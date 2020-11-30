В ночь на 30 ноября 2020 года умер президент «Ростагроэкспорта» и основатель бренда «Б.Ю. Александров». Он 20 лет проработал врачом-терапевтом, в девяностых занялся предпринимательством. Единственный в России трижды лауреат премии «Предприниматель года».

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Борис Юрьевич Александров РБК

Александров 20 лет проработал врачом-терапевтом, а бизнесом занялся в 1990-х. Начинал с врачебного кооператива, в разное время производил водку, продавал медную проволоку, ковры и книги. За незаконный оборот водки отсидел три года, из них два — в Бутырской тюрьме.

В 1994 году основал «Ростагроэкспорт» — лидера по производству глазированных сырков в России, в 2006 году запустил линейку премиальной молочной продукции «Б.Ю. Александров». Они получили народную любовь и стали ироничным символом «успешности» в рунете, пишет TJ.

У Александрова обнаружили рак лимфатических узлов в 2013 году. Он лечился в Германии экспериментальными препаратами, чтобы сохранить визу на шестимесячное лечение, вынужденно переехал в Латвию. Также пережил оторвавшийся тромб.

После реабилитации он занялся новым проектом — построил участок в Латвии и центр для похудения Academy Vitality. Идея центра пришла во время лечения: врачи использовали гормоны, благодаря которым поправился предприниматель.

Ещё один бизнес Александрова — одноименная клиника в Москве, там лечат от эректильной дисфункции.

В 2016 году выпустил автобиографическую книгу «Сырок», которую трижды переиздали — четвёртое издание вышло в конце 2019 года.

Несколько цитат о жизни и бизнесе, а также 20 правил, по которым жил Борис Юрьевич Александров — из интервью vc.ru, РБК, Forbes.

Чем занимался до «Ростагроэкспорта» и как успех сырков оказался связан с изюмом

О приходе в предпринимательство

Я врач по образованию. Окончил Московский медицинский институт в 1970 году. Когда началась перестройка, где-то в 1988 году, разрешили делать врачебные кооперативы и мы с товарищем открыли врачебный кооператив «Надежда». В то время это был второй кооператив во всей Москве. Первым был «ЛиК» — название расшифровывалось как «лечение и консультация».

Мы довольно успешно работали. До тех пор, пока не начался 91-й год. Тогда стало тяжело с деньгами и врачам стали платить мизерные зарплаты. Мы были вынуждены закрыть кооператив и начать заниматься другим делами.

Первый крупный бизнес

Сначала были как раз кондитерские изделия. Но они не пошли, потому что было лето и мы не учли сезонность. Летом сладости продаются не очень хорошо. Поэтому пошли в молочку. Организовали торговую сеть на юго-западном рынке. Продавали примерно 10 тонн молочной продукции в день. Продукция шла с Тульского молочного комбината.

Но комбинат не выпускал шоколадное масло, и мы решили попробовать производить его своими силами. А потом, когда получилось, то же самое сделали с творожной массой.

Как появился «Ростагроэкспорт»

Когда у нас не получилось с кондитерскими изделиями, мы стали продавать кукурузные палочки. Однажды заболел человек, который поставлял нам кукурузные палочки, и мы поехали на склады, которые находились на Таганском мясном комбинате. Мы приехали, попали в обеденный перерыв. И смотрим, что в магазинчик, прямо в стене этого Таганского комбината, стоит очередь.

А тогда был, по-моему, 1994 год. Очередей уже не было. Мы с будущей директрисой нашего московского завода решили посмотреть, что это такое. Смотрим, а там, оказывается, продают сметану и творог. Но на рубль дешевле, чем в обычных магазинах.

Мы спросили почему. Они нам сказали, что покупают продукцию в местных деревнях и перепродают. А там, ясное дело, все дешевле. И, соответственно, привозят в Москву и для рабочих продают. Подумали, чем мы хуже? И занялись тем же. Затем мы увеличили охват и стали продавать глазированные сырки. Они стали нашим третьим продуктом.

