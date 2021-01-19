Компания, с клиентами в 12 странах, делает «протезы-гаджеты».

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«Моторика» привлекла 200 млн рублей от Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ) и 100 млн рублей от Российского фонда прямых инвестиций, рассказали vc.ru в фонде.

В ДФВТ уточнили, что согласно инвестиционной стратегии, всегда получают долю менее контрольной. Другие детали сделки не раскрываются.

Компания занимается разработкой и выпуском высокотехнологичных протезов рук, а также системы реабилитации с применением технологий искусственного интеллекта и виртуальной реальности.

Инвестиции позволят «Моторике» продолжить развитие в России и на международных рынках, в частности Индии. На Дальнем Востоке компания планирует открыть научно-исследовательский офис и исследовательский центр вместе с Медицинским центром Дальневосточного федерального университета.

Также «Моторика» направит деньги на дальнейшую разработку протезов верхних конечностей, развитие платформы для телереабилитации Attilan, масштабирование и другие цели.

Работающая на рынке с 2015 года «Моторика» начинала с индивидуального производства детских тяговых протезов. Сейчас компания, резидент фонда «Сколково», выпускает биоэлектрические протезы-гаджеты с PayPass-, NFC-модулем и другими технологиями.

У компании более 2000 клиентов в 12 странах, но основной бизнес находится в России. По собственным данным, доля на российском рынке около 13-15%, а выручка за 2020 год составила 130 млн рублей.