Samsung убрала адаптер питания из комплектов S21 — компания высмеивала Apple за такое решение Статьи редакции
Компания говорит, что заботится об окружающей среде.
Смартфоны Samsung Galaxy S21 будут продаваться без зарядного устройства, пишет Engadget. Купить адаптер можно отдельно — за $20.
Своё решение компания объяснила заботой об окружающей среде.
Samsung представила смартфоны S21, S21+ и S21 Ultra на конференции Galaxy Unpacked 2021 на YouTube.
В октябре 2020 года Apple рассказала, что будет продавать без наушников и адаптера для зарядки iPhone 12 и все предыдущие модели телефонов. Компания заявила, что вредит природе, продолжая класть аксессуары в комплект каждого нового iPhone.
Решение Apple с насмешкой восприняли конкуренты, в том числе Xiaomi и Samsung.
Samsung опубликовала в Facebook пост, в котором написала, что Galaxy «даст пользователю то, что он ищет» — на фотографии был изображен адаптер.
В декабре 2020 года Samsung удалила публикацию, в которой высмеивала решение Apple. Источники корейского сайта ETNews предполагали в июле, что компания может перестать поставлять адаптеры с зарядными устройствами вслед за Apple.
Без зарядного устройства в комплекте свои телефоны продаёт Xiaomi — в декабре 2020 года компания убрала адаптер питания из комплектов Mi 11. При этом компания позволит выбирать между комплектами с адаптером и без него.
молодцы самсунг, держат уровень: как всегда обсёр
Претензий к обоим нет, но вот в целом наблюдается шизофрения у компании.
Блин, у самсунга уже какой раз такое? Сначала высмеивают, потом повторяют, точно помню что-то про разъём для наушников
Глядишь эпл за Самсунгами и остальными повторит экраны 120 гц в этом году
А оно сильно так нужно? Эти 120 герц. Взамен на батарейку
Да да, не нужно.
В этом году эпл сделает 120 герц и все эплофилы переобуются.
Note 20 Ultra в 60 Гц в повседневном использовании - 10,5 часов экрана, в 120 Гц - 9,5. Разница небольшая. В ресурсоёмких играх ощутимо меньше времени работы экрана будет, но будем ориентироваться на повседневку. Эта версия на Snapdragon, с Exynos всё хуже. Пруф:
https://www.youtube.com/watch?v=CYnFhpNSbdk&list=LL&index=2
Pathetic
В этом году вместо waterproof можно гордиться тем, что он 120Гц поддерживает :/
Хочу быть как Apple ... Не хочу быть как Apple...Хочу Хочу ХОЧУ быть как Apple!
У меня есть такая теория: Apple может себе позволить закручивать гайки пользователям, т.к. их лояльность очень высока. Даже если Самсунг думал убрать зарядку раньше - они не могли себе это позволить. Представьте какой срач был бы... народ сразу же бы ушел к OnePlus и другим. А так Apple сделал первый шаг и теперь есть зеленый свет остальным, вся ненавись вылилась уже на Apple.
ну уже обсуждали - давайте уже всех в 1 новость: эпл, хуавей, самсунг, ксяоми, зте, моторола, нокиа... и закроем тему.
эпл пионеры, остальные сначала поржали, потом повторили.
Не долго пользователи андроидов чувствовали своё превосходство😂
Что те уроды, что эти.
Да все они лицемеры. Ничего личного это бизнес.
Они посмотрели что против действий Apple не было большого возмущения и начали повторять
Это не совсем так. В Бразилии штат потребовал вернуть зарядку обратно.
Честно не могу понять политику конкурирующих с яблоком компаний....
Вроде всегда хотят идти по зоне комфорта))
А потом , не сорян мы так же сделаем как яблоки ! Но мы все равно круче!
Неужели никто не понимает, что они на этом хайпятся и делают лишнюю рекламу своего телефона? Каждый, кто сейчас высмеивает самсунг в интернете, наоборот им помогает.
Самсунг прекрасная компания, у неё отличные мониторы и телевизоры, бытовая техника и прочее, но я никогда не понимал - чем так всех привлекают их телефоны и планшеты, они довольно дорогие, при этом технически менее совершенные, чем китайские аналоги.
Если кто-то знает ответ "почему", то я был бы рад услышать
П*зд*>|< полный, в плане защиты природы....
Если бы было так, то корпус был бы как минимум из биоразлагаемого пластика......или ДКП и прочие материалы......
А так, Я очень хорошо относился с Samsung лет 10 их только трубы и беру.....
Но ставим ценников (до этого тоже брал только Note или S серию) но не за 1.2-1.7 баксов ЬЕЗ зарядки ещё))))
Почему ты считаешь, что цена зарядника не учтена в стоимости трубы? Они не забирают зарядное устройство из моделей которые уже есть на рынке. По крайней мере об этом не написано.
Ну в целом норм, хоть разъём еще не такой популярный, как предыдущий, но производители наверстают и видов устройств с USB Type-C будет много, и с зарядками вопрос так остро стоять не будет, плюс в разы дешевле, чем кабель для iphone и кабеля сами надежнее. Поэтому несмотря на их первую реакцию - очень логично.
Когда любители телефонов на Андроиде говорят, что инновации привносят именно Samsung, Xiaomi и так далее, пользователи забывают, что привнесли Apple:
Первая потребительная цифровая камера
Первая камера с диплеем для отображения отснятого материала и показа что ты снимаешь
Первый массовый компьютер
Первый массовый и реально рабочий touch id - iPhone 5S
Первый настоящий Face ID - iPhone X
Первый хорошо и плавно работающий планшет - iPad
Первый удобный сенсорный телефон - iPhone в 2007 году, до этого сенсорники были отстойные
Первые годные беспроводные наушники - именно Яблоко задали тренд на настоящие беспроводные решения с выходом AirPods. 2 года ушло у других производителей, чтобы догнать их по удобству. Да, качество звука среднее у Яблочных только, зато микрофоны в 2016 для такого формата лучшие.
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