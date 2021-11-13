«В ФИФА 211 стран. Я организовал договорные матчи в 50», — говорил в 2014 году организатор договорных матчей из Сингапура Уилсон Радж Перумал. Он начинал в местных низших лигах, а со временем перешел на международный уровень и влиял на исходы встреч в крупнейших турнирах.

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Из-за сломанной мечты начал делать ставки

Уилсон Радж Перумал родился в июле 1965 года. Друзья и знакомые описывали его как «умного застенчивого юношу, который всегда мечтал о высоком». В 1983-м он служил в армии Сингапура и хотел работать в вооруженных силах, но не попал туда из-за судимости в школьные годы.

Через год он начал зарабатывать на ставках и сразу же подсел на них — по его словам, они приносили нужный азарт и удовольствие. Он ставил только на футбол — этот вид спорта, по собственным словам, был тогда очень популярен среди местных индийцев и малайцев.

В 20 лет Перумал понял: на ставках не заработаешь, если заранее не знаешь исход матчей. Он рассказывал, что не хотел проигрывать, поэтому решил организовывать договорные игры местных футбольных команд.

У Перумала не было ни опыта, ни контактов, поэтому он начал с низших лиг Сингапура. Условия там были подходящие: команды были бедными, футболисты не получали зарплату месяцами. Он договаривался с игроками о нужных результатах и обещал им процент от ставки.

Для организации договорных матчей ему нужны были деньги – 15 тысяч сингапурских долларов (в 2021-м это $11 тысяч). Чтобы их заработать, он под видом реального футбольного матча организовал фиктивный, в котором играли его друзья. Исход и порядок получения жёлтых и красных карточек были заранее известны.

По словам Перумала, Сингапур был маленьким городом и можно было позвонить в местную газету, рассказать о мероприятии, и информацию о нём бесплатно публиковали. Он так и сделал, заявив, что это финал корпоративного турнира между сетями фастфуда. Букмекеры запустили специальную линию ставок, на которой Перумал заработал нужные ему деньги.

Организации вскоре поняли, что это обман, но не смогли доказать. Им пришлось заплатить мошеннику, чтобы не подорвать свою репутацию — в обратном случае, люди бы решили, что у букмекеров нет денег и не ходили бы к ним. Мошенник использовал эту схему, когда у него заканчивались деньги, — по его словам, около 10-15 раз.

Перумал рассказывал в своей книге, что устраивал договорные матчи между любительскими командами, а на выигранные деньги делал ставки на профессиональные игры английской премьер-лиги и лиги чемпионов УЕФА. Обычно так он терял всё заработанное.

Начало карьеры и работа в Англии

В 1995-м полиция впервые арестовала его за то, что он предложил $5000 одному из игроков сингапурской команды. Тот не взял деньги и сделал заявление об этом в прессе. «Его команда всё равно проиграла, а он, видимо, хотел стать героем», — говорил Перумал в интервью. Мошенника отпустили под залог и забрали паспорт.

В том же году один из его коллег, Пал, решил выйти на европейские команды, но ничего не знал о том, как с ними работать. Он обратился к Перумалу и предложил поехать в Англию, мошенник использовал паспорт друга.

Мы были похожи, я даже не заменил фото. Белые не различают индийцев. Уильям Радж Перумал

В Англии он жил в Лондоне, недалеко от стадиона «Уэмбли». Все соседи описывали его как «доброго и хорошо одетого человека, который откликался на имена Раджаморган Челлия или "Дядя Радж"». Но никто не знал, чем именно занимается их вежливый сосед — а он в то время пробовал организовать договорные матчи в английской Премьер-лиге.

Футболисты из английских команды дорожили репутацией и часто отказывали Перумалу. У них, в отличие от африканских и азиатских команд, было достаточно денег:

Однажды Перумал съездил на базу клуба «Бирмингем», представился журналистом, добился интервью с вратарем Яном Беннеттом, а потом предложил ему деньги за сдачу игры против «Ливерпуля». Тот не согласился.

Перумал предлагал русскому вратарю «Челси» Дмитрию Харину $100 тысяч. Тот отказал: «Послушай, у меня долгосрочный контракт с “Челси”. Я не хочу портить свою карьеру».



