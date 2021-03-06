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Техника
Новости TJ

Ровер Perseverance совершил тестовую поездку по поверхности Марса Статьи редакции

Ровер преодолел 6,5 метров за 33 минуты.

17 17 комментариев
779 просмотров

Первой поездкой марсоход испытывали для последующей калибровки систем. Несмотря на то, что поездка была короткой и медленной, инженеры НАСА убедились, что ровер способен преодолеть 200 метров за раз в течение следующих двух лет, чтобы собирать образцы грунта.

Тест продолжался 33 минуты — за это время ровер проехал четыре метра вперед, повернул на 150 градусов и задним ходом прошёл ещё около 2,5 метра.

«Мы очень довольны результатом. Не думаю, что мы когда-либо так радовалась следам колёс», — рассказал представитель НАСА Роберт Хогг.

Как и Curiosity, Perseverance развивает скорость до 160 метров в час. Ровер использует систему подвески, которая позволяет ему преодолевать камни размером с его колёса — около 50 сантиметров в диаметре — и не падать.

С улучшенной системой, которая позволяет избегать препятствий и песчаных ям, у команды будет уходить меньше времени на планирование поездок и больше — на научные исследования, отметила инженер Perseverance Анаис Зарифян.

Perseverance стартовал с Земли в июле 2020 года и в феврале 2021-го совершил успешную посадку на Марс. Ровер уже передал на Землю снимки Марса и записанное во время посадки видео.

#новость #космос

17 17 комментариев
9
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17 комментариев
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Потенциальный Артем

2

С такой скоростью наклейки 'Почта России' только не хватает -) 

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Евгений Делюкин

Потенциальный
6
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Alex Kramer

3

Клевый марсоход, молодцы, что смогли доставить и запустить.

Ответить

Станислав Назаров

–4

Важнейшая новость этой недели...

Ответить

Исходный химик

Станислав
9

И ведь на самом деле будет поважнее большинства новостей с первых полос любой окраски.

Ответить

Killer

Исходный
–1

Нет. Новость говно.

Ответить

Исходный химик

Killer
0

Конечно! Ведь куда важнее пук в твиттере пресс-секретаря младшего помощника начальника штаба в энной губернии. А потом ещё реакции на этот пук всех соратников и оппонентов. Новости, которые мы заслужили!

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Боря Бро

1

Где-то на Рублёвке всплакнул один Рогозин

Ответить

Leo Uvarov

Боря
0

чего ему плакать? У него зарплата выше, чем у директора НАСА. 

Ответить

Евгений Вилков

1

На самом деле...сейчас вокруг нас столько информации....что мы такую новость даже воспринимаем, как что-то обычное.
Но по сути..человек оставил свои следы на марсе☀️

Ответить

Сергей Янзин

0

Там реально влажный грунт?

Ответить

tabularasa

Сергей
2

Влажный, как мечты человеков

Ответить

Sergei Sumarokov

0

Эх, такими темпами восстание машин не предвидится в этом столетии..

Ответить

Castley Lincoln

0

95-ый залить нужно.

Ответить

Killer

–4

Гоняют где нибудь в пустыне. Угу, Марсе, как же. НАСА лживая контора.

Ответить

So Lo

Killer
0

На лобке твоей матери гоняют, угу.

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Непростой Петя

So
0

Вряд ли. У таких обычно два отца.

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