Как Мехмет Айдын, создатель виртуальной фермы, создал схему Понци и обманул тысячи пользователей, вложивших реальные деньги в приложение — в пересказе Rest of World.

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Айдын на основанной им ферме Daily Sabah

21 ноября 2019 года Реджеп Аташ отправился на стрельбище в пригородах Стамбула. После нескольких выстрелов в мишень он совершил самоубийство.

Отец Аташа рассказал журналистам, что у сына была депрессия из-за огромного кредита. Он потерял все заёмные деньги, вложив их Farm Bank. Это турецкий мобильный клон старой Facebook-игры Farmville, вышедший в 2016 году. Вот как была устроена экономика сервиса:

В Farm Bank пользователи покупали виртуальных животных и сельхозоборудование за реальные деньги.

Компания платила людям за время, проведённое в игре, и за привлечение новых пользователей. Они получали 95% выплат реальными деньгами, остальные 5% — в виде ваучеров на покупку продукции Farm Bank.



Игра обещала вложить полученные средства в строительство ферм по всей Турции.



Скриншот Farm Bank

Тысячи игроков рассказывали друзьям и родственникам, как они окупили свои инвестиции в игру, — и те тоже вкладывали деньги в Farm Bank. Но на самом деле это была финансовая пирамида, пишет Rest of World.

Farm Bank поначалу сдержала обещание и запустила реальные фермы. На открытие одной из них пришли турецкие политики, а в рекламных роликах с фермами снимались местные знаменитости.

Церемония открытия фермы Farm Bank в 2017 году Sozcu

Farm Bank постепенно начала усложнять свою бизнес-модель. В 2017 году компания запустила в Турции торговую франшизу. Франчайзи платили Farm Bank около $30 тысяч и открывали магазины, где продавали колбасы, сыр, сливочное масло, мёд и другие продукты с логотипом игры. Компания доплачивала владельцам магазинов 20% сверху за продукты, купленные за ваучеры.

Продукты брендировали так, будто их произвели на фермах компании. Но в действительности их закупали у партнёров, уточняет Rest of World. В стране открылось больше 100 таких франшиз.

Магазин Farm Bank Foursquare

На пике популярности в Farm Bank играло больше 500 тысяч человек. Из них 132 тысячи вложили в игру деньги. Многие потеряли почти все свои инвестиции — или даже больше, пишет издание.

В марте 2018 года 27-летний основатель компании Мехмет Айдын сбежал из Турции и забрал с собой деньги пользователей. Меньше чем за два года в компанию вложили $250 млн — и предприниматель увёз в Южную Америку $80,5 млн, где вёл «роскошный» образ жизни.

Кто такой Мехмет Айдын

Айдын родился в турецком городе Бурса в 1991 году в семье фермеров. Он был трудным подростком, отмечает Rest of World: бросил религиозную школу, иногда работал в местном кафе мойщиком посуды и официантом и пытался начать рэп-карьеру. Однажды он продавал тёмные очки, которые, по его словам, позволяли видеть людей голыми.

Рэп-клип Айдына

Турецкий журналист Исмаил Саймаз написал об основателе Farm Bank книгу “Tosun Bank”. В ней говорится, что Айдын впервые заинтересовался онлайн-играми в 2016 году.

Во время рэп-карьеры он познакомился с дизайнером онлайн-игр и попросил разработать первый прототип приложения. В июле 2016 года предприниматель зарегистрировал компанию с капиталом около $3000.

За первые восемь месяцев игра привлекла 50 тысяч пользователей. Для продвижения в начале 2017 года Айдын купил две фермы в родном регионе Бурса и 400 голов скота, а затем объявил, что месячная прибыль компании выросла на 800%.

Кроме того, он открыл подставную компанию на Северном Кипре с капиталом в $14 млн, чтобы уйти от турецких налогов, получать транзакции от игроков и выводить деньги за рубеж.

Издание описывает Айдына как «невинного мальчика»: он носил пиджаки с рубашками без галстука, выглядел как человек из религиозной школы в консервативном городе и обещал открыть самую большую молочную ферму Европы.

В интервью основатель рассказывал, что Farm Bank использует деньги пользователей для строительства.

Мы приглашаем игроков лично проверить наши офисы и фермы. Если вы зайдёте к нам снова и вам покажется, что мы не движемся вперёд — забирайте свои деньги. Мехмет Айдын

Для турков это было особенно привлекательно, поскольку в последние годы аграрный сектор страны погружался в кризис, считает издание: «Слово “ферма” вызывает у жителей больших турецких городов ностальгию. Мясо здесь сравнимо по ценности с золотом».

В итоге из-за рекламы и хвалебных статей в СМИ пользователи поверили, что могут одновременно играть, зарабатывать деньги и поддерживать сельскохозяйственный сектор страны.

Рост и падение Farm Bank

Программист Юрдакул присоединился к фирме в 2017 году. По его словам, Айдын с партнёром были недовольны функциональностью приложения, поэтому пригласили его для переработки игры.

В это время у Farm Bank уже появился ряд клонов, некоторые из которых повторяли все скрипты и функции оригинала. Юрдакул с нуля переписал код и улучшил графику игры, что выделило её среди конкурентов. «Так я заработал уважение Айдына, он не привык к людям, которые работали с такой самоотдачей», — сказал он в интервью Rest of World.