Но мошенник всё равно придумал, как добиться нужного результат: во время матчей сезона 1997-1998 годов он договаривался об отключении электричества с сотрудниками стадиона. Азиатские букмекеры в отличие от британских не отменяли ставки из-за срывов игр и выплачивали выигрыши по имеющимся результатам.

Техники отключали свет как только команды достигали нужного счёта. Так во время двух игр чемпионата Англии возникли проблемы с освещением и игры прерывали. Например, в матче «Вест Хэма» и «Кристал Пэлас».

Матч «Вест Хэма» против «Кристал Пэлас», во время которой выключили свет

Перумал рассказывал, что в Англии жил максимально открыто, хотя в Сингапуре его разыскивала полиция. Он ежедневно бегал вокруг «Уэмбли», заходил в спортбары, каждые выходные ходил на матчи Премьер-лиги – но никто не задерживал его. Но лондонские холода ему не нравились, и он решил вернуться на родину.

Первый срок

В 1997-м мошенник попытался организовать свой первый договорной матч сборных стран — играли Зимбабве и Босния и Герцеговина. Шесть футболистов Зимбабве должны были получить $100 тысяч за счёт 0:4 в пользу противника. Но команды сыграли вничью — 2:2. По его словам, когда один из игроков случайно забил гол сопернику, вместо радости он в панике схватился за голову.

Он продолжал работать с клубами из бедных стран: «Много команд и сборных были в плачевном положении. Я часто общался с их руководством и представлялся промоутером, агентом, кем угодно. Я навязывал им идею о проведении товарищеского матча, за который они могли получить деньги, а они соглашались», — рассказывал он.

В организации игр Перумалу помогал интернет, который в конце 90-х вывел футбольных мошенников на новый уровень — можно было смотреть матчи команд по всему миру и найти людей, которые с большей вероятностью берут взятки. «Я даже зарегистрировал фиктивную компанию и начал писать ассоциациям по электронной почте».

В 1998-м Перумала продолжала искать сингапурская полиция. Тогда он жил в Малайзии и скрывался, но деньги вскоре закончились и ему пришлось вернуться домой.

Как-то мы сидели в баре в Маленькой Индии. Туда зашли два человека, один крепко схватил меня за шею. Он не говорил, что я арестован, просто держал меня. В таких местах драки не редкость, я попытался объяснить, что он ошибся, но он сказал коллеге надеть на меня наручники. Тогда я понял, что они из полиции. Уильям Радж Перумал

Мошенник просидел в тюрьме два года, во время которых он, по собственным словам, тренировался, много читал и улучшал свой английский.

Крупные матчи

В 2000 году Перумал вышел из тюрьмы, а его влияние в мире договорных матчей возросло. Он все так же много работал со сборными из бедных стран — по его словам, вероятность достижения нужных результатов в таких матчах достигала 80%.

Например, в 2007 году он вернулся в Зимбабве. В то время у местной федерации футбола были финансовые проблемы, поэтому она согласилась на предложение Перумала сдать 15 матчей. Метод Мванджали, на тот момент капитан сборной страны, говорил, что футболисты брали от $500 до $1500 за участие в договорняках против сборных Малайзии и Сингапура.

После расследования 2011 года несколько крупных чиновников лишились своих постов, некоторые судьи и футболисты получили пожизненную дисквалификацию. Еще нескольких лишили возможности играть на пару лет.

Согласно источникам, Перумал организовывал договорные матчи на Олимпийских играх, женских чемпионатах мира, Золотом кубке КОНКАКАФ и Кубке Африканских наций.

Он представлялся агентом ФИФА и вывел сборную Того, состоящую из подставных игроков, на товарищеский матч против Бахрейна.

Работал с Федерацией футбола Южной Африки незадолго до того, как она получила право на проведение чемпионата мира 2010 года.



И вывел сборную Нигерии на ЧМ-2010. По его словам, он сначала подкупил одного из соперников Нигерии в отборочном раунде, а перед последним туром пообещал отдать €100 тысяч чиновнику из Федерации футбола Мозамбика, если сборная страны удержит ничью в матче с Тунисом. Так Нигерия бы стала лидером группы и вышла бы в ЧМ. Мозамбик победил со счетом 1:0.

