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Samsung представила «бюджетный» смартфон Galaxy S20 FE за 49 990 рублей Материал редакции
В продаже с 9 октября.
Samsung представила «бюджетный» смартфон Galaxy S20 Fan Edition (FE) с «характеристиками флагманского устройства». В компании отметили, что при разработке учли пожелания и отзывы поклонников бренда.
Смартфон работает на процессоре Exynos 990. Устройство получило Super AMOLED-дисплей диагональю 6,5 дюйма с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц.
Ёмкость аккумулятора — 4500 мА•ч, это больше, чем у S20 (4000 мА•ч). Смартфон поддерживает беспроводную зарядку и может использоваться для зарядки других смартфонов и устройств.
Galaxy S20 FE оснащён передней камерой 32 МП и диафрагмой F2.2, а также тройной основной камерой: ультраширокоугольной (12 МП, F2.2), широкоугольной (12 МП, F 1.8) и телеобъективом (8 МП, F 2.4). Также камера поддерживает 30-кратный зум.
Galaxy S20 FE получил матовую текстуру корпуса и доступен в шести цветах, добавили в компании. В России смартфон поступит в продажу с 9 октября 2020 года: в официальном интернет-магазине и салонах Samsung, а также у партнёров. Рекомендованная стоимость — 49 990 рублей.
Также пользователи могут купить обновлённую программу дополнительного сервисного обслуживания Samsung Care+. Она стоит 6990 рублей.
Это как бюджетная Тесла, да?
Сила бренда Самсунг, не на столько сильная, чтобы делать бюджетки за 50К!
Их бюджетники это 10К и любой адекватный это понимает
Возможно, НО! Samsung — единственная марка на Android, которая позволяет:
- писать действительно качественный звук (для телефона). Вы можете снимать на концерте и звук будет норм (для телефона);
- снимать видео и отправлять в Instagrram без потери качества
На данный момент это делают только Apple и Samsung, остальные долбоебы.
Он реально видео в инстаграм не искажает? Ищу телефон для качественных сторис, пока кроме ацофна ничего не нашёл.
Реально, пользуйтесь :) Можете купить даже дешманский, тыщ за 10 и будет норм.
Ставишь instander, настриваешь по инструкции из 4pda или ютуба, профит
Установите и покажите мне сторис снятый на Xiaomi или Honor, например ))
)))
А на самсе просто классная картинка, как и на айфоне, потому что сразу правильно кодирует видео, а не в MP4, как остальные китайцы. Видимо, там есть какая-то история с правом использования кодеков.
Это не те характеристики)))) я начал пользоваться айфоном с iOS3... неделю назад вышла 14-я. И снова много нового, не только визуально, но и опционально. И бюджетный у Apple стоит 30-40К. И там действительно рабочая лошадь))))
С Самсунгом все не так однозначно, они лишь пытаются и вся их проблема, что они не пытаются сделать что-то новое, они догоняют и повторяют... с самого первого сенсорного смартфона, по сегодняшний день.
Я работал в отделе мобильных телефонов в Эльдорадо когда вышел первый айфон и первые самсунги... я знаю о чем говорю. Тут о железе + оси речь и скоро в бюджетный сегмент зайдёт Apple, и Самсунг в курсе 😂😂😂
Я работал в отделе мобильных телефонов в Эльдорадо
Вы не поймете, но и не скажет ведь никто. Судя по тому, как вы излагаете мысли, это видно.
некто татьяна боброва назвала s20 fe бюджетным - и все приняли к сведению
Не понял, а в чем бюджетность? В чем хуже?
Для россиян бюджетность условная. Каким дешёвым телефон не делай, для россиян всё равно неподъёмным будет из-за курса.
Мы учли все пожелания, поэтому выпустили смартфон на *дикий смех* эксинос.
Не во всем снап лучше - это раз.
Во-вторых, даже если в определенном бенчмарке разница в 5% есть, нормальные люди не покупают телефоны бенчмарками меряться.
В повседневном использовании этой разницы не видел.
galaxy s - это флагманская линейка
и слово "бюджетная" к ней не применимо
это как iphone 11 pro se
Коммент отредактирован, чтобы не ранить душу фанатов андроида 😂!!!
Samsung делает Lite-версии флагманов ещё со времён S8.
Не важно! Доля рынка все равно не столь высока в высоком ценовом сегменте )))
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