В Прибалтике в это время стояло шесть линий глазированных сырков. В Белоруссии — девять. Возникли какие-то проблемы, из-за которых и Прибалтика, и Белоруссия перестали ввозить сырки в Россию.

В рынке образовалась громадная яма — 15 линий. А каждая линия выпускает где-то 80 тысяч сырков в день. То есть образовалась яма в миллион сырков каждый день, и мы эту яму быстренько наполнили. Скупили все линии Прибалтики и заказали у них ещё.

Всё дело в изюме

Когда мы стали оптом заниматься, увидели, что очень хорошо идёт творожная масса. Мы все делали по рецептам. Мы клали сколько положено изюма. Кто работал на государственных предприятиях, те этого изюма клали меньше по причинам всем нам известным. Так как это была осень, изюм был дешевый.

Нам было, наоборот, выгодно изюма класть столько, сколько положено. Он у нас получался дешевле, чем смесь молочная. Еще у нас были стаканчики прозрачные. Люди брали, а там изюма как грязи. У нас это пошло на ура.

И мы тогда организовали первый цех. И стали выпускать глазированные сырки. С тех пор заняли лидирующее положение на рынке сырков. И никому его не отдавали.

Правила ведения бизнеса: искать правильных людей, слушать критику и вкалывать

Из чего состоит бизнес

Первое — нужно изучать рынок и смотреть, где что появилось нового. Второе — ты должен начинать производить товар, должен сидеть целый день и следить за качеством. Должен быть человек, который не вылезает из цеха 25 часов в сутки.

Подходы к работе

Все говорят: «Удача, удача…» А я заметил: когда я что-то начинаю делать, ко мне и приходит удача. Надо вкалывать. Вкалывать и вкалывать. Потом я не люблю выражение «я люблю заниматься тем, что мне нравится». Я всегда придерживаюсь противоположной точки зрения.

Нужно сделать так, чтобы то, чем ты занимаешься, тебе нравилось!

Если я занимаюсь молочным бизнесом, как только я выхожу на рынок и делаю достойный товар, мне это начинает нравиться. Вот сейчас я занимаюсь похудением и эректильной дисфункцией, мне это тоже нравится. Потому что это интересно, это задача, которую надо решать.

О бизнесе в России и где лучше начинать своё дело

Предпринимательство — это очень рисковое дело. Любой стартап в девяти случаях из десяти заканчивается ничем. Всегда есть люди, которые не могут войти на рынок. А человек так устроен, что он не будет винить себя, он будет винить кого-то. И чаще всего эти люди, которые говорят, что в России ничего нельзя сделать, они просто не могут это сделать.

Если ты хочешь быть предпринимателем, лучше всего это делать там, где ты родился. Потому что ты четко понимаешь законы развития, условия существования в этой стране.

Ты как предприниматель можешь все эти вопросы решить и приспособиться к любым проблемам. Я за последнее время прочел примерно 40 книг о тех российских предпринимателях, которые были великими в царской России и затем уехали работать за границу. Никто из них не достиг того же уровня, как раньше, на родине. Кроме одного-двух человек.

Каких людей Александров искал в команду

Обязательно должен быть человек, который имеет железную задницу, и сидит, и смотрит за качеством. Кроме того, в команде должен быть человек, который хорошо считает. Потому что, как только счет в команде ослабевает, сразу начинаются проблемы. Команда должна состоять из разных людей, в одном человеке это бывает очень-очень редко.

Я, наверное, кроме Эдисона, больше никого и не знаю, который бы и придумывал, и воплощал, и развивал. Например, я. Я много читаю, 30–40 книжек в год. В основном читаю людей, которые сами что-то сделали. Среди них нет ни одного человека, у которого бы не было компаньона, умеющего делать то, что не умеет он.

У того же Стива Джобса был человек, который отвечает за финансы. Есть человек идейный, есть человек, который воплощает идеи в жизнь, — это разные вещи.

Для работы нет разницы — мужчина или женщина

Для работы имеет значение — умеет человек решать вопросы или нет. И женщины ничуть не хуже могут решать вопросы, чем мужчины. Для меня нет различия между женщиной и мужчиной, для меня есть человек, который умеет решать вопросы и который не умеет.

