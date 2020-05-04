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На клавиатуре появилась физическая клавиша Escape, панель Touch Bar и датчик Touch ID.
Apple представила MacBook Pro 13 дюймов с новой клавиатурой Magic Keyboard, сообщил vc.ru представитель компании. Новые ноутбуки также получили четырёхядерные процессоры Intel 10-го поколения.
Клавиатура Magic Keyboard с механизмом «ножницы» и ходом 1 мм впервые появилась на MacBook Pro 16 дюймов, напоминает представитель компании. На клавиатуре появилась физическая клавиша Escape, панель Touch Bar и датчик Touch ID. Клавиши со стрелками расположены в виде перевёрнутой буквы «Т», добавили в Apple.
Apple также удвоила ёмкость накопителей по сравнению с моделями предыдущего поколения — от 256 ГБ до 1 ТБ встроенной памяти. Кроме того, на устройство теперь можно установить SSD‑накопитель ёмкостью до 4 ТБ, добавили в компании.
«По сравнению со старыми моделями MacBook Pro 13 дюймов, оснащёнными 2‑ядерными процессорами, рост производительности составляет до 2,8 раза. Встроенный графический процессор Intel Iris Plus Graphics работает до 80% быстрее, чем на моделях MacBook Pro 13 дюймов предыдущего поколения, что облегчает монтаж видео 4K, ускоряет рендеринг и делает отображение графики в играх более плавным», — объяснил представитель Apple.
Некоторые модели по умолчанию получили 16 ГБ памяти, также можно выбрать конфигурацию с 32 ГБ. Ноутбук весит 1,4 кг и оснащён дисплеем Retina с технологией True Tone для более естественного воспроизведения изображений, уточнили в компании.
Купить новый MacBook Pro 13 можно будет на сайте apple.com/ru и в приложении Apple Store по цене от 119 990 рублей. У авторизованных партнёров компании ноутбуки появятся в продаже по собственным ценам партнёра. Дата старта продаж не уточняется.
Как раз раз сижу Мак выбираю) Трансёрфинг реальности, ёпт
ThinkPad T440p за 14 косарей с авито, дорабатываемый ещё за 14 косарей до IPS матрицы и 16 гигов ОЗУ и SSD - так и остаётся лучшим выбором ноута для программиста в наши дни. Там даже проц меняется и до 3 физических дисков можно воткнуть.
Но я не программист..
И сколько весит такой "ноутбук"? Человек ищет ноутбук, а не стационарный ПК, блеать.
Не знаю сколько, но я взял себе MSI Thin. Легкий, тонкий, мощный. Цена 65. добил памятью и вторым SSD. Итог: 85 за мобильный комп, на котором можно видео в 6K монтировать на прямую, и с 3D графикой работать. Единственный минус, пластик не супер крутой и звуку с динамиков далеко до Apple. И без макоси, конечно, но мне нужна винда.
Тонкий? Я же правильно по названию его нашёл?
17,9 мм. Обсуждаемый макбук — 15,6 мм
Блин, вот зачем ссылку кинул, захотел себе новый MSI :)
когда захотел себе ноутбук от razer из-за того, что он засветился в твоем любимом сериале. боги маркетинга, блин.
Что такое Razer?
По рекламе товар не выбираю, советуюсь с тем, кто разбирается + смотрю отзывы и ТТХ - хватает, чтобы бы стро сориентироваться и купить нужную вещь) Сначала, кстати, красная подсветка не понравилась в MSI, а теперь привык и даже нравится, к с оливками :))
2.5 мм это не серьезно. Заходишь такой в баню, а у тебя на 2.5 мм длиннее — ну, такой себе повод для гордости :))
И да, у меня толще, чем 17мм ))
> Заходишь такой в баню, а у тебя на 2.5 мм длиннее — ну, такой себе повод для гордости :))
ну ты переведи в сантиметры для масштаба.
2.5см длиннее - ну какой-никакой но повод уже :)
"ну ты переведи в сантиметры для масштаба"
Ну, вы врите-врите, но не завирайтесь :))
Да. Ну, если сравнивать по миллиметрам, то Мак будет тоньше, но эта толщина совершенно не критична в сравнении разницы мощностей.
Разницы мощностей с чем? С чем конкретно ты его сравниваешь? Если с MacBook Pro 13'', то это бред собачий. Всё равно что ноутбук со стационарным ПК сравнить.
В этом и суть, что за небольшие деньги я получил мобильный ноут с прекрасными техническими возможностями под практически любую задачу. С чем сравниваю? А с чем сравнить? Ну, давайте сравним с Макбуком за 200 т. р., устроит?))
Спасибо, а я то всё думаю что же не так с моим маком... а оно вон оно как.
Сколько он весит, три килограмма? А ваше время на доработку сколько стоит?
