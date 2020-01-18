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компанию-создателя
С помощью данных компания сможет улучшить алгоритмы, которые предсказывают поведение собственных клиентов.
Amazon уже начала сотрудничество для проекта с системой Visa, которая позволит проверить транзакции через терминалы. По словам источников издания, компания также ведёт переговоры с MasterCard.
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Сергей Смыков
Наши отпечатки пальцев и наши лица у iT - гигантов уже есть. Зачем им ещё и наших ладоней?
Alexander Pavlyut
Ну начинается
Сергей Колтаков
И наймут специальную цыганку, которая будет гадать по отпечатку ладоней. А Амазон потом на основе этих гаданий будет персональные email-рассылки делать и не только) Бигдата, цыганлёрнинг, все дела)