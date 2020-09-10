И что о Surface Duo говорят обозреватели.

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10 сентября в США в продажу поступил первый двухэкранный Android-смартфон Microsoft — Surface Duo стоимостью $1399. Журналисты The Verge, TechCrunch, Windows Central и других изданий отмечают, что это амбициозный проект, который может стать образцом для целого класса компактных двухэкранных устройств — пусть и с оговорками.

Идея «карманного Surface» принадлежит директору по продуктам Microsoft Паносу Панаю — он несколько лет пытался создать подходящее устройство.

Путь был болезненным для него и всего подразделения: во время разработки отказались от двух устройств, заключили сложное и нестандартное для компании партнёрство с Google и столкнулись со множеством инженерных проблем.

Главное из истории создания Surface Duo и первых обзоров зарубежных изданий.

Два закрытых проекта, погоня за компактностью и другие препятствия на пути к Duo

Работа над Surface Duo началась сразу после того, как Microsoft отменила запуск Surface Mini — восьмидюймового планшета на Windows RT, который должен был выйти в 2014 году.

По словам Паная, отмена практически готового устройства хоть и была эмоционально тяжёлым решением для всей команды, но Surface Mini просто не подходил компании.

Surface Mini Windows Central

На Windows RT не было подходящих приложений, а габариты и недоработанная ОС означали, что пользователям всё равно пришлось бы носить с собой смартфон.

После Surface Mini команда начала работать над проектом Andromeda. О его деталях сотрудники Microsoft говорят неохотно и отмечают, что Andromeda «даже близко не похоже» на Surface Duo.

По данным The Verge, Andromeda — это Windows-устройство с двойным экраном на шарнире, но толще и крупнее, чем хотелось Панаю. С учетом накопленного опыта, команда Microsoft взялась за Surface Duo.

«У нас буквально было два куска металла и петля, которые мы собрали вместе — я носил их в кармане несколько месяцев», отмечает Панай. Он пытался проанализировать, как часто закрывает и открывает макет, можно ли на него сесть, насколько большим должен быть экран и габариты, чтобы сохранить удобство мобильного устройства.

Первый прототип Surface Duo

От идеи складного дисплея, как в Samsung Galaxy Fold, быстро отказались — два плоских экрана надёжнее. «Мы хотели стекло, которое не будет царапаться при работе со стилусом и шарнир на 360 градусов — без ущерба для толщины устройства».

Компания отказалась от устройства с одним экраном, с экраном на внешней стороне, с экранами на разных сторонах устройства и беспроводного дисплея. Microsoft сосредоточилась на надёжности шарнира и сохранении компактных размеров.

Чтобы Surface Duo хорошо лежал в руке, Microsoft распределила компоненты устройства внутри единой рамки так, чтобы сохранить толщину и сбалансировать его вес.

Прототипы Surface Duo

Габариты Surface Duo стали сложным испытанием: при обсуждении допустимой толщины приходилось спорить за каждый миллиметр и микрон, отмечает Панай. Команда была маниакально одержима в весе, симметрии и времени автономной работы.

Ради этого компания отказалась от NFC и 5G-модуля, а также пожертвовала камерой: она «не та, которую вы ожидаете на флагманском Android-смартфоне в 2020 году», отмечает The Verge. Её модуль один из самых маленьких на рынке, его толщина не превышает 4,8 мм.

Тип экрана тоже вызвал споры внутри команды: LCD-дисплей больше устраивал инженеров по качеству изображения, но был толще AMOLED. А первый OLED-прототип шокировал их: под некоторыми углами обзора был отчетливо виден цветовой сдвиг.

Из-за этого пришлось работать с производителями, чтобы расширить углы обзора и откалибровать дисплеи: они получили однородные цвета, единые параметры контрастности и были синхронизированы друг с другом.

Подружиться с Google ради мечты — и сделать Android лучше

Отсутствие приложений на Windows или Windows Phone — основная причина, почему Duo работает на Android, признавался Панай. По его словам, непросто было объяснить команде, что Surface будет работать на ОС от Google. Причём команде предстояло не только принять это, но ещё и доработать систему.

Для Android Microsoft создала архитектуру с двумя экранами и все API для неё, например, для перетаскивания приложения с экрана на экран и общую поддержку двухэкранных устройств.

