисона, но было дешевле и проще в производстве.

В фантоскопе Дженкинс использовал перфорированную плёнку, такую же применили в кинематографе братья Люмьер — изобретатели независимо друг от друга нашли это решение.

Впервые Дженкинс представил фантоскоп на выставке Pure Food Exposition в Вашингтоне в ноябре 1894 года. А в 1896 году Дженкинс получил патент на «кинетографическую камеру». В её конструкции использовались несколько вращающихся линз, синхронизированных с непрерывно движущейся плёнкой шириной три дюйма.

Партнёрство с Томасом Арматом и неудачный бизнес-проект

В октябре 1994 года, посещая Школу электричества Блисса (Bliss School of Electricity), 27-летний Дженкинс познакомился с новым одноклассником Томасом Арматом.

Увлечённый изобретениями современников — тахоскопом Аншютца и кинетоскопом Эдисона, — Армат поступил в школу, чтобы получить знания в области электричества и заниматься кинопроекцией.

25 марта 1895 года Дженкинс и Армат заключили соглашение о сотрудничестве, в котором было написано, что Армат будет «финансировать и продвигать изобретение Дженкинса».

Армат хотел использовать камеры, разработанные Дженкинсом, для своих экспериментов с кинопроекцией. Дженкинсу же нужны были деньги на развитие и продвижение фантоскопа.

Партнёры вместе разработали кинопроектор с механизмом зубчатой передачи, и 28 августа 1895 года Дженкинс и Армат подали заявку на совместный патент на эту конструкцию. Но опытный образец оказался ненадёжным.

Совместный патент на фантоскоп Дженкинса и Армата

Армат предложил Дженкинсу использовать для перемещения плёнки механизм «колотушки» — и это сработало, устройство стало более надёжным. Партнёры собрали три опытных образца фантоскопа с усовершенствованным механизмом перемещения плёнки.

В конце сентября 1895 года Дженкинс и Армат отправились в Атланту на выставку Cotton States Exposition. Там они построили два небольших зала, в которых с помощью трёх фантоскопов 18 дней показывали зрителям кино, используя кинетоскопические плёнки Эдисона.

Чтобы профинансировать участие в выставке, Армат заключил сделку со своими братьями. Они согласились предоставить $1500 для покрытия расходов при условии, что получат половину чистой прибыли от демонстрации фантоскопа на выставке. Позднее Армат утверждал, что его братья вложили $2000. Хотя зрители платили за просмотр фильмов по 25 центов, партнёры понесли убытки.

Первая попытка заработать на кино оказалась неудачной. Дженкинс объяснил это тем, что на выставке было представлено много изобретений, в том числе кинетоскоп Эдисона, и выделиться было непросто.

По словам Дженкинса, они работали «как турки». Напряжение было чрезмерным, Армат постоянно «ворчал», что фантоскоп надо совершенствовать, и в результате партнёры начали конфликтовать.

Борьба между изобретателями: Дженкинс против Армата

13 октября Дженкинс «одолжил» один из трёх фантоскопов, уехал в Ричмонд, чтобы продемонстрировать аппарат семье и друзьям, и не вернулся.

В декабре 1895 года он продемонстрировал проектор в Научном музее Института Франклина в Филадельфии. Он также подал патентную заявку как единственный изобретатель усовершенствованного фантоскопа.

Армат заявил, что новая патентная заявка Дженкинса нарушает его права и конфликтует с поданным за четыре месяца до этого совместным патентом. Позже Дженкинс ссылался на то, что он разработал прототип усовершенствованного фантоскопа ещё до знакомства с Арматом.

Фантоскоп

«Дело о вмешательстве» велось несколько месяцев, и в результате фантоскоп был признан результатом совместной работы Армата и Дженкинса.

Вскоре Армат сообщил Дженкинсу о продаже всех прав и процентов, предусмотренных контрактом между ними, своему двоюродному брату и деловому партнёру Дэниелу Кушингу.

Через несколько недель после сделки Кушинг рассказал Дженкинсу, что Арматы (Томас и его братья) заплатят наличными, если Дженкинс отзовёт свою патентную заявку и продаст им свои права на совместный патент.

