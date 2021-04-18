«Каждый великий новый продукт по крайней мере трижды убивается руководством».

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Артур Фрай The Chemical Engineer

Решение несуществующей проблемы

Американский химик и будущий изобретатель Спенсер Сильвер родился 6 февраля 1941 года в Сан-Антонио в Техасе. Он получил степень бакалавра химии в Университете Аризоны, а затем защитил докторскую в Университете Колорадо.

В 1967 году Сильвер стал старшим химиком Центральной исследовательской лаборатории химической корпорации 3М, среди изобретений которой — наждачная лента, изолента и скотч.

Спенсер Сильвер даёт автограф на открытии детского лагеря Twin Cities

В 1968 году Сильвер исследовал различные виды клея в лаборатории 3M в Мейплвуде. Он работал над веществом, которое могло бы пригодиться в аэрокосмической промышленности.

В ходе опытов Сильвер вывел новый вид клея — микросферный адгезив, который прилипал к поверхностям, но не приклеивался намертво. Его можно было использовать несколько раз, и он не оставлял видимых следов.

Мы стремились разработать мощные и надёжные клеевые составы в то время. А найденный мной клей не соответствовал этим критериям. Спенсер Сильвер



Сильвер верил в будущее своего изобретения, но как именно его использовать, он на тот момент не знал. Химик пробовал покрыть клеем доску для объявлений, чтобы записки на ней крепились без булавок. Но на клее, который оставался на поверхности, оседали пыль и грязь, поэтому со временем он начинал плохо держать бумагу. Идея с доской оказалась неудачной, и изобретателя перевели на другие проекты.

9 марта 1970 года компания 3М запатентовала клей Сильвера. После чего тот ещё три года пытался найти ему применение: химик выступал на совещаниях и рассказывал о возможностях продукта, а также предлагал использовать его в офисе компании. Но поддержки у руководства 3М он не находил.

Компания не видела потенциала в развитии продукта и не знала, как покупатели могут его использовать. Сильвер вспоминал, что коллеги прозвали его «Мистер Настойчивость» за то, что он не сдавался.

Так продолжалось до 1973 года, пока в компании не сменилось руководство и во главе не встал Джефф Николсон. Сильверу удалось убедил его дать клею второй шанс. «Каждый великий новый продукт по крайней мере трижды убивается руководством», — говорил Николсон.

Джефф Николсон HardwareZone

Решение подсказали псалмы

В итоге применение клею нашёл не Сильвер, а другой сотрудник 3М. В компании работал исследователь и разработчик новых продуктов Артур Фрай. По вечерам каждую среду он пел в церковном хоре и репетировал выступления к воскресной службе.

В церковных гимнах, которые он планировал исполнять, Фрай оставлял маленькие бумажные закладки между страницами. Их было настолько много, что к воскресенью они выпадали из псалмов и терялись.

Фрай вспомнил, как на одном из совещаний его коллега Сильвер рассказывал о клее, который не оставляет следов. Так родилась идея — клейкие закладки, не портящие бумагу. Сильвер поддержал Фрая, и вместе они приступили к разработке продукта.

Фрай и Сильвер в лаборатории 3М Россия

Изобретение испытывали внутри компании: сотрудники на закладках оставляли друг другу сообщения и таким образом общались между собой в офисе. «То, что у нас получилось, — не просто книжная закладка. Это, по сути, новый способ коммуникации», — отметил Фрай.

Как стикеры стали жёлтыми и попали в Голливуд

Жёлтый цвет для стикеров выбрали случайно: в лаборатории нашлась бумага только канареечного цвета. Джефф Николсон сказал, что команда просто прошла по коридору лаборатории в поисках макулатуры для экспериментов. Этот вариант менять не стали, и на производстве стикеры так и остались жёлтыми.

В 1977 году продукт запустили в продажу в тестовом режиме в четырёх городах США под названием «Press'n Peel» («Прижми и отклей»). Но покупатели не понимали, как использовать новый товар и зачем его покупать. Тогда 3М решила разобраться, как лучше представить стикеры покупателям.

