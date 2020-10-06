Apple разослала приглашения на онлайн-трансляцию второй осенней презентации — она пройдёт 13 октября в 20:00 по московскому времени.

Обычно Apple проводит основную презентацию, посвящённую новым iPhone, в сентябре. В 2020 году на сентябрьской презентации показали новые iPad и Apple Watch, по данным источников, показ iPhone отложили на октябрь.

По слухам, которые собрал AppleInsider, в 2020 году Apple выпустит четыре новых смартфона: два iPhone 12 с экранами в 5,4 и 6,1 дюйма и два iPhone 12 Pro с экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. Возможно, смартфон с экраном в 5,4 дюйма будет называться iPhone 12 mini.