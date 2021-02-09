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Техника
Евгения Евсеева

Создатель бренда OnePlus Карл Пей привлёк $15 млн от Alphabet для своей новой компании Nothing Статьи редакции

Nothing планирует выпустить беспроводные наушники и набор «умной» бытовой техники.

  • Сооснователь OnePlus Карл Пей рассказал, что его компания Nothing привлекла $15 млн от GV (ранее Google Ventures), инвестиционного подразделения Alphabet, пишет Bloomberg. Он не раскрывает оценку компании или точные детали об устройствах, которые собирается выпускать.
  • Компания потратит деньги на расширение деятельности, укрепление команды и инвестиции в исследования и разработку продуктов.
  • Карл Пей покинул OnePlus осенью 2020 года, а в начале 2021 года представил стартап Nothing, офис которго открылся в Лондоне — пока что о планах компании известно очень мало, но заниматься она будет потребительской электроникой.
  • Предприниматель рассказал агентству, что Nothing разрабатывает беспроводные наушники, а также набор «умной» бытовой электроники. Наушники выпустят летом 2021 года, а другие продукты выйдут позже в течение года.
  • Nothing придётся конкурировать на рынке беспроводных наушников с множеством компаний, отмечает Bloomberg. Среди них — Apple, Samsung, Huawei, Sony, Bose и Sennheiser.
  • Компания уже привлекла $7 млн в декабре 2020 года от соучредителя Amazon Кевина Лина, гендиректора Reddit Стива Хаффмана и основателя Nest Тони Фаделла и других.

#новость

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Roman Moskovskiy

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Люди уже натурально поднимают деньги под «ничего»!

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Alexey Tykhonov

8

Money for nothin' and your chicks for free.

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Mahadi Kartanbaev

Alexey
2

Ееее! Dire straits!

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Вася Пражкин

4

Готов принять $15 лямов под новую компанию Nixyя.
Первым продуктом будет телефон с названием Sebe.

Ответить

Михаил Кузин

0

— И что?
— Ничего)

Ответить

Airat Kafman

Михаил
5

Somwhere in Mountain View:
- Where is our money? What you`ve bought, idiot?
- Nothing!

Ответить

Yury Kotov

0

Ещё один Сяоми будет

Ответить

Вова Кот

Yury
3

Надеюсь станет ванпласом, который был несколько лет назад

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Bulat Ziganshin

1

- What you are doing?
- Nothing

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true iBegginer

0

а потом новый телефон, и прощай pixel :)

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