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Техника
Лиана Липанова
7144

Apple анонсировала обновлённый MacBook Pro 13 с исправленной клавиатурой Magic Keyboard по цене от 119 990 рублей Материал редакции

На клавиатуре появилась физическая клавиша Escape, панель Touch Bar и датчик Touch ID.

93 комментария
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Apple представила MacBook Pro 13 дюймов с новой клавиатурой Magic Keyboard, сообщил vc.ru представитель компании. Новые ноутбуки также получили четырёхядерные процессоры Intel 10-го поколения.

Клавиатура Magic Keyboard с механизмом «ножницы» и ходом 1 мм впервые появилась на MacBook Pro 16 дюймов, напоминает представитель компании. На клавиатуре появилась физическая клавиша Escape, панель Touch Bar и датчик Touch ID. Клавиши со стрелками расположены в виде перевёрнутой буквы «Т», добавили в Apple.

Apple также удвоила ёмкость накопителей по сравнению с моделями предыдущего поколения — от 256 ГБ до 1 ТБ встроенной памяти. Кроме того, на устройство теперь можно установить SSD‑накопитель ёмкостью до 4 ТБ, добавили в компании.

«По сравнению со старыми моделями MacBook Pro 13 дюймов, оснащёнными 2‑ядерными процессорами, рост производительности составляет до 2,8 раза. Встроенный графический процессор Intel Iris Plus Graphics работает до 80% быстрее, чем на моделях MacBook Pro 13 дюймов предыдущего поколения, что облегчает монтаж видео 4K, ускоряет рендеринг и делает отображение графики в играх более плавным», — объяснил представитель Apple.

Некоторые модели по умолчанию получили 16 ГБ памяти, также можно выбрать конфигурацию с 32 ГБ. Ноутбук весит 1,4 кг и оснащён дисплеем Retina с технологией True Tone для более естественного воспроизведения изображений, уточнили в компании.

Купить новый MacBook Pro 13 можно будет на сайте apple.com/ru и в приложении Apple Store по цене от 119 990 рублей. У авторизованных партнёров компании ноутбуки появятся в продаже по собственным ценам партнёра. Дата старта продаж не уточняется.

#новость #apple

Лиана Липанова
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93 комментария
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Николай Шелопугин

18

Как раз раз сижу Мак выбираю) Трансёрфинг реальности, ёпт

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Игнат Соловьёв

Николай
–16

ThinkPad T440p за 14 косарей с авито, дорабатываемый ещё за 14 косарей до IPS матрицы и 16 гигов ОЗУ и SSD - так и остаётся лучшим выбором ноута для программиста в наши дни. Там даже проц меняется и до 3 физических дисков можно воткнуть.

Ответить

Николай Шелопугин

Игнат
10

Но я не программист..

Ответить

Илья Сомпремула

Николай
36

да ваше мнение его и не интересует, он это для себя написал

Ответить

Максим Мильгаузен

Игнат
11

а xcode за сколько ставится? 

Ответить

Пластиковое Окно

Игнат
6

И сколько весит такой "ноутбук"? Человек ищет ноутбук, а не стационарный ПК, блеать.

Ответить

Alexander Gess

Пластиковое
3

Не знаю сколько, но я взял себе MSI Thin. Легкий, тонкий, мощный. Цена 65. добил памятью и вторым SSD. Итог: 85 за мобильный комп, на котором можно видео в 6K монтировать на прямую, и с 3D графикой работать. Единственный минус, пластик не супер крутой и звуку с динамиков далеко до Apple. И без макоси, конечно, но мне нужна винда. 

Ответить

Пластиковое Окно

Alexander
2

Тонкий? Я же правильно по названию его нашёл?

Ответить

Artem Petrenkov

Пластик…
0

17,9 мм. Обсуждаемый макбук — 15,6 мм

Ответить

Пластиковое Окно

Artem
1
Ответить

Artem Petrenkov

Пластик…
0

Извиняюсь, я смотрел GS65: https://ru.msi.com/Laptop/GS65-Stealth-Thin-8RF

MSI GS65 Stealth Thin 8RF – World’s First 144Hz…
An ultraportable 15.6-inch GS65 Stealth Thin 8RF, with 144Hz thin bezel gaming display and its…
ru.msi.com
Ответить

Alexander Gess

Artem
0

Блин, вот зачем ссылку кинул, захотел себе новый MSI :)

Ответить

Artem Petrenkov

Alexand…
0

А старый апгрейженный уже не крут?

