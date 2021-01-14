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Техника
Евгения Евсеева

Samsung убрала адаптер питания из комплектов S21 — компания высмеивала Apple за такое решение Статьи редакции

Компания говорит, что заботится об окружающей среде.

50 50 комментариев
3373 просмотров

Смартфоны Samsung Galaxy S21 будут продаваться без зарядного устройства, пишет Engadget. Купить адаптер можно отдельно — за $20.

Своё решение компания объяснила заботой об окружающей среде.

Samsung представила смартфоны S21, S21+ и S21 Ultra на конференции Galaxy Unpacked 2021 на YouTube.

В октябре 2020 года Apple рассказала, что будет продавать без наушников и адаптера для зарядки iPhone 12 и все предыдущие модели телефонов. Компания заявила, что вредит природе, продолжая класть аксессуары в комплект каждого нового iPhone.

Решение Apple с насмешкой восприняли конкуренты, в том числе Xiaomi и Samsung.

Samsung опубликовала в Facebook пост, в котором написала, что Galaxy «даст пользователю то, что он ищет» — на фотографии был изображен адаптер.

В декабре 2020 года Samsung удалила публикацию, в которой высмеивала решение Apple. Источники корейского сайта ETNews предполагали в июле, что компания может перестать поставлять адаптеры с зарядными устройствами вслед за Apple.

Без зарядного устройства в комплекте свои телефоны продаёт Xiaomi — в декабре 2020 года компания убрала адаптер питания из комплектов Mi 11. При этом компания позволит выбирать между комплектами с адаптером и без него.

#новость #samsung

50 50 комментариев
14
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50 комментариев
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Andrey Sobolev

58
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Дмитрий Оверчук

38

молодцы самсунг, держат уровень: как всегда обсёр

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Артём А.

Дмитрий
9

Пустяки. Маркетологи отработали инфоповод. Экономисты отработали возможность оптимизации. Все в плюсе.

Ответить

Вася Пражкин

Артём
1

Претензий к обоим нет, но вот в целом наблюдается шизофрения у компании.

Ответить

Mike Kosulin

Вася
0

Пока это обсуждают — это работает, к сожалению.

Ответить

Андрей Суслов

17

Блин, у самсунга уже какой раз такое? Сначала высмеивают, потом повторяют, точно помню что-то про разъём для наушников

Ответить

Igor Chimbur

Андрей
1

Глядишь эпл за Самсунгами и остальными повторит экраны 120 гц в этом году

Ответить

Николай Киселев

Igor
6

А оно сильно так нужно? Эти 120 герц. Взамен на батарейку

Ответить

Igor Chimbur

Николай
0

Да да, не нужно.
В этом году эпл сделает 120 герц и все эплофилы переобуются.

Ответить

⛄️ Игорь

Igor
1

В iPad Pro уже давно 120hz, это довольно круто, да

Ответить

Олег Михайлов

Николай
0

Note 20 Ultra в 60 Гц в повседневном использовании - 10,5 часов экрана, в 120 Гц - 9,5. Разница небольшая. В ресурсоёмких играх ощутимо меньше времени работы экрана будет, но будем ориентироваться на повседневку. Эта версия на Snapdragon, с Exynos всё хуже. Пруф:
https://www.youtube.com/watch?v=CYnFhpNSbdk&list=LL&index=2

Ответить

Todd

Андрей
0

google также сделал с джеком для наушников, но на следующий год убрал тоже. удел всех подражателей.

p.s: если что я на google pixel

Ответить

Mike Kosulin

Todd
0

Pixel 4a 5G с джеком:)
Докупи пиксельбадсы;)

Ответить

Todd

Mike
0

не, мне джек не нужен, я на true wireless уже)

Ответить

Закиров Нияз

15

Pathetic

Ответить

Andrey Trifonov

Закиров
0

В этом году вместо waterproof можно гордиться тем, что он 120Гц поддерживает :/

Ответить

Сергей Леопольдович

7

Хочу быть как Apple ... Не хочу быть как Apple...Хочу Хочу ХОЧУ быть как Apple! 

Ответить

Bogdan Politaiev

7

У меня есть такая теория: Apple может себе позволить закручивать гайки пользователям, т.к. их лояльность очень высока. Даже если Самсунг думал убрать зарядку раньше - они не могли себе это позволить. Представьте какой срач был бы... народ сразу же бы ушел к OnePlus и другим. А так Apple сделал первый шаг и теперь есть зеленый свет остальным, вся ненавись вылилась уже на Apple. 

Ответить

Artyom

Bogdan
0

Да, так и было бы. К сожалению ...

Ответить

Andrey Trifonov

Bogdan
0

Получается, Apple все еще на острие инноваций 🤔

Ответить

К Х

6

ну уже обсуждали - давайте уже всех в 1 новость: эпл, хуавей, самсунг, ксяоми, зте, моторола, нокиа... и закроем тему. 
эпл пионеры, остальные сначала поржали, потом повторили.

Ответить

Елена Королькова

4

Не долго пользователи андроидов чувствовали своё превосходство😂

Ответить

Настя it

Елена
0

У андроидов много компаний. Самсунг - это тот же огрызок, только в мире андроидом.
Нормальные люди уже давно перешли на OnePlus и проблем не знают. А с выходом 7 про и 8 про, теперь у них самые лучшие телефоны в мире, до которых пока еще никто не дотянулся.

