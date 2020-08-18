Минпромторг предложил ввести квоты на закупку российского телеком-оборудования и систем хранения данных госкомпаниями Материал редакции
Новое требование коснётся в первую очередь «Ростелекома» и «Ростеха», им придётся перестраивать инфраструктуру, считают эксперты рынка.
Минпромторг предложил обязать компании с госучастием свыше 50% и их дочерние структуры закупать товары из реестра российской и евразийской промышленности по составленному министерством плану-графику, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проекты трёх постановлений правительства.
Пакет документов 8 августа 2020 года был направлен в Минфин, ФАС, Минэкономики и Федеральное казначейство, указывает газета. В казначействе изданию подтвердили подлинность документов.
Закупки по квотам будут проводиться по нескольким ключевым направлениям: телеком-оборудование, вычислительная техника и системы хранения данных, рассказал изданию президент российского производителя телеком-оборудования Zelax Сергей Сухман, знакомый с ходом разработки документов.
Инициатива коснётся в первую очередь крупных корпораций, таких, как «Ростелеком» и «Ростех», сообщили газете участники рынка. Им придётся перестраивать инфраструктуру, отмечают они. Российским компаниям сложно участвовать в госзакупках, а квоты станут действенной мерой поддержки, пояснили изданию в «Ростехе». В «Ростелекоме» не ответили на запрос «Коммерсанта».
Инициатива связана с законами о квотировании госзакупок российской продукции, принятыми в июле, рассказали газете в Минпромторге. Введение квот на закупку телеком-оборудования и размер квот в процессе проработки, отметили в министерстве. Речь может идти о 30-50% в госзакупках, рассказал изданию исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.
Главное чтобы было требование не менее 90% микроэлектроники были отечественного производства... В смысле "Не-не-не, только сборка должна быть в России"? В смысле "пока нет микросхем"?
Блоги компаний
Показать еще