По неизвестной причине Дженкинс согласился, получил $2500, и дело было закрыто. Доработав последнюю версию фантоскопа, Армат продал права на проекционный фантоскоп, назвав его «витаскоп», компании Raff & Gammon, представлявшей интересы Томаса Эдисона.

Витаскоп Эдисона

Реклама киносеанса, где использовался витаскоп

Эдисон использовал витаскоп для платных киносеансов массовой аудитории. Первый показ прошёл в мюзик-холле Koster & Bial’s в Нью-Йорке 23 апреля 1896 года. Армат выступал в качестве киномеханика в течение первой недели показа.

Через год несколько сотен проекторов работало по всей стране, а Армат и Эдисон зарабатывали на изобретении Дженкинса. По оценкам современников, Армат заработал около $500 тысяч.

Автомобиль с двигателем спереди, экскурсионный автобус и другие изобретения Дженкинса

В декабре 1895 года Дженкинс оставил государственную службу ради работы над своими изобретениями. Он продолжал разрабатывать, улучшать и патентовать различные кинокамеры, проекторы и устройства.

В декабре 1896 года он подал патентную заявку на машину для печати проекционных снимков с негативов кинофильмов.

Тогда же он помог конкуренту Эдисона Зигмунду Любину разработать синеограф. Этот кинопроектор в январе 1897 год Любин начал продавать по $150, в марте открыл сервис для обслуживания синеографа (Cineograph Exhibition Service), а в мае студию для производства фильмов.

За научные достижения и изобретения в области киноаппаратуры в 1897 году Институт Франклина наградил Дженкинса золотой медалью Эллиота Крессона. Признание увеличивало шансы изобретателя привлечь финансирование для своих разработок.

Но успехи Дженкинса беспокоили конкурентов. В январе 1898 года Армат написал в Институт Франклина письмо, в котором заявил, что Дженкинс не был настоящим изобретателем фантоскопа. Институт провёл расследование, которое подтвердило обоснованность награды Дженкинса, и в октябре того же года отклонил жалобу Армата.

В 1924 году Армат и Эдисон ещё раз пытались опротестовать решение Института Франклина, обвиняя Дженкинса «в мошенничестве и искажении фактов», но вновь собранная комиссия пришла к выводу, что Дженкинс награждён справедливо.

Несмотря на все выпады Армата, Дженкинс продолжал заниматься новыми изобретениями. В период с 1898 по 1912 год он изобрёл автомобиль с двигателем спереди, а не под сиденьем, спроектировал первый автобус для обзорных экскурсий, создал автомобильный самостартер, усовершенствовал двигатель внутреннего сгорания и придумал бумажный контейнер для хранения жидкостей — например, молока.

При помощи радио Дженкинс пытался искать внеземные сигналы Shorpy

Но киноиндустрия оставалась его приоритетом: он создал камеру для замедленной съёмки и камеру «мгновенного воспроизведения событий» на спортивных соревнованиях (Chronoteine Camera), разработал прототипы факса и DVD-плеера (Discrola). В 1913 году за достижения в киноиндустрии Дженкинс получил медаль Скотта.

Как появилось телевидение

Уже более четверти века Дженкинс «гонялся за смутной идеей видеть на расстоянии с помощью радио». 25 июля 1894 года он опубликовал в журнале The Electrical Engineer статью «Передача изображений с помощью электричества», в которой описал многопроводниковую телевизионную систему.

Схема многопроводниковой телесистемы Дженкинса. Для передачи изображения Дженкинс предложил использовать мозаику селеновых ячеек, для воспроизведения — соответствующую мозаику ламп накаливания

К этой идее он вернулся только в 1913 году. 27 сентября Дженкинс опубликовал в журнале Moving Picture News статью «Кино по воздуху — захватывающие возможности развития кинематографа».

Далее последовала целая серия разработок. В 1915 году Дженкинс изобрёл круглый объектив. Это позволило отказаться от затвора в передающем изображение устройстве и непрерывно демонстрировать фильм. Затем он разработал сканер, который направлял луч света по мере движения плёнки так, чтобы он попадал в каждую точку каждого кадра.

