Основатели лейбла The Factory слева направо: Питер Сэвилл, Тони Уиллсон и Алан Эрасмус Кевин Камминс для The Times

Уилсон стоял за некоторыми успешными группами из Манчестера — выпускал записи Joy Division, New Order и Happy Mondays; владел клубом Hacienda, где выступали The Smiths, The Stone Roses и Oasis; вёл телепередачу, гостями которой были The Clash, Siouxsie & The Banshees, Buzzcocks и Игги Поп.