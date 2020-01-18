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Техника
Дарья Дейнека
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Amazon создаст кассовый терминал для оплаты покупок с помощью отпечатка ладони Материал редакции

С помощью данных компания сможет улучшить алгоритмы, которые предсказывают поведение собственных клиентов.

  • Amazon разрабатывает кассовый терминал, который позволит оплачивать покупки по отпечатку ладони, пишет WSJ. Технология находится на раннем этапе и в будущем позволит привязать банковские карты к биометрическим данным клиентов.
  • По словам некоторых источников издания, компания надеется, что устройства будут использовать бизнесы, у которых постоянный поток покупателей: например, кафе и рестораны быстрого питания.
  • Возможно, данные с терминалов Amazon будет хранить на своём облаке. Тогда компания сможет сопоставлять информацию о транзакциях пользователей с их покупками на сайте Amazon и иметь больший доход от рекламодателей, лучше предсказывая поведение клиентов, сообщают источники WSJ.

  • Amazon уже начала сотрудничество для проекта с системой Visa, которая позволит проверить транзакции через терминалы. По словам источников издания, компания также ведёт переговоры с MasterCard.

  • Кроме того, Amazonсоздаёт свой цифровой кошелёк Amazon Pay. Он позволит пользователям оплачивать покупки в различных интернет-магазинах, а не только на Amazon.

#новости #amazon

Техника
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3 комментария
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Сергей Смыков

0

Наши отпечатки пальцев и наши лица у iT - гигантов уже есть. Зачем им ещё и наших ладоней?

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Alexander Pavlyut

0

Ну начинается

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Сергей Колтаков

0

И наймут специальную цыганку, которая будет гадать по отпечатку ладоней. А Амазон потом на основе этих гаданий будет персональные email-рассылки делать и не только) Бигдата, цыганлёрнинг, все дела)

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