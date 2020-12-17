Компания потратит деньги на совершенствование технологий и доведение их до промышленного образца.

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Российский ИТ-стартап Dioram привлёк 35 млн рублей инвестиций в посевном раунде от бизнес-ангелов, рассказали vc.ru в компании. Миноритарным акционером стала инвестплатформа Skolkovo Ventures, по данным «Контур.Фокуса» ей принадлежит около 4,5% акций.

Dioram создали в 2017 основатель eLama, TRINET и сооснователь Varwin Алексей Довжиков, бывший гендиректор CoinKeeper Василий Мещеряков и кандидат технических наук в области машинного обучения и компьютерного зрения Олег Щербаков.

Разработки стартапа основаны на технологиях компьютерного зрения и машинного обучения и направлены на развитие собственной технологии SLAM — метода одновременной навигации и построения карт. Его используют в робототехнике или автономном транспорте для определения местонахождения без внешних сенсоров и построения карты окружающего пространства.

Стартап планирует направить деньги на совершенствование технологий и доведение их до промышленного образца, опытное тестирование и создание прототипов. По собственным данным, сейчас алгоритмы продукта Dioram в пять раз точнее главного конкурента — алгоритма ORB-SLAM3.

В 2018 году стартап привлёк инвестиции в предпосевном раунде от группы бизнес-ангелов, которые вкладывались в eLama и разработчика платформы управления контентом для виртуальной реальности Varwin. Сумму инвестиций стартап не раскрывает.

В команде стартапа состоит 11 человек — практически все разработчики и математики.

По данным системы «Контур.Фокус», выручка ООО «Диорам» в 2019 составила 916 году тысяч рублей, чистый убыток — 3,7 млн рублей. В компании пояснили vc.ru, что Dioram — научный стартап с длинным циклом разработки сложного продукта, поэтому выручки у него пока нет.

Около 46,4% принадлежит Семёну Луканову — сооснователю Varwin, 28% — Довжикову. О роли Луканова в стартапе на момент публикации заметки не ответили.

Стартап ищёт клиентов и сейчас ведёт переговоры с производителями электроники, преимущественно из Китая, Южной Кореи и Японии. Названия компаний Dioram не раскрывает.