Джефф Николсон отправился в город Ричмонд в Вирджинии и провёл собственное рыночное исследование. Он бесплатно раздал стикеры горожанам, показал, как ими пользоваться, — и получил положительные отзывы.

Затем в дело вступила 3М: она провела более масштабный эксперимент в Бойсе, Айдахо. 90% респондентов пришли от стикеров в восторг и заявили, что будут пользоваться ими дальше.

В 1979 году 3M сделала ребрендинг стикеров, сменив название на «Post-it Notes», и с апреля 1980-го начала их массовое производство в США.

Только за первый год продажи продукта в 11 штатах составили $2 млн. В 1981-м стикеры продавались уже в Канаде и Европе.

16 марта 1993 года Артур Фрай и 3М официально получили патент на стикеры Suiter

По словам Артура Фрая, стикеры всегда были продуктом, который рекламировал сам себя. Потребители приклеивали записки с заметками на документы, которые отправляли другим людям. Получатели видели стикеры, отклеивали и переклеивали их, а затем шли в магазины и покупали их для себя.

Срок действия патента на стикеры компании 3М истёк в 1997 году, что позволило конкурентам начать производство аналогичных товаров. Но название Post-it на упаковке и жёлтый цвет остались товарными знаками 3М.

В 1999 году журнал Fortune наряду с ксероксом, пенициллином и скейтбордом включил стикеры в список главных изобретений 20 века, которые изменили жизнь человека. Также изобретение Сильвера и Фрая не раз показывали в кино и использовали в своих работах художники и дизайнеры.

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С момента выпуска стикеры изменились. Они перестали быть только одного цвета и формы. На 2021 год существует восемь размеров, 25 форм и 65 цветов стикеров. Покупатели могут выбрать индивидуальный дизайн и нанести логотип своей компании.

40 лет судов и сомнительный состав

В 1988 году химик Национального управления архивов и документации США усомнилась в безопасности стикеров для бумаги и провела исследование. Оказалось, что частицы клейкой основы остаются на страницах книг и затвердевают. Застывший клей образует плёнку, которая, окисляясь, делает бумагу хрупкой и ускоряет обесцвечивание.

Химик рекомендовала не использовать стикеры для книг и тем более редких изданий, а применять их только для офисной работы.

Кроме того, 3М на протяжении 40 лет судилась с американским изобретателем Аланом Амроном, который оспаривал право компании выпускать стикеры под её брендом. Амрон утверждал, что стикеры — его задумка, которую он в 1974 году показал двум представителям 3М на выставке в Нью-Йорке.

Изобретатель Алан Амрон Los Angeles Times

Первый суд состоялся в 1998 году. Компания выплатила Амрону $12 тысяч, чтобы тот не претендовал на авторские права. Он согласился, но через 18 лет нарушил договор и снова подал в суд, запросив компенсацию в размере $400 млн.

Тогда представитель компании 3М Донна Флеминг Раньон заявила, что клейкую основу запатентовали в 1970 году, за три года до того, как её придумал Амрон. В сентябре 2016-го федеральный суд отклонил иск Амрона, и все права на стикеры остались у 3М.

Стикеры становятся цифровыми

В июле 2019 года 3M создала приложение Post-it App для смартфонов, которое позволяет сканировать стикеры с заметками и добавлять их на виртуальные доски. Приложение может охватить до 200 заметок за один раз. По словам представителя компании, это сокращает количество времени, которое тратится на расшифровку записей после мозгового штурма.

Приложение Post-it App фотографирует стикеры, автоматически их выделяет и переводит в цифровой формат Amazon

В 2019-м приложение Post-it App интегрировали в сервис управления проектами и задачами Trello. В результате у пользователей появилась возможность сканировать свои стикеры с задачами и формировать из них доску в Trello.

Также 3М договорились о сотрудничестве с сервисом для хранения заметок Evernote. Пользователи могут сфотографировать бумажный стикер и быстро перевести его рукописное содержание в электронный текст в приложении.

Артур Фрай и разноцветные стикеры Toronto Public Library

После 28 лет работы в компании Сильвер вышел на пенсию. За свою карьеру в 3М он запатентовал 22 изобретения. Вместе с Фраем он получил международные награды за исследования и достижения в инженерии.