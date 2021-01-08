Изоленту изобретали дважды, два разных человека и компании. Первый раз — чтобы помочь автомеханикам, второй — чтобы спасти солдат.

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Первая изолента от 3M 3m.com

Откуда появилась изолента

Предшественник изоленты — скотч

История изоленты началась со скотча, клейкой неизоляционной ленты. В 1932 году в Minnesota Mining and Manufacturing (будущую 3M) устроился на работу инженер Ричард Дрю. В то время компания производила и продавала только наждачную бумагу.

Дрю доставлял наждачку в автомагазины для тестирования. Там он часто слышал жалобы от механиков на проблемы с покраской автомобилей. Тогда в моду входили двухцветные детали. Краски наносили вручную, но сделать ровную линию между двумя цветами было сложно.

Окрашенные детали отделяли газетами и бумажными наклейками, но от них оставались следы и работу приходилось переделывать. Тогда Дрю решил создать ленту, которая, с одной стороны, поможет нанести краску ровно, а с другой — не будет отрываться вместе с ней.

Рабочий использует газету, чтобы нанести на автомобиль второй цвет smithsonianmag.com

На эксперименты с различными типами клея на основе наработок 3M у Дрю ушло два года. В конечном счёте он остановился на клейкой ленте шириной 5 см (позже это станет стандартной шириной упаковочного скотча) с клейким слоем по краям. Но из-за этого она плохо держалась на поверхности, сетовали рабочие.

По одной из версий, недовольный количеством клея маляр спросил: «Why so Scotch with the adhesive?» («Почему здесь так по-шотландски мало клея?»).

По другой, он сказал: «Отправьте это обратно к вашим шотландским боссам и скажите им, чтобы они нанесли больше клея».



Слово «scotch» — «шотландцы», «шотландский» — в то время использовали для обозначения скупости или дешевизны. Несмотря на отсутствие связи Ричарда Дрю, ЗМ и Шотландии, скотч получил своё название. ЗМ выпустила на рынок изобретение Дрю под названием Scotch Brand Masking Tape.

Лента стала популярным продуктом во время Великой депрессии: она продлевала срок жизни вещей, помогала в бытовом ремонте. Благодаря успеху скотча 3M была одной из немногих компаний, которая не увольняла сотрудников во время кризиса.

Кроме того, в это время компания направляла около 45% прибыли на исследования новых продуктов. Дрю же стал техническим директором лаборатории производства 3M.

Лента быстро стала успешной — в первый год продажи составили $164 тысячи, а десять лет спустя выросли до $1,15 млн.

В 1920 году компания производила только наждачную бумагу, но уже в 1937 году 63% продаж приходились на скотч. 3M получила множество патентов и выпустила на рынок более 900 вариаций скотча.

Первый патент

В 1940-х массовое распространение получил поливинилхлорид (ПВХ). Из этого прочного и практичного материала делают, например, трубы, колеса и одежду.

В 3M использовали ПВХ для электроизоляционной ленты. Но была проблема. Из-за трикрезилфосфата, основного компонента ПВХ, пленка становилась маслянистой и теряла клейкость под воздействием тепла.

Трем сотрудникам компании, Ральфу Оусу, Роберту Снеллу и Эстер Истволд, удалось найти решение, и в январе 1946 года они его запатентовали.

Эти уникальные и ценные результаты достигаются за счет использования изоляционной ленты в виде относительно толстой, но легко растягивающейся и высокоэластичной, чувствительной к давлению клейкой ленты, включающей в себя хорошо связанный, не растворимый в воде, не пропускающий коррозию, обычно липкий и чувствительный к давлению адгезивный слой на пластифицированной винилхлоридной полимерной пленке, которая находится в постоянном состоянии равновесия с клеем. Google Patents

цитата из патента

Первая изолента, проданная 3M, была жёлтой, позже цвет поменяли на белый. Затем обнаружилось, что ультрафиолет ухудшает свойства белой ленты, и цвет поменяли на чёрный. Чёрный стал стандартным промышленным цветом для виниловых лент, в первую очередь благодаря устойчивости к ультрафиолету.

Теперь 3M производит и продаёт множество вариантов изоленты: стеклотканевые, которые сохраняют свойства при температуре до 200°C, или особо прочные, армированные стекловолокном.

