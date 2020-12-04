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Техника
Лиана Липанова
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«Не ставьте роутер в клетку Фарадея»: на Amazon появились металлические коробки для защиты от 5G и излучения Wi-Fi Материал редакции

Покупатели таких устройств удивляются, что интернет стал работать хуже.

16 комментариев
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Продавцы в интернет-магазине Amazon начали предлагать «щиты для роутеров» вроде клетки Фарадея для блокировки электромагнитного излучения, заметило The Verge. Они нужны якобы для защиты от 5G и «радиации» Wi-Fi.

Металлические коробки продаются по цене от $70 до $190. При такой цене продавцы получают значительную прибыль, пишет издание.

Клетки «ни в коем случае не должны влиять на дальность сигнала и скорость интернета», говорится в их описаниях. Однако металлические коробки делают именно это — блокируют почти весь сигнал с роутера. В результате некоторые покупатели пожаловались на ухудшение сигнала.

Другие пользователи жалуются, что «щит» вообще не работает и что интернет работает отлично.

Вероятно, это связано с плохим проектированием клеток, некоторые из них просто сетчатые ящики для хранения с завышенной ценой, считает The Verge.

При этом некоторых продавцов беспокоят более дешёвые «поддельные» копии их «оригинальных» клеток «американского производства», передаёт издание.

Часть объявлений о продаже таких клеток появились раньше 2020 года, но пристальное внимание такой бизнес получил после вирусного твита на фоне запуска сетей 5G, распространения теорий заговора о их вреде и связи с коронавирусом.

🦇Ansgar Odinson🦇 @AnsgarTOdinson
So apparently putting Faraday cages around routers has become a thing for the 5g conspiracy nuts and there are companies out there ready to cash in.

My sides are in orbit. https://t.co/mGcud5Kb70

В мае The Verge сообщало о продажах в Великобритании USB-флешек с защитой от 5G. Они стоили от $343 до $405 (от 24 тысяч до 28 тысяч рублей). С помощью «технологии квантового голографического катализатора» защищают весь дом от «вредных сетей», утверждали продавцы таких устройств. Чтобы активировать флешку, надо подключить её к ноутбуку или хранить рядом со смартфоном.

#новость

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16 комментариев
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Deniss Karpak

6

Загнивающий запад не учил физику

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Sergei Tikson

Deniss
4

Тонкий восток тоже в теме
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Julian Russinhoff

Deniss
0

Лучшее в мире американское образование.

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Alexey Gutorov

Julian
2

а банки с водой перед телеком в конце 80-х - начале 90-х следствие какого образования?

Ответить

Julian

Alexey
2

Лучшего в мире советского конечно

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Для Сохранения

Julian
0

Америка держится на эмигрантах, они как дрова.

Ответить

Максф

Deniss
0

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Юрий Белоножкин

4

«технологии квантового голографического катализатора» 

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Николай Западный

3

Это же гениально!
За сколько наши будут покупать?

Ответить

Василий Клименко

2

С помощью «технологии квантового голографического катализатора»
Мы в будущем! Свершилось!

Ответить

3216q114

1

Я под столом. Красавчики.

Ответить

Andrei Smirnovsky

1

Им бы на IPO выйти, могли бы миллиарды поднять)

Ответить

Денис Пихаров

Andrei
0

На ICO

Ответить

василий василюк

1

Клетка не работает, потому что - не освящена батюшкой. Это же очевидно

Ответить

Павел Иванов

0

Другие пользователи жалуются, что «щит» вообще не работает и что интернет работает отлично

интернет работает отлично

НЕ БЫЛО НИ ЕДИНОГО РАЗРЫВА, ЭТО ВОЗМУТИТЕЛЬНО!

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0

Решёткана двери микроволновой печи и то более просветная.

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