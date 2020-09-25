Техника
Лиана Липанова
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Минцифры предложило освободить российских производителей телеком-оборудования от проверок на производстве Материал редакции

Это упростит отечественным производителям выход на рынок, рассчитывают в ведомстве.

  • Минцифры предложило изменить условия получения сертификата для производителей средств связи из реестра телеком-оборудования российского происхождения (ТОРП) Минпромторга. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления.
  • Согласно документу, если сертификат оформляется на три года, то компания освобождается от инспекционных проверок — допускаются только внеплановые. Производители не из реестра проходят проверку не реже одного раза в год, объясняет газета.
  • При повторном декларировании производители ТОРП могут предоставить результаты собственных испытаний, а не проводить новые в аккредитованной лаборатории. Это упростит отечественным производителям выход на рынок, рассчитывают в ведомстве.
  • Реестр Минпромторга создан, чтобы госзаказчики использовали отечественные аналоги при их наличии вместо иностранного оборудования, объясняет издание. Объём рынка оборудования связи в России составляет $4 млрд в год, на отечественных производителей приходится около $750 млн, оценила Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники.

#новость

Лиана Липанова
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4 комментария
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ЯжПрограммист

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Только мне кажется что минцифры всего пару месяцев как вылезло откуда-то? 

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Александр Суворов

ЯжПрограммист
0

так это ж просто Минкомсвязь переименовали

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Prolis Labkk

Александр
0

Не просто, теперь это больше, чем Минкомсвязь

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Юрий Белоножкин

ЯжПрограммист
0

На виси решили форсить просто

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