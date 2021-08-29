Она стала успешной на волне бума аэробики в 80-х, но её подкосили череда смен руководителей и неудачи на баскетбольном рынке.

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Каталог Reebok 1980–1981 годов Grailed

Открытие J.W.Foster Company — «родителя Reebok», и создание беговых кроссовок с гвоздями вместо шипов

В 1895 году англичанин Джозеф Вильям Фостер вступил в беговой клуб Primrose Harriers в городе Болтон. Чтобы бегать быстрее, Фостер сделал пару шипованных кроссовок: к подошве прикрепил гвозди — для лучшего сцепления с землёй во время бега.

Так Фостер решил начать собственное дело — небольшое производство обуви. В 1900 году он открыл компанию J.W.Foster Company. Она делала беговые кроссовки по индивидуальному заказу спортсменов.

Пошивочное производство J.W.Foster Company в Болтоне Manchester Evening News

В 1904 году в кроссовках компании спортсмен Альфред Шрабб побил три мировых рекорда в забегах. После этого бегуны со всей страны ездили за обувью в магазин Фостера.

Альфред Шрабб The Times

В 1906 году у предпринимателя родились сыновья. Основатель переименовал компанию в J.W.Foster & Sons. По замыслу Фостера, новое название должно было создавать впечатление солидной фирмы, которая сменила несколько поколений руководителей.

В 1909-м предприниматель придумал систему снятия мерок, чтобы клиентам не приходилось ездить на примерки. Он создал шкалу, по которой спортсмен мог самостоятельно сделать замеры стопы. Достаточно было послать мастеру лист бумаги с очерченным контуром стопы и указанными на ней параметрами.

Бланк и шкала для снятия мерок J.W.Foster & Sons street beat

Также Фостер стал предлагать атлетам обувь для разных видов спорта. Например, бегунам с препятствиями — обувь с шипованными пятками.

К 1910 году спрос на кроссовки J.W.Foster & Sons вырос, и предприниматель по соседству с магазином в Болтоне открыл фабрику по производству обуви.

В годы Первой мировой войны, с 1914-го по 1918-й, компания шила армейские ботинки для солдат. К 1922 году, по заявлению J.W.Foster & Sons, 90% спортсменов английской и шотландской футбольных лиг тренировались в их кроссовках.

Фабрика Фостера по производству спортивной обуви grubsboot

По словам внука основателя, во главу бизнеса Фостер ставил доверительные отношения. Он бесплатно давал перспективным на его взгляд спортсменам обувь для тренировок. Они побеждали в продукции J.W.Foster & Sons и таким образом рекламировали компанию.

В 1924 году британские легкоатлеты Гарольда Абрахамс и Эрик Лиделла на Олимпийских играх в Париже пришли первыми в забегах на 100 м и 400 м соответственно. Спортсмены были в кроссовках J.W.Foster & Sons. Абрахамс заявил, что обувь Фостера на важном старте помогла ему бежать быстрее.

Беговые кроссовки, их изготовили в период с 1909 по 1935 ssence

В 1933 году Фостер умер. Фирма перешла его сыновьям во главе с их матерью Марией. Через шесть лет она передала детям компанию.

Внук Фостера вспоминал, когда началась Вторая мировая война, спрос на кроссовки исчез, и компания занялась ремонтом армейских ботинок.

Основание Reebok

В 1955 году к управлению фирмой присоединились внуки — братья Джозеф и Джефф Фостеры. Они застали семейный бизнес в плачевном состоянии. Компания не только не была готова конкурировать с кем-либо, но и не стремилась повышать продажи или выходить на зарубежные рынки.

Бизнес оставался на уровне 30-х годов. Когда наша бабушка умерла, отец и дядя просто перестали разговаривать друг с другом. Это напомнило ситуацию с Gebrüder Dassler, когда два брата поссорились и образовали две компании: Puma и Adidas. Тогда мы с Джеффом решили выйти из бизнеса. Джозеф Фостер

В 1958 году Фостеры уехали из Болтона и основали свою фирму. Они начали делать велосипедную обувь, так как не хотели конкурировать с родственниками.

Братья решили назвать компанию Mercury Sports Footwear. Но не смогли зарегистрировать патент, так как такое название уже принадлежало филиалу британской обувной корпорации Lotus & Delta.

Братья Фостеры — внуки основателя компании fine shoes

У них было несколько вариантов.

Выкупить право на название за 1000 фунтов. Оспорить право на название.

Придумать новое.



Фостеры выбрали третий вариант, так как борьба за имя обошлась бы слишком дорого. Братья вдохновились примером основателя Puma Рудольфа Дасслера, который назвал компанию в честь сильного и грациозного зверя.

