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Техника
Галина Мубаракшина
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Boston Dynamics начала продавать робособаку Spot в Европе и Канаде Материал редакции

В США робот стоит $74 500 — около 5,6 млн рублей.

6 комментариев
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Производитель роботов из США Boston Dynamisc анонсировал продажи своей робособаки Spot в Канаде, Великобритании и Евросоюзе.

В июне 2020 года Boston Dynamics начала предлагать Spot покупателям в США и стала получать запросы от потенциальных клиентов в европейских странах, отметили в компании. Например, международная компания Foster+Partners использовала Spot для круглосуточного мониторинга строительства своей электростанции в Лондоне.

В пандемию спрос на робототехнику вырос: компании искали способы автоматизации производства, чтобы продолжить работать и снизить риск заражения сотрудников, полагает TechCrunch. Сама Boston Dynamics использовала Spot для помощи медикам, в частности, для дистанционного общения врачей с пациентами.

Американский производитель позиционирует робота как платформу, которую можно адаптировать для решения разных задач. У компании есть несколько партнёров, которые помогают расширить количество функций робота.

Стоимость Spot зависит от страны, отмечает TechCrunch. В США она начинается с $74,5 тысяч: в эту сумму входит сам робот, аккумуляторы, зарядное устройство, чехол для робота и батарей, программное обеспечение, стандартная гарантия и некоторые другие продукты. Дополнительно производитель предлагает лидары, пульт управления, камеру видеонаблюдения и другие устройства.

Чтобы заказать робота, нужно добавить его в корзину на сайте и внести $1000 на депозит. После этого компания свяжется с покупателем и договорится с ним о перечислении оставшейся части суммы и опциях доставки (Boston Dynamics организует её сама).

Boston Dynamics

#новость #spot #bostondynamics

Галина Мубаракшина
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6 комментариев
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Дмитрий О

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Ну наконец-то! Куплю такую ребенку.  Он давно хотел игрушечного песика.

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Vitaly

Дмитрий
0

Со следующей зарплаты?

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sando

Vitaly
0

может эта еще не закончилась 

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Дмитрий О

Vitaly
0

Я вас не понимаю. Зарплата это которая у рабочих?  На игрушку хватит карманной мелочи, это же не яхта.

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sando

1

здравствуйте 

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Denis Novikov

0

Лидар отдельно

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