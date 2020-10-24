Страстью братьев были самолёты, но две семейные трагедии привели их к идее джакузи.

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Ванна с гидромассажем называется «джакузи» не просто так, а по фамилии изобретателя — Jacuzzi, и стала именем нарицательным. Фамилия Джакузи принадлежит итальянским братьям-изобретателям, которые изначально конструировали аэропланы и пропеллеры.

Зарождение семьи Джакузи

Семья Джакузи зародилась на севере Италии. Основатели рода Тереза и Джованни поженились в 1886 году, в этом же году у них появился первый сын — Ракеле, а потом ещё шесть сыновей и шесть дочерей. Всего у пары родилось 13 детей. Семья была небогатой и жила на ферме, где выращивала скот и возделывала огород.

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В Европе в это время шла индустриальная революция, но в Италии основным источником работы всё ещё оставалась агросфера. Поэтому обычной практикой было ездить на сезонные работы в другие страны — в то время представители разных компаний Германии и Австрии объезжали деревушки северной Италии и нанимали молодых людей.

В 1898 году старшие сыновья Джакузи, Ракеле и Валериано, впервые поехали работать в Германию. К этому моменту они окончили только три класса школы. Ракеле было 12 лет, а Валериано — 11 лет.

Братья работали по 9–10 часов в день на кирпичном заводе: заливали глину в формы, прессовали и формировали кирпичи. Старшие дети Джакузи работали по полгода, возвращались домой и вновь уезжали в Австрию или Германию. Платили немного, но дети радовались, что пополняют бюджет семьи и сами покупают себе одежду.

Эмиграция в Америку

После нескольких лет такой работы Валериано Джакузи решил поехать в США вслед за своими друзьями. Но родители не хотели, чтобы сын уезжал один, ему разрешили поехать только если он возьмёт с собой брата Франческо.

В сентябре 1907 года Валериано и Франческо отправились в Америку на корабле. Там они занялись строительством железной дороги, а после — добычей полезных ископаемых. Заработанные деньги братья отправляли семье в Италию.

Так началась эмиграция семьи Джакузи в США — все члены семьи постепенно перебрались в страну с 1907 года по 1920 год.

Семья Джакузи на террасе их родового дома перед отъездом из Италии, 1920 год Pinterest

Старший сын Джакузи, Ракеле, был инженером-самоучкой и изобретателем, хоть и имел всего три класса образования. С самого детства он много читал и интересовался изобретениями. А после армии понял, что хочет конструировать самолёты, и отправился в Милан изучать лётное дело. Отучившись шесть месяцев, он купил билет в Нью-Йорк на деньги, которые прислали братья.

В Америке три брата Джакузи решили воссоединить семью, даже нашли подходящую землю, где могло бы поселиться большое семейство. Отец братьев Джованни Джакузи одобрил идею и решил перевозить семью.

В октябре 1911 года в Америку приехал четвёртый брат — Джузеппе, а в декабре 1912 года прибыли ещё два брата — Джокондо и Джелиндо. Братья работали на нефтеперерабатывающем заводе, а затем на ферме. Заработанные деньги посылали в Италию, чтобы остальные члены семьи смогли перебраться.

В январе 1913 года Валериано поехал в Италию, чтобы помочь остальной семье с переездом. Отец уже нашёл покупателя на дом и начал оформлять документы для переезда. Но в мае 1915 года Италия вступила в Первую мировую войну, и все выезды из страны были закрыты.

Валериано призвали в армию, но прослужил он недолго — в одной из схваток ему проломили череп. Он выжил и пролежал в госпитале три месяца, а после отправился домой на длительное восстановление. В армию он больше не вернулся.

Валериано Джакузи Jacuzziwines

Пропеллеры и начало бизнеса

В середине 1911 года Ракеле получил первую работу в сфере авиации — его приняли механиком в компанию R.L. Remington, которая владела несколькими маленькими самолётами.

Когда у компании возникла проблема с пропеллером для прототипа нового самолёта, Ракеле применил инженерные знания и навыки работы по дереву. Он их получил от дедушки Франческо, который был плотником. Ракеле спроектировал и построил пропеллер, который оказался успешен — самолёт полетел. Модель пропеллера прозвали «зубочисткой» из-за характерной формы.

