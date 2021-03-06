Ровер Perseverance совершил тестовую поездку по поверхности Марса Статьи редакции
Ровер преодолел 6,5 метров за 33 минуты.
Первой поездкой марсоход испытывали для последующей калибровки систем. Несмотря на то, что поездка была короткой и медленной, инженеры НАСА убедились, что ровер способен преодолеть 200 метров за раз в течение следующих двух лет, чтобы собирать образцы грунта.
Тест продолжался 33 минуты — за это время ровер проехал четыре метра вперед, повернул на 150 градусов и задним ходом прошёл ещё около 2,5 метра.
«Мы очень довольны результатом. Не думаю, что мы когда-либо так радовалась следам колёс», — рассказал представитель НАСА Роберт Хогг.
Как и Curiosity, Perseverance развивает скорость до 160 метров в час. Ровер использует систему подвески, которая позволяет ему преодолевать камни размером с его колёса — около 50 сантиметров в диаметре — и не падать.
С улучшенной системой, которая позволяет избегать препятствий и песчаных ям, у команды будет уходить меньше времени на планирование поездок и больше — на научные исследования, отметила инженер Perseverance Анаис Зарифян.
Perseverance стартовал с Земли в июле 2020 года и в феврале 2021-го совершил успешную посадку на Марс. Ровер уже передал на Землю снимки Марса и записанное во время посадки видео.
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