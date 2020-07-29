Из-за проблем с производством 7-нанометровых процессоров Intel может на несколько лет уступить технологическое лидерство TSMC, а AMD ещё быстрее продолжит отвоёвывать рынок у своего давнего конкурента.

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23 июля гендиректор Intel Боб Свон во время объявления финансовых результатов за квартал рассказал, что компания не сможет перейти на производство процессоров по 7-нанометровому техпроцессу в 2021 году, как обещала ранее — из-за высокого уровня брака.

Кроме этого, Intel впервые за свою историю может передать выпуск процессоров на аутсорс, а также на некоторое время сократить объёмы производства.

Из-за проблем с разработкой процессоров на новых техпроцессах Intel постепенно теряет позиции лидера по производству процессоров — её место заняла TSMC, которая выпускает чипы для AMD, Apple, Amazon и Nvidia, отмечает Financial Times.

«Классический» соперник Intel — компания AMD, — уже три года подряд стабильно наращивает долю рынка мобильных, настольных и даже серверных процессоров, чего не было с 2013 года. Проблемы Intel только улучшат положение AMD.

После заявлений главы Intel акции компании упали на 18%, её капитализация снизилась на $41,72 млрд до $205 млрд. При этом акции AMD выросли на 17% и превысили стоимость акций Intel ($64 против $54). Капитализация AMD — $90 млрд.

На этой неделе новости об Intel не закончились: компания начала масштабную реструктуризацию, а индустриальные СМИ заявляют, что Intel может частично передать производство новых чипов TSMC или Samsung, чтобы сократить отставание.

Что происходит с производством процессоров Intel, почему компания уступает AMD и как собирается решать проблемы — коротко.

Technobits

Почему важен переход на 7 нм и когда выйдут процессоры Intel нового поколения

Переход на 7 нм техпроцесс позволит размещать в чипе больше транзисторов за счет уменьшения их размера (с 10 нм до 7 нм) — его внедрение позволит сделать чипы более энергоэффективными и производительными.

В 2019 году Intel заявляла, что перейдёт на 7-нанометровый техпроцесс в 2021 году, но из-за высокого уровня брака компании пришлось вновь задержать выпуск — ещё на 6 месяцев. Теперь отставание от внутренней дорожной карты Intel выросло до 12 месяцев.

При этом Intel планировала быстро перейти на 7 нм, так как испытывает проблемы и с производством чипов на 10 нм — часть процессоров Intel выпускает на 14-нанометровом техпроцессе. Теперь же аналитики считают, что компании необходимо сразу переключаться на 5 нм, чтобы сократить технологическое отставание.

Первым 7-нанометровым чипом Intel станет графический процессор Ponte Vecchio для высокопроизводительных вычислений — он выйдет не раньше конца 2021 года или начала 2022 года.

Первые настольные 7-нм процессоры Intel выйдут в конце 2022 года или начале 2023 года, а серверные — не ранее первой половины 2023 года.

Intel проигрывает AMD 33 месяца подряд

Основной конкурент Intel — компания AMD — уже освоила 7 нм во всех сегментах (серверные, настольные и мобильные чипы), а в 2021 году планирует представить первые 5-нм серверные процессоры. Также AMD производит чипы для игровых консолей Microsoft и Sony.

В 2009 году AMD выделила своё производственное подразделение в независимую компанию Global Foundries и начала заключать контракты с внешними поставщиками.

Среди её основных партнёров — крупнейший производитель чипов TSMC, который также занимается выпуском процессоров для Apple и Nvidia. Как и AMD, эти компании занимаются разработкой собственных чипов, а TSMC просто делает их.

Первый 7-нанометровый чип компания начала производить в 2018 году — им стал A12 Bionic для iPhone Xs. В 2021 году TSMC планирует выпускать 5-нанометровые чипы, а в 2023 году может начать освоение 2 нм.

При этом AMD продолжает увеличивать свою зависимость от партнёра: TSMC приносит около половины выручки AMD, но после 2021 года может нарастить производство чипов для AMD, так как технологии GlobalFoundries ограничены 12-нанометрами, пишут аналитики Wedbush Securities.

С момента выхода первого поколения процессоров на архитектуре Zen в 2017 году, AMD стабильно наращивает долю рынка — впервые с 2006 года. Во многом Zen стал успешным благодаря хорошим показателям производительности и меньшему энергопотреблению, отмечает Bloomberg.

Кроме этого, продукция AMD зачастую стоит стоит дешевле, чем Intel, пишет TechRadar.

В последнем финансовом отчете 28 июля глава AMD Лиза Су заявила, что компания увеличивает свою долю на рынке процессоров 11 кварталов (33 месяца) подряд.

Например, по данным исследовательской фирмы Mercury Research, доля AMD на рынке настольных ПК к концу 2019 года выросла до 18% (удвоение за пять лет), в мобильных устройствах — 15,5% (максимум с 2013 года), а на рынке серверных процессоров — 4,5%.

Данные AMD

По словам Лизы Су, к концу второго квартала 2020 года на рынке серверов AMD преодолела показатель в 10%, а общий рост доходов компании в 2020 году составит 32%.

