Компания участвовала в разработке «Яндекс.Станции» и системы «умного» дома от «Мегафона», говорится на её сайте.

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Разработчик систем хранения данных Yadro (ООО «КНС Групп») приобрёл 51% в российском производителе электроники notAnotherOne (ООО «Технологическая Сингулярность»), пишет РБК со ссылкой на представителя компании Yadro.

Сумму сделки стороны не разглашают. По данным сервиса аналитики контрагентов Seldon Basis, компания вошла в состав учредителей 13 мая 2020 года. Ещё 26% в notAnotherOne принадлежат Вере Козырь, 23% — Игорю Михненко.

Козырь и Михненко — сооснователи компании, выходцы из Yota и Yota Devices, уточняет РБК. Вера Козырь работала продуктовым директором YotaPhone, Игорь Михненко на посту креативного директора Yota Devices участвовал в запуске линейки WiMAX и LTE-модемов и роутеров (Yota Many, Yota One), писало IXBT.com.

notAnotherOne зарегистрирована в 2017 году в Санкт-Петербурге. У стартапа есть представительства в Сан-Франциско (США) и Шэньчжэне (Китай). Компания разрабатывает «умные» устройства и программное обеспечение. По данным компании, с 2017 года она разработала 20 продуктов и поставила 500 тысяч устройств, создала шесть мобильных приложений, провела три успешных краудфандинговых кампании для своих продуктов.

Компания, в частности, участвовала в разработке «умных» колонок «Яндекс.Станция» и «Яндекс.Станция Мини», создании систем «умного дома» для «Мегафона» и чешского производителя Perenio и других.