Ответить

Maxim Martsinkus

Alexand…
0

когда захотел себе ноутбук от razer из-за того, что он засветился в твоем любимом сериале. боги маркетинга, блин.

Ответить

Alexander Gess

Maxim
0

Что такое Razer? 
По рекламе товар не выбираю, советуюсь с тем, кто разбирается + смотрю отзывы и ТТХ - хватает, чтобы бы стро сориентироваться и купить нужную вещь) Сначала, кстати, красная подсветка не понравилась в MSI, а теперь привык и даже нравится, к с оливками :))

Ответить

Maxim Martsinkus

Alexand…
0

комания, которая делает плохие оверпрайснутые клавиатуры.

Ответить

Alexander Gess

Artem
0

2.5 мм это не серьезно. Заходишь такой в баню, а у тебя на 2.5 мм длиннее — ну, такой себе повод для гордости :))

И да, у меня толще, чем 17мм ))

Ответить

Anton Ilabanau

Alexand…
1

> Заходишь такой в баню, а у тебя на 2.5 мм длиннее — ну, такой себе повод для гордости :))

ну ты переведи в сантиметры для масштаба.
2.5см длиннее - ну какой-никакой но повод уже :)

Ответить

Пластиковое Окно

Anton
0

Ещё и кривой (с ущербным дизайном) :D

Ответить

Alexander Gess

Anton
0

"ну ты переведи в сантиметры для масштаба"
Ну, вы врите-врите, но не завирайтесь :))

Ответить

Artem Petrenkov

Alexand…
0

Я в бане парюсь, а не МПХ рассматриваю :)

Ответить

Pavel Che

Artem
0

где вы вообще нашли не только макбук но и просто ноутбук на  15,6 мм )) это примерно полдюйма смартфон побольше будет))) Или это про толщину?

Ответить

Artem Petrenkov

Pavel
0

Конечно про толщину. А про что же ещё?

Ответить

Alexander Gess

Пластик…
0

Да. Ну, если сравнивать по миллиметрам, то Мак будет тоньше, но эта толщина совершенно не критична в сравнении разницы мощностей.

Ответить

Пластиковое Окно

Alexand…
0

Разницы мощностей с чем? С чем конкретно ты его сравниваешь? Если с MacBook Pro 13'', то это бред собачий. Всё равно что ноутбук со стационарным ПК сравнить.

Ответить

Alexander Gess

Пластик…
2

В этом и суть, что за небольшие деньги я получил мобильный ноут с прекрасными техническими возможностями под практически любую задачу. С чем сравниваю? А с чем сравнить? Ну, давайте сравним с Макбуком за 200 т. р., устроит?)) 

Ответить

Kelerius

Alexand…
0

Да там же уникальный опыт! Там же FaceTime. Там суперклавиатура. Экран, дизайн.

Ответить

Илитный Иксперт

Игнат
2

Батарейку сколько минут держит?

Ответить

ЯжПрограммист

Игнат
1

Спасибо, а я то всё думаю что же не так с моим маком... а оно вон оно как.

Ответить

Станислав Курочкин

Игнат
0

Сколько он весит, три килограмма? А ваше время на доработку сколько стоит?

Ответить

Магомед Исмаилов

Станислав
1

Станислав, а вы когда срете считаете сколько времени потратили в денежном эквиваленте?

Ответить

Maxim Martsinkus

Николай
0

вай, такая же штука. :)

Ответить

Nemiro Ilia

Николай
0

главное не в re:store :D

Ответить

Михаил Сметанников

9

Ааа почему не 14(

Ответить

Andrey Smalkov

Михаил
0

Потомучто 13 это золотой стандарт Apple

Ответить

Михаил Сметанников

Andrey
2

Пятнашка тоже в своё время такой считалась

Ответить

Andrey Smalkov

Михаил
0

Тут именно вопрос запроса рынка ) если бы он по размеру был как 13 это одно, а в противном случае его надо выпускать отдельно, а не взамен 13.

