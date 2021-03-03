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Техника
Таня Боброва

Uber сделает подразделение по производству роботов-курьеров отдельной компанией Статьи редакции

Такси-сервис делает ставку на доставку продуктов ради повышения прибыльности.

  • Postmates X — подразделение робототехники сервиса доставки Postmates, который Uber купила в 2020 году за $2,65 млрд. Независимая компания будет называться Serve Robotics, пишет TechCrunch.
  • В январе источники издания рассказали, что Postmates X ищет инвесторов, чтобы стать отдельной компанией. Теперь в Serve Robotics подтвердили, что привлекают инвестиции в раунде А, но детали пока не раскрывают.
  • В штате компании 60 человек, штаб-квартира в Сан-Франциско, офисы есть в Лос-Анджелесе и Ванкувере. Postmates представила своего первого автономного робота для доставки Serve в декабре 2018 года. Стартап планирует расширить парк с десятков роботов до десятков тысяч, пишет Bloomberg.
  • На фоне пандемии Uber сузила фокус своего бизнеса, отказавшись от некоторых проектов. Среди них — подразделение беспилотных автомобилей и аэротакси.

#новость #uber #роботы

508 просмотров
7 7 комментариев
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Александр Медведь

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С такси не прокатило, прижали хвост. Теперь с курьерами пытаются)))

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Dmitry Kiselev

1

2030 год, роботы-курьеры бастуют возле офиса Убера, требуя оплачиваемые отпуска и страховку.

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Саня Видосов

0

По традиции - в России всех роботов своруют и сдадут на металл

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Сергей Яровенко

Саня
0

Да даже не в этом дело, как эти роботы на 5, тем более на 13 этаж попадут?

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Саня Видосов

Сергей
0

Грузчиков будут заказывать. Вот такое светлое у нас будущее)

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Сергей Яровенко

Саня
0

Да, действительно светлое)))

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iFenixxZ Gaming Channel

0

В России будут киргизов роботами делать

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