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Техника
Таня Боброва

Производитель «умных» протезов «Моторика» привлёк 300 млн рублей на развитие на международных рынках и другие цели Статьи редакции

Компания, с клиентами в 12 странах, делает «протезы-гаджеты».

5 5 комментариев
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«Моторика» привлекла 200 млн рублей от Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ) и 100 млн рублей от Российского фонда прямых инвестиций, рассказали vc.ru в фонде.

В ДФВТ уточнили, что согласно инвестиционной стратегии, всегда получают долю менее контрольной. Другие детали сделки не раскрываются.

Компания занимается разработкой и выпуском высокотехнологичных протезов рук, а также системы реабилитации с применением технологий искусственного интеллекта и виртуальной реальности.

Инвестиции позволят «Моторике» продолжить развитие в России и на международных рынках, в частности Индии. На Дальнем Востоке компания планирует открыть научно-исследовательский офис и исследовательский центр вместе с Медицинским центром Дальневосточного федерального университета.

Также «Моторика» направит деньги на дальнейшую разработку протезов верхних конечностей, развитие платформы для телереабилитации Attilan, масштабирование и другие цели.

Работающая на рынке с 2015 года «Моторика» начинала с индивидуального производства детских тяговых протезов. Сейчас компания, резидент фонда «Сколково», выпускает биоэлектрические протезы-гаджеты с PayPass-, NFC-модулем и другими технологиями.

У компании более 2000 клиентов в 12 странах, но основной бизнес находится в России. По собственным данным, доля на российском рынке около 13-15%, а выручка за 2020 год составила 130 млн рублей.

Без учёта предыдущего раунда компания привлекла в виде инвестиций и грантов 175 млн рублей, включая 100 млн руб от РФПИ в 2019 году. По данным «Контур.Фокуса», единственный владелец «Моторики» ирландская компания Хомо Ауктус Лимитед.

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vc.ru

#новость #моторика

5 5 комментариев
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5 комментариев
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Alexander Mitryashkin

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Крутые ребята! Рад за них!

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Борис Смирнов

2

Ирландская компания на российские гранты будет выпускать протезы для продажи на международных рынках. Апладирую стоя. У Ирландцев и виски хороший, и деловая хватка на уровне.

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Dmitry Korolev

Борис
1

Во-первых, "аплодирую".
Во-вторых, всё правильно делают. С нашей юрисдикцией к ним завтра же придут из ФСБ на предмет вывода в офшоры денег или каких-нибудь "нецелевых трат". 

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Bublikov Anton

Борис
0

Население только не как не достигнет максимума 1840 года. 
Но вообще, конечно, к РФПИ вопросы, почему они не поощряют российскую юрисдикцию, уже и офшоры ведь есть.

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Dmitry Korolev

1

И ирландцы во владельцах. Всё для успешного бизнеса!

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