Основные качества предпринимателя

До того как я заболел, я говорил следующее: никогда не сдаваться, не бояться и так далее. И я искренне верил, что это является основными качествами, пока не заболел.

После этого возник другой вопрос: «Что самое главное в жизни?» Я задавал его людям, а потом всегда говорил так: «Можно я к вам прикоснусь на пять минут»? После этого накладывал руки на шею и давил так, чтобы перекрыть кислород.

И оказалось, что самое главное в жизни — это дышать. Потому что как только ты прекращаешь дышать, через три-пять минут умираешь. Но никто же не ощущает дыхание как счастье. Ты его начинаешь ощущать, когда не можешь дышать.

Второй пример из этого ряда — здоровье. Пока ты здоров — ты не ощущаешь, что это счастье. И дальше этот логический ряд идет к бизнесу. Ты начинаешь перечислять, что главное в бизнесе — это те вещи, которые я назвал. А потом, когда ты заболеваешь и у тебя количество энергии, которое в тебе есть, уменьшается, — ты начинаешь понимать, что самое главное в бизнесе — энергия. Те 5% людей, которые способны заниматься бизнесом, гиперактивны.

Они могут тратить энергию на преодоление всевозможных препятствий. Ведь нет бизнесов, которые бы шли сами собой. Бизнесмен все время должен решать какие-то проблемы и преодолевать какие-то препятствия. И если у него нет на это энергии, все остальное бесполезно.

Поэтому сейчас концепция нашего центра (по лечению эректильной дисфункции — vc.ru) — восстановление энергии, которая должна быть в человеке.

О современных предпринимателях и нелюбви к банковскому бизнесу

Мне очень нравится Андрей Коркунов. Жалко, что он не написал книгу. Талантливый человек, занявший рынок.

Андрей Коркунов Finparty

Мне до недавнего времени был симпатичен Тиньков, и я читал все его книжки. Но затем он перешёл в банковский бизнес. А я все эти кредиты, которые выдаются под гигантские проценты, не люблю. Потом половина населения страны не знает, как из этой жопы вылезти.

Я люблю благородные бизнесы, когда людям хорошо делают. Вот пельмени он выпускал хорошие, «Дарья». Пиво «Тинькофф» не такое, как все, выпускал. Это мне нравилось. А вот все остальное не очень.

О критике

К критике я отношусь хорошо, потому что, если критика нормальная, это всегда повод нам сделать товар еще лучше. Поэтому я благодарен людям, которые говорят, что нужно менять.

Говорят: «Ребята, сейчас есть мода на продукты, сделанные не из животных жиров, а из растительных». Пожалуйста, мы выпускаем сырки с этим. Кто-то, кому они нравятся, пусть едят.

Это рынок. Если он просит такой товар, мы его дадим. Иначе мы просто не выживем на этом рынке.

О веганских продуктах и пользе молока

На самом деле это сейчас где-то 2–3% реализации. Мы должны поддерживать эту рыночную долю. Мы должны отвечать на этот тренд: если не ответим мы, ответят другие. Но я думаю, что это мода.

И на самом деле все вегетарианцы и все веганцы, я уж не знаю какие ещё «цы», — они все воспитались и выросли на молоке своей мамы. Поэтому говорить, что молоко вредное — идиотизм. Да тебя, скотина, вырастили на этом молоке.

Об открытии центра для похудения

Это хобби, которое должно приносить деньги. Меня раздражают вообще эти разговоры предпринимателей — хочу принести благо обществу, социальный фактор. Эти люди просто врут. Бизнес должен приносить прибыль. Если он не приносит прибыль, то вы хреновый предприниматель.

Я [открыл клинику], потому что врач по специальности, а не гольфист. Если бы я разбирался в гольфе, может, и сделал бы гольф-клуб.

О запуске медицинского центра

По статистике ВОЗ, после 40 лет 40% мужчин — импотенты, после 50 лет — 50%, после 60 — 60%. То есть переходный возраст от 40 до 60 лет характеризуется резкой потерей потенции. Может быть, поэтому он называется кризисом среднего возраста.

