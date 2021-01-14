США внесли Xiaomi и ещё восемь китайских компаний в чёрный список из-за возможных связей с военными Китая Статьи редакции
- Власти США внесли в чёрный список девять китайских компаний, в том числе авиастроительную Comac и производителя смартфонов Xiaomi.
- Американские инвесторы должны будут избавиться от своих активов в компаниях из чёрного списка до 11 ноября 2021 года, пишет Reuters. Посольство Китая в Вашингтоне, Xiaomi и Comac не ответили на запросы о комментариях.
- Санкции связаны с законом 1999 года, по которому Минобороны США составляет список компаний, связанных с военными Китая, уточняет издание. По его данным, сейчас в списке 35 компаний, в том числе производитель микросхем SMIC.
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13 комментариев
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18
Никогда этого не было и тут опять... Только купил детям Xiaomi, вместо Huawei... Плеймаркета не будет?
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3
Американская истеричка разбушевалась ))
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0
Демократам пиздец, если попробуют отменить, учитывая их китайские коррупционные связи и грязные деньги.
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1
Теперь только ДИКТАТ демократии
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0
Ну вот теперь можно увидеть технологическую войну США и Китая доля рынка США для Китайских компаний не так уж и важно если же они создадут противовес Google то можно сказать что Google проиграет огромную долю и будет жертвой политики. Надеюсь китайцы сделают хороший альянс
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