Но чтобы закончить устройство, потребовалась помощь со стороны Google. Кроме сервисов Google Play Для Microsoft было важно, чтобы её наработки стали частью Android, а не оболочкой. Иначе Surface Duo оставался «штуковиной с двумя экранами».

Если бы Google отказалась помогать, Microsoft не стала бы выпускать Duo, заявляет Панай: «Либо мы делаем это вместе, либо не делаем вообще».

Панай устроил секретную встречу с топ-менеджером Google Хироши Локхеймером: показал ему прототип, рассказал о своей идее удобного запуска на мобильном устройстве нескольких приложений одновременно и попросил помощи: «Чтобы воплотить идею двойного экрана в жизнь нужна ваша команда, а не моя».

Несколько лет назад такое сотрудничество было невозможно представить: Microsoft тратила годы и миллиарды, пытаясь «убить» Android с помощью Windows Mobile и Nokia, а Surface в первую очередь был инструментом продвижения Windows.

Всё изменилось, когда в 2014 году Microsoft возглавил Сатья Наделла, а компания сосредоточилась на облачном бизнесе вместо Windows. Главным стало удобство: появились полноценные приложения Microsoft на iOS и Android, браузер Edge перешел на Chromium, и для компании уже стало привычно работать с инструментами Google.

У Google же не получается захватить мобильный рынок с помощью Pixel, а деньги на Android зарабатывает Samsung и другие производители, отмечает Protocol.

Поэтому компании нужен был мощный партнёр для продвижения экосистемы, в идеале тот, кто сможет создать новое ПО и продукты для будущих устройств со складными и двойными экранами.

Microsoft стала хорошим кандидатом, который устроил Локхаймера. Оставалось самое сложное — уговорить команды работать вместе

Поначалу многие сотрудники обеих компаний с трудом воспринимали Google и Microsoft как партнёра, а не конкурента. Были юридические и организационные проблемы, так как внутренняя структура компаний отличается даже в привычной длительности встреч, не говоря о том, где их проводить — в Google Meet или Microsoft Teams.

Всё казалось ненадёжным, что проект вот-вот развалится, Панай писал целые документы для Google-разработчиков, которые не всегда понимали, что от них требуется, так как видели систему иначе.

Помогло то, что компании работали над устройством, а не сервисом — это физическим объектом, который можно было обсуждать и задавать практические вопросы по его работе, а не думать о войне за территорию.

При включении Surface Duo логотипы Android и Microsoft расположены рядом — это стало символом единения двух команд.

Неофициальное партнерство тайно продолжалось несколько месяцев — до презентации Surface 2 октября 2019 года. Только после того, как Панай достал устройство из кармана он понял, что всё получилось: до последнего момента ему казалось, что Локхеймер и Google сдадутся, решат, что это глупая затея, и откажутся от проекта.

Панос Панай на презентации Surface Duo

Теперь же, когда Duo поступил в продажу, Панай и Локхаймер общаются как коллеги и считают себя друзьями, шутят друг над другом и продолжают работать вместе — им предстоит долгий процесс улучшения работы системы с двумя экранами, поиске партнеров и разработчиков.

Все изменения системы для Surface Duo стали частью Android. Устройство будет получать обновления три года после запуска, а компании вместе дорабатывать систему. Например, сейчас Microsoft работает над улучшением клавиатуры и управления жестами.

Компания искренне верит, что двухэкранные продукты смогут изменить представление о мобильных устройствах.

Так, Microsoft по-прежнему планирует выпустить Surface Neo на базе Windows 10X — устройство с двумя девятидюймовыми экранами, которые складываются в подобие 13-дюймового ноутбука. Сейчас компания дорабатывает устройство и рассчитывает выпустить его в 2021 году.

Панай не намерен ограничиваться двумя устройствами, у него есть дорожная карта на годы вперёд: «Я верю, что выпускать двухэкранные устройства разных размеров будут и другие компании. Мы хотим, чтобы архитектура устройств с двумя экранами стала преобладающей, чтобы каждое приложение работало на этих экранах».

Дорогое технологическое чудо с недостатками

Журналисты The Verge, TechCrunch, Windows Central, TechRadar, OneZero и CNBC единогласны: Surface Duo — это амбициозный прототип того, как могут выглядеть мобильные устройства в ближайшем будущем.

Плюсы

Дизайн и габариты . Обозреватели называют Surface Duo «фантастическим технологическим чудом»: он относительно лёгкий — 250 грамм, а толщина в разложенном виде — 4,8 мм, в закрытом — 9,9 мм. Для сравнения, у iPhone 11 — 8,3 мм, у Samsung Galaxy S20 — 9,1 мм.

