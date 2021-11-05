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Истории
Alexandra Kopelyan

Создала франшизу за 60 лет до McDonald’s: это Марта Харпер, открывшая сотни салонов красоты в 20 веке Статьи редакции

В конце 1800-х женщины ухаживали за волосами дома, но Харпер смогла переманить их в салоны красоты. Как предпринимательница построила бизнес-империю на франшизах, рассказывает The Hustle.

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Franchise Distionary Magazine

Подчинение как предназначение

Марта Матильда Харпер родилась 10 сентября 1857 года в небольшой деревне в городе Онтарио, Канада. Она была четвёртым ребенком из десяти. Отец Марты, портной, не мог обеспечить достойную жизнь детям — в какой-то момент ему пришла идея сдавать их «в аренду» в качестве рабочей силы.

Марта Матильда Харпер в детстве The Hustle

В семь лет Харпер отправили работать домашней прислугой к богатому владельцу фермы в Онтарио. За уборку, приготовление пищи и обслуживание фермы ей платили около $4 в месяц (примерно $130 в пересчёте на 2020 год). Каждый заработанный пенни она возвращала отцу.

Пять лет спустя девочку перевели в дом врача, которому нужна была помощь по хозяйству. Предположительно, это был практиковавший во время гражданской войны медик Уэстон Лерой Херриман.

Его особенно интересовала физиология волос. В 19 веке уход состоял только из их редкого мытья — в стране был недостаток горячей воды и хозяйственного мыла, а промышленные шампуни ещё не изобрели.

Доктор изучал гигиену кожи головы и влияние расчёсывания на рост волос — этими знаниями он делился с Харпер. После смерти Херримана в 1879 году она получила его фирменный рецепт тоника для волос из натуральных трав. Собрав все свои незначительные средства, 25-летняя Харпер отправилась в поисках новой жизни в Рочестер, штат Нью-Йорк.

Зарождение империи

Она снова устроилась на работу служанкой — сначала к местному адвокату, а после — к богатой женщине по имени Луэлла Робертс.

В конце 19-го века за волосами принято было ухаживать дома, и Харпер стала личным парикмахером мисс Робертс: делала массаж головы и лечебные маски. Она выполняла процедуры настолько искусно, что вскоре знатные женщины Рочестера выстроились к ней в очередь.

В свободное время она начала работать над собственной версией тоника по рецепту Херримана: тестировала его на соседках и раздавала всем желающим. Средство пользовалось успехом, и тогда Харпер задумалась о создании собственного дела.

Она осознавала, что это будет непросто — бизнес в Рочестере по-прежнему контролировался мужчинами, хотя город и находился в центре зарождающегося суфражистского движения. Но у женщины уже были собственное понимание дела, специализация и положительная реакция рынка.

В 1888 году, когда ей был 31 год, она вложила все свои сбережения — $9700 в пересчёте на 2020 год — в первый салон Harper Hairdressing Parlor.

Начало бизнес-карьеры

Харпер хотела открыть парикмахерскую в девятиэтажном офисном здании Powers Building, где располагались офисы ведущих компаний города. Сначала её заявку на аренду отклонили, но позже она оспорила это решение с помощью знакомого адвоката.

В салоне посетительницы могли пройти комплексную двухчасовую процедуру «Метод Харпер», которая должна была стимулировать рост волос. Для продвижения услуг предпринимательница использовала собственные снимки — у неё были длинные густые волосы.

Харпер позирует для рекламы
 The Hustle

Сперва дело развивалось медленно — богатые клиентки настаивали на личных визитах, тогда как Харпер хотела перенести бизнес в общественное пространство.

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И ей повезло — преподаватель из музыкальной школы по соседству пожаловался, что у них нет комнаты ожидания для родителей. Тогда Харпер предложила ему свой салон. К ней стали заглядывать женщины, которым негде было ждать детей — их ожидание скрашивалось уходовыми процедурами.

В те времена не существовало правил по обслуживанию клиентов, но Харпер всячески старалась угодить посетительницам. Она первой в мире изобрела откидывающееся кресло для мытья головы и специальную раковину с вырезом для шеи, пишет The Hustle.

Один из салонов предпринимательницы
 The Hustle

В высших кругах Рочестера стали распространяться слухи о необычных салонах, а вскоре их стали посещать женщины из других городов.

Первооткрывательница франчайзинга

Предпринимательница получала запросы на открытие парикмахерских в других городах, однако она сама следила за брендом и качеством услуг и боялась доверить это кому-то ещё. Харпер понимала, что ей нужны надёжные исполнители.

Тогда она стала искать женщин со схожим происхождением: служанок и горничных без средств на создание собственного бизнеса, но достаточно амбициозных и дисциплинированных, чтобы его вести.

Они проходили интенсивную подготовку, чтобы обучиться «Методу Харпер». Ученицы платили специальный сбор и обязались использовать только продукты от Харпер — кисти, тоники, кресла и раковины. Она самостоятельно выбирала места для салонов и контролировала вывески и рекламу.

В 1891 году женщина оборудовала второй салон красоты в городе Буффало, штат Нью-Йорк. Дальше были точки в Детройте, Чикаго, Сан-Франциско и Балтиморе.

Бизнес-модель оказалась настолько успешной и адаптируемой, что к 1914 году у Харпер было 134 франчайзи в 128 городах США, Канады и Европы. Этого было достаточно, чтобы закрепить за ней звание единственной женщины-участницы Торговой палаты Рочестера.

Культурная революция 1920-х привела к сдвигам в индустрии красоты: стали популярными макияж, краска для волос и новые изобретения вроде щипцов для завивки. Однако бизнес Харпер по-прежнему ориентировался на натуральные продукты.

Она удвоила объем производства тоника для волос и натуральных шампуней, расширив количество своих точек в два раза. Также в салонах появились услуги для мужчин, а её товары стали попадать в универмаги.

Во времена Великой депрессии, когда цены повсеместно снижались, Харпер сохраняла их на прежнем уровне, делая упор на качество и клиентский сервис.

Забытое наследие

В начале 1930-х в силу возраста и проблем со здоровьем Харпер пришлось оставить пост президента компании — она передала его мужу.

Харпер в поздние годы
 The Hustle

В 1950 году, в возрасте 93 лет, предпринимательница умерла. Её империя насчитывала 500 салонов красоты, а услугами пользовались предприниматели и политики — Вудро Вильсон, Жаклин Кеннеди, Вандербильты, Форды, Харты и Дюпоны. Состояние Харпер составило $750 тысяч (в пересчёте на 2020 год — $11 млн).

Её супруг не справился с управлением — после смерти основательницы компания перестала быть актуальной, в 1956 году он продал нерентабельный бизнес. Компания переходила из рук в руки до тех пор, пока химик, с которым некогда работала Харпер, не купил её в 1972 году.

По иронии, здание, где изготовлялись средства по уходу от Харпер, занимает шиномонтаж, а дом, в котором она жила, — кафе McDonald’s.

#франчайзинг #какэтобыло

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