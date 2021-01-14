Компания говорит, что заботится об окружающей среде.

{"id":196837,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/196837-samsung-ubrala-adapter-pitaniya-iz-komplektov-s21-kompaniya-vysmeivala-apple-za-takoe-reshenie","title":"Samsung \u0443\u0431\u0440\u0430\u043b\u0430 \u0430\u0434\u0430\u043f\u0442\u0435\u0440 \u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438\u0437 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432 S21 \u2014 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0432\u044b\u0441\u043c\u0435\u0438\u0432\u0430\u043b\u0430 Apple \u0437\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/tech\/196837-samsung-ubrala-adapter-pitaniya-iz-komplektov-s21-kompaniya-vysmeivala-apple-za-takoe-reshenie","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/196837-samsung-ubrala-adapter-pitaniya-iz-komplektov-s21-kompaniya-vysmeivala-apple-za-takoe-reshenie&title=Samsung \u0443\u0431\u0440\u0430\u043b\u0430 \u0430\u0434\u0430\u043f\u0442\u0435\u0440 \u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438\u0437 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432 S21 \u2014 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0432\u044b\u0441\u043c\u0435\u0438\u0432\u0430\u043b\u0430 Apple \u0437\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/196837-samsung-ubrala-adapter-pitaniya-iz-komplektov-s21-kompaniya-vysmeivala-apple-za-takoe-reshenie&text=Samsung \u0443\u0431\u0440\u0430\u043b\u0430 \u0430\u0434\u0430\u043f\u0442\u0435\u0440 \u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438\u0437 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432 S21 \u2014 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0432\u044b\u0441\u043c\u0435\u0438\u0432\u0430\u043b\u0430 Apple \u0437\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/196837-samsung-ubrala-adapter-pitaniya-iz-komplektov-s21-kompaniya-vysmeivala-apple-za-takoe-reshenie&text=Samsung \u0443\u0431\u0440\u0430\u043b\u0430 \u0430\u0434\u0430\u043f\u0442\u0435\u0440 \u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438\u0437 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432 S21 \u2014 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0432\u044b\u0441\u043c\u0435\u0438\u0432\u0430\u043b\u0430 Apple \u0437\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/tech\/196837-samsung-ubrala-adapter-pitaniya-iz-komplektov-s21-kompaniya-vysmeivala-apple-za-takoe-reshenie","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=Samsung \u0443\u0431\u0440\u0430\u043b\u0430 \u0430\u0434\u0430\u043f\u0442\u0435\u0440 \u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438\u0437 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432 S21 \u2014 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0432\u044b\u0441\u043c\u0435\u0438\u0432\u0430\u043b\u0430 Apple \u0437\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435&body=https:\/\/vc.ru\/tech\/196837-samsung-ubrala-adapter-pitaniya-iz-komplektov-s21-kompaniya-vysmeivala-apple-za-takoe-reshenie","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 3373 просмотров

Смартфоны Samsung Galaxy S21 будут продаваться без зарядного устройства, пишет Engadget. Купить адаптер можно отдельно — за $20.

Своё решение компания объяснила заботой об окружающей среде.

Samsung представила смартфоны S21, S21+ и S21 Ultra на конференции Galaxy Unpacked 2021 на YouTube.

В октябре 2020 года Apple рассказала, что будет продавать без наушников и адаптера для зарядки iPhone 12 и все предыдущие модели телефонов. Компания заявила, что вредит природе, продолжая класть аксессуары в комплект каждого нового iPhone.

Решение Apple с насмешкой восприняли конкуренты, в том числе Xiaomi и Samsung.

Samsung опубликовала в Facebook пост, в котором написала, что Galaxy «даст пользователю то, что он ищет» — на фотографии был изображен адаптер.

В декабре 2020 года Samsung удалила публикацию, в которой высмеивала решение Apple. Источники корейского сайта ETNews предполагали в июле, что компания может перестать поставлять адаптеры с зарядными устройствами вслед за Apple.