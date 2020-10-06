Apple назначила презентацию на 13 октября — на ней могут показать новые iPhone Материал редакции
Подзаголовок мероприятия — «Новости скорости», на английском — Hi, Speed.
Apple разослала приглашения на онлайн-трансляцию второй осенней презентации — она пройдёт 13 октября в 20:00 по московскому времени.
Обычно Apple проводит основную презентацию, посвящённую новым iPhone, в сентябре. В 2020 году на сентябрьской презентации показали новые iPad и Apple Watch, по данным источников, показ iPhone отложили на октябрь.
По слухам, которые собрал AppleInsider, в 2020 году Apple выпустит четыре новых смартфона: два iPhone 12 с экранами в 5,4 и 6,1 дюйма и два iPhone 12 Pro с экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. Возможно, смартфон с экраном в 5,4 дюйма будет называться iPhone 12 mini.
Даешь нормальный iphone с отпечатком пальцев! Ну невозможно с face id в маске!!
Ага, без перчаток значит ходим... Штраф
Даешь нормальные цены)
А как же перчатки + маска? Что делать, Voice ID, Glass ID, DICK ID ???
DICK ID используют те, у кого андроид. Они просто кладут на Iphone х**...
Что не так с face id?
При прямых руках распознает и в маске, и в очках. Жаль одновременно нет
у меня в маске не работает
Так айфон для людей сделан, а не для собачек. С чего он должен в маске работать?
дык SE 2020 вышел же, как раз с Touch ID для консерваторов)
Он уж совсем древний. За 40к тебе предлагают iphone 7 со свежим процессором, ну такое.
Даешь любой новый айфон, главное что бы новый и за 120 000, так как у меня много лишних денег и я имбицил и тащусь от всего блестящего и нового, и вообще ч как все, а без нового айфона я просто лох, но с ним я победитель, пусть даже в дырявых кедах, за то Вещь в руках и есть, что будущей телочке показать.
Держите нас в курсе
Да забыл добавить, что обязательно кредит возьму на него или лизинг.
В нём будет встроена трубка с ультрафиолетовыми лампами через которую можно будет дышать не боясь заразы. Ну и чтобы наконец парни тоже могли пососать за свои деньги
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Чует сердечко, что с добавлением Time-of-flight камеры появится и новый функционал, наподобие live-фото
"Новости скорости" - думаю анонс нового модельного ряда Айфонов с частотой изображения 120 Гц, и слоган привязан как раз к герцовке.
AR же, чтобы в трип без вреда для здоровья ходить, лидар небось добавят
Слухи говорят, что экрана в 120гц в этом году не будет, а будет в следующем.
Почему вечно у многих подгорают пердаки по поводу выбора телефона\бренда?Это травма из детства?
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