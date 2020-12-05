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Новости TJ
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Apple запустила программу бесплатной замены для дисплеев iPhone 11, которые не реагируют на прикосновения Материал редакции

Компания обещает заменять экраны пострадавшим в течение двух лет, но говорит, что речь о «небольшом проценте дисплеев».

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Apple запустила программу бесплатной замены дисплеев iPhone 11 по гарантии. Для этого экран должен перестать реагировать на прикосновения.

Заменить дисплей можно в течение двух лет. В Apple утверждают, что проблема связана с браком модуля дисплея, а речь лишь о «небольшом проценте дисплеев iPhone 11». Все устройства с проблемой произвели в период с ноября 2019 года по май 2020 года.

Проверить устройство на возможность замены можно на сайте компании. Apple будет заменять дисплеи во всех авторизованных сервисных центрах, Apple Store. Если на устройстве есть повреждения вроде трещины на экране, «проблему необходимо решить до обслуживания», отметили в компании.

iPhone 11

#новость #apple #iphone11

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Quazar Dream

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Ух , славу богу брак , переживал :(

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