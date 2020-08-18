vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Техника
Галина Мубаракшина
262

Минпромторг предложил ввести квоты на закупку российского телеком-оборудования и систем хранения данных госкомпаниями Материал редакции

Новое требование коснётся в первую очередь «Ростелекома» и «Ростеха», им придётся перестраивать инфраструктуру, считают эксперты рынка.

2 комментария
В закладки

Минпромторг предложил обязать компании с госучастием свыше 50% и их дочерние структуры закупать товары из реестра российской и евразийской промышленности по составленному министерством плану-графику, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проекты трёх постановлений правительства.

Пакет документов 8 августа 2020 года был направлен в Минфин, ФАС, Минэкономики и Федеральное казначейство, указывает газета. В казначействе изданию подтвердили подлинность документов.

Закупки по квотам будут проводиться по нескольким ключевым направлениям: телеком-оборудование, вычислительная техника и системы хранения данных, рассказал изданию президент российского производителя телеком-оборудования Zelax Сергей Сухман, знакомый с ходом разработки документов.

Инициатива коснётся в первую очередь крупных корпораций, таких, как «Ростелеком» и «Ростех», сообщили газете участники рынка. Им придётся перестраивать инфраструктуру, отмечают они. Российским компаниям сложно участвовать в госзакупках, а квоты станут действенной мерой поддержки, пояснили изданию в «Ростехе». В «Ростелекоме» не ответили на запрос «Коммерсанта».

Инициатива связана с законами о квотировании госзакупок российской продукции, принятыми в июле, рассказали газете в Минпромторге. Введение квот на закупку телеком-оборудования и размер квот в процессе проработки, отметили в министерстве. Речь может идти о 30-50% в госзакупках, рассказал изданию исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.

#новость #госзакупки #телеком

Галина Мубаракшина
+14 167
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u043e\u043c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0433\u043e\u0441\u0437\u0430\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438"], "comments": 2, "likes": 2, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 150926, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 18 Aug 2020 07:42:48 +0300", "is_special": false }
Ищете подрядчика в ИТ-сфере?
Веб-разработка, создание мобильных приложений, разработчики в outstaff
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Sergey L.

1

Это дно, сами сидите на своем мусоре, меня и циско устраивают

Ответить

Максим Попов

0

Главное чтобы было требование не менее 90% микроэлектроники были отечественного производства... В смысле "Не-не-не, только сборка должна быть в России"? В смысле "пока нет микросхем"?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Bang Bang Education
Подписан
Отписаться
Как легко стартовать в профессии моушн-дизайнера
Советы от опытного моушн-дизайнера и преподавателя Кости Новикова — о том, как проще всего изучить After Effects и нача…
2
Bercut
Подписан
Отписаться
5 сил Майкла Портера и PEST-анализ трендов рынка телекоммуникаций
Разберем некоторые из них, применяя модель PEST-анализа и с позиции теории Майкла Портера, о факторах оценки потенциаль…
0
Graph Visual Communications
Подписан
Отписаться
Как сделать исследования удобными для интернет-медиа
Качественное исследование — это беспроигрышный инфоповод для компании. Новые данные, статистика и неожиданные инсайты и…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Useforlogin
за день
Да, сочувствую. С пустым кошельком учиться не очень удобно. Вот когда я учился, мне Альфред, мой дворецкий, каждое утро к завтраку приносил выборку статей по js-разработке, и я с удовольствием читал их в процессе…
Как я разочаровался в новосибирском рынке труда и пошел на vc.ru
Z K
за неделю
Лукашенко политический труп.
Неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса» и Uber в Минске

Комментарии

Я не скажу свое…

Apple пригрозила удалить…

Сослан Сакшин

Apple пригрозила удалить…

Я не скажу свое…

Apple пригрозила удалить…

Anatoly

Маркетинг на рынке США: как…

Максим Попов

Минпромторг предложил ввести…

Андрей Волхонский

Борьба с «мало показов» в…

Stas Korg

Apple пригрозила удалить…

Stas Korg

Apple пригрозила удалить…

Sergei Toropov

Apple пригрозила удалить…

Yura Z.

Apple пригрозила удалить…

Я не скажу свое…

Apple пригрозила удалить…

Yagget Proof

Как я разочаровался в…

Denis Bystruev

Apple пригрозила удалить…

Виталий Гололобов

Заказы на $6,9 млрд за квартал…

Ярослав Осинцев

Борьба с «мало показов» в…

Ann Lukashenko

Apple пригрозила удалить…

Рифат Гилязиев

Apple пригрозила удалить…

Антон Пискунов

Как я разочаровался в…

Denis Bystruev

Apple пригрозила удалить…

Андрей Деревянко

Chrome 85 начнёт помечать…