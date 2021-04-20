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Техника
Евгений Делюкин

Вкратце: маячки AirTags, цветные iMac и iPad на M1 и другие анонсы Apple с первой презентации в 2021 году Статьи редакции

iMac — от 129 990 pyблей, 12,9-дюймовый iPad Pro — от 106 990 pyблей, новый Apple TV — от 16 990 pyблей. Все анонсы в одном материале.

40 40 комментариев
9402 просмотров

20 апреля Apple проводит первую онлайн-презентацию новых продуктов в 2021 году. Трансляция доступна на сайте Apple (с субтитрами на русском языке) и YouTube.

Коротко о главных анонсах.

Сервисы и другие мелкие анонсы

  • В кредитной карте Apple появилась функция Apple Card Family — она позволяет распоряжаться финансами карты всем членам семьи старше 13 лет, а также объединять их кредитные лимиты.
  • Редизайн «Подкастов»: с новым дизайном обложек и превью, каналами, рекомендациями и платной подпиской на подкасты Apple. Запуск подписки на Apple Podcast — в мае.
  • Новый цвет iPhone 12 и iPhone 12 mini — фиолетовый. В продаже с 30 апреля.

AirTags

  • Трекер вещей от Apple.
  • С помощью AirTag можно найти предмет в помещении с помощью «Локатора» на iPhone — через камеру, метку в дополненной реальности и гироскоп. «Локатор» покажет направление, куда нужно двигаться, чтобы увидеть предмет с AirTag.
  • Данные о метках остаются только на iPhone пользователя.
  • В продаже с 30 апреля.
  • Стоимость — $29 за штуку, $99 за набор из 4 маячков.

Apple TV

  • Показали трейлер второго сезона сериала «Теда Лассо». Выход — 23 июля 2021 года.
  • Новый Apple TV 4K с чипом A12 Bionic.
  • Владельцы iPhone смогут калибровать изображение Apple TV через камеру.
  • Поддержка Dolby Vision через AirPlay.
  • Новый пульт Apple TV с большой сенсорной панелью.
  • Стоимость — от $179. В России — от 16 990 рублей.

24-дюймовый iMac

  • Редизайн моноблоков iMac. Теперь в шести цветах и c процессором Apple M1.
  • На 85% быстрее предыдущей версии iMac в популярных приложениях. Обработка задач машинного обучения в три раза быстрее, графическое ядро в два раза быстрее.
  • 4,5К 24-дюймовый экран с поддержкой True Tone.
  • Остались небольшие вентиляторы для охлаждения.
  • 1080p FaceTime-камера.
  • Поддержка Dolby Atmos и объёмного звука. Шесть динамиков.
  • Три микрофона с системой шумоподавления для записи звука в «студийном качестве».
  • 4 USB-C порта, два из которых — Thunderbolt.
  • Беспроводные Magic Mouse, тачпады и Magic Keyboard теперь в цветах iMac, есть модель клавиатуры с поддержкой Touch ID. Есть кнопки «не беспокоить», «блокировка» и «эмодзи».
  • От $1299, предзаказ с 20 апреля, в продаже во второй половине мая.

iPad Pro на чипе M1

  • Новые планшеты iPad Pro тоже получили процессор Apple M1.
  • На 50% быстрее предыдущего поколения iPad Pro.
  • Поддержка геймпадов Xbox Series и PlayStation DualSense.
  • Поддержка Thunderbolt и USB 4. Это позволит подключить к iPad Pro дисплей Pro Display XDR в разрешении 6К.
  • Новая модель на 2 ТБ памяти.
  • Поддержка 5G.
  • Система камер от iPhone 12 с LiDAR-сканером и тремя камерами.
  • Обновленная система TrueDepth с новой ультрашироугольной 12-мегапиксельной камерой с углом обзора 122 градуса. Появилась функция Central Stage — распознавание и помещение человека в центре кадра. Если людей больше одного — iPad Pro размещает их на экране оптимальным образом.
  • У 12,9-дюймовой модели новый дисплей — Liquid Retina XDR, как в мониторе Pro Display XDR. Его яркость от 1000 до 1600 нит в пике, контрастность — миллион к одному.
  • В подсветке нового дисплея используется технология Mini LED. 10 тысяч Mini LED с 2596 зонами подсветки.
  • Полноценная поддержка HDR.
  • Поддержка до 16 ГБ ОЗУ.
  • Новая Magic Keyboard, теперь и в белом цвете.
  • 11-дюймовый iPad Pro стоит от 77 990 pyблей., 12,9-дюймовая модель с Liquid Redina XDR-дисплеем — от $106 990 рублей, предзаказ с 30 апреля, в продаже во второй половине мая.

