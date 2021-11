SVP of Engineering и сооснователь Box

гендиректор and сооснователь Stripe ( источник

Самый яркий конкретный момент осознания того, что у нас есть product/market fit произошел когда я приехал на конференцию. Перед отъездом я попросил нашего Head of Growth обновить всю аналитику. Мы увидели, что все ключевые показатели были просто потрясающими — рост, DAU/MAU, показатель product/market fit, NPS, виральность, окупаемость CAC, CAC/LTV , уровень активации, уровень долгосрочного Retention и так далее. Именно тогда я понял, что могу привлечь инвестиции серии «В» и получить потрясающий раунд. И я это сделал!

Всего месяц спустя Superhuman был на первой странице New York Times, The Economist и The Guardian.