Для Honor продажа будет выигрышной независимо от покупателя — если бренд не будет зависеть от Huawei, то на него не будут распространяться санкции США.

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Huawei Technologies ведет переговоры с Digital China Group и другими претендентами на покупку бренда смартфонов Honor — сделка может принести китайской компании до $3,7 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Из-за санкций США китайская компания хочет избавиться от бюджетного бренда, ориентированного на молодежь, и сконцентрироваться на более дорогих смартфонах Huawei, говорят источники.

Huawei предстоит определить окончательный список активов на продажу: он будет включать бренд Honor, научно-исследовательские разработки и связанный с ними бизнес по управлению цепочками поставок, передаёт Reuters.

Сделку могут провести за наличные, а сумма может оказаться меньше — от $2,2 млрд до $3,7 млрд, рассказал один из источников. Основным претендентом на покупку собеседники издания называют Digital China, основного дистрибьютора Honor. Среди других потенциальных покупателей — китайский производитель электроники TCL и Xiaomi.

В Huawei и TCL отказались от комментариев. Digital China и Xiaomi не ответили на запросы издания.

Бренд Honor был основан Huawei в 2013 году, но бизнес в основном работает независимо от материнской компании.