Uber сделает подразделение по производству роботов-курьеров отдельной компанией Статьи редакции
Такси-сервис делает ставку на доставку продуктов ради повышения прибыльности.
- Postmates X — подразделение робототехники сервиса доставки Postmates, который Uber купила в 2020 году за $2,65 млрд. Независимая компания будет называться Serve Robotics, пишет TechCrunch.
- В январе источники издания рассказали, что Postmates X ищет инвесторов, чтобы стать отдельной компанией. Теперь в Serve Robotics подтвердили, что привлекают инвестиции в раунде А, но детали пока не раскрывают.
- В штате компании 60 человек, штаб-квартира в Сан-Франциско, офисы есть в Лос-Анджелесе и Ванкувере. Postmates представила своего первого автономного робота для доставки Serve в декабре 2018 года. Стартап планирует расширить парк с десятков роботов до десятков тысяч, пишет Bloomberg.
- На фоне пандемии Uber сузила фокус своего бизнеса, отказавшись от некоторых проектов. Среди них — подразделение беспилотных автомобилей и аэротакси.
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7 комментариев
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2030 год, роботы-курьеры бастуют возле офиса Убера, требуя оплачиваемые отпуска и страховку.
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По традиции - в России всех роботов своруют и сдадут на металл
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Да даже не в этом дело, как эти роботы на 5, тем более на 13 этаж попадут?
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Грузчиков будут заказывать. Вот такое светлое у нас будущее)
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