Мой план сработал. Я был теневым героем квалификации Нигерии на ЧМ в Южной Африке. Я даже как-то подумал: «Жаль, что я никому не могу рассказать об этом». Уильям Радж Перумал

Попал в тюрьму, потому что обворовывал своих

В 2008-2010 годах Перумал начал сотрудничать с «сингапурским синдикатом», который организовывала договорные матчи и много лет пытался заманить его к себе. Возглавлял его преступник Дан Тан.

Дан Тан (в середине) в 2015 году TODAY

Вдвоём и через знакомых они организовывали договорные матчи на чемпионатах Швейцарии, а также в Италии — там синдикат приобрел часть клуба «Альбионолеффе», чтобы через него контактировать с другими командами. К Тану и синдикату часто обращались клубы высшего и второго итальянского дивизионов.

Некоторые ставки на договорные матчи в Серии В приносили $4-6 млн. Ставки на матчи Серии А приносили до $15 млн. Эти итальянцы – настоящие дураки. Дан Тан предлагал им $600-800 тысяч за матч, а мы зарабатывали в 20 раз больше. Уильям Радж Перумал

Со временем отношения с синдикатом испортились. Перумал часто присваивал деньги от сделок себе. В конце нулевых он уехал в Финляндию ради покупке клуба из города Рованиеми. Дан Тан договорился о сделке за $500 тысяч, а Перумал снизил цену до $200 тысяч. Остальные деньги оставил себе.

В финской лиге был высокий уровень коррупции, а в клубе было много африканских футболистов, с которыми он легко договаривался. Мошенник организовывал договорные матчи даже по ходу встреч – однажды, например, передал взятку почти в $75 тысяч в туалете, обернув деньги в салфетку.

Он делал рискованные ставки, не приносил прибыль синдикату и ругался с Дан Таном. Последний не удержался и в 2011 году подставил Перумала — анонимно сообщил в полицию, что мошенник въехал в Финляндию по поддельным документам.

Сначала полиция страны провела собственное расследование. На тот момент Перумал занимал одно из первых мест в списке преступников ФИФА. По просьбе Федерации футбола Финляндии в страну приехали сотрудники организации, которые помогли подтвердить личность.

Я знал, кто меня подставил. Я знал это в тот момент, когда полиция остановила меня на границе. Я бы восхитился своим врагом, если бы он поднес меч к моему сердцу, а не к моей спине. Уильям Радж Перумал

Сотрудничество с полицией

Перумала отправили в тюрьму на пять лет. Он сразу начал сотрудничество с полицией и ФИФА, раскрыл все схемы работы и сдал сообщников. Мошенник заявил, что рассказал все секреты Дан Тана, потому что тот его предал и нарушил первый закон кодекса преступного мира.

Перумал в суде Daily Mail

По собственным словам, синдикат же с 2008 года по 2010 год получил несколько десятков миллионов долларов выручки.

У преступника нашли контакты людей, занимавшие высокие должности в ФИФА – они тоже были причастны к договорным матчам. В тюрьме он хвастался, что может «взять телефон и позвонить в условный Афганистан – в тот же день там сыграют договорной матч».

Перумал рассказывал, что сам он причастен к организации 80-100 договорных матчей. Он точно не называет сумму, которую заработал на этой деятельности, но отметил, что она больше $10 млн.

Все коррумпированные игроки и чиновники подобны проституткам, которые будут ходить с тем, кто предложит самую высокую цену. В этом бизнесе нет преданности. Уильям Радж Перумал

В 2013 году власти Финляндии хотели депортировать его в Сингапур, но мошенник попросил убежище и аргументировал это боязнью за жизнь после раскрытия сообщников. Его отправили в Венгрию, где он отбывал остатки срока и сотрудничал с ФИФА и Интерполом.

По некоторым данным, в 2021-м он живет в Венгрии, всё ещё сотрудничает с полицией и, по собственным словам, уже давно не занимается договорными матчами.