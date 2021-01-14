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Техника
Таня Боброва

США внесли Xiaomi и ещё восемь китайских компаний в чёрный список из-за возможных связей с военными Китая Статьи редакции

  • Власти США внесли в чёрный список девять китайских компаний, в том числе авиастроительную Comac и производителя смартфонов Xiaomi.
  • Американские инвесторы должны будут избавиться от своих активов в компаниях из чёрного списка до 11 ноября 2021 года, пишет Reuters. Посольство Китая в Вашингтоне, Xiaomi и Comac не ответили на запросы о комментариях.
  • Санкции связаны с законом 1999 года, по которому Минобороны США составляет список компаний, связанных с военными Китая, уточняет издание. По его данным, сейчас в списке 35 компаний, в том числе производитель микросхем SMIC.

#новость #xiaomi #сша

1287 просмотров
13 13 комментариев
14
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13 комментариев
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reBooster

18

Никогда этого не было и тут опять... Только купил детям Xiaomi, вместо Huawei... Плеймаркета не будет?

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Arthur Niazyan

reBooster
2

Скорее всего в новых моделях могут запретить. Будем посмотреть.

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Марк Климов

12
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Совместный теркин30см

6

Топ за свои деньги ))

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Anton Reut

3

Американская истеричка разбушевалась ))

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Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

Anton
0

Демократам пиздец, если попробуют отменить, учитывая их китайские коррупционные связи и грязные деньги.

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Михаил Похеров

1

Теперь только ДИКТАТ демократии 

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Mikhail Shamov

Михаил
0
Аккаунт российской вакцины в твиттере снова…
Аккаунт российской вакцины в твиттере снова доступен
www.interfax.ru
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Михаил Похеров

Mikhail
4

Ну блин, это все хабр-эффект сработал 

Давай по другому 

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Mikhail Shamov

1

Прощай Google Play?

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Key Lansky

0

Красиво, конечно, Дональд уходит, с размахом и цыганочкой.

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Путачок

0

Странно что вообще с Китаем торгуют

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Bezhan Nazaralizoda

0

Ну вот теперь можно увидеть технологическую войну США и Китая доля рынка США для Китайских компаний не так уж и важно если же они создадут противовес Google то можно сказать что Google проиграет огромную долю и будет жертвой политики. Надеюсь китайцы сделают хороший альянс  

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