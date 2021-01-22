Устройство может избежать санкций США и получить возможность установить сервисы Google.

{"id":199744,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/199744-honor-predstavila-svoy-pervyy-smartfon-posle-otdeleniya-ot-huawei","title":"Honor \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u0442 Huawei","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/tech\/199744-honor-predstavila-svoy-pervyy-smartfon-posle-otdeleniya-ot-huawei","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/199744-honor-predstavila-svoy-pervyy-smartfon-posle-otdeleniya-ot-huawei&title=Honor \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u0442 Huawei","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/199744-honor-predstavila-svoy-pervyy-smartfon-posle-otdeleniya-ot-huawei&text=Honor \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u0442 Huawei","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/199744-honor-predstavila-svoy-pervyy-smartfon-posle-otdeleniya-ot-huawei&text=Honor \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u0442 Huawei","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/tech\/199744-honor-predstavila-svoy-pervyy-smartfon-posle-otdeleniya-ot-huawei","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=Honor \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u0442 Huawei&body=https:\/\/vc.ru\/tech\/199744-honor-predstavila-svoy-pervyy-smartfon-posle-otdeleniya-ot-huawei","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 1765 просмотров

Honor представила первый флагман после после того, как Huawei продала бренд китайским партнёрам. Смартфон V40 стал первым устройством Honor в качестве новой независимой компании Honor Device, но пока выйдет только в Китае, пишет TJ со ссылкой на российского представителя компании.

Смартфон получил 6,72-дюймовый OLED-экран с частотой обновления до 120 Гц, яркостью до 800 нит, и работает на процессоре MediaTek Dimensity 1000+ — до этого компания использовала чипы HiSilicon от Huawei. У V40 основная камера с разрешением 50 МП, сверхширокоугольная на 8 МП и макро-камера на 2 МП.

Устройство будет доступно в версии с 8 ГБ оперативной памяти и 128 Гб встроенной по цене от $550 (около 42 тысяч рублей) или с 256 ГБ встроенной по цене в $620 (около 46 тысяч рублей). В феврале его скорее всего выпустят в Европе под брендом View — так происходит с флагманами Honor уже несколько лет подряд, заявили в компании.

Так как компания формально больше не связана с Huawei, на устройство могут вернуться сервисы Google. Продукты компании исчезли со смартфонов Huawei после того, как министерство торговли США добавило компанию в чёрный список.

В ноябре 2020 года Huawei объявила о продаже бренда Honor — покупателем стали более 30 агентов и дилеров, которые объединились в компанию Shenzhen Zhixin New Information Technology, среди которых поддерживаемые правительством Шэньчжэня компании. Сумма сделки могла составить $15,2 млрд.