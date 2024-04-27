Ими поделились обозреватели зарубежных СМИ.

Источник: CNet

В январе 2024 года стартап Rabbit представил устройство Rabbit R1 — ИИ-помощника, который работает на основе «большой модели действий» (Large Action Model). Она обучена выполнять прикладные задачи — в частности самостоятельно совершать нужные пользователю действия в сторонних приложениях. Достаточно лишь дать голосовую команду.

Устройство оснащено экраном на 2,88 дюйма, вращающейся камерой, а также кнопкой, механическим колесом прокрутки, динамиком, двумя микрофонами, зарядным разъёмом USB-C и слотом для SIM. Внутри — процессор MediaTek с частотой 2,3 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Работает на операционной системе Rabbit OS.

За первые два дня предзаказа стартап получил 20 тысяч заявок и к концу апреля поставил покупателям первую партию (новые заказы обещают привезти в июне). Ниже собрали главное из первых обзоров The Verge, Tom's Guide, Mashable, CNet и ZDNet.

Габариты и внешний вид

Некоторым пользователям устройство может показаться великоватым, отмечает Дэвид Пирс из The Verge. На то же указала обозревательница Mashable Кимберли Гедеон: в её случае оно шире, чем ладонь.

Вес Rabbit R1 — 115 г (для сравнения: iPhone 15 весит 171 г). Марк Спунауэр из Tom’s Guide подчеркнул: по ощущениям устройство «гораздо легче, чем кажется».

Цвет всего один — оранжевый. Корпус «глянцевый», поэтому легко заметить отпечатки пальцев.

Источник: Mashable

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Источник: CNet

Удобство и интерфейс

Первый запуск простой: нужно подключиться к интернету (мобильному или через Wi-Fi) и зарегистрироваться на внутренней платформе Rabbithole — там будут данные об учётных записях, пользовательские заметки и другая информация о работе с устройством.

Личный кабинет. Источник: The Verge

По словам Пирса, интерфейс ничем не перегружен, но не всегда интуитивно понятен. Журналистам пришлось разбираться, как вернуться на предыдущий экран или как остановить воспроизведение песни (оказалось, нужно дважды нажать на основную кнопку).



Экран у устройства сенсорный, но пальцами можно только печатать — на виртуальной клавиатуре. Для её запуска нужно перевернуть устройство так, чтобы боковая панель с камерой была снизу, а дисплей — сверху. Остальные действия совершаются с помощью кнопки, колёсика и голоса.

В теории клавиатуру можно использовать, чтобы вводить промпты для ИИ, рассказала Гедеон. Но, по мнению Спунауэра, клавиатура сгодится разве что для ввода пароля от Wi-Fi, потому что клавиши слишком маленькие.

Обозреватели отмечают, что к необходимости жать на кнопку и крутить колёсико нужно привыкнуть. Из плюсов: настройки можно открыть, встряхнув устройство. Из минусов: порой, чтобы выделить на экране нужное слово, нужно очень долго покручивать колёсико.

Источник: ZDNet

Аккумулятор и подзарядка

Разряжается Rabbit R1 быстро. Зарядного кабеля в комплекте нет.

В первый день устройство Керри Вана из ZDNet продержалось на одном заряде всего три часа. Он полагает, что подзаряжать его придётся по три-четыре раза в день в зависимости от частоты использования. На то же указал Спунауэр, отметив, что особенно сильно заряд расходует камера.

Аккумулятор садился «абсурдно быстро» и у Лисы Эдичикко из CNet: в 9:00 он был заряжен на 98%, а к 13:41 показывал всего 34%. До 17:00 устройство не дотянуло, при том что журналистка «подзаряжалась».

Ван также заметил, что устройство разряжается на 10-15% в течение получаса, даже когда просто лежит. В компании обещали исправить проблему.

Источник: Tom's Guide

Ответы бота на вопросы

Встроенный чат-бот работает на основе Perplexity. Чтобы задать вопрос, нужно нажать на кнопку.

Обозреватели сошлись во мнении, что устройство хорошо отвечает на базовые вопросы: о погоде, результатах спортивных матчей, ресторанах поблизости, сроках правления президентов. Иными словами, с теми, что хорошо даются большинству чат-ботов на рынке.

Он также неплохо справляется с поиском актуальной информации. Например, Спунауэр запросил «последние новости о запрете TikTok в США». Бот выдал актуальные на тот момент данные: что законопроект одобрили в Сенате и отправят на подпись президенту. Помимо этого, дал краткую сводку по теме — в устном и «письменном» виде.

Ван из ZDNet в рамках одного промпта задавал сразу несколько вопросов по одной теме. В одном из случаев бот ответил абсолютно верно на все вопросы, но со второй попытки. Журналисту показалось, что иногда ИИ даёт слишком развёрнутые ответы, но допустил, что причина в слишком обширных вопросах. К тому же остановить помощника можно нажатием кнопки.

Мнения по скорости ответа разделились. Некоторые заметили небольшую задержку. Спунауэр, наоборот, думал, что бот будет работать медленнее. По наблюдениям Гедеон, на простые вопросы он отвечает в течение двух секунд. Если же использовать камеру для распознавания объектов, то примерно через три секунды устройство говорит, что проверит данные, а затем ещё секунду берёт на подготовку ответа.

Распознавание объектов реального мира

Устройство оснащено функцией распознавания объектов, но результат не всегда точный. Спунауэр показал iPhone 14 Pro Max и спросил у бота, что это за iPhone. Тот ошибся, ответив «iPhone 12». Журналист переместился в более освещённое помещение, но бот снова дал неправильный ответ: «Это iPhone 13 Pro, последний из вышедших».

