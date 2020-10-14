Reuters: Huawei ведёт переговоры о продаже бренда смартфонов Honor за сумму до $3,7 млрд Материал редакции
Для Honor продажа будет выигрышной независимо от покупателя — если бренд не будет зависеть от Huawei, то на него не будут распространяться санкции США.
Huawei Technologies ведет переговоры с Digital China Group и другими претендентами на покупку бренда смартфонов Honor — сделка может принести китайской компании до $3,7 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Из-за санкций США китайская компания хочет избавиться от бюджетного бренда, ориентированного на молодежь, и сконцентрироваться на более дорогих смартфонах Huawei, говорят источники.
Huawei предстоит определить окончательный список активов на продажу: он будет включать бренд Honor, научно-исследовательские разработки и связанный с ними бизнес по управлению цепочками поставок, передаёт Reuters.
Сделку могут провести за наличные, а сумма может оказаться меньше — от $2,2 млрд до $3,7 млрд, рассказал один из источников. Основным претендентом на покупку собеседники издания называют Digital China, основного дистрибьютора Honor. Среди других потенциальных покупателей — китайский производитель электроники TCL и Xiaomi.
В Huawei и TCL отказались от комментариев. Digital China и Xiaomi не ответили на запросы издания.
Бренд Honor был основан Huawei в 2013 году, но бизнес в основном работает независимо от материнской компании.
Для Honor продажа в любом случае будет выигрышной, считает Куо Минг Чи (Kuo Ming-chi), аналитик TF International Securities. Если Honor не будет зависеть от Huawei, то на бренд не будут распространяться санкции США, объяснил аналитик.
Даю сотку и договорились
110 + пустая коробка от iPhone X
Что мешает властям США ввести санкции против нового владельца ?
не против хуавей, а против китайской империи зла)
Китай самый крупный партнер США - 1 место в импорте, 3 в экспорте.
С кем там воевать, со своим ВВП?
Потому что у этого бренда нет никаких технологий, попадающих под эти санкции.
"Сделку могут провести за наличные, ... от $2,2 млрд до $3,7 млрд"
Хотелось бы посмотреть на эти поезда с >2,2 млрд. НАЛИЧНЫМИ )))
Имеется ввиду сделка, где покупатель платит, а не обменивается акциями с продавцом, как бывает.
Популярен ли хонор в китае? Сяоми еще один бренд не нужен. Возможно TCL У них вроде нет узнаваемого бренда на западе (кроме телевизоров)
Видимо китайцы что-то знают, даже в случае Победы байдена, ослабления торговой войны с США ждать не стоит, она же вроде как инициирована конгрессом. А ещё это может быть звоночком к резкому наступлению мирового финансового кризиса. Я не экономист и не совсем понимаю, зачем Arm продавать компании нвидиа, с контрольным пакетом акций, ибо это абсолютно невыгодно и вообще зачем продавать хонор? Будет интересно послушать людей в теме
Какого хрена Honor. Пусть используют свои общие слова, тем более им до honor как до луны, копипастеры
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