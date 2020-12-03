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Власти штата в Бразилии обязали Apple вернуть зарядный блок в комплект с iPhone Материал редакции
Apple должна ответить на запрос до 4 декабря, иначе её оштрафуют в стране.
Бразильский штат Сан-Паулу обязал Apple вернуть блок питания в комплект с iPhone после того, как в 2020 году компания убрала все аксессуары из коробки «ради защиты окружающей среды». Об этом сообщил телеканал Folha de S.Paulo и подтвердили в организации Procon-SP, защищающей права потребителей в стране.
Компания должна ответить на запрос до 4 декабря, иначе её оштрафуют в Бразилии.
В Procon-SP спросили у Apple, почему она убрала адаптер для зарядки из коробки с iPhone и потребовали доказать, что это не вредит потребителям и помогает окружающей среде. В компании объяснили, что у большинства пользователей и так есть совместимое зарядное устройство, а решение уменьшит выбросы парниковых газов.
Ответ не устроил бразильского регулятора: в Procon-SP постановили, что Apple не предоставила достаточно доказательств в пользу удаления адаптера питания, а продажа iPhone без него нарушает законы страны.
Пока решение Procon-SP распространяется только на штат Сан-Паулу. Однако бразильский министр по делам потребителей уже вынес на обсуждение вопрос о возвращении адаптеров в комплект с iPhone во всей стране.
Бразилия стала не первым государством, где Apple обязали изменить комплект новых iPhone после того, как в 2020 году компания впервые убрала из него адаптер питания и наушники EarPods. Во Франции устройства обязали продавать только с наушниками, однако Apple не стала менять коробку, а просто начала класть iPhone 12 в другие коробки, в которых уже лежат EarPods.
Хоть кто-то адекватный. Удивительно, что в Бразилии, а не в США или России...
Провод USB-C на Lightning, эбанутые...)
Зарядка должна быть бесплатной опцией при покупке телефона. Нужна - берешь, не нужна - отказываешься. И компания, и потребитель в плюсе. Первая экономит, второй зарабатывает эко-френдли имидж и гордится собственной сознательностью. А так это снижение себестоимости, завуалированное под заботу об окружающей среде.
У меня зарядок этих полный дом. В каждом шкафу. Мне реально новая не нужна
То что вы можете позволить себе покупать новые устройства ежегодно - не значит что все остальные могут. Большинство закажет на Алиэкспрессе зарядку за 1 доллар и взорвёт свой телефон.
не значит что все остальные могут
Раз человек не может купить зарядку, то может и телефон за 100к не нужен в таком случае? Не оправдываю эпл, просто надо быть разумным.
ни одной нет Владимир. жена все свои потеряла, и мои все спиздила и тоже потеряла KEKW
Только вот все они не USB Type-C (мы же говорим исключительно про Apple, так будет уместней). Максимум - последний. Но как уже написал Артем - не все себе покупают каждый год по N (N > 1) устройств от Apple. У меня вот, например, несколько штук адаптеров со старым USB.
Я покупал iPhone 11 этим летом. На сайте Apple. Там адаптер был под "старый" USB. Прикольно, да?
Надеюсь оригинал. Не поделитесь? А то в магазине оригинальная нереальных денег стоит. И вам хорошо - шкафы свободнее станут.
какая в жопу экология? они перестали производить зарядки? по сути своей они продают одноразовые устройства.
Какая в жопу логика? Машины в автосалонах продают без ручной домашней бензоколонки. По сути они продают одноразовые машины
Экология не только в зарядке заключается. Как минимум серьезная экономия на упаковке самого телефона, меньше деревьев помрет, в один камаз влезет в 2 раза больше коробок с айфонами, меньше бензина потратит и тд.
Но, скорее всего, нас просто на*бали
вы забываете что они зарядки отдельно продавать не перестали, так что польза сомнительная
Ну они их всю жизнь и производили также отдельно, правда сейчас, наверное, больше их делают, так что пользу для экологии никто никогда не узнает
именно. еще нюанс что старые зарядки не подходят, так что это полное наеб..во.
Я думаю что для такой компании это не экономия)
Они дважды зарабатывают на этом - сначала экономят на запчасти, а потом зарабатывают огромные чистые деньги на продажи нехватающей запчасти. Очень большие деньги.
Apple просто увеличивают прибыль таким способом, при этом не уменьшая итоговую стоимость коробки с устройством и говоря о благе населения.Не уж то с борьбой с Epic Store на доширак уже и не осталось?
Было бы очень классно, если бы Apple открыло статистику по использованию устройств являющихся дополнением к Айфону\Айпаду.Что бы понимать что к чему,но такого не будет.
Если Apple хочет позаботится о природе, то почему бы ей не провести хотя бы суботники на пару часов там где начудил человек или вложить немножко ресурсов в исследование по переработке пластика?
Могли бы давать какой нибудь ваучер с айфоном на возможное получение зарядки и наушников тем кому они нужны.
Сначала гигантская очередь за айфонами, потом за зарядками.
Представил рекламу:
Внимание Внимание успейте получить зарядку для вашего устройства Apple только в городе(подставить любой город миллионик),только в (один магазин на весь город).Успейте получить пока не вышло новое устройство(ведь будет новый разъём
"sarcasm")
Что за бред, даже если и Apple делает это ради выгоды это сугубо их дело
не бывает сугубо твоего дела, если ты что-то производишь и продаёшь людям
Имел ввиду что компания решает что и как делать
пока не сталкивается с законодательством страны, в которой ведёт деятельность
В Бразилии одна сплошная помойка в стране, им на экологию плевать 🤣
Хотят чтобы люди покупали беспроводную зарядку.
Но юэсби и тайпси теперь в каждой дыре есть, по сути. Блок Питания возможно, действтельно не нужен.
Пойму когда куплю 12 🤣
Что-то как то раздражает что все пытаются вмешаться в дела компаний
В этот раз Apple слишком поторопились. И предлог был глупый, мол, что у всех дома скопились адаптеры. Да, скопились, но есть один нюанс - они все не с USB Type-C. Даже в iPhone 11, который был куплен этим летом, был обычный USB у адаптера и провода.
Штор. В Бразилии просто начнут класть iPhone 12 в другие коробки, в которых уже лежит зарядное устройство.
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