Ответить

Artem Petrenkov

Andrey
1

Просто 16" они сделали в корпусе размером как у 15", выиграли за счёт ширины рамки экрана. Могли бы аналогичное сделать и с корпусом 13", сделав 14-дюймовый ноут.

Ответить

Andrey Smalkov

Artem
0

Да, но видимо не получилось или оставили эту инновацию на следующий год

Ответить

Anton Ilabanau

Михаил
0

блин да. я ожидал по всей логике... 15-> 16, 13->14
14 вполне можно было бы брать

Ответить

Mikhail Bobko

Михаил
–1

Почему сразу не 1488?

Ответить

Ron Zamkadny

1

Жду когда они навезут в РФ этих маков, а потом дефолт и, чуть подождать, чтоб кровью истекли, а потом взять мак за реальную его стоимость меньше штуки баксов

Ответить

Вячеслав Петров

Ron
9

в таких условиях и курс будет 400 рублей за доллар

Ответить

Игнат Соловьёв

Ron
–10

Реальная стоимость там баксов триста.

Ответить

MONAR

Игнат
3

Пруфы?

Ответить

Михаил Нырков

Игнат
2

Здесь напрашивается известная шутка про тракториста))
А если серьезно, это устройство просто не для вас. Мак стоит многовато, но его экосистема и удобство использования перевешивает. 
Кроме того, для разработки под ios и mac os просто нет альтернатив.

Ответить

Ron Zamkadny

Михаил
0

Расскажите. Я не знаю про тракториста

Ответить

Yuri Ahmedov

2

Это обман зрения или крышка кривая? 

Ответить

Юрий Белоножкин

Yuri
6

В каком месте? Я приложил крышку к заголовку сайта - нормально вроде все, зазор ровный 

Ответить

Илитный Иксперт

Юрий
7

Обман зрения или заголовок кривой?

Ответить

#MP

4

Судя по сайту в базе за 120 тысяч они оставили процессор 8 поколения (даже не 9) , если хотите 10 , то плОти 174 . Узнаю старую добрую жэпл 

Ответить

Marsel Sultanov

1

Как раз для разработки новый ноут обновить надо

Ответить

Станислав Курочкин

Marsel
0

@Эльдар Муртазин у вас всё ок?

Ответить

Михаил Бударин

2

А на сайте написано, что процессор 8-ого поколения:( 
это даже обновлением назвать сложно

Ответить

Konstantin Zaostrovtsev

Михаил
0

Там два вида процессора. 8 и 10. 

Ответить

Руслан Яцукевич

0

Жду MacBook Pro с полноценной нормальной клавиатурой без touch.

Ответить

Пластиковое Окно

Руслан
3

Так esc вернули, что ещё надо? Юзлес F1-F12 клавиши?

Ответить

Rudolf Cunningham

Пластиковое
2

В смысле юзлес, если они регулярно используются?

Ответить

Пластиковое Окно

Rudolf
2

Где? В шиндовсе?

Ответить

Игнат Соловьёв

Пластиковое
–1

В хроме по F12 девтулс открываются.

Ответить

Пластиковое Окно

Игнат
3

Вопросы?

Ответить

Илитный Иксперт

Пластик…
–1

F12 - одна кнопка, команд шифт I - распальцовка для двух рук

Ответить

Andre Macareno

Илитный
1

а, сочувствую, надеюсь, доживете до бионических протезов

Ответить

Artem Petrenkov

Илитный
0

Cmd-Alt-I так-то можно одной правой рукой нажать.

Ответить

Илитный Иксперт

Artem
0

Глупо спорить с тем что F12 удобнее чем пальцы даже одной руки корячить

Ответить

Пластиковое Окно

Илитный
0

Это вопросы к хрому. В Safari у меня на Touch Bar вынесены Dev Tools. В хроме можно редактировать виджеты на Touch Bar'е, но пока нельзя туда добавить Dev Tools.

