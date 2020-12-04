Покупатели таких устройств удивляются, что интернет стал работать хуже.

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Продавцы в интернет-магазине Amazon начали предлагать «щиты для роутеров» вроде клетки Фарадея для блокировки электромагнитного излучения, заметило The Verge. Они нужны якобы для защиты от 5G и «радиации» Wi-Fi.

Металлические коробки продаются по цене от $70 до $190. При такой цене продавцы получают значительную прибыль, пишет издание.

Клетки «ни в коем случае не должны влиять на дальность сигнала и скорость интернета», говорится в их описаниях. Однако металлические коробки делают именно это — блокируют почти весь сигнал с роутера. В результате некоторые покупатели пожаловались на ухудшение сигнала.

Другие пользователи жалуются, что «щит» вообще не работает и что интернет работает отлично.

Вероятно, это связано с плохим проектированием клеток, некоторые из них просто сетчатые ящики для хранения с завышенной ценой, считает The Verge.

При этом некоторых продавцов беспокоят более дешёвые «поддельные» копии их «оригинальных» клеток «американского производства», передаёт издание.

Часть объявлений о продаже таких клеток появились раньше 2020 года, но пристальное внимание такой бизнес получил после вирусного твита на фоне запуска сетей 5G, распространения теорий заговора о их вреде и связи с коронавирусом.

🦇Ansgar Odinson🦇 @AnsgarTOdinson



My sides are in orbit. So apparently putting Faraday cages around routers has become a thing for the 5g conspiracy nuts and there are companies out there ready to cash in.My sides are in orbit. https://t.co/mGcud5Kb70 [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EoNewEvUUAEPMwn.jpg","width":1086,"height":560}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EoNfMCVUwAEamLz.png","width":748,"height":417}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EoNfXe-UwAIta-N.jpg","width":1209,"height":502}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EoNflK8VoAcIURR.png","width":717,"height":249}}}]