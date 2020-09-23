В продаже с 9 октября.

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Samsung представила «бюджетный» смартфон Galaxy S20 Fan Edition (FE) с «характеристиками флагманского устройства». В компании отметили, что при разработке учли пожелания и отзывы поклонников бренда.

Samsung

Смартфон работает на процессоре Exynos 990. Устройство получило Super AMOLED-дисплей диагональю 6,5 дюйма с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц.

Ёмкость аккумулятора — 4500 мА•ч, это больше, чем у S20 (4000 мА•ч). Смартфон поддерживает беспроводную зарядку и может использоваться для зарядки других смартфонов и устройств.

Galaxy S20 FE оснащён передней камерой 32 МП и диафрагмой F2.2, а также тройной основной камерой: ультраширокоугольной (12 МП, F2.2), широкоугольной (12 МП, F 1.8) и телеобъективом (8 МП, F 2.4). Также камера поддерживает 30-кратный зум.

Galaxy S20 FE получил матовую текстуру корпуса и доступен в шести цветах, добавили в компании. В России смартфон поступит в продажу с 9 октября 2020 года: в официальном интернет-магазине и салонах Samsung, а также у партнёров. Рекомендованная стоимость — 49 990 рублей.