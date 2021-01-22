Honor представила свой первый смартфон после отделения от Huawei Статьи редакции
Устройство может избежать санкций США и получить возможность установить сервисы Google.
Honor представила первый флагман после после того, как Huawei продала бренд китайским партнёрам. Смартфон V40 стал первым устройством Honor в качестве новой независимой компании Honor Device, но пока выйдет только в Китае, пишет TJ со ссылкой на российского представителя компании.
Смартфон получил 6,72-дюймовый OLED-экран с частотой обновления до 120 Гц, яркостью до 800 нит, и работает на процессоре MediaTek Dimensity 1000+ — до этого компания использовала чипы HiSilicon от Huawei. У V40 основная камера с разрешением 50 МП, сверхширокоугольная на 8 МП и макро-камера на 2 МП.
Устройство будет доступно в версии с 8 ГБ оперативной памяти и 128 Гб встроенной по цене от $550 (около 42 тысяч рублей) или с 256 ГБ встроенной по цене в $620 (около 46 тысяч рублей). В феврале его скорее всего выпустят в Европе под брендом View — так происходит с флагманами Honor уже несколько лет подряд, заявили в компании.
Так как компания формально больше не связана с Huawei, на устройство могут вернуться сервисы Google. Продукты компании исчезли со смартфонов Huawei после того, как министерство торговли США добавило компанию в чёрный список.
В ноябре 2020 года Huawei объявила о продаже бренда Honor — покупателем стали более 30 агентов и дилеров, которые объединились в компанию Shenzhen Zhixin New Information Technology, среди которых поддерживаемые правительством Шэньчжэня компании. Сумма сделки могла составить $15,2 млрд.
Honor также объявила о партнёрствах с другими технологическими компаниями. Поставлять технологии для устройств будут AMD, Intel, MediaTek, Micron, Microsoft, Qualcomm, Samsung, SK Hynix и Sony.
очередная бездушная лопата. еще и от 550 за какой-то онор. пасс.
В 2021 еще выпускать обмылок с закрученным экраном...
На вкус и цвет, мне закруглённый экран очень зашёл до этого никогда не пользовался, он не водопад а чуть закруглен за счёт этого больше обзор экрана и кайф пользоваться жестами, удобно, красиво, имхо
6,72-дюймовый OLED-экран
Это же какой карман под такой телефон нужен?!
Сейчас с такой диагональю примерно каждый смартфон выпускают
Извините, Honor и Samsung, у меня место в штанах занято другим! Я выбираю iPhone 12 mini.
Характеристики несколько хуже чем у самсунг м51, при более высокой цене. Топ за свои деньги говорите?)
как не потерять honor
Блоги компаний
Показать еще