Это послужило началом нового бизнеса компании R.L. Remington — она стала строить пропеллеры по схеме Ракеле. Он понял, что ему нужна помощь братьев. Так R.L. Remington принял на работу Валериано. И братья вдвоём трудились над разработкой пропеллеров.

Ракеле Джакузи на производстве пропеллеров Pinterest

Разработка Ракеле привлекла внимание авиационных компаний Union Gas Engine Company и Corham Aviation School. Пропеллер перевыпустили уже под фамилией Джакузи. К 1917 году пропеллеры начали пользоваться таким спросом, что остальные братья тоже присоединились к бизнесу.

Пропеллеры заметил Ли Скотт из компании Hall-Scott Motor Company и уговорил братьев стать эксклюзивным поставщиком для его компании. В то время братья уже работали на себя — как семейный подряд. В 1917 году они переехали в Беркли, где базировалась компания Скотта. Они арендовали большой дом, где жили вместе.

Первый дом братьев Джакузи в Беркли, Калифорния Pinterest

В 1920 году братья официально оформили бизнес — создали компанию Jacuzzi Brothers, которой владели в равных долях. Кроме себя, они включили во владение Олимпию, жену Ракеле, поскольку она жила с ними и вела всё домашнее хозяйство. Валериано вернулся в Америку в 1921 году и тоже получил свою долю — 6000 акций.

Производство братьев Джакузи, 1921 год Pinterest

Самолётостроение — страсть братьев, которая привела к трагедии

Ракеле хотел не просто разрабатывать пропеллеры, он хотел конструировать самолёты. Сначала по проекту Ракеле братья построили маленький одноместный самолёт, который работал на перестроенном двигателе Ford Model T. Самолёт прозвали «комаром» за его небольшие размеры.

Моноплан Model J 5 Mosquito Pinterest

В 1920 году братья построили самолёт побольше: модель J-7 была рассчитана на семь мест с учётом пилота. Это был первый построенный в США успешно летающий моноплан с полностью закрытой кабиной. Большие окна по бокам позволяли пассажирам наблюдать за полётом.

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Чтобы выставить самолёт на продажу и заинтересовать крупные компании, нужно было доказать, что он безопасен. Самолёт тестировали профессиональные пилоты: перелетали залив, летали в сильный шторм. Все испытания самолёт выдержал и получил хорошие отзывы.

Об этом узнала Почта США и предложила контракт на $14 тысяч за пробный образец для доставки писем по воздуху. Всё шло гладко, почта была готова подписать сделку, но хотела провести ещё одно испытание.

Полёт начался успешно — самолёт приземлился в парке Йосемити. Но на обратном пути потерпел крушение. Причины аварии неизвестны, по одной из версий — самолёт задел линию электропередач, которую не заметил пилот. На борту было четверо человек, в том числе Джокондо Джакузи. Все погибли.

Пилот и три пассажира, которые погибли при полёте Airwar

Мать братьев горевала так, что на время перестала разговаривать, и отец попросил Ракеле не заниматься таким опасным делом. Братья послушались, хотя и столкнулись с долгами из-за разбитого самолёта.

Пока Ракеле придумывал, чем может заняться компания, братья старались делать всё, чтобы компания осталась на плаву: разрабатывали вентиляторы, печи и машины, которые защищали фруктовые сады от инея, подрабатывали механиками и ремонтировали автомобили.

Но денег не хватало, и постепенно братья ушли работать в другие компании, чтобы обеспечить себя и рассчитаться с долгами. А Ракеле продолжал эксперименты и поиск нового изобретения.

Идея джакузи: от насосов для орошения земель к гидротерапии

Однажды отец предложил Ракеле идею полезного изобретения: придумать, как помочь фермерам Калифорнии. В засушливых регионах была проблема с орошением земель. Вода находилась так глубоко, что её невозможно было достать, а насосы не справлялись. Ракеле начал экспериментировать в этом направлении.

В 1925 году он разработал струйный насос для перекачивания воды. Чтобы убедиться в работоспособности изобретения, братья нашли компанию, которая согласилась установить насос в своём колодце. Эксперимент прошёл успешно — братья начали продавать насосы.

Насосы Джакузи трёх размеров Pinterest

Бизнес шёл успешно, пока не наступила Великая депрессия. Братья спасались тем, что к тому времени жили на фермах и кормились за их счёт. Например, Валериано с помощью своих старших детей засеял часть открытых фермерских полей виноградом и продавал его по $30–35 за тонну.