Вид растения бот не определил, но сказал: по внешним характеристикам листьев это суккулент — возможно, разновидность алоэ или агавы, пишет обозреватель Tom's Guide. Эдичикко из CNet заметила, что как раз растения бот распознавал хорошо — как и персонажей поп-культуры.



Источник: Tom's Guide

Когда Спунауэр навёл камеру на домашний бар, спросив, какие коктейли можно приготовить из представленных напитков, Rabbit R1 перечислил, что видит, и предложил несколько опций: джин-тоник, мохито и негрони. С похожими запросами обращалась и Гедеон — только спрашивала про еду. По её словам, пока это самый эффективный пользовательский сценарий.



Эдичикко также показала боту салат с овощами и курицей и попросила посчитать калории. Бот перечислил увиденное, но признался, что точную калорийность не скажет, потому что ему не хватает деталей о составе и размере порции. Напоследок посоветовал «наслаждаться полезной едой, не зацикливаясь на калориях». Журналистке это понравилось: Rabbit R1 объяснил причины, по которым не может помочь, и попытался считать её «намерения», вместо того чтобы просто отказать в ответе.

Ван вышел с устройством на крышу и попросил описать пейзаж и назвать город. Бот увидел небоскрёбы, в частности башню «Всемирного торгового центра 1», реку Гудзон и ответил, что это Нью-Йорк. На запрос подсчитать калории в рамене озвучил усреднённый диапазон для типичной порции.

Делать фото и видео устройство пока не может, говорит Дэвид Пирс из The Verge.

ИИ говорит, что можно приготовить из ингредиентов в кадре. Источник: аккаунт Гедеон в Х

Прослушивание музыки через Spotify

Устройство поддерживает подключение к Spotify. Чтобы включить песню или альбом, достаточно дать голосовую команду боту. На этом этапе проблемы возникли только у Пирса: он попросил поставить новый альбом Бейонсе, а бот включил чужой кавер на песню певицы от 2003 года.

Воспроизвести личный плейлист у журналистов не получилось. Бота также нельзя попросить пропустить трек.

Отрегулировать громкость песни, например, колёсиком не получится. Нужно либо идти в настройки, либо нажимать на главную кнопку и просить бота уменьшить или увеличить громкость.

«Качество звука — как на хреновом Android-смартфоне», — отметил Пирс. По его словам, лучше использовать Bluetooth и подключить гарнитуру. Гедеон ничего не сказала о чистоте звука, но отметила, что динамик «слишком тихий даже при максимальной громкости».

Источник: CNet

Заказ еды и вызов такси

Rabbit R1 поддерживает приложение для заказа еды DoorDash. Спунауэр попросил бота заказать конкретный бургер из определённого местного ресторана. Через 47 секунд ИИ предложил несколько опций из заведений поблизости (в устройство встроен GPS), однако проигнорировал ресторан, упомянутый обозревателем. При попытке выбрать еду из предложенной устройство выдало ошибку. Те же проблемы были у Вана.

С вызовом такси через Uber тоже не заладилось. Ван пробовал заказать машину ко входу из офиса, где находился, но устройство посчитало, что он в нескольких кварталах оттуда. Журналист попытался голосом изменить адрес, но ничего не вышло.

Обозреватель Tom’s Guide попросил заказать такси от дома до ближайшей кофейни Starbucks, и бот даже нашёл машину, однако при подтверждении заказа несколько раз выдал ошибку.

Источник: Tom's Guide

Генерация картинок, заметки и переводчик

Устройство поддерживает подключение к генератору Midjourney, поэтому с его помощью можно создавать изображения по запросу. Но есть минус: отправить получившиеся картинки, например, на почту нельзя. Придётся заходить в Discord и выгружать их самостоятельно.

Голосом можно также надиктовывать заметки или просить бота сделать выжимку речи, которая будет звучать дальше. Результаты сохранятся в личном кабинете.

Мнения о опции перевода разошлись. Эдичикко переводила устную речь с испанского на английский и проблем не обнаружила. Ван протестировал функцию с коллегой, который говорит на испанском и русском. ИИ в итоге переводил только с одного языка и произносил переведённые реплики с задержкой. Гедеон, в свою очередь, расстроило, что устройство не умеет переводить надписи, хотя оснащено функцией распознавания.

Использовать Rabbit R1 для звонков, отправки SMS и писем нельзя. Оно не умеет создавать таблицы и не даёт просматривать веб-страницы.

Читать на таком экране не очень удобно, говорит Гедеон: экран слишком тусклый. Пирс из The Verge также отметил, что чёткость изображения не самая высокая, но недостатком он это не называет.



Источник: ZDNet

Rabbit R1 — не альтернатива смартфону, подчёркивают журналисты. Спунауэр советует подождать, пока стартап доработает заявленную функциональность. А Гедеон предостерегает, что в перспективе Rabbit, скорее всего, начнёт искать способы монетизировать пользовательскую базу. Иначе неясно, как она будет зарабатывать, ведь использовать устройство можно без подписки.

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В остальном обозреватели отзываются об устройстве скорее положительно. Ван шутит, что Rabbit R1 — словно стажёр, впервые вышедший на работу: сейчас он совершает ошибки и не со всем справляется, но в будущем ещё раскроет свой потенциал.

Пирс же называет устройство «старым MP3-плеером, скрещённым с фиджет-спиннером», и говорит: он, конечно, не «хоронит» смартфоны, но точно может стать базовым ИИ-компаньоном.