#apple #ipad #imac #airtag

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40 комментариев
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Murat Oshroev

13

Одни хорошие новости 

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Dmitry Semenikhin

Murat
5

Спасибо, что pro 16 не показали, а то я еще не успел накопить

Ответить

Zypar Akhmat

5

В след за эппл, самсунг и сяоми анонсируют маячки. Скриньте!)))

Ответить

Sergey Zrn

Zypar
13

Samsung уже представила ваще то давно :)

Ответить

Aleksey Bobkov

Sergey
2

спиздили идею у 

Ответить

Алексей Бровко

Zypar
4

И даже после этого будут покупать китайские на али

Ответить

Artem Nedorezov

4

блин, а где черный imac? :(

Ответить

alex twit

Artem
7

Black imacs matter

Ответить

Юрий Белоножкин

Artem
1

Оставили на Новый год 

Ответить

Aleksey Bobkov

5

Кук excited, я excited, все excited!

Ответить

Антон Варанов

0

Цветные iMac — это какой-то мдамс...

Ответить

Александр Исупов

Антон
15
Ответить

Dmitry Starovoytov

Антон
2

Вернее, M&M's

Ответить

Алейченко Сергей

3

Я жду mac book pro 16 на м1. Когда же он будет?

Ответить

Aleksey Bobkov

Алейченко
1

потом

Ответить

Михаил

3

Одна из лучших презентаций за последние несколько лет.

Ответить

Александр Миров

2

лучшая презентация года

Ответить

Александр Миров

Александр
2

пусть и единственная

Ответить

Глеб Гусев

2

Правильно понимаю, что с 30 апреля акции эпл должны подняться?

Ответить

Artem Nedorezov

Глеб
0

Да завтра уже))

Ответить

Глеб Гусев

Artem
0

Надеюсь, а то по глупости купил сегодня и сейчас в минусе...

Ответить

Alexey Mezenin

Artem
0

А почему во время презентации просели?

Ответить

irmr

Глеб
0

Нет, неправильно.

Ответить

Денис Картошкин

Глеб
–1

"Покупай на слухах, продавай на фактах"

Ответить

alex twit

2
Ответить

Alina Kovaleva

1

Почему подкасты будут платными?((((

Ответить

Michael Shultz

Alina
–3

патамушта эпол

Ответить

Денис Морганов

0

Мощно, но когда будут инновации например зарядка по воздуху без всего из атмосферы :)

Ответить

Тим Пазухин

1

пульт для эпл тв классный, но кажется я где то его видел... айпод?

Ответить

Расиль Шакиров

1

Хорошие новости. Но если суть позже выйдет pro m1x я зареву. Потому что недавно купил m1

Ответить

Niko Nick

1

Похоже скоро Эппл сделает карманный вибратор 😆🔫

Ответить

Vlad Sporykhin

0

Классные обновления.

Ответить

byxoff

0

Есть ли информация на какой ОС будут новые ipad и будут-ли они поддерживать xcode

Ответить

Kirill Sokolov

byxoff
0

Ну, на ipadOS скорее всего(

Ответить

Edgar Sarkisov

0

Какой же офигенный аймак. Просто пушка. Классно, что эпл развивают арм и начинают раскидывать м1 во бОльшее количество продуктов

Ответить

Yaroslav Shvetsov

0

Что то не понял, HDR же есть у текущего Apple TV (презу не смотрел)?

Ответить

Шизоидная обезьяна

Yaroslav
0

У текущей модели есть поддержка HDR

Ответить

Kirill Sokolov

0

Новый ipad pro - пушка)

Ответить

pontlesslizard

0

от $106 990 рублей

Баксы забыли убрать.

Ответить

Ruslan Umarkhanov

–4

Валька забанили? Или где смотреть трансляцию?

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