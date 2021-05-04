История «уволенного за LSD на работе» главы стартапа оказалась сложнее: Bloomberg написал о его конфликте с инвесторами Статьи редакции
Генеральный директор маркетинговой платформы Iterable Джастин Чжу рассказал изданию о том, как его неожиданно уволили из своего же стартапа из-за нежелания инвесторов видеть азиата во главе компании.
В конце апреля 2021 года несколько изданий сообщили об увольнении основателя и гендиректора стартапа Iterable за микродозинг LSD на встрече с потенциальными инвесторами.
Bloomberg выяснил, что LSD стал лишь поводом для увольнения — как рассказал сам Чжу, у него были конфликты с инвесторами из-за их расовых предрассудков и его поведения.
По его словам, инвесторам не понравилось, что во главе Iterable стоит «странный и ненадежный китаец», который рассказывает журналистам о сложностях и особенностях работы азиата в Долине и не замолкает, когда его просят об этом.
«На ранних этапах инвесторы ищут странности», — говорит Чжу, который довёл Iterable от идеи до компании с оценкой в $2 млрд. — Но когда компания достигает оценки в миллиарды, новой мантрой становится снижение рисков».
Неудачные разговоры и внешний вид «странного парня»
Чжу начинал с работы инженером-программистом в Twitter в 2011 году, а в 2013 году вместе с Эндрю Боди запустил стартап Iterable. Их сервис создает маркетинговые кампании и отправляет клиентам персонализированные уведомления.
К концу 2016 года компанию оценили в $125 млн. Среди клиентов Iterable — сервис доставки еды DoorDash и сервис по продаже недвижимости Zillow.
Предприниматель любит обсуждать аморальность капитализма, принцип космического долга и необходимость любви во всём мире.
Джастин Чжу признаётся, что даже во время расцвета Iterable порой чувствовал себя отчужденным, так как считал, что компания слишком сосредоточилась на продажах и деньгах в ущерб альтруистическим идеям.
В другой раз Чжу пришел на встречу с представителями венчурного фонда Geodesic в шортах и футболке. Компания отказалась инвестировать, а совет директоров Iterable намекнул, что это отчасти было связано с его внешним видом. Но источник Bloomberg в Geodesic говорит, что одежда Чжу не повлияла на решение фонда.
Ещё на одной встрече Чжу заявил, что аббревиатура AI на мандаринском диалекте звучит, как слово «Любовь». Коллега позже сравнил Чжу с Адамом Нейманом — отстранённым гендиректором WeWork из-за своего поведения. Коллега услышал, что инвестор спрашивал, не принимал ли Чжу наркотики перед встречей.
Скандал с LSD
В 2019 году на свадьбе одного из своих инвесторов Чжу попробовал LSD. Ему сказали, что в небольших объёмах наркотик улучшит концентрацию и самочувствие, а сам предприниматель нашёл подходящие исследования на эту тему.
В том же году ему предстояла важная встреча с инвесторами, и Чжу, который раньше не употреблял наркотики, решил принять немного LSD, чтобы лучше выступить. Ему казалось, что он принял мало — но встреча прошла неудачно.
Во время разговора о финансовых прогнозах цифры и картинки на экране раздувались и уменьшались — Чжу не различал их и пытался говорить по памяти. После его презентации стартап не получил инвестиции.
Ссора с инвесторами и поиск «белой» замены
В конце 2019 года Iterable удалось привлечь $60 млн инвестиций, а два инвестора — Мурат Биер из CRV и Шардул Шах из Index Ventures пригласили Чжу на ужин, где завели разговор о смене руководства компании. Они попросили главу Iterable подумать о «преимуществах более опытного руководителя», хотя и заверили, что «это всё ещё его компания».
Чжу ответил, что хотел бы сохранить свой пост, в частности, ради того, чтобы подать пример другим иммигрантам из Восточной Азии, но «не почувствовал понимания».
В разговоре с Bloomberg он вспомнил, что на ранних стадиях азиатский инвестор предупреждал, что однажды Чжу могут сменить на более удобного и шаблонного «белого» руководителя.
Большинство глав стартапов в Долине действительно «белые» мужчины или выходцы из Индии, и лишь немногие из Китая, Японии или Кореи, пишет Bloomberg. Тем не менее и CRB, и Index Ventures поддерживали предпринимателей-азиатов: например, из DoorDash и Zuora, отмечает издание.
Вопрос замены гендиректора снова встал во время пандемии. Чжу планировал взять кредит на $30 млн на поддержку бизнеса, но для этого нужно было одобрение от совета директоров. Во время встречи инвестор Шардул Шах снова заговор о поиске нового главы Iterable.
Чжу считает, что дело в его поведении и культуре: предприниматель ищет консенсус вместо того, чтобы закрыть глаза на что-то или начать спорить, что инвесторы воспринимают за слабость.
Например, Шах попросил его вести заседания совета директоров «более жестко» и с «большей отдачей», хотя это не характерно для предпринимателя.
Также большинство членов совета директоров хотело, чтобы он запомнил ключевые показатели компании для повышения эффективности работы. Чжу согласился и получил разрешение на кредит.
К осени 2020 года Iterable снова начал расти и Чжу хотел привлечь новых инвесторов. Но так как он не доверял Шаху, он добился того, чтобы около половины акций Index выкупил фонд Silver Lake и занял место его место в совете директоров Iterable. На тот момент компанию оценили уже в $2 млрд.
Чжу беспокоила проблема предвзятости и агрессии по отношению к азиатам.
После того, как в марте 2021 года в Атланте Аарон Лонг расстрелял восьмерых человек на почве расовой ненависти, Чжу помог организовать кампанию Stand With Asian Americans по защите азиатско-американского населения. Её поддержало около 7500 предпринимателей и союзников.
Заодно Чжу решил рассказать о своей истории журналистам.
Он сообщил совету директоров, в который уже не входил Index, что общался с журналистами Bloomberg о своих проблемах в Iterable, а также рассказал об инциденте с ЛСД в 2019 году. В ответ его попросили не обсуждать происходящее и не давать комментарии, но Чжу не послушался.
В конце апреля 2021 года инвесторы снова попросили не общаться с прессой. А вскоре после этого позвонили ему и сообщили, что Чжу уволен из Iterable.
«Такова цена правосудия в наши дни. Я лучше расскажу эту историю и меня выгонят, чем я буду молчать», — заключает основатель Iterable.
Ну пробывать лсд перед встречей с инвесторами такая себе идея, кмон, ты же не знаешь точные пропорции, ты еще не втянулся в это, так зачем? Сразу себя показывает с плохой стороны
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