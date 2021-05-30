Эрикссон не закончил школу и прошёл путь от подмастерья до основателя. Ему удалось обойти создателя телефона Белла в борьбе за лидерство в производстве аппаратов и телефонных линий, а также создать одноимённую компанию, которая работает до сих пор — Ericsson.

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Кузнец, шахтёр и подмастерье

Ларс Магнус Эрикссон родился в Швеции в деревне Вегербол 5 мая 1846 года и стал шестым ребёнком в семье небогатых фермеров. Когда мальчику было 12 лет, умер его отец и семья осталась без средств к существованию.

Сначала Ларс работал на соседней ферме Богвик за полкроны в день. Заработанные деньги он отдавал матери.

Одно из первых мест работы Эрикссона Ericsson

В 15 лет юноша решил бросить учебу и уехать из дома, чтобы отправиться на заработки. Он уехал в Норвегию, работал шахтёром и кузнецом, а заработанные деньги все также отправлял семье. Через несколько лет Ларс вернулся в Швецию и после двух месяцев жизни дома обосновался в Стокгольме.

Эрикссон в молодости Stone Forest

Там Эрикссон устроился подмастерьем к торговцу скобяными изделиями Нильсу Андерсену. На новом месте юноша много работал на токарном станке.

Вскоре Андерсен столкнулся с финансовыми трудностями, закрыл своё дело и устроился на металлургический завод в Шарлоттенбурге, где занялся производством гвоздей. Его контракт позволял взять с собой помощника — им стал Эрикссон, который на новом месте узнал многое о работе заводских станков.

Помимо практических знаний, Ларс получил и теоретические — у него появилась возможность читать книги и журналы по механике и физике. При этом юноша больше ценил практику, чем теорию, скептически относился к высшему образованию и называл выпускников инженерных специальностей «бумажными инженерами».

Затем он снова отправился в путь: помогал в скобяной лавке и подрабатывал гравировщиком небольших латунных печатей в шведском Арвике. После юноша устроился помощником кузнеца в Карлстаде, а по вечерам продолжал гравировать печати.

Ему удалось откладывать деньги — до этого весь заработок он отдавал семье. В 1867-м Ларс опять поехал в Стокгольм, чтобы попытать удачу.

Там Ларс Магнус Эрикссон поступил на службу в первую шведскую электротехническую компанию Öller&Co. Через шесть лет работы в фирме он набрался опыта в инженерном деле, получил рекомендацию основателя компании Хенрика Оллера и решил уехать в Германию на стажировку.

В Берлине он устроился чертёжником-инженером в компанию Siemens&Halske, потом работал в Hasler&Escher. Эрикссон набрался опыта и знаний в Германии, чтобы вернуться обратно в Швецию и открыть свою собственную фирму.

Мастерская Öller&Co Technofresh

1 апреля 1876 года Ларс Магнус вместе с коллегой из Öller&Co Карлом Андерссоном основал компанию Telefonaktiebolaget LM Ericsson&Co в Стокгольме.

Стартовый капитал составил примерно 2,3 тысячи шведских крон. Почти полторы тысячи вложил Андерссон, а свою часть Эрикссон одолжил у знакомой — Марии Стромберг. Она дала молодому человеку деньги, так как в то время он был помолвлен с одной из её дочерей.

На старте в штате числилось всего четыре сотрудника: два основателя, двенадцатилетний мальчик-посыльный Габриэль — сын женщины, у которой предприниматель арендовал комнату, и подмастерье Брунског. Сама мастерская занимала всего 13 м².

Нам удалось собрать деньги, чтобы заплатить за два токарных станка и три верстака. Мы распределили верстаки так, что один верстак был у меня, другой — у Карла Андерссона, а третий делили Габриэль и молодой, но чрезвычайно талантливый парень-подмастерье по имени Брунског. Ларс Магнус Эрикссон из заметок

Сначала фирма занималась ремонтом телеграфных аппаратов и сигнального оборудования, а вскоре стала и сама производить телеграфы.

Первый заказ на ремонт стоимостью в 2 кроны поступил от стокгольмского отдела пожарной охраны. Прорыв в бизнесе случился, когда партнёры создали и продали два телеграфа Шведской железной дороге за 860 крон — эти устройства предназначались для сигнальной связи между поездами и станциями. За первый год работы чистая прибыль компании составила 300 крон.

В конце 1876 года мастерская переехала в новое помещение, там оборудовали небольшую кузницу. Эрикссон нанял ещё троих сотрудников — теперь у Ericsson&Co их было семь.

