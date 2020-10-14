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Техника
Лиана Липанова
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Reuters: Huawei ведёт переговоры о продаже бренда смартфонов Honor за сумму до $3,7 млрд Материал редакции

Для Honor продажа будет выигрышной независимо от покупателя — если бренд не будет зависеть от Huawei, то на него не будут распространяться санкции США.

18 комментариев
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Huawei Technologies ведет переговоры с Digital China Group и другими претендентами на покупку бренда смартфонов Honor — сделка может принести китайской компании до $3,7 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Из-за санкций США китайская компания хочет избавиться от бюджетного бренда, ориентированного на молодежь, и сконцентрироваться на более дорогих смартфонах Huawei, говорят источники.

Huawei предстоит определить окончательный список активов на продажу: он будет включать бренд Honor, научно-исследовательские разработки и связанный с ними бизнес по управлению цепочками поставок, передаёт Reuters.

Сделку могут провести за наличные, а сумма может оказаться меньше — от $2,2 млрд до $3,7 млрд, рассказал один из источников. Основным претендентом на покупку собеседники издания называют Digital China, основного дистрибьютора Honor. Среди других потенциальных покупателей — китайский производитель электроники TCL и Xiaomi.

В Huawei и TCL отказались от комментариев. Digital China и Xiaomi не ответили на запросы издания.

Бренд Honor был основан Huawei в 2013 году, но бизнес в основном работает независимо от материнской компании.

Для Honor продажа в любом случае будет выигрышной, считает Куо Минг Чи (Kuo Ming-chi), аналитик TF International Securities. Если Honor не будет зависеть от Huawei, то на бренд не будут распространяться санкции США, объяснил аналитик.

#новость #huawei #honor

Лиана Липанова
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18 комментариев
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Andry Gribkov

3

Даю сотку и договорились

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Вася Пражкин

Andry
4

110 + пустая коробка от iPhone X

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Maximus Chabanyuk

Вася
2

110 + зарядка на айфон (они сейчас больше ценятся)

Ответить

Парвиз Мадаминов

2

Что мешает властям США ввести санкции против нового владельца ?

Ответить

Pavel B

Парвиз
1

Плюсую, здесь война идёт не против хуавей, а против китайской империи зла)

Ответить

Michael Smith

Pavel
0

не против хуавей, а против китайской империи зла)

Китай самый крупный партнер США - 1 место в импорте, 3 в экспорте.

С кем там воевать, со своим ВВП?

Ответить

Vadim Zaytsev

Парвиз
0

Потому что у этого бренда нет никаких технологий, попадающих под эти санкции.

Ответить

Alexandr Simonov

2

Сберфона ещё нет же.

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login

1

"Сделку могут провести за наличные, ... от $2,2 млрд до $3,7 млрд"
Хотелось бы посмотреть на эти поезда с >2,2 млрд. НАЛИЧНЫМИ )))

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Артём Глебов

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0

прям несколько товарняков надо заказывать

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Анатолий Булатов

login
0

Имеется ввиду сделка, где покупатель платит, а не обменивается акциями с продавцом, как бывает.

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Eugene Basov

login
0

В данном контексте подразумевают деньги, а не эквивалент в акциях

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Sergey Vilegzhanin

0

Пишу с Honor 20. Гугл плей на месте, успел до санкций

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lakoros

0

Популярен ли хонор в китае? Сяоми еще один бренд не нужен. Возможно TCL У них вроде нет узнаваемого бренда на западе (кроме телевизоров) 

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3216q114

lakoros
0

 BlackBerry, Palm и Alcatel этого думаешь мало ?

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Pavel B

0

Видимо китайцы что-то знают, даже в случае Победы байдена, ослабления торговой войны с США ждать не стоит, она же вроде как инициирована конгрессом. А ещё это может быть звоночком к резкому наступлению мирового финансового кризиса. Я не экономист и не совсем понимаю, зачем Arm продавать компании нвидиа, с контрольным пакетом акций, ибо это абсолютно невыгодно и вообще зачем продавать хонор? Будет интересно послушать людей в теме

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Розарио Агро

0

Какого хрена Honor. Пусть используют свои общие слова, тем более им до honor как до луны, копипастеры

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Arthur Niazyan

0

МТС, купите Хонор. А Тинькофф оставьте Яндексу.

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