После публикации квартального отчёта 28 июля, акции AMD до открытия сессии выросли ещё на 10% — до $75. Акции Intel к этому времени подешевели до $49,42.

Почему Intel уступает другим производителям

Одна из причин отставания Intel — разница в бизнес-моделях между ней и другими производителями чипов. На протяжении более 50 лет Intel разрабатывала чипы и производила их на собственных заводах, что позволяло ей оставаться лидером рынка, пока технологии компании развивались быстрее, чем у конкурентов.

Но из-за проблем с собственным производством 10-нанометровых, а теперь и 7-нанометровых чипов, Intel уступила TSMC многолетнее лидерство и статус главного производителя чипов, отмечает Financial Times.

Например, в июне 2020 года Apple анонсировала постепенный отказ от процессоров Intel в пользу собственных разработок — как раз из-за слишком медленного роста производительности чипов партнёра.

Так как разрыв между поколениями технологий в процессорах обычно составляет 24-30 месяцев, Intel может отстать от TSMC и других компаний на 4-5 лет, считает аналитик BMO Capital Амбриш Шривастава.

В июне 2020 года спустя два года работы из Intel уволился ведущий разработчик процессорных архитектур Джим Келлер, который должен был улучшить процессы разработки аппаратного обеспечения и заняться стратегией развития Intel на рынке процессоров.

Он известен за создание успешной архитектуры AMD Zen, благодаря запуску который AMD начала восстанавливаться на рынке процессоров. Также Келлер участвовал в разработке процессоров Apple A4 и A5, а также архитектуры AMD K8.

В Intel Келлер исправлял ошибки компании при работе над 10-нм техпроцессом и работал над новой архитектурой.

ИТ-журналист и индустриальный инсайдер Чарли Демерджян отмечает, что уход Келлера был вынужденным — он предлагал руководству Intel воспользоваться услугами TSMC для быстрого перехода к новым техпроцессам, но получил отказ, а затем вступил в конфликт с менеджерами и был уволен.

Также Демерджян рассказал, что в 7-нанометровых серверных процессорах Intel Ice Lake-SP была обнаружена проблема, связанная с информационной безопасностью. Для её решения пришлось отложить как Ice Lake-SP (до 2023 года), так и 10-нанометровые чипы Shapphire Rapids (до 2022 года).

Всё это приведёт к ещё большему отставанию Intel от AMD, которая продолжает совершенствовать чипы на более современных техпроцессах с помощью подрядчиков, считает инсайдер.

Что Intel будет делать дальше

Реструктуризация

27 июля гендиректор Intel Боб Свон признал, что вина за проблемы с переходом на 7-нм технологию лежит на нём и объявил о реструктуризации производственного подразделения Technology, Systems Architecture and Client Group, чтобы улучшить положение с освоением новых техпроцессов.

Глава подразделения Венката Рендучинтала, который занимался инженерными разработками и освоением техпроцессов, был уволен. Отдел будет разделен на пять подразделений, все будут подчиняться напрямую Свону.

Отдел разработки технологий возглавит Энн Келлехер, которая руководила производственным подразделением Intel и отвечала за наращивание производства 10-нм чипов. Теперь она займётся разработкой 7-нм и 5-нм техпроцессов.

Четыре других подразделения будут заниматься производством и операционной деятельностью, инженерными разработками, архитектурой, ПО и графическими чипами и комплектацией.

Возможный перенос производства

Если раньше Intel частично отдавала TSMC только второстепенные чипы, не связанные с производством процессоров (например, графику или системную логику), то теперь глава Intel Боб Свон заявил, что в случае «непредвиденных обстоятельств» допускает перенос производства процессоров на аутсорсинг.

Официально Intel пока не объявляла о планах передать производство процессоров подрядчикам, но индустриальные СМИ и инвесторы считают, что это логичный шаг и лишь вопрос времени. На фоне новостей об Intel акции TSMC выросли на 10%, а её стоимость — на $35 млрд, компания заняла 12 место в мире по рыночной капитализации, обогнав Nestle и Walmart.

27 июля Bloomberg и издание Commercial Times рассказали, что Intel на 2021 год заказала у TSMC 180 тысяч чипов на базе 6-нм техпроцесса, который по нормам полностью совместим с 7-нм техпроцессом. Они посчитали, что это может быть связано с заявлением Свона.

Однако 28 июля издание Digitimes опровергло слухи: по словам издания, TSMC не планирует расширять производственные мощности, а заказы Intel связаны с графическими чипами и системной логикой, которые компания рассматривает как временную работу.

Intel же потратила «достаточно средств и ресурсов», чтобы не отказываться от своих разработок и мощностей, и надеется наверстать потери. Более того, о намерениях Intel сохранить независимость говорят и названные сроки — если бы компания планировала передать производство на аутсорс, новые линейки процессоров вышли бы раньше 2022-2023 годов.

Ещё один вариант для Intel — сотрудничество с Samsung вместо TSMC, которой хватает заказов от других компаний и у неё нет возможности расширять производство ради Intel, считают эксперты Nomura. У Samsung же также есть условия для производства 5-нм чипов, но мощностей пока может не хватить, чтобы полностью удовлетворить спрос Intel, отмечает Reuters.