Ответить

Igor Chimbur

4

Что те уроды, что эти.

Ответить

Эл Хэлфрид

Igor
0

*комментарий про жабу и гадюку*

Ответить

Artem Zabrodskii

3

Да все они лицемеры.  Ничего личного это бизнес.
Они посмотрели что против действий Apple не было большого возмущения и начали повторять

Ответить

Алексей Петров

Artem
0

Это не совсем так. В Бразилии штат потребовал вернуть зарядку обратно.

В Бразилии обязали Apple вернуть зарядный блок в…
До этого Франция обязала компанию продавать новые iPhone с наушниками EarPods, которые тоже убрали…
tjournal.ru
Ответить

Christian Anoshenkov

1

Честно не могу понять политику конкурирующих с яблоком компаний....
Вроде всегда хотят идти по зоне комфорта))
А потом , не сорян мы так же сделаем как яблоки ! Но мы все равно круче!

Ответить

Artyom

Christian
2

Может быть в недалеком будущем Apple перестанет быть примером для всех

Ответить

Бы Дло

Artyom
5

Есть основания считать, что у производителей хватит фантазии начать выпускать что-то кроме копий айфона?

Ответить

Artyom

Бы
0

Выпускаются телефоны с какими-то своими фишками, но почему-то пока это не сделает Apple — это не получит широкойогласки и «хайпа», и это огорчает.

Ответить

Todd

Artyom
1

потому что большая часть известных игроков в мире андроид всегда равняются на эпл. когда они перестанут массово это делать, то ситуация изменится.

а так они сами подпитывают статус эпла.

Ответить

Artyom

Бы
0

Хотелось бы чтобы они появились

Ответить

Александр Лесин

1

Стыды

Ответить

Anastasia Light

1

😂

Ответить

Axel Pop

1

Стыдоба позорная

Ответить

Михаил М

0

Неужели никто не понимает, что они на этом хайпятся и делают лишнюю рекламу своего телефона? Каждый, кто сейчас высмеивает самсунг в интернете, наоборот им помогает.

Ответить

Mika Rasulov

0

Ха ха.

Ответить

Юлия Рихтер

0

Коры

Ответить

Эдуард Чистяков

0

Никогда такого не было, и вот опять😂😂😂

Ответить

Кирилл Лубив

0

Идиоты😂😭

Ответить

Геннадий Гребенкин

0

А мне пох

Ответить

Роман Анищенко

0

Даже херню повторяют, ох Самсунг 🤦🏻‍♂️

Ответить

Илья Шишкунов

0

Самсунг прекрасная компания, у неё отличные мониторы и телевизоры, бытовая техника и прочее, но я никогда не понимал - чем так всех привлекают их телефоны и планшеты, они довольно дорогие, при этом технически менее совершенные, чем китайские аналоги. 
Если кто-то знает ответ "почему", то я был бы рад услышать 

Ответить

Михаил М

Илья
0

Ну в категории до 15к только Самсунга амолед экраны. Ты переплачиваешь тыщу или две и получатель телефон с такими же характеристиками, что и сяоми, но с хорошим дисплеем.

Ответить

selecadm

Илья
0

при этом технически менее совершенные, чем китайские аналоги

Например, Galaxy J2 2018. Смартфон 2018 года без 5 ГГц WiFi.

Ответить

Ярослав Шенцов

0

П*зд*>|< полный, в плане защиты природы....
Если бы было так, то корпус был бы как минимум из биоразлагаемого пластика......или  ДКП и прочие материалы......
А так, Я очень хорошо относился с Samsung лет 10 их только трубы и беру.....
Но ставим ценников (до этого тоже брал только Note или S серию) но не за 1.2-1.7 баксов ЬЕЗ зарядки ещё))))

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Николай Глущенко

Ярослав
0

Почему ты считаешь, что цена зарядника не учтена в стоимости трубы? Они не забирают зарядное устройство из моделей которые уже есть на рынке. По крайней мере об этом не написано.

Ответить

Ренат Зайдуллин

0

Ну в целом норм, хоть разъём еще не такой популярный, как предыдущий, но производители наверстают и видов устройств с USB Type-C будет много, и с зарядками вопрос так остро стоять не будет, плюс в разы дешевле, чем кабель для iphone и кабеля сами надежнее. Поэтому несмотря на их первую реакцию - очень логично.

Ответить

Олег Михайлов

0

Когда любители телефонов на Андроиде говорят, что инновации привносят именно Samsung, Xiaomi и так далее, пользователи забывают, что привнесли Apple:
Первая потребительная цифровая камера
Первая камера с диплеем для отображения отснятого материала и показа что ты снимаешь
Первый массовый компьютер
Первый массовый и реально рабочий touch id - iPhone 5S
Первый настоящий Face ID - iPhone X
Первый хорошо и плавно работающий планшет - iPad
Первый удобный сенсорный телефон - iPhone в 2007 году, до этого сенсорники были отстойные
Первые годные беспроводные наушники - именно Яблоко задали тренд на настоящие беспроводные решения с выходом AirPods. 2 года ушло у других производителей, чтобы догнать их по удобству. Да, качество звука среднее у Яблочных только, зато микрофоны в 2016 для такого формата лучшие.

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