Первый логотип компании Ericsson

14 февраля 1876 года в США изобретатель Александр Белл и его компания Bell запатентовали телефон. У нового изобретения были недостатки: дальность связи покрывала только 500 метров и не было дуплексной связи, то есть данные не могли передаваться в двух направлениях одновременно. Но аппарат вскоре усовершенствовали и в 1877 году заработала первая телефонная линия Бостон — Соммервиль.

Стокгольм на проводе

Первый телефонный аппарат в Швеции появился в 1877 году – это был один из телефонов Белла. Его за 100 крон приобрёл стокгольмский бизнесмен и инженер-строитель Хенрик Торе Седергрен.

Хенрик Седергрен

Телефонная линия соединила дом и ювелирный магазин, которым владел предприниматель. По тому же принципу «точка—точка» в дальнейшем происходила телефонизация и у других состоятельных шведов.

Существует легенда о встрече Седергена и Эрикссона. Однажды Габриэль — мальчик-посыльный — отправился в ювелирный магазин Седергрена за серебром для электрических контактов. В магазине он увидел телефонный аппарат и гордо заявил, что его начальник делает телефоны гораздо лучше того, что стоял в зале. Седергрен удивился, надел пальто и вместе с Габриэлем отправился в мастерскую, чтобы удостовериться в лично. Там он и познакомился с Эрикссоном.

С 1877 года, если телефоны у Седергрена ломались, то чинил он их у Эрикссона.

Пока Эрикссон ремонтировал телефоны, он успел заметить множество несовершенств аппарата. Инженер решил доработать конструкцию. Так появился новый тип аппарата с вращающейся ручкой для подачи сигнала на коммутатор — «настольный телефон с магнето и рупором».

Первый телефон Эрикссон Ericsson

Вскоре Ларс Магнус заключил контракт с государственной телекоммуникационной компанией Televerket и начал конкурировать в области разработки телефонных технологий со своим бывшим работодателем Öller&Co, который тоже занимался производством аппаратов.

Конкуренция с Öller с каждым годом становилась все серьезнее, и Оллер постепенно лишился самых высококвалифицированных работников, которые перешли к Эрикссону, и занялся исключительно ремонтом.

В 1883 году предприниматель Хенрик Седергрен подсчитал, что телефоны можно продавать дешевле, чем у Белла, и решил запустить собственную компанию Stockholm Allmanna Telefonaktiebolag (SAT). Он рассуждал, что невысокая цена привлечёт абонентов.

Офис SAT в Стокгольме Ericsson

Седергрен решил объединиться с Ericsson&Co и договорился с ней о поставках телефонного оборудования и коммутаторов. Сам он взял на себя продажи. Из-за отсутствия телефонных станций аппараты продавали парами, два первых стоили 55 крон.

Акция компании Stockholm Allmanna Telefonaktiebolag стоимостью 500 крон Ericsson

Первая стокгольмская коммерческая линия компании Белла появилась в 1880 году. Она обеспечивала связь между фирмами и коммерческими предприятиями.

Это не помешало совместной работе Седергрена и Эрикссона. В 1881 году они выиграли конкурс на поставку оборудования для телефонной ассоциации Telegrafverket, которую создали предприниматели города Явле. Вскоре телефонные линии объединили абонентов в единую сеть.

Уже через пять лет линии Эрикссона и Седергрена появились в 64 из 93 городов страны. Швеция стала лидером по числу телефонов на душу населения. У SAT числилось 3164 абонента и ещё 1655 человек пользовались услугами телефонной компании Bell.

В 1885 году ассоциация Telegrafverket наладила собственное производство телефонного оборудования, поэтому продажи Эрикссона сократились. Дело спасли иностранные заказы из Дании, Новой Зеландии, Норвегии.

Кроме того, компания SAT получила концессию на строительство телефонной линии в Шанхае, а в Лондоне в 1898-м друг за другом открылись торговое представительство компании и завод.

Когда в ЮАР началась англо-бурская война, Седергрен и Эрикссон занялись поставками в страну полевого телефонного оборудования — ящиков на проводе с откидной крышкой на ремне, чтобы аппараты было удобно переносить.

Военно-полевой телефон Эрикссона, 1898 год The online Bicycle Museum

Уже в начале 20 века фабрика Ericsson&Co появилась в Нью-Йорке. В то же время компания начала масштабное строительство телефонных станций в Мексике.

Хильда Эрикссон и её вклад в семейное дело

Хильда Эрикссон с сыновьями Ericsson

В 1880 году Ларс Магнус Эрикссон женился на Хильде Симменсон. Она работала в компании вместе с мужем: сначала Хильда одна наматывала электромагнитные катушки, а потом по мере роста компании вместе с ней работал уже коллектив девушек.