Станислав, а вы когда срете считаете сколько времени потратили в денежном эквиваленте?
Ааа почему не 14(
Потомучто 13 это золотой стандарт Apple
Пятнашка тоже в своё время такой считалась
Тут именно вопрос запроса рынка ) если бы он по размеру был как 13 это одно, а в противном случае его надо выпускать отдельно, а не взамен 13.
Просто 16" они сделали в корпусе размером как у 15", выиграли за счёт ширины рамки экрана. Могли бы аналогичное сделать и с корпусом 13", сделав 14-дюймовый ноут.
Да, но видимо не получилось или оставили эту инновацию на следующий год
блин да. я ожидал по всей логике... 15-> 16, 13->14
14 вполне можно было бы брать
Жду когда они навезут в РФ этих маков, а потом дефолт и, чуть подождать, чтоб кровью истекли, а потом взять мак за реальную его стоимость меньше штуки баксов
Реальная стоимость там баксов триста.
Здесь напрашивается известная шутка про тракториста))
А если серьезно, это устройство просто не для вас. Мак стоит многовато, но его экосистема и удобство использования перевешивает.
Кроме того, для разработки под ios и mac os просто нет альтернатив.
Это обман зрения или крышка кривая?
В каком месте? Я приложил крышку к заголовку сайта - нормально вроде все, зазор ровный
Судя по сайту в базе за 120 тысяч они оставили процессор 8 поколения (даже не 9) , если хотите 10 , то плОти 174 . Узнаю старую добрую жэпл
Как раз для разработки новый ноут обновить надо
А на сайте написано, что процессор 8-ого поколения:(
это даже обновлением назвать сложно
Жду MacBook Pro с полноценной нормальной клавиатурой без touch.
Так esc вернули, что ещё надо? Юзлес F1-F12 клавиши?
В смысле юзлес, если они регулярно используются?
Где? В шиндовсе?
В хроме по F12 девтулс открываются.
Вопросы?
F12 - одна кнопка, команд шифт I - распальцовка для двух рук
Cmd-Alt-I так-то можно одной правой рукой нажать.
Глупо спорить с тем что F12 удобнее чем пальцы даже одной руки корячить
Это вопросы к хрому. В Safari у меня на Touch Bar вынесены Dev Tools. В хроме можно редактировать виджеты на Touch Bar'е, но пока нельзя туда добавить Dev Tools.
Если бы у тачбара был тактильный отклик, еще ладно, а так там даже виброотклика нет
Какая польза от тач клавиатуры?
Я не могу сказать в чем польза, но мне удобно. Например в видео редакторах удобно перематывать видео. Просто кнопки под рукой. Горячие клавиши самые популярные вынесены тоже туда, нет необоримости их все помнить. Одним словом - для людей)
Весь дизайн испортили этой панелью
у меня на тачбаре все самое нужное и это визуально понятно — в первую очередь громкость, яркость и спотлайт
три кнопки заменяют мне по факту всю панель, при этом громкость и яркость я меняю на тачбаре СВАЙПОМ, а не тыкаю 555 раз и не зажимаю какую-то кнопку, чтобы изменить уровень громкости и яркости
в развернутом режиме туда добавляется режим сна и другие функциональные вкусняшки, которые нужны мне, когда я нахожусь на рабочем столе
тачбар — это простая кастомизация и визуализация участка клавиатуры
я ни разу не слышал ни одного действительно СТОЯЩЕГО аргумента против тачбара
Есть ровно один. На ощупь тяжело пользоваться)
у меня пожилой эйр, но мне казалось, что если на тачбаре выставить не больше трёх кнопок, но вслепую по ним попасть можно: в центр и по краям, не?
* "какая польза от тачбара, если ты печатаешь вслепую?" - вот это более актуальный вопрос для профессиональных юзеров, как мне кажется.
А кто печатает на функциональных клавишах?
до них таки можно добраться вслепую, особенно на 60% клавах
Так и на тачбар можно вслепую нажать, как мне кажется, если знаешь какие там висят клавиши текущего приложения.
А чем базовая прошка тогда лучше MacBook Air на i5 ?
Там хотя бы проц актуальный будет и 512 SSD
https://www.apple.com/ru/shop/buy-mac/macbook-air
Да походу просто корпуса от 13-шек распродают. А через полгода-год выкатят модель с 14''.
Долго ждал этого анонса т.к. от него зависело на что я поменяю свою прошку 2015 года ) Видимо я остаюсь на яблоке )
Деньги на презентацию решили сэкономить)
Презентации уже не первый год только у айфонов.
Надеюсь, следующее поколение 13-дюймовых маков будет с 15-дюймовым экраном. На 13шке не удобно кодить.
Бро, купи себе тогда отдельный монитор и вертикально его поставь.
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