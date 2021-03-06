Ровер преодолел 6,5 метров за 33 минуты.

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Первой поездкой марсоход испытывали для последующей калибровки систем. Несмотря на то, что поездка была короткой и медленной, инженеры НАСА убедились, что ровер способен преодолеть 200 метров за раз в течение следующих двух лет, чтобы собирать образцы грунта.

Тест продолжался 33 минуты — за это время ровер проехал четыре метра вперед, повернул на 150 градусов и задним ходом прошёл ещё около 2,5 метра.

«Мы очень довольны результатом. Не думаю, что мы когда-либо так радовалась следам колёс», — рассказал представитель НАСА Роберт Хогг.

Как и Curiosity, Perseverance развивает скорость до 160 метров в час. Ровер использует систему подвески, которая позволяет ему преодолевать камни размером с его колёса — около 50 сантиметров в диаметре — и не падать.

С улучшенной системой, которая позволяет избегать препятствий и песчаных ям, у команды будет уходить меньше времени на планирование поездок и больше — на научные исследования, отметила инженер Perseverance Анаис Зарифян.