Все 200 телефонных рулонов готовы, я сейчас наматываю индуктор, но провод, похоже, сделан из каких-то некачественных материалов, так как рвется практически каждый двадцатый. Получаются длинные отрезки, которые невозможно использовать. Я постараюсь достать в мастерской какую-нибудь проволоку получше. Хильда Эрикссон из письма Ларсу Эрикссону, 1881 год

Хильда сыграла одну из ключевых ролей в семейном бизнесе. Она была коллегой Эрикссона, деловым партнёром, а иногда и управляющей компанией.

В начале 1880-х годов когда произошел бум в сфере связи и электроэнергии, Ларсу Эрикссону приходилось часто ездить по делам компании за границу. Поэтому управление фирмой в Стокгольме лежало на его жене Хильде. Кроме того, она заботилась о доме супругов и четверых детях.

Ларс Магнус Эрикссон с женой Ericsson

Телефоны Российской империи

В Российской империи телефоны появились в конце 19 века. 25 сентября 1881 года Кабинет министров выпустил утверждение «Об устройстве городских телефонов».

В нём сообщалось, что постройка и эксплуатация телефонных сетей в России может передаваться частным компаниям на срок до 20 лет, после чего все сооружения и постройки переходили в собственность государства.

Но до этого момента владелец лицензии мог зарабатывать на абонентах. Он должен был платить налог в 10% от абонентской платы с частного сектора и 5% от платы, собираемой с государственных и общественных учреждений.

Появление телефонов в Российской империи поначалу не было связано с именем Эрикссона. Права на строительство телефонных линий в Санкт-Петербурге, Риге, Одессе и Варшаве принадлежали компании Bell. 29 октября 1882 года заработала линия в Петербурге, к которой в первый же день подключили 259 абонентов.

1 апреля 1886 года телефонизация российских городов по закону стала государственной монополией. Первая государственная сеть появилась в Киеве. Но для обслуживания станций требовались провода, аппараты и коммутаторы.

Коммутаторы фирмы Ericsson&Co были надежнее тех, что использовал Белл. Аппараты Белла плохо передавали звук и требовали более частого обслуживания специалистами. Поэтому вскоре абоненты стали отдавать предпочтение аппаратам Эрикссона.

В 1893 году компания Ericsson&Co телефонизировала Киев — обеспечила работу линии своими аппаратами и занималась их обслуживанием.

Первая телефонная станция с деталями Эрикссона появилась на Крещатике. За год работы чистая прибыль Ericsson составила 8575 рублей и 93 копейки. В 1896-м линия появилась в Харькове, затем в Ростове, Риге, Казани и Тифлисе.

Летом 1896 года компания решила купить участок под фабрику в Санкт-Петербурге на Васильевском острове. Строительством руководил петербургский архитектор Карл Шмидт.

На открытие фабрики в 1897 году Ларс Магнус Эрикссон приехал лично. Результатом он остался доволен, поэтому распорядился выплатить всем рабочим премию в 25 копеек «на водку». За следующие четыре года на фабрике собрали около 12 тысяч телефонных аппаратов.

Завод Эрикссона в Санкт-Петербурге Ericsson

В 1900 году шведское правительство наложило монополию на телефонную связь — компании должны были принадлежать государству, а не частным лицам.

Седергрен, который занимался только продажей оборудования, созданного компанией Эрикссона, оказался ни с чем. При этом новый закон не повлиял на бизнес Ларса Магнуса, который стал поставлять свое оборудование государственным компаниям. Ему удалось выкупить пакет ценных бумаг партнёра.

В том же 1900 году закончился срок действия концессии Белла на телефонизацию России. За годичный контракт Белл просил слишком большую сумму — 250 рублей.

По предыдущему договору всё телефонное оборудование принадлежало государству, но эксплуатацией и обслуживанием могла заниматься только специализированная компания. Власти объявили конкурс на право обслуживать телефонные сети страны.

Неизвестные до тех пор датские компании все чаще появлялись в России. Императрица Мария Фёдоровна была родом из Дании, поэтому поощряла присутствие компаний соотечественников в России.

В результате победило Шведско-Датско-Русское Акционерное общество, которое организовали Эрикссон и Седергрен. Партнёры победили за счет того, что включили в состав общества пару датских фирм. Торги проводились по обратному принципу. Победить должен был тот, кто предложит минимальную абонентскую плату — общество предложило абонентам платить 63 рубля 20 копеек.

За 1900–1903 годы оборот компании вырос с 46,4 тысяч до 412,7 тысяч рублей, а чистая прибыль — с 18,8 тысяч до 105 тысяч рублей.

