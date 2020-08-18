Новое требование коснётся в первую очередь «Ростелекома» и «Ростеха», им придётся перестраивать инфраструктуру, считают эксперты рынка.

В закладки

Минпромторг предложил обязать компании с госучастием свыше 50% и их дочерние структуры закупать товары из реестра российской и евразийской промышленности по составленному министерством плану-графику, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проекты трёх постановлений правительства.

Пакет документов 8 августа 2020 года был направлен в Минфин, ФАС, Минэкономики и Федеральное казначейство, указывает газета. В казначействе изданию подтвердили подлинность документов.

Закупки по квотам будут проводиться по нескольким ключевым направлениям: телеком-оборудование, вычислительная техника и системы хранения данных, рассказал изданию президент российского производителя телеком-оборудования Zelax Сергей Сухман, знакомый с ходом разработки документов.

Инициатива коснётся в первую очередь крупных корпораций, таких, как «Ростелеком» и «Ростех», сообщили газете участники рынка. Им придётся перестраивать инфраструктуру, отмечают они. Российским компаниям сложно участвовать в госзакупках, а квоты станут действенной мерой поддержки, пояснили изданию в «Ростехе». В «Ростелекоме» не ответили на запрос «Коммерсанта».