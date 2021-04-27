Он нашёл проблему в DNS, которая позволяла злоумышленникам перенаправлять трафик на вредоносные сайты.

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Дэниел Камински умер в своём доме в Сан-Франциско в возрасте 42 лет от диабетического кетоацидоза, из-за которого его часто госпитализировали в последние годы. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на родственников мужчины.

Камински был известным исследователем по кибербезопасности. Он прославился после 2008 года, когда раскрыл критическую уязвимость в DNS — «адресной книге» интернета. Недоработка позволяла злоумышленникам манипулировать DNS-трафиком, например, перенаправив его с безобидного сайта на поддельный и вредоносный.

Исследователь не стал эксплуатировать уязвимость и предупредил о ней Департамент нацбезопасности США, а также представителей Microsoft, Cisco и других крупных компаний. В качестве решения он предложил скоординировать исправление, внедрить его в одно и то же время, а затем держать в секрете до публичного объявления на конференции Black Hat. Камински убедил Microsoft провести тайный съезд лучших экспертов по кибербезопасности со всего мира, а затем внедрить патч.

Исправление DNS стало самым крупным, но не единственным вкладом исследователя в защиту интернета. В 2005 году специалисты по кибербезопасности обнаружили, что Sony BMG скрытно устанавливала на ПК программы для борьбы с музыкальным пиратством. Камински выяснил, что программное обеспечение компании заразило более 568 тысяч компьютеров и рассказал об этом публично.

Исследователь с детства занимался «тестированием на проникновение» — проверял компьютерные системы на возможность взлома. Он начал в четыре года после того как отец подарил ему первый компьютер из Radio Shack, а в пять лет освоил навыки программирования. Сначала Камински взламывал военные сайты, из-за этого его семью даже отключили от интернета на три дня из семи в неделю.

В сети исследователь был известен своей эмпатией и проявлением сочувствия. Он не стеснялся помогать журналистам и начинающим хакерам: например, он зачастую оплачивал отели или билеты на конференцию для хакеров Black Hat тем, кто не мог себе этого позволить. Когда его подопечная рассталась с молодым человеком, он купил ей билет на самолёт, чтобы она могла с ним увидеться, потому что верил, что они должны быть вместе — в итоге пара поженилась.

Эмпатия Камински затрагивала и его личные проекты. Когда его друг столкнулся с дальтонизмом, исследователь создал DanKam — мобильное приложение, которое расшифровывает цвета, не поддающиеся расшифровке у дальтоников. После того, как бабушка Камински потеряла слух, он занялся развитием слуховых аппаратов, а когда его тётя-дерматолог рассказала, что не может лечить пациентов со СПИДом от кожных заболеваний, он разработал инструменты для телемедицины.

Камински зачастую предлагали работу в крупных компаниях в Кремниевой долине, но он всегда отказывался. В последние годы своей жизни он был главным исследователем в компании White Ops, которую помог основать.