Бета-версия ОС для «умных» устройств выйдет уже сегодня.

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На онлайн-презентации для разработчиков HDC 2020 глава Huawei Ричард Ю анонсировал вторую версию HarmonyOS, собственной универсальной системы. Она теперь поддерживает не только «умные» ТВ, но и другие «умные» устройства, автомобили и смартфоны.

Система будет открытой для сторонних разработчиков и производителей устройств, отмечает Huawei.

HarmonyOS сможет автоматически синхронизироваться со всеми поддерживаемыми устройствами независимо от того, подключены они к Wi-Fi или Bluetooth.

Например, пользователь сможет передавать изображение с экрана смартфона или делиться избранными данными о здоровье с «умной» бытовой техникой, чтобы та адаптировала свою работу с учетом жизненных показателей.

Приложения HarmonyOS 2.0 будут универсальны для всех типов устройств: система будет адаптировать интерфейс приложения в зависимости от того, где оно было запущено.

10 сентября в рамках проекта с открытым кодом OpenHarmony разработчикам будет доступна HarmonyOS 2.0 для устройств с оперативной памятью от 128 КБ до 128 МБ — «умным» телевизорам, носимым устройствам, колонкам, автомобилям.

В апреле 2021 года в HarmonyOS 2.0 появится поддержка устройств до 4 ГБ ОЗУ, а к октябрю 2021 года — устройств с 4 ГБ ОЗУ и выше.

В декабре появится документация, инструменты, средства разработки и эмулятор версии HarmonyOS 2.0 для смартфонов.

Новая ОС появится на смартфонах в следующем году, её будут поддерживать и существующие устройства. Пока компания не отказывается от Android и предлагает HarmonyOS как альтернативу, утверждает Huawei.

Компания представила HarmonyOS в 2019 году после того как в мае попала в черный список министерства торговли США: ей запретили закупать оборудование и ПО американских компаний без разрешения правительства США.