Эрикссон положил трубку

Ларс Магнус Эрикссон, 1889 год

Эрикссон всегда был трудолюбивым человеком. Его рабочий день начинался в семь утра. Большую часть времени руководитель компании проводил в цехе, где наблюдал и контролировал производственный процесс, вникал в мельчайшие детали. Вечерами он подолгу работал над новыми проектами, чертил схемы аппаратов, часто оставаясь в офисе компании до двух часов ночи.

Предпринимателю всегда было необходимо ощущать полный контроль над работой его бизнеса. Он хотел руководить заводом, управлять процессами и одновременно с этим оставаться действующим инженером. Компания расширялась, процессов и задач становилось больше, поэтому изобретатель уже не мог контролировать всё.

Ларс Магнус Эрикссон покинул пост президента компании в 1900 году в возрасте 54 лет по состоянию здоровья — у него ухудшалось зрение. Он уже не мог как раньше работать на токарном станке и контролировать развитие предприятия.

Письмо Эрикссона об уходе с поста президента по состоянию здоровья Ericsson

В 1903 году предприниматель полностью отошёл от дел.

На пост президента компании он рекомендовал Алекса Бострема, которому на тот момент было 36 лет. К этому возрасту тот добился больших успехов в компании и прошёл путь от работника цеха до управляющего.

Он был предприимчивым и решительным. К тому же Бострем пришёл в компанию в 20-летнем возрасте и, что больше всего нравилось Эрикссону, был практиком, а не теоретиком, и всему научился, работая в фирме.

Алекс Бострем Ericsson

В 1905 году на фабрике Эрикссона в Петербурге работало 650 сотрудников, а объём продаж вырос с 500 тысяч крон в 1901 году до 2,3 млн крон.

Ларс Магнус Эрикссон к тому времени окончательно покинул компанию и продал все оставшиеся у него акции. Фабрику, до сих пор работавшую под его именем, было решено трансформировать в акционерное общество — Russische Actien Gesellschaft LM Ericsson & Со с акционерным капиталом 500 тысяч рублей.

В том же году в Москве построили первую телефонную станцию в Милютинском переулке. Строительство было сложной задачей с технической точки зрения, поэтому участие в закладке линии принимал Эрикссон лично, так как он уже имел опыт строительства аналогичной станции в Стокгольме. Хотя к этому моменту он уже отошёл от дел.

Для строительства в Москву приехали рабочие и специалисты из Швеции. Впервые в России во время прокладки линии все провода были проведены под землей, а не над ней.

Уже к 1914 году акционерный капитал Ericsson&Co достиг 4 млн рублей. На тысячу жителей в Москве приходилось 37 телефонов.

К 1917-му на петербургской фабрике компании работало 3500 человек — вдвое больше, чем в Стокгольме. В 1919 году фабрика была безвозмездно передана в собственность государства и вскоре получила название «Красная заря».

Коллектив завода Эрикссон в Санкт-Петербурге, 1902 год. Ларс Магнус Эрикссон в центре кадра Ericsson

Эрикссон уезжает обратно на ферму

В 1903 году Эрикссон решил заняться обустройством электрифицированной фермы в Швеции — подарка сыну. Ферму в местечке Алби-Гарде неподалёку от Стокгольма инженер купил ещё в 1895 году. Сам же он позднее поселился по соседству с участком сына, занялся фермерством и завёл небольшой огород.

Он часто звонил в главный офис компании и интересовался делами. Телефон протягивали прямо в поле с помощью двух рыболовных удилищ. Бесплатная телефонная связь была привилегией двух семей в Швеции — королевской и Эрикссонов.

Эрикссон на террасе своего дома в 1915 году Ericsson

Ларс Магнус Эрикссон был скромным человеком. На пятидесятилетний юбилей к нему в дом выразить своё почтение приехала группа певцов — но когда они зашли, инженер вдруг неожиданно пропал.

Певцам пришлось исполнять свои песни для стен, так как хозяин отказался появляться. Только спустя несколько дней он лично поблагодарил артистов за чудесное пение, которое ему очень понравилось. Оказалось, что Эрикссон стеснялся присутствовать перед артистами лично, спрятался в соседней комнате и слушал пение оттуда. Густав Колльберг один из сотрудников фирмы Ericsson&Co

Здоровье инженера становилось все хуже. В последние годы жизни он плохо видел — не мог читать и делать чертежи. 17 декабря 1926 года Ларс Магнус Эрикссон умер в возрасте 80 лет.

Согласно завещанию, его похоронили без могильной плиты и без церемоний. «Безымянным я вошел в этот мир, безымянным я хочу из него и уйти», — говорил Ларс Эрикссон.

Только в 1946 году в месте, где родился предприниматель, установили мемориальную табличку.