Это такой затабуированный процесс, хотя на самом деле это большая, если не самая важная часть человеческой жизни. Это воспроизводство себе подобных.

Поэтому, так как эта проблема есть, так как рынок этот громадный, мы решили им заняться. За три года мы научились вызывать эрекцию электрическим путем. Мы ставим электроды на нервы, которые отвечают за кровенаполнение полового члена и за эрекцию.

Чем для Александрова отличались бренды и «Б.Ю. Александров»

Единственное, что поменялось, — ответственность. Представьте себе: прихожу я куда-нибудь, и мне говорят: «Твои сырки плохие». Представляете, как будет себя чувствовать человек, когда говорят, что он сделал что-то плохое.

Иногда ко мне подходят и говорят: «Борис Юрьевич, большое спасибо за вашу продукцию», это очень приятно. Но я понимаю, что это палка о двух концах.

Как только мы испортим качество, мне сразу скажут не очень хорошие слова, мягко говоря. Поэтому, конечно, приятно слышать хорошие слова, но ты чётко знаешь, что ты должен это качество поддерживать.

Поэтому у меня в каждом нашем регионе и в каждом нашем районе Москвы есть человек, который каждый день ходит по пяти магазинам и говорит, какое качество на полке. Я делаю это каждый день.

О бизнесе и отдыхе

Я против того, когда люди говорят, что бизнес — это ради интереса. Бизнес — для зарабатывания денег. Но тот интерес, который в тебе есть, когда ты занимаешься бизнесом, это тоже одна из очень больших составляющих.

Не верю я, что можно забросить бизнес и жить в свое удовольствие. Это не предприниматель. [Коррупция, криминал] — Чушь! Все это оправдания для тех, кто не хочет или не умеет работать!

О работе компании после потери руководителя (на примере General Electric)

Чаще всего бывает, что как только уходит лидер, компания начинает сыпаться. Есть такая статистика. Взяли 25 компаний, которые были ведущими в 1900 году. И из них ведущими на рынке остались только двое. Все остальные или исчезли вообще, или на третьих-четвертых ролях.

О жизни: чему научила тюрьма, стоит ли бояться смерти и сделают ли деньги счастливым

Почему попал в тюрьму

Я в тюрьму сел в 1983 году. Это была еще советская власть. Когда еще студентом был, ходил работать на завод «Кристалл». Это водочный завод, тогда был безусловный лидер. И на этом заводе я работал в цехе, где водку ставили на машину.

Я врач, я хорошо знал рецепты. Я узнал, какой рецепт у водки. Узнал, как она делается, и, соответственно, сделал маленькое производство водки. И продавал в день примерно два ящика. Считайте, с каждой бутылки по рублю. Два ящика — 40 бутылок, 40 рублей в день — 1200 рублей в месяц. Это очень хорошие деньги.

Ну и все было бы хорошо, но я тогда был молодой и хвастливый. Я рассказал об этом товарищу, а товарищ меня сдал в милицию. Мне дали пять лет. Просидел я два года под следствием. Год на зоне.

Я пошёл на это осознанно. Можно было спокойно честным путём зарабатывать, но я выбрал путь более лёгкого зарабатывания денег, хотя понимал, что нарушаю закон. И сел. Я никого не винил, только себя.

Чему научился в тюрьме

Первое, чему меня научила тюрьма, — есть разные люди. Нас, обычных интеллигентов, причисляют к так называемым фраерам. Это люди, которых обобрать — честь для людей воровских понятий. Поэтому абсолютно чётко я научился различать людей: кто является нормальным человеком, а кто является по жизни вором.

Украсть, обмануть человека — для них это признак достоинства. Поэтому я научился разбираться в людях. Кроме того, в тюрьме я выучил Уголовный кодекс, и уже если что-то делал, если это вдруг нарушение закона, то я знал, что это нарушение закона.