У компании были глобальные амбиции: к середине 2017 года новая версия игры уже заработала в Германии и Азербайджане. Айдын перевёз команду, включая Юрдакула, в Аргентину и открыл офис в Буэнос-Айресе — он планировал создать испаноязычную версию приложения. «Если будет на то воля Божья, мы распространим игру по всему миру», — сказал Айдын.

Несмотря на видимость успеха, Юрдакул начал замечать странности — и с бизнесом, и с самим Айдыном. Например, стало известно, что Айдын потратил $162 тысячи на частный самолет из Уругвая до Турции, доплатив дополнительно $10 тысяч, чтобы его жена смогла курить на борту. Также он покупал машины, яхты и особняки.

С одной стороны, я не понимал логику его поступков. С другой, это была не моя зона ответственности. Босс может делать что хочет, это меня не касается. Джуди Джумхур Юрдакул разработчик Farm Bank

В ноябре 2017-го газета Sabah сообщила, что игрой заинтересовались регуляторы Турции, потому что она работала через подставную компанию на Северном Кипре. Делом занялись двое инспекторов из Министерства торговли.

В декабре Айдын продолжал открывать новые фермы, но во франшизные точки перестали поступать платежи. С февраля 2018 года на турецком сайте для пользовательских жалоб Şikayetvar стало появляться множество отзывов игроков, которые не получали никакого возврата по своим инвестициям.

Я вот уже полтора месяца не могу забрать свои деньги. Я вложил 20 тысяч лир, а назад получил только 13 500 лир. Разработчики говорят, чтобы пострадавшие обращались к ним, но я написал уже пять писем, и мне до сих пор никто не ответил. У меня помолвка 17 апреля, и я не могу вернуть свои активы. Мы им доверились, а теперь у меня растут долги, и ко мне уже приходят коллекторы. Мне сложно сводить концы с концами. Альпер пострадавший от мошенничества

Юрдакулу пришлось объясняться перед госинспектором: он предоставил базу данных пользователей игры и ответил на другие вопросы. По словам разработчика, он посещал регуляторов как минимум раз или два в неделю.

В начале 2018 года Юрдакул сообщил Айдыну, что хочет открыть свою компанию и готов дальше сотрудничать с Farm Bank только как фрилансер. Айдын согласился — но это не спасло Юрдакула от обвинений.

В начале марта 2018 года Министерство торговли Турции установило, что Farm Bank занимается мошенничеством. Против компании возбудили уголовное дело. Власти выдали ордер на арест Юрдакула, Айдына и ряда других сотрудников компании.

«Роскошная» жизнь и арест основателя

В 2018–2019 годах появились новости о том, что Айдын украл у игроков миллионы и сбежал в Уругвай, а одну из ферм Farm Bank конфисковали и продали местные власти. Также СМИ опубликовали фейк о самоубийстве основателя компании — он якобы выпрыгнул из окна гостиницы.

Бывший телохранитель Айдына Джафер Чолак сообщил прокурору, что сопровождал предпринимателя в поездках в казино на Северный Кипр, где тот нюхал кокаин и нанимал проституток. Сам Чолак вложил в Farm Bank $47 тысяч, а вернуть смог только $34 тысячи.

В марте 2018 года Мехмет Айдын, находясь в Уругвае, записал голосовое обращение со своей версией событий.

Вместо того чтобы садиться в тюрьму в Турции, я продолжу работать в Уругвае и буду работать до тех пор, пока не верну людям всё, что должен.

Мехмет Айдын

Но вскоре его включили в международный список розыска Интерпола — выпустили так называемое уведомление «с красным углом».

Вскоре после побега Айдына Юрдакул нанял адвоката и сообщил прокурорам, что намерен сдаться следствию. Он подготовил документы, которыми надеялся доказать свою невиновность, и в апреле 2018 года его задержали.

Разработчика обвиняют в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, руководстве преступной организацией, нарушении налогового законодательства и отмывании денег.

Юрдакул провёл больше года в тюрёмной камере на 50 человек, перед тем как ему предъявили обвинения. В июле 2019 года его отпустили до дальнейшего рассмотрения дела. Когда журналист спросил Юрдакула, считает ли он Айдына мошенником, тот ответил: «Мне кажется, люди обманули себя сами».

Тем временем Айдыну становилось всё сложнее избегать властей. В январе 2020 года частное детективное агентство, нанятое жертвами Farm Bank, заявило, что Айдын скрывается в Бразилии. В августе 2020 года агентство установило бразильский адрес Айдына и передало его Интерполу.

Наконец, 1 июля 2021 года — более чем через три года после побега из Турции — Айдын сдался в турецкое консульство в Сан-Паулу. Его экстрадировали в Турцию.

Мехмета Айдына экстрадируют в Турцию Daily Sabah

Айдын продолжает настаивать на своей невиновности.

Я не собирался никого обманывать. Я допустил ошибки и сотрудничал не с тем, с кем стоило. Поэтому я такая же жертва, как и пользователи Farm Bank. Мехмет Айдын