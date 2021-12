Многие аферы Уэйла и его напарника были тщательно спланированы, пишет автор книги The Best New True Crime Stories Митци Серето. Они встречались со своими жертвами, втирались им в доверие и «готовили почву». У Джозефа было много псевдонимов: доктор Анри Руэль, Джон Бауэр, сэр Джон Раскин Веллингтон и граф Иван Оварнов.