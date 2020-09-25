Минцифры предложило освободить российских производителей телеком-оборудования от проверок на производстве Материал редакции
Это упростит отечественным производителям выход на рынок, рассчитывают в ведомстве.
- Минцифры предложило изменить условия получения сертификата для производителей средств связи из реестра телеком-оборудования российского происхождения (ТОРП) Минпромторга. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления.
- Согласно документу, если сертификат оформляется на три года, то компания освобождается от инспекционных проверок — допускаются только внеплановые. Производители не из реестра проходят проверку не реже одного раза в год, объясняет газета.
- При повторном декларировании производители ТОРП могут предоставить результаты собственных испытаний, а не проводить новые в аккредитованной лаборатории. Это упростит отечественным производителям выход на рынок, рассчитывают в ведомстве.
- Реестр Минпромторга создан, чтобы госзаказчики использовали отечественные аналоги при их наличии вместо иностранного оборудования, объясняет издание. Объём рынка оборудования связи в России составляет $4 млрд в год, на отечественных производителей приходится около $750 млн, оценила Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники.
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ЯжПрограммист
Только мне кажется что минцифры всего пару месяцев как вылезло откуда-то?
Александр СуворовЯжПрограммист
так это ж просто Минкомсвязь переименовали
Prolis LabkkАлександр
Не просто, теперь это больше, чем Минкомсвязь
Юрий БелоножкинЯжПрограммист
На виси решили форсить просто