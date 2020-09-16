Компания прекратит производство Oculus Quest первого поколения вместе с выходом нового устройства, а весной 2021 года и Oculus Rift S.

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Facebook во время презентации Facebook Connect представила автономный шлем виртуальной реальности Oculus Quest второго поколения, передаёт Engadget.

Новая модель с 64 ГБ памяти будет стоить от $299 (около 22 тысяч рублей) — на $100 дешевле, чем Oculus Quest первого поколения. Модель с 256 ГБ обойдётся в $399 (около 30 тысяч рублей).

Quest 2 оснащен быстродействующими ЖК-дисплеями с разрешением 1832х1920 пикселей при частоте обновления 90 ГГц против 1440х1600 при 72 ГГц у Quest 1, процессором Qualcomm Snapdragon XR2 и 6 ГБ оперативной памяти против Snapdragon 835 и 4 ГБ.

Гарнитура стала легче своего предшественника — 503 против 571 грамма, пишет The Verge. Резиновый ремешок для головы Facebook заменила тканевым, а контроллеры Touch обновила: отслеживание движений стало более точным, а заряд одной батарейки будет держаться до четырёх раз дольше, чем в предыдущей версии, говорят в компании.

Facebook также объявила, что прекратит производство Oculus Quest первого поколения, а весной 2021 года и Oculus Rift S: Oculus Quest 2 станет единственным VR-шлемом компании.