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Техника
Новости TJ
2001

Власти штата в Бразилии обязали Apple вернуть зарядный блок в комплект с iPhone Материал редакции

Apple должна ответить на запрос до 4 декабря, иначе её оштрафуют в стране.

37 комментариев
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Бразильский штат Сан-Паулу обязал Apple вернуть блок питания в комплект с iPhone после того, как в 2020 году компания убрала все аксессуары из коробки «ради защиты окружающей среды». Об этом сообщил телеканал Folha de S.Paulo и подтвердили в организации Procon-SP, защищающей права потребителей в стране.

Компания должна ответить на запрос до 4 декабря, иначе её оштрафуют в Бразилии.

iPhone 12 в новой коробке без наушников и адаптера в комплекте AppleInsider

В Procon-SP спросили у Apple, почему она убрала адаптер для зарядки из коробки с iPhone и потребовали доказать, что это не вредит потребителям и помогает окружающей среде. В компании объяснили, что у большинства пользователей и так есть совместимое зарядное устройство, а решение уменьшит выбросы парниковых газов.

Ответ не устроил бразильского регулятора: в Procon-SP постановили, что Apple не предоставила достаточно доказательств в пользу удаления адаптера питания, а продажа iPhone без него нарушает законы страны.

Пока решение Procon-SP распространяется только на штат Сан-Паулу. Однако бразильский министр по делам потребителей уже вынес на обсуждение вопрос о возвращении адаптеров в комплект с iPhone во всей стране.

Бразилия стала не первым государством, где Apple обязали изменить комплект новых iPhone после того, как в 2020 году компания впервые убрала из него адаптер питания и наушники EarPods. Во Франции устройства обязали продавать только с наушниками, однако Apple не стала менять коробку, а просто начала класть iPhone 12 в другие коробки, в которых уже лежат EarPods.

#новость #apple

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37 комментариев
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Anton Prikhodko

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WAVEWITHME

10

Хоть кто-то адекватный. Удивительно, что в Бразилии, а не в США или России...
Провод USB-C на Lightning, эбанутые...)

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Vladimir Strugov

7

Зарядка должна быть бесплатной опцией при покупке телефона. Нужна - берешь, не нужна - отказываешься. И компания, и потребитель в плюсе. Первая экономит, второй зарабатывает эко-френдли имидж и гордится собственной сознательностью. А так это снижение себестоимости,  завуалированное под заботу об окружающей среде.

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Д Хб

Vladimir
0

Ваучер нужен. Или по серийнику отправлять. Так, например, под лозунгом заботы о среде делает apc, у них дата кабель к бесперебойнику rj45 на usb. Доставили за неделю.

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Vladimir Chyorniy

3

У меня зарядок этих полный дом. В каждом шкафу. Мне реально новая не нужна

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Артём Королёв

Vladimir
8

То что вы можете позволить себе покупать новые устройства ежегодно - не значит что все остальные могут. Большинство закажет на Алиэкспрессе зарядку за 1 доллар и взорвёт свой телефон.

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Максим Афанасьев

Артём
1

не значит что все остальные могут

Раз человек не может купить зарядку, то может и телефон за 100к не нужен в таком случае? Не оправдываю эпл, просто надо быть разумным.

Ответить

Voin Mraka

Vladimir
3

ни одной нет Владимир. жена все свои потеряла, и мои все спиздила и тоже потеряла KEKW

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Антон Соколов

Vladimir
2

Только вот все они не USB Type-C (мы же говорим исключительно про Apple, так будет уместней). Максимум - последний. Но как уже написал Артем - не все себе покупают каждый год по N (N > 1) устройств от Apple. У меня вот, например, несколько штук адаптеров со старым USB.

Я покупал iPhone 11 этим летом. На сайте Apple. Там адаптер был под "старый" USB. Прикольно, да?

Ответить

Igor Shatalov

Vladimir
0

Надеюсь оригинал. Не поделитесь?  А то в магазине  оригинальная нереальных денег стоит. И вам хорошо - шкафы свободнее станут.

Ответить

Artem Zabrodskii

Igor
0

Пора в аренду давать.

Ответить

Степан Марципан

4

какая в жопу экология? они перестали производить зарядки? по сути своей они продают одноразовые устройства.

Ответить

Георгий Николаевич

Степан
–2

Какая в жопу логика? Машины в автосалонах продают без ручной домашней бензоколонки. По сути они продают одноразовые машины

Ответить

Степан Марципан

Георгий
2

предлагаешь купить заправку?

