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Татьяна Боброва
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Samsung представила «бюджетный» смартфон Galaxy S20 FE за 49 990 рублей Материал редакции

В продаже с 9 октября.

26 комментариев
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Samsung представила «бюджетный» смартфон Galaxy S20 Fan Edition (FE) с «характеристиками флагманского устройства». В компании отметили, что при разработке учли пожелания и отзывы поклонников бренда.

Samsung

Смартфон работает на процессоре Exynos 990. Устройство получило Super AMOLED-дисплей диагональю 6,5 дюйма с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц.

Ёмкость аккумулятора — 4500 мА•ч, это больше, чем у S20 (4000 мА•ч). Смартфон поддерживает беспроводную зарядку и может использоваться для зарядки других смартфонов и устройств.

Galaxy S20 FE оснащён передней камерой 32 МП и диафрагмой F2.2, а также тройной основной камерой: ультраширокоугольной (12 МП, F2.2), широкоугольной (12 МП, F 1.8) и телеобъективом (8 МП, F 2.4). Также камера поддерживает 30-кратный зум.

Galaxy S20 FE получил матовую текстуру корпуса и доступен в шести цветах, добавили в компании. В России смартфон поступит в продажу с 9 октября 2020 года: в официальном интернет-магазине и салонах Samsung, а также у партнёров. Рекомендованная стоимость — 49 990 рублей.

Также пользователи могут купить обновлённую программу дополнительного сервисного обслуживания Samsung Care+. Она стоит 6990 рублей.

Samsung представила смартфоны Galaxy S20, S20+ и…
Все с 5G, гибридным зумом и экраном с поддержкой 120 Гц.
vc.ru

#новость #samsung #galaxy

Татьяна Боброва
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26 комментариев
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Иван Демьян

8

Это как бюджетная Тесла, да?

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DimON

Иван
0

ну тесла то реально бюджетная. для хорошего авто это дешево(а тем более электро-кара, который не уступит большинству топливных)

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

4

Сила бренда Самсунг, не на столько сильная, чтобы делать бюджетки за 50К!
Их бюджетники это 10К и любой адекватный это понимает

Ответить

Влад Ижевский

Sergey
1

Возможно, НО! Samsung — единственная марка на Android, которая позволяет:
- писать действительно качественный звук (для телефона). Вы можете снимать на концерте и звук будет норм (для телефона);
- снимать видео и отправлять в Instagrram без потери качества

На данный момент это делают только Apple и Samsung, остальные долбоебы. 

Ответить

Антон Храмченко

Влад
1

Он реально видео в инстаграм не искажает? Ищу телефон для качественных сторис, пока кроме ацофна ничего не нашёл.

Ответить

Влад Ижевский

Антон
0

Реально, пользуйтесь :) Можете купить даже дешманский, тыщ за 10 и будет норм. 

Ответить

Alexander Tereschenko

Антон
0

Ставишь instander, настриваешь по инструкции из 4pda или ютуба, профит

Ответить

Влад Ижевский

Alexander
0

Установите и покажите мне сторис снятый на Xiaomi или Honor, например ))

Ответить

Alexander

Влад
0

Не смогу, у меня самс😄 Но пользовался ещё с honor 8x и сравнивал сток и инстандер, картинка реально лучше) 

Ответить

Влад Ижевский

Alexand…
0

))) 
А на самсе просто классная картинка, как и на айфоне, потому что сразу правильно кодирует видео, а не в MP4, как остальные китайцы. Видимо, там есть какая-то история с правом использования кодеков. 

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

Влад
–1

Это не те характеристики)))) я начал пользоваться айфоном с iOS3... неделю назад вышла 14-я. И снова много нового, не только визуально, но и опционально. И бюджетный у Apple стоит 30-40К. И там действительно рабочая лошадь))))
С Самсунгом все не так однозначно, они лишь пытаются и вся их проблема, что они не пытаются сделать что-то новое, они догоняют и повторяют... с самого первого сенсорного смартфона, по сегодняшний день.
Я работал в отделе мобильных телефонов в Эльдорадо когда вышел первый айфон и первые самсунги... я знаю о чем говорю. Тут о железе + оси речь и скоро в бюджетный сегмент зайдёт Apple, и Самсунг в курсе 😂😂😂

Ответить

Влад Ижевский

Sergey
0

 Я работал в отделе мобильных телефонов в Эльдорадо

Вы не поймете, но и не скажет ведь никто. Судя по тому, как вы излагаете мысли, это видно.

Ответить

Сослан Сакшин

Sergey
1

некто татьяна боброва назвала  s20 fe бюджетным - и все приняли к сведению

Ответить

3216q114

Sergey
0

Всё таки скорей 20+к

Ответить

Юрий Белоножкин

3

Не понял, а в чем бюджетность? В чем хуже?

Ответить

Sergei Timofeyev

Юрий
3

В цене. Не надо брать ипотеку, достаточно обычного кредита.

Ответить

Никита Марушков

Юрий
2

Для россиян бюджетность условная. Каким дешёвым телефон не делай, для россиян всё равно неподъёмным будет из-за курса.

Ответить

Амбассадор Бреда

2

Мы учли все пожелания, поэтому выпустили смартфон на *дикий смех* эксинос.

Ответить

3216q114

Амбассадор
0

Снап в 5g версии

Ответить

Dmitry P.

Амбассадор
0

Не во всем снап лучше - это раз.
Во-вторых, даже если в определенном бенчмарке разница в 5% есть, нормальные люди не покупают телефоны бенчмарками меряться.
В повседневном использовании этой разницы не видел.

Ответить

Сослан Сакшин

1

galaxy s - это флагманская линейка
и слово "бюджетная" к ней не применимо
это как iphone 11 pro se

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

Сослан
–2

...

Ответить

Arif Emirbekov

0

Все верно - "бюджетный" в кавычках!

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

–3

Коммент отредактирован, чтобы не ранить душу фанатов андроида 😂!!!

Ответить

Степан Позняк

Sergey
0

Samsung делает Lite-версии флагманов ещё со времён S8.

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Sergey Nikolaevich Gerasimov

Степан
0

Не важно! Доля рынка все равно не столь высока в высоком ценовом сегменте )))

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