О необходимости высшего образования

В моём бизнесе важно знание химии, физики, биологии. Я до сих пор лучше всех своих сотрудников разбираюсь в твороге, сметане, молоке и в проблемах, которые возникают в производстве.

Мне кажется, что образование, которое давали в советское время, было выше качеством. И очень жалко, что сейчас люди переходят на другие виды образования. Все признают это. Во всяком случае, с кем бы я ни разговаривал. Знания поколения, которое училось в Советском Союзе и по советской программе, были высочайшего качества.

Чтобы стать профессионалом, нужно профессионально учиться. Как вы себе представляете изучение анатомии заочно? Или самостоятельно?

О счастье

Ну что хорошего в спокойной жизни? Искупаться в бассейне, покушать в ресторане… Ну нет в том счастья. Я считаю, что счастье — в работе. Ты ставишь перед собой задачи и решаешь их. Счастье для меня — это бабы. Какой бы ты старый ни был, всегда хочется любви. И для меня счастье — это футбол.

Деньги не обязательно делают человека счастливым. Но, имея деньги, нужно обязательно прожить интересную жизнь. Всё. Деньги дают возможность прожить жизнь интересно.

Я абсолютно счастливый человек. И счастье в том числе, что в старости я имею возможность делать то, что я хочу. Это компонент счастья.

Раз уж бог меня оставил после тромба, после рака, после того, как сердце перестало биться, значит, он имеет в виду, что я какую-то задачу должен решить. Ну вот я считаю, что я должен решить задачу с эректильной дисфункцией. Потому что в душе люди моложе.

О коронавирусе Covid-19 (на март 2020 года)

Это полная ерунда. Это бабки, которые Китай сделает, обманув весь мир. Новые вирусы возникают каждый день. Это всегда было, начиная с испанки, которая была, по-моему, в 1919 году. Тогда погибло, по разным данным, от 20 млн до 50 млн человек. Но погибли почему? От осложнений.

Сейчас эти осложнения все лечатся антибиотиками. От этого коронавируса погибает меньше народа, чем от автомобильных катастроф. Но Китай уже вроде бы на этом деньги нажил.

Маска ни в коем случае не защищает от вируса. Но все хотят носить маски, значит, нужны сотни, если не миллионы масок, на которых можно нажить деньги. Это первое.

Второе — это вакцинирование. Все должны его пройти, а это тоже гигантские деньги, которые зарабатывают на этом люди. Когда китайцы сообщили о коронавирусе, резко упали акции компаний и китайское правительство их скупило. Вроде бы на 20 млрд.

Единственное, знаю как врач — эпидемии повторяются каждый год. И делать из них трагедию, значит, кому-то нужно. Если звёзды зажигаются, как сказал господин Маяковский, значит, кому-то это нужно. Если один из вирусов раскручивается так, что это беда всемирная, значит, кто-то на этом наживается.

О смерти

Я прожил такую долгую и хорошую жизнь. И всё, что можно в этой жизни хорошего, уже попробовал. Я считаю, что случай или Бог спас меня от трех смертей:

Когда у меня оторвался тромб. Мой товарищ, доктор, сказал, что он видел только четыре случая за всю его гигантскую врачебную практику, когда тромб застрял на бифуркации лёгочной артерии. Он мог оторваться, и я бы давно умер. Когда мне поставили водитель ритма. То есть, когда у меня сердце вместо 60 стало сокращаться 29 раз. Это уже гонец из Пизы, я должен был умереть.

Рак.

Меня Бог почему-то оставил на этом свете. Три смертельных заболевания, а он меня оставил. Значит, он хочет, чтобы я что-то ещё сделал, и я стараюсь делать.

О продолжении бизнеса детьми после смерти

Да на хрен он мне сдался на том свете? Там мне уже будет все равно. У меня приятель был, очень ловкий, изворотливый малый. Когда он помирал, то сказал жене: если там что-то есть, я точно дам тебе знать с того света. Пока никаких известий от него не поступало.

А вообще, умирать надо на работе, на бабе или на футболе.

20 правил Б.Ю. Александрова из книги «Сырок. История моей жизни и бизнеса»