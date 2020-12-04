для разработчиков
«Не ставьте роутер в клетку Фарадея»: на Amazon появились металлические коробки для защиты от 5G и излучения Wi-Fi Материал редакции
Покупатели таких устройств удивляются, что интернет стал работать хуже.
Продавцы в интернет-магазине Amazon начали предлагать «щиты для роутеров» вроде клетки Фарадея для блокировки электромагнитного излучения, заметило The Verge. Они нужны якобы для защиты от 5G и «радиации» Wi-Fi.
Металлические коробки продаются по цене от $70 до $190. При такой цене продавцы получают значительную прибыль, пишет издание.
Клетки «ни в коем случае не должны влиять на дальность сигнала и скорость интернета», говорится в их описаниях. Однако металлические коробки делают именно это — блокируют почти весь сигнал с роутера. В результате некоторые покупатели пожаловались на ухудшение сигнала.
Другие пользователи жалуются, что «щит» вообще не работает и что интернет работает отлично.
Вероятно, это связано с плохим проектированием клеток, некоторые из них просто сетчатые ящики для хранения с завышенной ценой, считает The Verge.
При этом некоторых продавцов беспокоят более дешёвые «поддельные» копии их «оригинальных» клеток «американского производства», передаёт издание.
Часть объявлений о продаже таких клеток появились раньше 2020 года, но пристальное внимание такой бизнес получил после вирусного твита на фоне запуска сетей 5G, распространения теорий заговора о их вреде и связи с коронавирусом.
В мае The Verge сообщало о продажах в Великобритании USB-флешек с защитой от 5G. Они стоили от $343 до $405 (от 24 тысяч до 28 тысяч рублей). С помощью «технологии квантового голографического катализатора» защищают весь дом от «вредных сетей», утверждали продавцы таких устройств. Чтобы активировать флешку, надо подключить её к ноутбуку или хранить рядом со смартфоном.
Загнивающий запад не учил физику
Лучшее в мире американское образование.
а банки с водой перед телеком в конце 80-х - начале 90-х следствие какого образования?
С помощью «технологии квантового голографического катализатора»
Мы в будущем! Свершилось!
Им бы на IPO выйти, могли бы миллиарды поднять)
Другие пользователи жалуются, что «щит» вообще не работает и что интернет работает отлично
интернет работает отлично
НЕ БЫЛО НИ ЕДИНОГО РАЗРЫВА, ЭТО ВОЗМУТИТЕЛЬНО!
Блоги компаний
Показать еще