Для всех них в компании существует бренд Scotch. Под ним 3M также продаёт cветовозвращающие материалы 3M Scotchlite, хирургические гипоаллергенные ленты и другие типы лент. Всего 3M производит более 50 тысяч продуктов, в том числе стикеры Post-it.

Компания даже выпускала Scotch Magnetic Tape для записи видео, на которую записывались телепрограммы RCA в 1954 году.

В 2013 году годовые мировые продажи 3M превысили $30 млрд, через год компания получила тысячный патент. Ежегодно во всем мире её сотрудники получают около 3000 патентов. Компания создавала новые продукты в области защитных химикатов, микросхем, светоотражающих материалов.

Первая реклама изоленты, которая демонстрирует её достоинства и способ использования

Ещё одна история создания изоленты

Создание изоленты приписывают не только ЗМ. По другой версии, её придумала американская домохозяйка Веста Стаудт из Иллинойса. Двое её сыновей во время Второй Мировой войны служили на флоте. Сама Стаудт в 1943 году работала на военном заводе.

Домохозяйка проверяла и упаковывала боеприпасы для гранатометов, затем их отправляли на фронт. Коробки заклеивали бумажной лентой, оставляя небольшой язычок, чтобы солдат мог потянуть за него и быстро открыть коробку. Но язычок был непрочный и часто отрывался. Учитывая, что солдаты находились под огнём, проблема была серьезной.

Стаудт придумала решение — заклеивать коробки прочной водонепроницаемой лентой на тканевой основе вместо тонкой бумажной. Изобретательница поделилась идеей с начальством, но то её не поддержало.

Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, она написала письмо президенту США Франклину Рузвельту.

Теперь ваш сын, мой сын и сын нашего соседа должны как-нибудь снять эту ленту, возможно зубами или ножом, и повезет, что он у него будет. Девять из десяти, что ножа не окажется под рукой. Мы не можем их подвести, если дадим им коробку патронов, на открытие которой уйдет минута или больше. Враг отнимет у них жизни, которые можно было бы спасти, если бы коробка была заклеена прочной тканевой лентой, отрывающейся за долю секунды. Веста Стаудт письмо Рузвельту

Рузвельт прочитал письмо и направил обращение высшим военным руководителям страны в Вашингтоне. Через несколько недель Стаудт получила несколько ответов. В них сообщалось, что её идею берут в работу и эта инициатива — её «исключительная заслуга».

Иллюстрация для Рузвельта kilmerhouse.com

В то время в стране была компания с экспертизой в хирургических липких лентах. Она называлась Industrial Tape Corporation (позже она переименуется в Permacel и станет частью Johnson & Johnson). К ней руководство страны и обратилось с просьбой изготовить ленты.

Новые клейкие ленты назвали Duck Tape («утиная лента»):

Они были водонепроницаемы, как утиный пух.

«Сotton duck» в английском иногда используется в значении «хлопчатобумажная ткань».



Однако некоторые источники утверждают, что на самом деле эта лента изначально не имела собственного названия.

Изделие завоевало популярность у солдат, и они начали использовать его для ремонта техники, транспорта и даже оружия.

Johnson & Johnson, как и 3M, тоже выпускала вариации ленты, например для упаковки подарков, декорированную в новогоднем стиле.

Солдаты, использующие Duck Tape duckbrand.com

Права на ленту у Johnson & Johnson купила The Melvin A. Anderson Company из Кливленда, штат Огайо, в 1950 году. В этот момент многие начали называть ленту не Duck Tape, а Duct Tape, потому что появились версии серебристо-серого цвета, напоминающего цвет воздуховодов («ductworks»).

В 1972 году компания ShurTech Brands выкупила The Melvin A. Anderson Company и с этого момента выпускала разные ленты, в том числе особую EZ Start Packaging Tape, которая издавала минимум звуков при использовании.

Миллиарды на изоленте

В 2020 году размер рынка клейких лент в США составляет $60,4 млрд, к 2025 году ожидается рост до $79,9 млрд. Спрос на ленты всех типов высок в здравоохранении, электротехническая и электронная промышленности, в автопроме.

Крупнейший производитель лент — 3M. Согласно собственному отчету, в 2019 году компания получила чистый объем продаж в сфере «Промышленные клеи и ленты» в размере $2,7 млрд.