У Джо Фостера был американский словарь Уэбстера. В нём он наткнулся на слово “Reebok” — это светло-серая южноафриканская газель. 1958 год стали считать официальной датой запуска бренда. Тогда у компании не было фабрики — приходилось снимать старую пивоварню за пять шиллингов в неделю. Пошивом занимались сами Фостеры.

В 1959 году один из владельцев J.W.Foster & Sons, Билли Фостер, умер, а его брат не захотел заниматься производством. Он предложил сыну и племяннику, владельцам Reebok, забрать технику J.W.Foster & Sons. Компания стала шить обувь не только для велосипедистов, но и для бегунов.

Кроссовки с первым логотипом Reebok 1961 года ssense

Выход на рынок США и модели кроссовок для аэробики

С 1965 года Джо Фостер ежегодно ездил на выставки в США, в Чикаго, чтобы найти местного дистрибьютора. В 1978 году кроссовки Reebok заметил предприниматель Пол Файерман — его привлекло то, что бренд делал акцент на обувь для лёгкой атлетики, которая была популярна в США.

Пол Файерман Insider

В 1979 году он купил права на продажу кроссовок за $65 тысяч и стал официальным представителем Reebok в США, Канаде и Мексике.

В то время кроссовки компании были самыми дорогими среди конкурентов — они стоили $60. Несмотря на цену, спрос рос, поэтому компания организовала дополнительное производство в Южной Корее — там было дешевле, чем в Европе. В 1980 году продажи Reebok в США составили $300 тысяч, в 1981 году — $1,5 млн.

Кроссовки Reebok 1979 года Fattbudhastore

На волне бума женской аэробики, который начался в 80-е в США, Reebok в 1982-м выпустила модели для женщин Freestyle и Princess. Их изготавливали из мягкой гибкой кожи ярких цветов. Кроме того, вместе с обувью бренд начал выпускать спортивную одежду.

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Продажи в США за 1983-й год достигли примерно $12,9 млн. В следующем году Файрман выкупил у братьев Фостеров компанию и реорганизовал её в Reebok International. Сумма сделки составила $700 тысяч.

В 1984 году на Freestyle приходилось около половины продаж Reebok. «Лицом» компании стали актрисы Сигурни Уивер и Сибилл Шепард, а также фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер.

Сигурни Уивер для фильма «Чужой» и Сибилл Шепард на Эмми в 1985 году Time и Footwearnews

Основные продажи приходились на США, поэтому штаб-квартиру перенесли из Великобритании в город Эйвон, штат Массачуссетс. Летом 1985 года Reebok вышла на биржу, акция компании стоила $17.

Reebok предвидела спад спроса на обувь для аэробики, поэтому решила диверсифицировать ассортимент. В 1986 она открыла производство детских спортивных товаров Weeboks. В том же году фирма приобрела производителя обуви Rockport с продажами около $100 млн.

Смена руководства, фокус на баскетболе и конкуренция с Nike

В 1987-м продажи Reebok в США выросли до $1,4 млрд. Компания обогнала Nike, чьи продажи за тот год составили $900 млн.

В то же время, в конце 80-х, Reebok неудачно сменила управляющего. Совет компании после стремительного роста и увеличения продаж решил, что им нужен кто-то опытнее, чем Файерман. Он и сам согласился передать свои обязанности другому.

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За следующие несколько лет компания сменила трёх руководителей. Однако компания всё равно стала уступать позиции Nike. В 1990-м та обошла Reebok по продажам — $2,25 млрд против $2,16 млрд. В 1992 году Файерман снова стал руководителем компании. Он решил составить конкуренцию Nike на баскетбольном рынке.

В 1992 году Reebok знали прежде всего как бренд, который мама использовала для занятий аэробикой. Они отчаянно пытались повысить свой спортивный авторитет. сотрудник рекламного агентства, работавшего с Reebok

На тот момент на американском рынке баскетбольной обуви на долю Nike приходилось почти 50% баскетбольных кроссовок против 15% у Reebok. В том же году компания подписала контракт на $3 млн с восходящей звездой баскетбола Шакилом О’ Нилом.

Кроссовки Shaq Attaq Ask

Вместе они выпустили модель Shaq Attack стоимостью $130. Кроссовки были рассчитаны на подростков, но такая цена могла быть слишком высокой для них. За шесть месяцев после выпуска этой модели в 1993 году продажи баскетбольной обуви Reebok упали на 20%.

Эволюция логотипов Reebok Ohmycode

В 1994 году Reebok запустил в продажу новые кроссовки без шнурков и с дополнительной воздушной подушкой для фиксации стопы Instapump. Новинка стоила $130. Кроссовки даже попали на экраны ТВ в фильме «Над кольцом». В них на баскетбольную площадку выходили актёры Шон Кемп и Док Риверс.

