Генеральный директор маркетинговой платформы Iterable Джастин Чжу рассказал изданию о том, как его неожиданно уволили из своего же стартапа из-за нежелания инвесторов видеть азиата во главе компании.

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Джастин Чжу Bloomberg

В конце апреля 2021 года несколько изданий сообщили об увольнении основателя и гендиректора стартапа Iterable за микродозинг LSD на встрече с потенциальными инвесторами.

Bloomberg выяснил, что LSD стал лишь поводом для увольнения — как рассказал сам Чжу, у него были конфликты с инвесторами из-за их расовых предрассудков и его поведения.

По его словам, инвесторам не понравилось, что во главе Iterable стоит «странный и ненадежный китаец», который рассказывает журналистам о сложностях и особенностях работы азиата в Долине и не замолкает, когда его просят об этом.

«На ранних этапах инвесторы ищут странности», — говорит Чжу, который довёл Iterable от идеи до компании с оценкой в $2 млрд. — Но когда компания достигает оценки в миллиарды, новой мантрой становится снижение рисков».

Неудачные разговоры и внешний вид «странного парня»

Чжу начинал с работы инженером-программистом в Twitter в 2011 году, а в 2013 году вместе с Эндрю Боди запустил стартап Iterable. Их сервис создает маркетинговые кампании и отправляет клиентам персонализированные уведомления.

К концу 2016 года компанию оценили в $125 млн. Среди клиентов Iterable — сервис доставки еды DoorDash и сервис по продаже недвижимости Zillow.

Предприниматель любит обсуждать аморальность капитализма, принцип космического долга и необходимость любви во всём мире.

Джастин Чжу признаётся, что даже во время расцвета Iterable порой чувствовал себя отчужденным, так как считал, что компания слишком сосредоточилась на продажах и деньгах в ущерб альтруистическим идеям.

При личной встрече Чжу ведет себя причудливо, пишет Bloomberg — это вполне соответствует свободомыслию, принятому в Кремниевой долине. Например, он может прийти на деловой обед в велюровой толстовке с планетами и звёздами на принте, которая напоминает ему о «Маленьком Принце».

В другой раз Чжу пришел на встречу с представителями венчурного фонда Geodesic в шортах и футболке. Компания отказалась инвестировать, а совет директоров Iterable намекнул, что это отчасти было связано с его внешним видом. Но источник Bloomberg в Geodesic говорит, что одежда Чжу не повлияла на решение фонда.

Ещё на одной встрече Чжу заявил, что аббревиатура AI на мандаринском диалекте звучит, как слово «Любовь». Коллега позже сравнил Чжу с Адамом Нейманом — отстранённым гендиректором WeWork из-за своего поведения. Коллега услышал, что инвестор спрашивал, не принимал ли Чжу наркотики перед встречей.

Скандал с LSD

В 2019 году на свадьбе одного из своих инвесторов Чжу попробовал LSD. Ему сказали, что в небольших объёмах наркотик улучшит концентрацию и самочувствие, а сам предприниматель нашёл подходящие исследования на эту тему.

В том же году ему предстояла важная встреча с инвесторами, и Чжу, который раньше не употреблял наркотики, решил принять немного LSD, чтобы лучше выступить. Ему казалось, что он принял мало — но встреча прошла неудачно.

Во время разговора о финансовых прогнозах цифры и картинки на экране раздувались и уменьшались — Чжу не различал их и пытался говорить по памяти. После его презентации стартап не получил инвестиции.

Ссора с инвесторами и поиск «белой» замены

В конце 2019 года Iterable удалось привлечь $60 млн инвестиций, а два инвестора — Мурат Биер из CRV и Шардул Шах из Index Ventures пригласили Чжу на ужин, где завели разговор о смене руководства компании. Они попросили главу Iterable подумать о «преимуществах более опытного руководителя», хотя и заверили, что «это всё ещё его компания».

Чжу ответил, что хотел бы сохранить свой пост, в частности, ради того, чтобы подать пример другим иммигрантам из Восточной Азии, но «не почувствовал понимания».

В разговоре с Bloomberg он вспомнил, что на ранних стадиях азиатский инвестор предупреждал, что однажды Чжу могут сменить на более удобного и шаблонного «белого» руководителя.

Большинство глав стартапов в Долине действительно «белые» мужчины или выходцы из Индии, и лишь немногие из Китая, Японии или Кореи, пишет Bloomberg. Тем не менее и CRB, и Index Ventures поддерживали предпринимателей-азиатов: например, из DoorDash и Zuora, отмечает издание.

Вопрос замены гендиректора снова встал во время пандемии. Чжу планировал взять кредит на $30 млн на поддержку бизнеса, но для этого нужно было одобрение от совета директоров. Во время встречи инвестор Шардул Шах снова заговор о поиске нового главы Iterable.

Чжу считает, что дело в его поведении и культуре: предприниматель ищет консенсус вместо того, чтобы закрыть глаза на что-то или начать спорить, что инвесторы воспринимают за слабость.

Я управляю компанией, руководствуясь восточными ценностями. Это не значит, что я не приспособлен быть гендиректором. Джастин Чжу

Например, Шах попросил его вести заседания совета директоров «более жестко» и с «большей отдачей», хотя это не характерно для предпринимателя.

Также большинство членов совета директоров хотело, чтобы он запомнил ключевые показатели компании для повышения эффективности работы. Чжу согласился и получил разрешение на кредит.

К осени 2020 года Iterable снова начал расти и Чжу хотел привлечь новых инвесторов. Но так как он не доверял Шаху, он добился того, чтобы около половины акций Index выкупил фонд Silver Lake и занял место его место в совете директоров Iterable. На тот момент компанию оценили уже в $2 млрд.

Чжу беспокоила проблема предвзятости и агрессии по отношению к азиатам.

После того, как в марте 2021 года в Атланте Аарон Лонг расстрелял восьмерых человек на почве расовой ненависти, Чжу помог организовать кампанию Stand With Asian Americans по защите азиатско-американского населения. Её поддержало около 7500 предпринимателей и союзников.

Заодно Чжу решил рассказать о своей истории журналистам.

Он сообщил совету директоров, в который уже не входил Index, что общался с журналистами Bloomberg о своих проблемах в Iterable, а также рассказал об инциденте с ЛСД в 2019 году. В ответ его попросили не обсуждать происходящее и не давать комментарии, но Чжу не послушался.

Единственная причина, почему я говорю про всё это — я хочу помочь предпринимателям, которые страдают от несправедливости, и всем тем, кто прошёл через то, через что прошёл я. Джастин Чжу

В конце апреля 2021 года инвесторы снова попросили не общаться с прессой. А вскоре после этого позвонили ему и сообщили, что Чжу уволен из Iterable.