Виноградники семьи Валериано Джакузи Pinterest

В 1937 году Валериано вернулся к работе со своими братьями в компанию Jacuzzi Brothers. В этом же году в семье снова случилась трагедия: от сердечного приступа умер Ракеле в возрасте 50 лет. Бизнес временно возглавил Джузеппе, а позднее младший из братьев — Кандидо.

Работники Jacuzzi со струйными насосами. В первом ряду братья Джакузи (слева-направо): Кандидо, Джелиндо, Джозеф, Франческо и Валериано

Кандидо Джакузи с самым большим и самым маленьким струйными насосами компании Pinterest

В 1941 году у Кандидо родился четвёртый ребёнок, Кен. До девяти месяцев он был здоровым ребёнком, но незадолго до своего второго дня рождения заболел стрептококковой ангиной.

Кандидо Джакузи с сыном Кеном и семьёй Atlasobscura

В 21 веке эта болезнь лечится, но в то время не было антибиотиков и необходимых лекарств. Стрептококковая инфекция привела к ревматической лихорадке, а затем к ювенильному ревматоидному артриту — синдрому, который вызывает постоянную боль в суставах, отёк и скованность.

Врач назначил мальчику гидротерапию, чтобы разогревать суставы и делать их более гибкими. Кен хорошо реагировал на такое лечение. Когда Кандидо взглянул на установку гидротерапии, он пришёл к выводу, что это просто система насосов.

Кандидо решил разработать домашнюю систему гидротерапии, чтобы помогать в лечении сыну. Результатом стал J-300 — небольшой портативный насос, который можно было поместить в ванну и создать эффект успокаивающего гидромассажа. Так Джакузи создали домашнюю версию насоса, который превращал любую обычную ванну в расслабляющую гидротерапевтическую спа-зону.

Кен рассказывает историю появление насоса для гидротерапии

Кандидо хотел запустить насос в массовое производство и вывести его на рынок. Семья не видела выгоды в новом продукте, но позже Кандидо убедил её.

В 1956 году семья Джакузи начала продавать терапевтическое устройство J-300 в больницах и школах, заняв небольшую нишу на рынке хирургических принадлежностей.

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Чтобы продвигать свой товар, компания Джакузи наняла спортивного райтера Рэя Шварца. Он ничего не понимал в насосах и ваннах, но у него были связи в мире спорта, индустрии развлечений и на телевидении.

Известность устройства возросла, когда Джакузи представили свой продукт в телешоу Queen for a Day, которое транслировалось в 1956–1964 годах сначала на NBC, а затем на ABC. Участницы шоу рассказывали истории своих неудач, а зрители выбирали худшую. Победительница получала приз, который бы решил её проблему. Каждый раз, когда история участницы имела какой-то медицинский аспект, в подарок она получала «джакузи».

Один выпуск шоу охватывал до 20 млн человек, поэтому название «джакузи» быстро стало известным. А вместе с известностью стали расти продажи. Благодаря отзывам Элвиса Пресли, Мэрилин Монро и Джорджа Бернса бренд Jacuzzi стал символом роскошной жизни.

От переносного насоса к «настоящему» джакузи

В середине 1960-х годов к компании Jacuzzi Brothers присоединился Рой — внучатый племянник Кандидо. Рой только что окончил университет, где изучал промышленный дизайн и инженерию. Он присоединился к семейной фирме в качестве главы исследовательского отдела в тот момент, когда компания начала расширяться и выпускать насосы для бассейнов и мобильные насосы для гидротерапии.

В 1968 году Кандидо вместе с Роем разработали первую встроенную гидромассажную ванну Roman. Рою пришла в голову идея установить гидравлические форсунки по бокам ванны. Старшее поколение Джакузи отнеслось с недоверием к новой идее Роя, тем не менее проект получил одобрение.

Новая ванна избавляла от необходимости помещать переносной насос в ванну — теперь можно было полностью наполнить ванну и наслаждаться гидромассажем. Гидромассажная ванна позиционировалась как замена стандартной ванне и могла использоваться с функцией гидромассажа или без.