И наконец Дженкинс добился успеха — в январе 1922 года впервые в истории передал изображение с помощью радио.

Чарльз Дженкинс, 1922 год Shorpy

13 марта 1922 года он подал патентную заявку на устройство для беспроводной передачи изображений. В октябре Дженкинс провёл первую демонстрацию устройства при содействии ВМС США и Отдела почтовой связи.

Он передал портреты президента США Уоррена Гардинга и ещё нескольких людей по проводной связи из своей лаборатории в Вашингтоне на расстояние семи миль (11 км) на военно-морскую радиостанцию. Оттуда их транслировали по радио на приёмник, находившийся в здании почты в Вашингтоне.

Через пять месяцев, в марте 1923 года, Дженкинс и ВМС США ещё раз протестировали устройство. Изобретатель передал фотографии и фотосообщения на расстояние 135 миль (217 км) с радиостанции ВМС США в редакцию газеты Evening Bulletin в Филадельфии, которая в тот же день опубликовала их.

Свидетелями трансляции стали несколько высокопоставленных лиц. После этих экспериментов ВМС США решили использовать разработку Дженкинса для передачи погодных карт на корабли.

Сам изобретатель публично заявил, что если транслировать 16 изображений в секунду (скорость проекции кинофильма), то телевидение станет реальностью.

Через два с половиной года Дженкинс реализовал эту идею. 13 июня 1925 года он публично продемонстрировал возможность беспроводной трансляции кино, передав звук и движущиеся силуэты.

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Для этого изобретатель значительно доработал передающее и принимающее устройства.

Для трансляции Дженкинс использовал сканер Паула Нипкова, но усовершенствовал его. Он разместил линзу напротив каждого из 48 отверстий сканирующего диска и таким образом увеличил их величину до размера рабочей поверхности линзы.

Диски вращались со скоростью 900 оборотов в минуту, чтобы сканировать плёнку со скоростью 16 кадров в секунду.

Схема дискового сканера Дженкинса, 1925 год

Однако Дженкинс понимал, что сканер имеет недостатки: например, диаметр диска ограничивал размер передаваемого изображения. Для качественной трансляции кино он разработал новый аппарат.

Схема барабанного сканера Дженкинса, 1928 год

Дженкинс использовал цилиндр с 48 отверстиями. От каждого из них к центру цилиндра направлялся кварцевый стержень. Вдоль оси вращения барабана размещалась неоновая лампа. Четыре катодные мишени располагались под каждым из четырёх рядов, и они активировались через четырёхсегментный коммутатор радиоприёмника.

Барабанный сканер (механизм радиовизора Дженкинса), 1928 год

На разработку ушло три года. И 5 мая 1928 года Дженкинс провёл первую успешную телетрансляцию 35-миллиметрового фильма для Федеральной комиссии по радиосвязи. Он использовав дисковый сканер для передачи и барабанный сканер для приёма кино.

Старт телевещания в США: корпорация Дженкинса и её конкуренты

2 июля 1928 года Федеральная комиссия по радиосвязи предоставила Дженкинсу первую в истории США лицензию на коммерческое телевещание. В тот же день состоялась первая телетрансляция.

К тому моменту в пригороде Вашингтона уже работала «Лаборатория Чарльза Дженкинса» (Charles Jenkins Laboratories). На её базе Дженкинс открыл первую в США телестанцию — W3XK.

Из-за узкого диапазона выделенных частот W3XK могла транслировать только силуэты, но вскоре станции разрешили использовать частоту 4,95 МГц с полосой пропускания 100 кГц и мощностью 5000 Вт, и станция смогла транслировать серо-белое кино.

Дженкинс был известен и владел технологией, но у него не было денег на её развитие.

В 1928 году Дженкинс уговорил Ли Де Фореста, изобретателя и основателя «Радиокорпорации Де Фореста» (De Forest Radio Corporation), и нескольких банкиров из Нью-Йорка инвестировать $10 млн в «Телевизионную корпорацию Дженкинса». Он открыл её в декабре 1928 года.

Презентация радиовизора Ли Де Форесту

Начиная с 1929 года, телевещание велось из Уитона, штат Мэриленд, по вечерам пять дней в неделю.