Ответить

Илитный Иксперт

Пластик…
0

Если бы у тачбара был тактильный отклик, еще ладно, а так там даже виброотклика нет

Ответить

Yury Kotov

Руслан
0

Какая польза от тач клавиатуры?

Ответить

Vladimir Chyorniy

Yury
5

Я не могу сказать в чем польза, но мне удобно. Например в видео редакторах удобно перематывать видео. Просто кнопки под рукой. Горячие клавиши самые популярные вынесены тоже туда, нет необоримости их все помнить. Одним словом - для людей)

Ответить

Yury Kotov

Vladimir
–5

Весь дизайн испортили этой панелью

Ответить

Игнат Соловьёв

Yury
1

Вроде ты наврал.

Ответить

Nick Fomich

Yury
2

у меня на тачбаре все самое нужное и это визуально понятно — в первую очередь громкость, яркость и спотлайт
три кнопки заменяют мне по факту всю панель, при этом громкость и яркость я меняю на тачбаре СВАЙПОМ, а не тыкаю 555 раз и не зажимаю какую-то кнопку, чтобы изменить уровень громкости и яркости

в развернутом режиме туда добавляется режим сна и другие функциональные вкусняшки, которые нужны мне, когда я нахожусь на рабочем столе

тачбар — это простая кастомизация и визуализация участка клавиатуры
я ни разу не слышал ни одного действительно СТОЯЩЕГО аргумента против тачбара

Ответить

Михаил Нырков

Nick
2

Есть ровно один. На ощупь тяжело пользоваться)

Ответить

Andre Macareno

Михаил
0

у меня пожилой эйр, но мне казалось, что если на тачбаре выставить не больше трёх кнопок, но вслепую по ним попасть можно: в центр и по краям, не?

Ответить

Valentin Krepkiy

Yury
0

* "какая польза от тачбара, если ты печатаешь вслепую?" - вот это более актуальный вопрос для профессиональных юзеров, как мне кажется.

Ответить

Artem Petrenkov

Valentin
3

А кто печатает на функциональных клавишах?

Ответить

Andre Macareno

Artem
0

до них таки можно добраться вслепую, особенно на 60% клавах

Ответить

Artem Petrenkov

Andre
0

Так и на тачбар можно вслепую нажать, как мне кажется, если знаешь какие там висят клавиши текущего приложения.

Ответить

Andrey Smalkov

Руслан
0

Не будет больше таких, к сожалению

Ответить

Олег Пензин

1

А чем базовая прошка тогда лучше MacBook Air на i5 ?
Там хотя бы проц актуальный будет и 512 SSD
https://www.apple.com/ru/shop/buy-mac/macbook-air

Ответить

Пластиковое Окно

Олег
1

Да походу просто корпуса от 13-шек распродают. А через полгода-год выкатят модель с 14''.

Ответить

Григорий

Олег
1

тем, что там стоит нормальная система охлаждения, которая не так сильно душит проц

Ответить

Вадим Чиняев

0

Вставить надо бы наверх комментов:

ДА НАЧНЕЦО СРАЧ!

Ответить

Юрий Белоножкин

1

Картинка про Эйр. А Про не стал толще случайно?

Ответить

Георгий Хромченко

0

Ништяк, наконец-то с нормальным escape и 16 гигами.

Ответить

Константин Шукалов

0

Долго ждал этого анонса т.к. от него зависело на что я поменяю свою прошку 2015 года ) Видимо я остаюсь на яблоке )

Ответить

Kelerius

0

А я все чаще замечаю... что мак становится дороже и дороже....

Ответить

Andrey Smalkov

–3

Деньги на презентацию решили сэкономить)

Ответить

Alex Ponomar

Andrey
0

Презентации уже не первый год только у айфонов.

Ответить

Andrey Smalkov

Alex
0

А теперь ещё раз пересмотрите презентации за последние пару лет)

Ответить

Yury Kotov

–1

🥳🥳🥳

Ответить

Максим Буранбаев

–2

Надеюсь, следующее поколение 13-дюймовых маков будет с 15-дюймовым экраном. На 13шке не удобно кодить.  

Ответить

Александр Топчий

Максим
0

Бро, купи себе тогда отдельный монитор и вертикально его поставь.

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