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В 1968 году ванна Roman продавалась за $838, обычная ванная стоила $75. Рой продвигал новую ванну на каждой торговой выставке, там он получал новые заказы. На выставке в Далласе, которую посещали главные застройщики, Рой собрал заказы с депозитом в $50 более чем на 3000 ванн. Так Рой понял, что рынок поворачивается в сторону досуга, фитнеса, стиля и всего, что с этим связано.

Продажи быстро росли, и в 1970 году Джакузи разработали первую двухместную ванну. Затем появились ещё более крупные модели — для всей семьи. Такие автономные «спа-центры» включали в себя системы отопления и фильтрации для поддержания тепла и чистоты.

Рой Джакузи рассказывает о концепции джакузи

Позже компания Jacuzzi сосредоточилась на улучшении домашнего спа, представив модели, которые работали как гидромассажные ванны — их можно было установить в помещении или на открытом воздухе.

Jacuzzi стала первой компанией, продвигавшей идею, что гидромассажная ванна на заднем дворе может быть такой же «развлекательной», как гриль для барбекю или плавательный бассейн.

Непринужденная культура Калифорнии 1970-х годов оказалась идеальной отправной точкой для продукта, ориентированного на досуг. Как единственный поставщик запатентованной системы торговая марка Jacuzzi стала синонимом гидромассажных ванн. К середине десятилетия джакузи стала символом спокойного калифорнийского образа жизни.

Продажа компании: уход всей семьи из бизнеса, кроме Роя

К концу 1970-х годов благодаря продажам гидромассажных ванн и растущему рынку ирригационных насосов компании годовой объём продаж Jacuzzi Brothers достиг $90 млн.

К этому времени в компании работало уже более 200 членов семьи — это приводило к семейным разногласиям. У семьи было два возможных решения: сделать компанию публичной или продать её. В 1979 году семья решила продать бизнес и начала искать покупателя. Walter Kidde, конгломерат, производивший продукцию от бытовой техники до гидравлических кранов, купил Jacuzzi Brothers за $73 млн.

Все члены семьи ушли из бизнеса, кроме Роя, который остался руководителем подразделения гидромассажных ванн компании.

Линия продукции Jacuzzi расширялась — Рой лично отвечал за разработку элементов новой линейки продуктов. К 1987 году Рой получил 160 патентов на инновации в дизайне и технологиях гидромассажных ванн.

В конце 1987 года огромная британская корпорация Hanson PLC выкупила Walter Kidde и 100 её дочерних компаний, включая Jacuzzi, за $1,7 млрд.

Одним из первых шагов Hanson по реорганизации приобретённых предприятий было назначение Роя Джакузи генеральным директором Jacuzzi. Под Hanson компания продолжила международную экспансию и разрабатывала новые продукты.

В 1990 году имя Роя Джакузи было помещено в Национальный зал славы кухонь и бань в США — за вклад в инновации гидротерапии для домашнего использования.

Современность: постоянная перепродажа бренда

Хотя Jacuzzi оставалась стабильно прибыльной в начале 1990-х годов, Hanson решила продать ряд своих американских предприятий, чтобы собрать деньги для дальнейших приобретений. 34 американских холдинга Hanson были объединены в одну компанию под названием US Industries.

Через год после объединения прибыль Jacuzzi выросла до $55 млн при выручке в $332 млн. Почти 80% этой выручки было получено за счёт продукции для ванн — гидромассажные ванны, спа и душевые системы. Остальные 20% — от продаж систем водоснабжения и оборудования для бассейнов.

В 2003 году компания вновь сменила название с US Industries на Jacuzzi Brands, поскольку бренд Jacuzzi более узнаваем. В 2006 году частная инвестиционная компания Apollo Management купила Jacuzzi Brands, заплатив за неё $990 млн.

В 2018 году выручка Jacuzzi составила около $500 млн. В 2019 году компания Investindustrial купила Jacuzzi, условия сделки не разглашаются. Investindustrial — европейская группа компаний с капиталом $7,8 млрд.

В 2020 году Jacuzzi — самая узнаваемая и продаваемая марка гидромассажных ванн и спа в мире, у неё 250 патентов в насосных системах, струйных технологиях и дизайне продукции. Джакузи стало именем нарицательным — синонимом гидромассажной ванны.

Реклама джакузи, 2020 год

Часть семьи продолжает заниматься гидромассажными ваннами в компании Jason International, её основал Ремо Джакузи в 1982 году. Название компании Jason составлено из двух слов — «Jacuzzi» и «Son».