У него прочный и удобный шарнир , который позволяет разворачивать экраны устройства на 360 градусов. Одинаково комфортно пользоваться устройством в формате ноутбука или книги, ставить «палаткой» для просмотра видео или складывать экраном наружу, чтобы использовать Surface Duo как обычный смартфон.

Экраны с высокой яркостью, хорошими углами обзора и поддержкой стилуса Surface Pen . У Surface Duo два 5,6-дюймовых AMOLED-дисплея с разрешением 1800x1350 и соотношением сторон 4:3. В разложенном виде общая диагональ — 8,1 дюйма с разрешением 2700x1800 и соотношением сторон 3:2.

Surface Duo в защитном кейсе

Время работы выше предполагаемого : в Surface Duo два аккумулятора общей ёмкостью 3577 мАч, которые справляются с работой двух экранов в течение всего дня. Хотя на зарядку на ночь устройство всё равно придётся ставить.

Качественная реализация работы с двумя экранами : обозреватели отмечают, что при работе Surface Duo действительно похож на новую категорию устройств, а не обычный смартфон, если приложение адаптировано под работу с ним.

Пользователь может вывести два приложения, например, Slack и браузер, на разные экраны и одновременно взаимодействовать с ними или раскрыть приложение на оба экрана.

Так, Outlook на одном экране будет показывать список писем, а на втором — открытое письмо, OneNote превращает Surface Duo в маленький блокнот с «бесконечной» бумагой, а Kindle — электронную книгу.

В целом многозадачность на Surface Duo реализована лучше и на нём проще работать с приложениями-инструментами, чем на смартфонах LG или Samsung с гибким экраном, считают журналисты.

Многозадачность на Surface Duo

Клавиатура SwiftKey адаптируется к положению руки пользователя для более удобного набора текста: например, под большой палец в раскрытом состоянии или в полноразмерный формат, если устройство раскрыто в формате ноутбука.

Работа с клавиатурой

Минусы

Камера — самое слабое место устройства . Из-за стремления сделать устройство тоньше, Microsoft установила в Surface Duo 11-мегапиксельный модуль, который снимает посредственные кадры. Чтобы снять селфи, нужно сложить устройство.

Качество съёмки нельзя сравнивать с iPhone 11, Google Pixel 4 и другими актуальными флагманам. Редактор The Verge Дитер Бон назвал камеру «мусором, который отругал бы и на устройстве за $300», и посоветовал Microsoft назвать её «веб-камерой», чтобы избежать претензий от пользователей.

Другие издания тоже признали качество снимков средними, отметив только съёмку в 4K и портретный режим для участия в видеоконференциях.

Нестабильная работа системы и средняя производительность . В Surface Duo установлен прошлогодний процессор Qualcomm Snapdragon 855 и 6 ГБ оперативной памяти, которых не всегда хватает для корректной работы тяжелых приложений.

Устройство хорошо справляется с рабочими задачами (почта, Slack, браузер и тому подобное), но при запуске ресурсоёмких приложений, например игр, начинает тормозить, а приложения — зависать или вылетать.

Журналист TechRadar не смог играть в Pockemon Go при открытом Discord, у обозревателя WindowsCentral устройство периодически подвисало после долгой работы из-за нехватки оперативной памяти. С проблемой вылета приложений при их одновременной работе столкнулись и в The Verge.

Сейчас Microsoft начала выпускать обновления, чтобы исправить проблемы, и большинство журналистов считают, что через несколько месяцев устройство станет работать значительно лучше.

Цена . Surface Duo стоит $1399 за модель со 128 ГБ памяти и $1499 за 256 ГБ, при этом в комплект не входит перо Surface Pen. В устройстве нет поддержки беспроводной зарядки Qi, сетей 5G и NFC-модуля.

В целом журналисты считают, что Surface Duo страдает синдромом первого устройства в новом форм-факторе. Это хороший образец того, как должны выглядеть устройства с двумя экранами и как их можно использовать, но пока устройство не готово для массового рынка.

«Лучшее сравнение — с первым планшетом Surface, когда Microsoft показала много очень хороших идей, но с плохой реализацией», пишет The Verge. Спустя несколько лет компания выпустила Surface Pro 3, который стал первым «правильным» устройством и достиг того, чего добивались.