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Техника
Евгений Делюкин
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Huawei анонсировала HarmonyOS 2.0: система появится на смартфонах в 2021 году, бета-версия — в декабре Материал редакции

Бета-версия ОС для «умных» устройств выйдет уже сегодня.

26 комментариев
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На онлайн-презентации для разработчиков HDC 2020 глава Huawei Ричард Ю анонсировал вторую версию HarmonyOS, собственной универсальной системы. Она теперь поддерживает не только «умные» ТВ, но и другие «умные» устройства, автомобили и смартфоны.

Система будет открытой для сторонних разработчиков и производителей устройств, отмечает Huawei.

HarmonyOS сможет автоматически синхронизироваться со всеми поддерживаемыми устройствами независимо от того, подключены они к Wi-Fi или Bluetooth.

Например, пользователь сможет передавать изображение с экрана смартфона или делиться избранными данными о здоровье с «умной» бытовой техникой, чтобы та адаптировала свою работу с учетом жизненных показателей.

Приложения HarmonyOS 2.0 будут универсальны для всех типов устройств: система будет адаптировать интерфейс приложения в зависимости от того, где оно было запущено.

10 сентября в рамках проекта с открытым кодом OpenHarmony разработчикам будет доступна HarmonyOS 2.0 для устройств с оперативной памятью от 128 КБ до 128 МБ — «умным» телевизорам, носимым устройствам, колонкам, автомобилям.

В апреле 2021 года в HarmonyOS 2.0 появится поддержка устройств до 4 ГБ ОЗУ, а к октябрю 2021 года — устройств с 4 ГБ ОЗУ и выше.

В декабре появится документация, инструменты, средства разработки и эмулятор версии HarmonyOS 2.0 для смартфонов.

Новая ОС появится на смартфонах в следующем году, её будут поддерживать и существующие устройства. Пока компания не отказывается от Android и предлагает HarmonyOS как альтернативу, утверждает Huawei.

Компания представила HarmonyOS в 2019 году после того как в мае попала в черный список министерства торговли США: ей запретили закупать оборудование и ПО американских компаний без разрешения правительства США.

Из-за этого новые Android-смартфоны Huawei выходят без поддержки сервисов Google — компания заменяет их собственной экосистемой мобильных сервисов и средств разработки HMS Core. Её поддерживает 96 тысяч приложений.

#новость #huawei

Евгений Делюкин
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26 комментариев
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Andrey Petrosyan

4

Андроид тоже когда вышел гавном обзывали. А вторыми идти всяко легче, так что чере годик два оценим. Почему-то про часы не пишут. Тк кастомные ОС от самсунга и тп для часов гавенные, wear OS вполне хороша, но жрёт батт и уже нигде не ставиться...

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Andre Macareno

Andrey
2

Блэкберри с таблет ос и десяткой вторыми шли, майкрософт тоже, так что это ни о чём не говорит

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Andrey Petrosyan

Andre
0

Майкрософт как бы первым все-же шёл, без учёта Симбы, windows Mobile hp2210, asus636 и потом куча нтс вплоть до нд2 - молодость. А так я конечно не следил за хрониками

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Андрей Рудин

Andrey
1

да, Windows Mobile был хорош, помню был PocketPC у меня, я с ним в Институте все лекции записывал, тогда как другие в тетради писали :) было легко и просто + никаких  сокращений. палочкой стучать гораздо быстрее чем ручкой писать. + поиск, формулы все рисуются той же ручкой. это было круто.

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S.Z

Andrey
0

Если уж майки свою ОС не смогли нормально сделать, то от китайцев вообще нечего ждать.

Хотя, это будет тупо копия андроид под оболочкой, со своим магазином, обыватель и не поймёт, что это не андроид

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Анон Плиз

S.Z
0

Майки как раз сделали прекрасную ось - Windows Phone. Только она уже никому не нужна была

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Bobo Momo

–6

Моментально должна быть забанена в странах-союзниках США, чтоб у этой заразы даже шансов не было. 

Пускай делают на свой рынок, хитрожопые.

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Илитный Иксперт

Bobo
0

Ты чиво такой агрессивный? Чем эта хуйня хуже анроидной хуйни?

Ответить

Bobo Momo

Илитный
–3

Она подотчетна не тем спецслужбам 

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Anton Smets

Bobo
0

Блин, я уже сочувствую американцам. Не смогут они картинку с экрана на экран перетащить никогда теперь ...

Ответить

Илитный Иксперт

0

Вторичное говно на базе андроида. К сожалению настолько ничего примечательного, что даже написать нечего

Ответить

Сослан Сакшин

Илитный
1

на рынке бюджетных смартфонов у такого вторичного говна неплохие шансы

Ответить

Илитный Иксперт

Сослан
1

Ну так для таких юзеров это просто еще один андроид

Ответить

Nesterov Igor

Сослан
0

ну так бюджетные смартфоны это и есть говно, называйте все своими именами.

Ответить

Дэни Трэхо

Илитный
1

Даже близко не Андроид, там свое микроядро

Ответить

Илитный Иксперт

Дэни
0

Ну это уже интереснее

Ответить

Денис Губачёв

–3

Молодцы китайцы! Не побоялись выйти против Гугла и андроида. Если уж передавать пользовательские данные, то пусть лучше китайцам, чем америкосам в гугл.

Ответить

Бы Дло

Денис
3

Скорее, если уж передавать - то тем, у кого торговля пользовательскими данными не является основной статьёй дохода.

Ответить

Андрей Комлыченко

Бы
1

А для кого из производителей ОС торговля данными является статьей дохода?
Откуда вообще взялся этот миф, что Гугл (или, например ФБ) торгуют данными?

Конечно, на рынке есть те, кто ими торгует, но к гигантам это не относится, им гораздо выгоднее самостоятельно эти данные использовать и предоставлять рекламодателям только возможность таргетинга на определенные группы. 

Даже Кембридж Аналитика это был кейс не продажи данных (по крайней мере, в этом уличить никого не удалось). 

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Денис Губачёв

Бы
–2

Америикосы на этом уже собаку съели и инфраструктуру выстроили объединив почту, Fb, IG, YouTube и т.д. Осталось пару итераций до полного онлайн контроля. Так что лучше китайцы

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Bobo Momo

Денис
1

Вспомнишь свои слова, когда китайцы купят Яндекс:)

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VXG

Бы
0

По началу да, потом будет тоже самое... весь мир развивается по одному и тому же сценарию, разница толков в том, кто на каком этапе находится в данный момент времени.

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Sergey Gulbin

1

Самая главная проблема таких ОС, что на них никто не будет писать приложки, что Майкрософт ОС, что Блэкберри ОС умерли по этой причине. Потому что мало компаний в мире которые могут потратиться на разработку трех приложух.
Максимум, в Китае пойдет дело и всякие WeChat и че там еще у них есть сделают для Хармони.

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Бы Дло

Sergey
0

Ждём аналога Flutter или Xamarin от китайцев. :)

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Тапкин Кот

0

А меня там будет справо-налево?

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Андрей Чуринов

0

Если Китай и Индию завоюют, будут первыми:)

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