Поначалу «Телевизионная корпорация Дженкинса» вела переговоры с сетями театров, предлагая им возможность прямых трансляций кино. Но в итоге Дженкинс отказался от этой идеи и сосредоточил все силы на приёмниках для частного пользования.

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Однако уже в начале 1929 года «Телевизионная корпорация Дженкинса» вновь столкнулась с финансовыми проблемами.

И в сентябре 1929 года она перешла под управление «Радиокорпорации Де Фореста». Президентом «Телевизионной корпорации Дженкинса» стал Джеймс Гарсайд, а Дженкинс сохранил представительские функции, заняв пост вице-президента.

Дженкинсу надо было привлечь аудиторию. Он понимал, какое значение имеет название. Поэтому, подчёркивая, что он транслирует кино беспроводным способом, Дженкинс использовал название «радиовидение».

16 января 1930 года он представил публике радиовизор, который стоил $395 (около $5901 по курсу 2020 года).

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Дополнительно к нему необходимо было приобрести ещё два устройства для приёма звука и изображения, размер которого был всего 2 дюйма на 1,5 дюйма. Специальная линза увеличивала картинку, но на ней невозможно было различить черты лиц.

«Телевизионная корпорация Дженкинса» начала выпускать «радиовизионную» аппаратуру, а другие производители должны были получать лицензии на использование патентов компании.

Дженкинс стремился заработать на продаже трансмиттеров, радиовизоров, дополнительных устройств. Но не преуспел в этом.

Даже до наступления «чёрного четверга» 24 октября 1929 года цена радиовизора в $395 была высокой. Для сравнения, в 1927 году мотоцикл Harley-Davidson стоил $235. А с началом Великой депрессии получить прибыль от продажи дорогих новинок стало невозможно.

В тот момент конкуренция нарастала:

В Великобритании успешно работал Джон Лодж Бэрд, который в 1928 году провёл первую телетрансляцию из Лондона в Нью-Йорк, его разработку в 1929 году стала использовать для телетрансляций Британская радиовещательная корпорация (BBC).

к 1932 году Бэрд разработал телевизионную систему и достиг коммерческого успеха, продав 10 тысяч приёмников по цене £26 (около $91,26 на тот момент), то есть в четыре раза дешевле радиовизора.

В США «Телевизионная корпорация Дженкинса» конкурировала с другими корпорациями: General Electric Company развернула программу разработок в сфере телевидения, Bell Telephone Laboratories представила свою телевизионную систему.



Само слово «телевидение» уже использовала компания AT&T, продвигая фототелефон.



Кроме того, «радиовидение» имело существенные ограничения, например, низкое разрешение изображения и прерывистость трансляции. И на смену технологии электромеханического телевидения, которую использовал Дженкинс, пришло электронное телевидение.

Одну из первых успешных телетрансляций с помощью новой технологии в США в 1927 году провёл американский молодой изобретатель Фило Фарнсворт. Ранее в 1907 году российский изобретатель Борис Розин создал первый электронный телевизор.

Ещё в 1928 году Radio Corporation of America (RCA), доминировавшая на рынке радиовещания в США, заявила, что хочет взять лидерство в телевещании. Корпорация сделала ставку на электронное телевидение, инвестировав в его развитие $50 млн.

RCA преуспела в развитии телевидения. В 1939 году компания транслировала открытие Всемирной выставки в Нью-Йорке, в том числе речь президента Франклина Делано Рузвельта, который стал первым президентом, появившимся на телевидении. Кроме того, RCA производила и продавала свои телевизоры.

Страдая от сердечной недостаточности, Дженкинс в конце 1930 году продал «Лабораторию Чарльза Дженкинса», а в 1931 году Ли Де Форест полностью выкупил «Телевизионную корпорацию Дженкинса», но не смог бороться с конкурентами и обанкротился. 22 января 1932 года компания была ликвидирована.

Некролог Дженкинса в The Washington Post

Дженкинс сделал открытия во многих сферах, получив более 400 патентов, 75 из которых были связаны с телевидением. В 1916 году он основал Общество инженеров кинематографа (SMPTE) и был его первым президентом.