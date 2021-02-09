Создатель бренда OnePlus Карл Пей привлёк $15 млн от Alphabet для своей новой компании Nothing Статьи редакции
Nothing планирует выпустить беспроводные наушники и набор «умной» бытовой техники.
- Сооснователь OnePlus Карл Пей рассказал, что его компания Nothing привлекла $15 млн от GV (ранее Google Ventures), инвестиционного подразделения Alphabet, пишет Bloomberg. Он не раскрывает оценку компании или точные детали об устройствах, которые собирается выпускать.
- Компания потратит деньги на расширение деятельности, укрепление команды и инвестиции в исследования и разработку продуктов.
- Карл Пей покинул OnePlus осенью 2020 года, а в начале 2021 года представил стартап Nothing, офис которго открылся в Лондоне — пока что о планах компании известно очень мало, но заниматься она будет потребительской электроникой.
- Предприниматель рассказал агентству, что Nothing разрабатывает беспроводные наушники, а также набор «умной» бытовой электроники. Наушники выпустят летом 2021 года, а другие продукты выйдут позже в течение года.
- Nothing придётся конкурировать на рынке беспроводных наушников с множеством компаний, отмечает Bloomberg. Среди них — Apple, Samsung, Huawei, Sony, Bose и Sennheiser.
- Компания уже привлекла $7 млн в декабре 2020 года от соучредителя Amazon Кевина Лина, гендиректора Reddit Стива Хаффмана и основателя Nest Тони Фаделла и других.
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0
10 комментариев
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8
Money for nothin' and your chicks for free.
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4
Готов принять $15 лямов под новую компанию Nixyя.
Первым продуктом будет телефон с названием Sebe.
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0
— И что?
— Ничего)
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5
Somwhere in Mountain View:
- Where is our money? What you`ve bought, idiot?
- Nothing!
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0
Ещё один Сяоми будет
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