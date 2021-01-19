Производитель «умных» протезов «Моторика» привлёк 300 млн рублей на развитие на международных рынках и другие цели Статьи редакции
Компания, с клиентами в 12 странах, делает «протезы-гаджеты».
«Моторика» привлекла 200 млн рублей от Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ) и 100 млн рублей от Российского фонда прямых инвестиций, рассказали vc.ru в фонде.
В ДФВТ уточнили, что согласно инвестиционной стратегии, всегда получают долю менее контрольной. Другие детали сделки не раскрываются.
Компания занимается разработкой и выпуском высокотехнологичных протезов рук, а также системы реабилитации с применением технологий искусственного интеллекта и виртуальной реальности.
Инвестиции позволят «Моторике» продолжить развитие в России и на международных рынках, в частности Индии. На Дальнем Востоке компания планирует открыть научно-исследовательский офис и исследовательский центр вместе с Медицинским центром Дальневосточного федерального университета.
Также «Моторика» направит деньги на дальнейшую разработку протезов верхних конечностей, развитие платформы для телереабилитации Attilan, масштабирование и другие цели.
Работающая на рынке с 2015 года «Моторика» начинала с индивидуального производства детских тяговых протезов. Сейчас компания, резидент фонда «Сколково», выпускает биоэлектрические протезы-гаджеты с PayPass-, NFC-модулем и другими технологиями.
У компании более 2000 клиентов в 12 странах, но основной бизнес находится в России. По собственным данным, доля на российском рынке около 13-15%, а выручка за 2020 год составила 130 млн рублей.
Без учёта предыдущего раунда компания привлекла в виде инвестиций и грантов 175 млн рублей, включая 100 млн руб от РФПИ в 2019 году. По данным «Контур.Фокуса», единственный владелец «Моторики» ирландская компания Хомо Ауктус Лимитед.
Ирландская компания на российские гранты будет выпускать протезы для продажи на международных рынках. Апладирую стоя. У Ирландцев и виски хороший, и деловая хватка на уровне.
Во-первых, "аплодирую".
Во-вторых, всё правильно делают. С нашей юрисдикцией к ним завтра же придут из ФСБ на предмет вывода в офшоры денег или каких-нибудь "нецелевых трат".
Население только не как не достигнет максимума 1840 года.
Но вообще, конечно, к РФПИ вопросы, почему они не поощряют российскую юрисдикцию, уже и офшоры ведь есть.
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