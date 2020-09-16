Техника
Лиана Липанова
1514

Facebook представила автономный VR-шлем Oculus Quest 2 за $299 Материал редакции

Компания прекратит производство Oculus Quest первого поколения вместе с выходом нового устройства, а весной 2021 года и Oculus Rift S.

7 комментариев
В закладки

Facebook во время презентации Facebook Connect представила автономный шлем виртуальной реальности Oculus Quest второго поколения, передаёт Engadget.

Новая модель с 64 ГБ памяти будет стоить от $299 (около 22 тысяч рублей) — на $100 дешевле, чем Oculus Quest первого поколения. Модель с 256 ГБ обойдётся в $399 (около 30 тысяч рублей).

Quest 2 оснащен быстродействующими ЖК-дисплеями с разрешением 1832х1920 пикселей при частоте обновления 90 ГГц против 1440х1600 при 72 ГГц у Quest 1, процессором Qualcomm Snapdragon XR2 и 6 ГБ оперативной памяти против Snapdragon 835 и 4 ГБ.

Гарнитура стала легче своего предшественника — 503 против 571 грамма, пишет The Verge. Резиновый ремешок для головы Facebook заменила тканевым, а контроллеры Touch обновила: отслеживание движений стало более точным, а заряд одной батарейки будет держаться до четырёх раз дольше, чем в предыдущей версии, говорят в компании.

Facebook также объявила, что прекратит производство Oculus Quest первого поколения, а весной 2021 года и Oculus Rift S: Oculus Quest 2 станет единственным VR-шлемом компании.

Гарнитура поступит в продажу 13 октября в 22 странах, но пока не в России.

#новость #facebook #oculus

Лиана Липанова
+27 332
5
8
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","oculus","facebook"], "comments": 7, "likes": 8, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 158996, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 16 Sep 2020 22:19:15 +0300", "is_special": false }
Реклама на «Яндекс.Картах»
Выделите ваш бизнес на «Картах», пока этого не сделали конкуренты
Попробовать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Александр Кучеряев

13

Ну что, поперло, дешёвый vr, попрощаемся с половиной населения.

Ответить

Roman Moskovskiy

Александр
0

Надо с контроллерами что-то придумать, чтобы они были более естественными

Ответить

Evil Pechenka

Roman
0

Когда смотришь презентацию, то просто физически ощущается какие они неудобные.

Ответить

Andre Macareno

Александр
0

так квест и рифт с не вчера вышли

а вот за отсутствие вариантов кроме квеста обидно, фейсбук прямо намекает, что за 120 герцами, внешним трекингом и большим разрешением мне к вольво и её партнёрам

Ответить

Roman Moskovskiy

3
Ответить

XployDR

2

Супер, думал будет стоить дофига, а он дешевле аж на сотку.

Ответить

Григорий Крутеев

1

Вот теперь пора опробовать этого зверя)

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

SEMrush
Подписан
Отписаться
Где деньги? Продолжаем планировать экономику SaaS-проекта
Как предсказать затраты; спрогнозировать, когда они окупятся, и рассчитать юнит-экономику.
0
NTA
Подписан
Отписаться
Как сформировать SQL запросы в Excel?
Представьте себе ситуацию, Вы получили целевую выборку из одной базы данных, но для полноты картины, как всегда, нужны…
1
МаксимаТелеком
Подписан
Отписаться
Инструкция: подружить iOS 14 и публичный Wi-Fi
Рассказываем, что делать, если вы обновились до новой iOS и внезапно перестали автоматически подключаться к Wi-Fi в общ…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Alex Marvell
за день
Вот одного непойму никак я. Айтишники все такие прогрессивные, и ты, Микита, не мог не понимать, постя призыв в Инсте, что ты в США, тебе ничего не будет, а ребята то?! Или только сейчас глаза открыл? Вдруг узнал что…
Сооснователь PandaDoc Микита Микадо приостановил проект помощи уволившимся силовикам из-за ареста сотрудников компании
Александр Привалов
за неделю
Мы ведем репортаж из интернета, где только что кто-то под давлением фактов изменил своё мнение)
Производитель электрогрузовиков Nikola признал, что снял в рекламе машину, которая не может ехать самостоятельно

Комментарии

Gre Li

Apple представила обновлённый…

flabenar

Да кто такой этот ваш…

Gregory Skidan

Разработчики пожаловались на…

Gre Li

Как магазины заставляют…

Александр Привалов

Готов ли бизнес ко второй волне…

Розарио Агро

Apple представила Watch Series…

Mihael Isaev

Разработчики пожаловались на…

Gre Li

Как магазины заставляют…

Gre Li

Как магазины заставляют…

Nikolai Erovenko

Spotify обвинил Apple в…

Александр Привалов

Производитель электрогрузовиков…

Ivan Demidov

Сооснователь PandaDoc Микита…

Bobo Momo

Предприниматели открыли…

Илья Шишкунов

Конкурс: напишите инструкцию на…

Xieergai

Netflix в России перейдёт на…

Александр Привалов

Про рост количества зомби-фирм…

Николай

Apple представила Watch Series…

Ольга Павленко

Самозанятый не может иметь…

Павел

Разработчики пожаловались на…

Andre Macareno

Facebook представила автономный…