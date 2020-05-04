На клавиатуре появилась физическая клавиша Escape, панель Touch Bar и датчик Touch ID.

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Apple представила MacBook Pro 13 дюймов с новой клавиатурой Magic Keyboard, сообщил vc.ru представитель компании. Новые ноутбуки также получили четырёхядерные процессоры Intel 10-го поколения.

Клавиатура Magic Keyboard с механизмом «ножницы» и ходом 1 мм впервые появилась на MacBook Pro 16 дюймов, напоминает представитель компании. На клавиатуре появилась физическая клавиша Escape, панель Touch Bar и датчик Touch ID. Клавиши со стрелками расположены в виде перевёрнутой буквы «Т», добавили в Apple.

Apple также удвоила ёмкость накопителей по сравнению с моделями предыдущего поколения — от 256 ГБ до 1 ТБ встроенной памяти. Кроме того, на устройство теперь можно установить SSD‑накопитель ёмкостью до 4 ТБ, добавили в компании.

«По сравнению со старыми моделями MacBook Pro 13 дюймов, оснащёнными 2‑ядерными процессорами, рост производительности составляет до 2,8 раза. Встроенный графический процессор Intel Iris Plus Graphics работает до 80% быстрее, чем на моделях MacBook Pro 13 дюймов предыдущего поколения, что облегчает монтаж видео 4K, ускоряет рендеринг и делает отображение графики в играх более плавным», — объяснил представитель Apple.

Некоторые модели по умолчанию получили 16 ГБ памяти, также можно выбрать конфигурацию с 32 ГБ. Ноутбук весит 1,4 кг и оснащён дисплеем Retina с технологией True Tone для более естественного воспроизведения изображений, уточнили в компании.