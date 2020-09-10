Huawei анонсировала HarmonyOS 2.0: система появится на смартфонах в 2021 году, бета-версия — в декабре Материал редакции
Бета-версия ОС для «умных» устройств выйдет уже сегодня.
На онлайн-презентации для разработчиков HDC 2020 глава Huawei Ричард Ю анонсировал вторую версию HarmonyOS, собственной универсальной системы. Она теперь поддерживает не только «умные» ТВ, но и другие «умные» устройства, автомобили и смартфоны.
Система будет открытой для сторонних разработчиков и производителей устройств, отмечает Huawei.
HarmonyOS сможет автоматически синхронизироваться со всеми поддерживаемыми устройствами независимо от того, подключены они к Wi-Fi или Bluetooth.
Например, пользователь сможет передавать изображение с экрана смартфона или делиться избранными данными о здоровье с «умной» бытовой техникой, чтобы та адаптировала свою работу с учетом жизненных показателей.
Приложения HarmonyOS 2.0 будут универсальны для всех типов устройств: система будет адаптировать интерфейс приложения в зависимости от того, где оно было запущено.
10 сентября в рамках проекта с открытым кодом OpenHarmony разработчикам будет доступна HarmonyOS 2.0 для устройств с оперативной памятью от 128 КБ до 128 МБ — «умным» телевизорам, носимым устройствам, колонкам, автомобилям.
В апреле 2021 года в HarmonyOS 2.0 появится поддержка устройств до 4 ГБ ОЗУ, а к октябрю 2021 года — устройств с 4 ГБ ОЗУ и выше.
В декабре появится документация, инструменты, средства разработки и эмулятор версии HarmonyOS 2.0 для смартфонов.
Новая ОС появится на смартфонах в следующем году, её будут поддерживать и существующие устройства. Пока компания не отказывается от Android и предлагает HarmonyOS как альтернативу, утверждает Huawei.
Компания представила HarmonyOS в 2019 году после того как в мае попала в черный список министерства торговли США: ей запретили закупать оборудование и ПО американских компаний без разрешения правительства США.
Из-за этого новые Android-смартфоны Huawei выходят без поддержки сервисов Google — компания заменяет их собственной экосистемой мобильных сервисов и средств разработки HMS Core. Её поддерживает 96 тысяч приложений.
Андроид тоже когда вышел гавном обзывали. А вторыми идти всяко легче, так что чере годик два оценим. Почему-то про часы не пишут. Тк кастомные ОС от самсунга и тп для часов гавенные, wear OS вполне хороша, но жрёт батт и уже нигде не ставиться...
Блэкберри с таблет ос и десяткой вторыми шли, майкрософт тоже, так что это ни о чём не говорит
Майкрософт как бы первым все-же шёл, без учёта Симбы, windows Mobile hp2210, asus636 и потом куча нтс вплоть до нд2 - молодость. А так я конечно не следил за хрониками
да, Windows Mobile был хорош, помню был PocketPC у меня, я с ним в Институте все лекции записывал, тогда как другие в тетради писали :) было легко и просто + никаких сокращений. палочкой стучать гораздо быстрее чем ручкой писать. + поиск, формулы все рисуются той же ручкой. это было круто.
Моментально должна быть забанена в странах-союзниках США, чтоб у этой заразы даже шансов не было.
Пускай делают на свой рынок, хитрожопые.
Ты чиво такой агрессивный? Чем эта хуйня хуже анроидной хуйни?
Блин, я уже сочувствую американцам. Не смогут они картинку с экрана на экран перетащить никогда теперь ...
Вторичное говно на базе андроида. К сожалению настолько ничего примечательного, что даже написать нечего
на рынке бюджетных смартфонов у такого вторичного говна неплохие шансы
ну так бюджетные смартфоны это и есть говно, называйте все своими именами.
Даже близко не Андроид, там свое микроядро
Молодцы китайцы! Не побоялись выйти против Гугла и андроида. Если уж передавать пользовательские данные, то пусть лучше китайцам, чем америкосам в гугл.
А для кого из производителей ОС торговля данными является статьей дохода?
Откуда вообще взялся этот миф, что Гугл (или, например ФБ) торгуют данными?
Конечно, на рынке есть те, кто ими торгует, но к гигантам это не относится, им гораздо выгоднее самостоятельно эти данные использовать и предоставлять рекламодателям только возможность таргетинга на определенные группы.
Даже Кембридж Аналитика это был кейс не продажи данных (по крайней мере, в этом уличить никого не удалось).
Америикосы на этом уже собаку съели и инфраструктуру выстроили объединив почту, Fb, IG, YouTube и т.д. Осталось пару итераций до полного онлайн контроля. Так что лучше китайцы
Самая главная проблема таких ОС, что на них никто не будет писать приложки, что Майкрософт ОС, что Блэкберри ОС умерли по этой причине. Потому что мало компаний в мире которые могут потратиться на разработку трех приложух.
Максимум, в Китае пойдет дело и всякие WeChat и че там еще у них есть сделают для Хармони.
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