Кроссовки Reebok Instapump Highsnobiety

В 2000 году Reebok заключила рекламные контракты общей суммой $250 млн c футболистами из Национальной Футбольной Лиги США и баскетболистами. В 2001 году компания стала эксклюзивным поставщиком товаров для 29 команд NBA.

Также Reebok начала подписывать контракты с музыкантами, в том числе с рэперами 50 Сent, Jay-Z и Nelly.

В 2003-м Jay Z и Reebok запустили коллекция S. Carter Complex Sneakers

Сделка с Adidas, сотрудничество с UFC и CrossFit

К 2005 году рыночная капитализация Nike составляла $22,5 млрд, Adidas — $8,2 млрд, а Reebok — $2,6 млрд. В том же году Adidas купила Reebok за $3,8 млрд, чтобы выйти на американский рынок.

Adidas с помощью Reebok хотела конкурировать с Nike в Северной Америке: в 2005 году их доля на этом рынке составляла 8,9%, а Reebok — 12,2%. Вместе они могли составить конкуренцию Nike с 36% рынка.

Гендиректор Adidas Герберт Гайнер и управляющий Reebok Пол Файерман, 2005 год NBC

«Впервые Nike придётся оглянуться, чтобы увидеть, кто наступает компании на пятки», — прокомментировал слияние Adidas и Reebok ведущий отраслевой аналитик исследовательской группы NPD.

Reebok продолжала работать как независимый бренд. Исполнительным директором остался Пол Файерман. После покупки Reebok выручка Adidas в 2006 году увеличилась на 52% по сравнению с 2005-м. В 2008 году Adidas выручила €11 млрд.

В 2010-м Reebok заключила контракт с компанией CrossFit, брендированной системой фитнеса. Десятилетнее соглашение включало спонсорство CrossFit Games и эксклюзивное производство обуви и одежды.

В 2011 году Reebok сделала рекламный ролик новой коллекции обуви, в которую входили кроссовки EasyTone стоимостью $60 и RunTone по цене от $80 до $100.

В нём утверждалось, что новая коллекция обуви на 28% эффективнее увеличивает объем ягодичных мышц и на 11% лучше воздействует на заднюю поверхность бедра, чем модели конкурентов. При этом никаких дополнительных усилий прикладывать не нужно, достаточно заниматься привычными повседневными делами в кроссовках EasyTone.

Реклама EasyTone Adtasher

Но вскоре выяснилось, что заявления компании о преимуществах кроссовок безосновательны, так как не было никаких научных доказательств. Реклама вызвала волну негативной реакции в обществе, которое призывало заплатить за обман.

Федеральная торговая комиссия США решила, что Reebok должна вернуть потраченные покупателями деньги на кроссовки, чтобы компенсировать моральный ущерб. На компанию наложили штраф в размере $25 млн за ложные слоганы.

В 2012 году у Reebok стала падать прибыль. Компания потеряла контракт на производство экипировки для НХЛ из-за сокращения сезона. Позже этим занялась Nike.

Кроме того, в том же году в филиале компании в Индии разгорелся скандал из-за махинаций со стороны топ-менеджеров Reebok. Они подделывали бумаги, похищали товар и отвозили его на тайные склады, чтобы перепродавать. В махинации участвовали 12 человек. Из-за мошеннических действий в Индии компания закрыла треть своих магазинов в стране.

В 2014 году Reebok заключила шестилетний спонсорский контракт на $70 млн с UFC. Согласно ему, бойцы не могли представлять разные бренды и должны были выступать только с логотипами компании. В том же году рэпер Кендрик Ламар подписал контракт с Reebok, однако спустя три года перешёл к Nike.

Кендрик Ламар GQ

В 2016 году гендиректором Adidas стал Каспер Рорстед. Одной из главной его задач было исправление неудовлетворительных показателей Reebok. Он закрывал неэффективные магазины и отказывался от продления лицензионных сделок, в 2018 году бренд стал приносить прибыль. В начале 2019-го Рорстед стал продвигать новые линейки кроссовок, таких как CrossFit Nano и FloatRide Run

Продажа

Во втором квартале 2020 года продажи Reebok упали на 42% по сравнению с 2019-м. В мае 2021 года Adidas заявила, что намерена продать Reebok за $1,2 млрд. По данным Manager Magazin, Рорстед рассчитывал сделать это ещё до пандемии за примерно €2 млрд.

Потенциальными покупателями были несколько инвестиционных компаний из Европы и США.

Перспективы долгосрочного роста в нашей отрасли очень привлекательны, особенно для знаковых спортивных брендов. После тщательного обсуждения мы пришли к выводу, что Reebok и Adidas смогут значительно лучше реализовать свой потенциал роста независимо друг от друга. В ближайшие месяцы мы будем прикладывать усилия, чтобы обеспечить успешное будущее бренда Reebok и стоящей за ним команды. Каспер Рорстед генеральный директор Adidas