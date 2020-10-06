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Техника
Андрей Фролов
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Apple назначила презентацию на 13 октября — на ней могут показать новые iPhone Материал редакции

Подзаголовок мероприятия — «Новости скорости», на английском — Hi, Speed.

30 комментариев
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Apple разослала приглашения на онлайн-трансляцию второй осенней презентации — она пройдёт 13 октября в 20:00 по московскому времени.

Обычно Apple проводит основную презентацию, посвящённую новым iPhone, в сентябре. В 2020 году на сентябрьской презентации показали новые iPad и Apple Watch, по данным источников, показ iPhone отложили на октябрь.

По слухам, которые собрал AppleInsider, в 2020 году Apple выпустит четыре новых смартфона: два iPhone 12 с экранами в 5,4 и 6,1 дюйма и два iPhone 12 Pro с экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. Возможно, смартфон с экраном в 5,4 дюйма будет называться iPhone 12 mini.

Возможный внешний вид новых iPhone

#новость #apple

Андрей Фролов
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30 комментариев
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Mike Raitsyn

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Даешь нормальный iphone с отпечатком пальцев! Ну невозможно с face id в маске!!

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Maxim Petrov

Mike
33

Ага, без перчаток значит ходим... Штраф

Ответить

Mike Raitsyn

Maxim
1

Я в Лондоне живу, тут только маски и только в помещениях. 

Ответить

Maximus Chabanyuk

Mike
4

Даешь нормальные цены)

Ответить

Дрюс Уилис

Maximus
10

Цены норм. Даешь нормальный курс)

Ответить

Dan Badalian

Mike
3

А как же перчатки + маска? Что делать, Voice ID, Glass ID, DICK ID ???

Ответить

Dimaloss

Dan
3

Dick ID очень будет востребован, думаю 🤣

Ответить

VaDiLa RUS

Dimaloss
0

Телефон для мужиков)

Ответить

Alexander Lisovoy

Dimaloss
0

DICK ID используют те, у кого андроид. Они просто кладут на Iphone х**...

Ответить

Vladimir Alekseev

Mike
0

Что не так с face id? 
При прямых руках распознает и в маске, и в очках. Жаль одновременно нет

Ответить

Denis Markin

Vladimir
3

у меня в маске не работает

Ответить

Сергей Милосердов

Denis
0

А если лицо в FaceID сделать уже с маской?

Ответить

Sasha Bochkin

Mike
0

Даешь нормальный face без маски!

Ответить

Eugene Vasin

Mike
0

Так может подвезут кнопку с Touch ID а-ля как в новых iPad Air

Ответить

Илитный Иксперт

Mike
0

Так айфон для людей сделан, а не для собачек. С чего он должен в маске работать?

Ответить

Artem Nedorezov

Mike
0

дык SE 2020 вышел же, как раз с Touch ID для консерваторов)

Ответить

Mike Raitsyn

Artem
0

Он уж совсем древний. За 40к тебе предлагают iphone 7 со свежим процессором, ну такое. 

Ответить

Aleksey Murashko

–8

Даешь любой новый айфон, главное что бы новый и за 120 000, так как у меня много лишних денег и я имбицил и тащусь от всего блестящего и нового, и вообще ч как все, а без нового айфона я просто лох, но с ним я победитель, пусть даже в дырявых кедах, за то Вещь в руках и есть, что будущей телочке показать.

Ответить

Артур

Aleksey
10

Каждая новость про айфон на vc должна сопровождаться андройдо-дурачком с горящей задницей? Рекламу из настроек убрал, клоун?

Ответить

Aleksey Murashko

Артур
0

Я вас не оскорблял.

Ответить

Максим Никитин

Aleksey
0

Держите нас в курсе

Ответить

Aleksey Murashko

Максим
0

Да забыл добавить, что обязательно кредит возьму на него или лизинг.

Ответить

Игорь Рачук

–3

В нём будет встроена трубка с ультрафиолетовыми лампами через которую можно будет дышать не боясь заразы. Ну и чтобы наконец парни тоже могли пососать за свои деньги

Ответить

Комментарий удален

Дмитрий Сергеевич

0

Чует сердечко, что с добавлением Time-of-flight камеры появится и новый функционал, наподобие live-фото

Ответить

For Spam

0

"Новости скорости" - думаю анонс нового модельного ряда Айфонов с частотой изображения 120 Гц, и слоган привязан как раз к герцовке.

Ответить

Andre Macareno

For
0

AR же, чтобы в трип без вреда для здоровья ходить, лидар небось добавят

Ответить

Serg Podtynnyi

0

Слухи говорят, что экрана в 120гц в этом году не будет, а будет в следующем.

Ответить

Дрюс Уилис

Serg
0

Кризис с инновациями. Вот и размазывают что есть максимально по времени.

Ответить

Mann Ivanov

0

Кажется или на фото они тизерят AirTag?

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Dima Bubble

0

Почему вечно у многих подгорают пердаки по поводу выбора телефона\бренда?Это травма из детства?

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