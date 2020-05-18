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Техника
Галина Мубаракшина
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Компания Алишера Усманова купила контроль в производителе «умных» колонок notAnotherOne выходцев из Yota Материал редакции

Компания участвовала в разработке «Яндекс.Станции» и системы «умного» дома от «Мегафона», говорится на её сайте.

9 комментариев
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Разработчик систем хранения данных Yadro (ООО «КНС Групп») приобрёл 51% в российском производителе электроники notAnotherOne (ООО «Технологическая Сингулярность»), пишет РБК со ссылкой на представителя компании Yadro.

Сумму сделки стороны не разглашают. По данным сервиса аналитики контрагентов Seldon Basis, компания вошла в состав учредителей 13 мая 2020 года. Ещё 26% в notAnotherOne принадлежат Вере Козырь, 23% — Игорю Михненко.

Козырь и Михненко — сооснователи компании, выходцы из Yota и Yota Devices, уточняет РБК. Вера Козырь работала продуктовым директором YotaPhone, Игорь Михненко на посту креативного директора Yota Devices участвовал в запуске линейки WiMAX и LTE-модемов и роутеров (Yota Many, Yota One), писало IXBT.com.

notAnotherOne зарегистрирована в 2017 году в Санкт-Петербурге. У стартапа есть представительства в Сан-Франциско (США) и Шэньчжэне (Китай). Компания разрабатывает «умные» устройства и программное обеспечение. По данным компании, с 2017 года она разработала 20 продуктов и поставила 500 тысяч устройств, создала шесть мобильных приложений, провела три успешных краудфандинговых кампании для своих продуктов.

Компания, в частности, участвовала в разработке «умных» колонок «Яндекс.Станция» и «Яндекс.Станция Мини», создании систем «умного дома» для «Мегафона» и чешского производителя Perenio и других.

Yadro разрабатывает и производит системы обработки и хранения данных, которые необходимы в том числе операторам для исполнения «закона Яровой», отмечает РБК. С 2019 года компания принадлежит «ИКС Холдингу». В конце апреля USM Group Алишера Усманова договорилась о покупке 100% в холдинге через своё подразделение «ЮэСэМ Телеком».

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Галина Мубаракшина
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9 комментариев
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Михаил Синицын

3

Но в душе в неглиже я романтик Алишер

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Андрей Викторович

Михаил
0

Ох уж этот рашкинский подход - обязательно нужно купить контроль, оставив владельцев на зарплате

Ответить

Yury Kotov

2

Ещё одна колонка

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Кирилл Паркс

1

Как говорится: Лайк, Шер, ..... !

Ответить

Назир Юсифов

1

Мммм ну здравствуйте прослушка колонок Яндекса

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Гульнара Гарипова

Назир
0

Да,хм

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Дмитрий Кудрявцев

0

Почему бы не использовать эти колонки для изучения языков, образования и психологической помощи? У меня масса кейсов в голове, особенно в «детской» тематике.

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Andre Macareno

Дмитрий
0

Не уверен, что Gatebox даже с английским языком пользовался бы большой популярностью. Хотя я бы купил.

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Аарон Малис

0

Не в коня корм

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