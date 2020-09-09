В США робот стоит $74 500 — около 5,6 млн рублей.

В закладки

Производитель роботов из США Boston Dynamisc анонсировал продажи своей робособаки Spot в Канаде, Великобритании и Евросоюзе.

В июне 2020 года Boston Dynamics начала предлагать Spot покупателям в США и стала получать запросы от потенциальных клиентов в европейских странах, отметили в компании. Например, международная компания Foster+Partners использовала Spot для круглосуточного мониторинга строительства своей электростанции в Лондоне.

В пандемию спрос на робототехнику вырос: компании искали способы автоматизации производства, чтобы продолжить работать и снизить риск заражения сотрудников, полагает TechCrunch. Сама Boston Dynamics использовала Spot для помощи медикам, в частности, для дистанционного общения врачей с пациентами.

Американский производитель позиционирует робота как платформу, которую можно адаптировать для решения разных задач. У компании есть несколько партнёров, которые помогают расширить количество функций робота.

Стоимость Spot зависит от страны, отмечает TechCrunch. В США она начинается с $74,5 тысяч: в эту сумму входит сам робот, аккумуляторы, зарядное устройство, чехол для робота и батарей, программное обеспечение, стандартная гарантия и некоторые другие продукты. Дополнительно производитель предлагает лидары, пульт управления, камеру видеонаблюдения и другие устройства.

Чтобы заказать робота, нужно добавить его в корзину на сайте и внести $1000 на депозит. После этого компания свяжется с покупателем и договорится с ним о перечислении оставшейся части суммы и опциях доставки (Boston Dynamics организует её сама).