Ответить

Максим Афанасьев

Степан
1

Экология не только в зарядке заключается. Как минимум серьезная экономия на упаковке самого телефона, меньше деревьев помрет, в один камаз влезет в 2 раза больше коробок с айфонами, меньше бензина потратит и тд.

Но, скорее всего, нас просто на*бали

Ответить

Степан Марципан

Максим
0

вы забываете что они зарядки отдельно продавать не перестали, так что польза сомнительная

Ответить

Максим Афанасьев

Степан
0

Ну они их всю жизнь и производили также отдельно, правда сейчас, наверное, больше их делают, так что пользу для экологии никто никогда не узнает 

Ответить

Степан Марципан

Максим
0

именно. еще нюанс что старые зарядки не подходят, так что это полное наеб..во.

Ответить

Дмитрий Телегин

1

Красавчики.)

Ответить

ВЯЧЕСЛАВ ФЕРАПОНТОВ

0

Я думаю что для такой компании это не экономия)

Ответить

Hrachik Adjamian

ВЯЧЕСЛАВ
2

Они дважды зарабатывают на этом - сначала экономят на запчасти, а потом зарабатывают огромные чистые деньги на продажи нехватающей запчасти. Очень большие деньги.

Ответить

Денис Файзулин

Hrachik
1

именно там и держат хорошую маржу на свои устройства

Ответить

Artem Zabrodskii

0

Apple просто увеличивают прибыль таким способом, при этом не уменьшая итоговую стоимость коробки с  устройством и говоря о благе населения.Не уж то с борьбой с Epic Store на доширак уже и не осталось?
Было бы очень классно, если бы Apple  открыло статистику по использованию устройств являющихся дополнением к Айфону\Айпаду.Что бы понимать что к чему,но такого не будет.
Если Apple хочет позаботится о природе, то почему бы ей не провести  хотя бы суботники на пару часов там где начудил человек или вложить немножко ресурсов в исследование по переработке пластика?

Ответить

Jevgeni Vakker

Artem
1

Могли бы давать какой нибудь ваучер с айфоном на возможное получение зарядки и наушников тем кому они нужны.

Ответить

Artem Zabrodskii

Jevgeni
0

Сначала гигантская очередь за айфонами, потом за зарядками.
Представил рекламу: 
Внимание Внимание успейте получить зарядку для вашего устройства Apple только в городе(подставить любой город миллионик),только в (один магазин на весь город).Успейте получить пока не вышло новое устройство(ведь будет новый разъём 

"sarcasm")

Ответить

Vladimir Shnayder

0

Что за бред, даже если и Apple делает это ради выгоды это сугубо их дело

Ответить

Igor Gorbenko

Vladimir
0

не бывает сугубо твоего дела, если ты что-то производишь и продаёшь людям

Ответить

Vladimir Shnayder

Igor
0

Имел ввиду что компания решает что и как делать

Ответить

Igor Gorbenko

Vladimir
2

пока не сталкивается с законодательством страны, в которой ведёт деятельность

Ответить

Vladimir

Igor
0

Ну как я понял прямо это не как не регулируется и им просто не нравится что адаптера нет в комплекте, но могу ошибаться

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

Vladimir
0

В Бразилии одна сплошная помойка в стране, им на экологию плевать 🤣

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

0

Хотят чтобы люди покупали беспроводную зарядку.
Но юэсби и тайпси теперь в каждой дыре есть, по сути. Блок Питания возможно, действтельно не нужен.
Пойму когда куплю 12 🤣

Ответить

Vladimir Shnayder

0

Что-то как то раздражает что все пытаются вмешаться в дела компаний

Ответить

Антон Соколов

Vladimir
0

В этот раз Apple слишком поторопились. И предлог был глупый, мол, что у всех дома скопились адаптеры. Да, скопились, но есть один нюанс - они все не с USB Type-C. Даже в iPhone 11, который был куплен этим летом, был обычный USB у адаптера и провода.

Ответить

Юрий Белоножкин

0

Штор. В Бразилии просто начнут класть iPhone 12 в другие коробки, в которых уже лежит зарядное устройство.

Ответить

Антон

0

Россия потребует доплачивать каждому покупателю деньги.

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Антон Гранд

0

Так теперь новая же зарядка ? Не USB ?

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