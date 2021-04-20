Вкратце: маячки AirTags, цветные iMac и iPad на M1 и другие анонсы Apple с первой презентации в 2021 году Статьи редакции
iMac — от 129 990 pyблей, 12,9-дюймовый iPad Pro — от 106 990 pyблей, новый Apple TV — от 16 990 pyблей. Все анонсы в одном материале.
20 апреля Apple проводит первую онлайн-презентацию новых продуктов в 2021 году. Трансляция доступна на сайте Apple (с субтитрами на русском языке) и YouTube.
Коротко о главных анонсах.
Сервисы и другие мелкие анонсы
- В кредитной карте Apple появилась функция Apple Card Family — она позволяет распоряжаться финансами карты всем членам семьи старше 13 лет, а также объединять их кредитные лимиты.
- Редизайн «Подкастов»: с новым дизайном обложек и превью, каналами, рекомендациями и платной подпиской на подкасты Apple. Запуск подписки на Apple Podcast — в мае.
- Новый цвет iPhone 12 и iPhone 12 mini — фиолетовый. В продаже с 30 апреля.
AirTags
- Трекер вещей от Apple.
- С помощью AirTag можно найти предмет в помещении с помощью «Локатора» на iPhone — через камеру, метку в дополненной реальности и гироскоп. «Локатор» покажет направление, куда нужно двигаться, чтобы увидеть предмет с AirTag.
- Данные о метках остаются только на iPhone пользователя.
- В продаже с 30 апреля.
- Стоимость — $29 за штуку, $99 за набор из 4 маячков.
Apple TV
- Показали трейлер второго сезона сериала «Теда Лассо». Выход — 23 июля 2021 года.
- Новый Apple TV 4K с чипом A12 Bionic.
- Владельцы iPhone смогут калибровать изображение Apple TV через камеру.
- Поддержка Dolby Vision через AirPlay.
- Новый пульт Apple TV с большой сенсорной панелью.
- Стоимость — от $179. В России — от 16 990 рублей.
24-дюймовый iMac
- Редизайн моноблоков iMac. Теперь в шести цветах и c процессором Apple M1.
- На 85% быстрее предыдущей версии iMac в популярных приложениях. Обработка задач машинного обучения в три раза быстрее, графическое ядро в два раза быстрее.
- 4,5К 24-дюймовый экран с поддержкой True Tone.
- Остались небольшие вентиляторы для охлаждения.
- 1080p FaceTime-камера.
- Поддержка Dolby Atmos и объёмного звука. Шесть динамиков.
- Три микрофона с системой шумоподавления для записи звука в «студийном качестве».
- 4 USB-C порта, два из которых — Thunderbolt.
- Беспроводные Magic Mouse, тачпады и Magic Keyboard теперь в цветах iMac, есть модель клавиатуры с поддержкой Touch ID. Есть кнопки «не беспокоить», «блокировка» и «эмодзи».
- От $1299, предзаказ с 20 апреля, в продаже во второй половине мая.
iPad Pro на чипе M1
- Новые планшеты iPad Pro тоже получили процессор Apple M1.
- На 50% быстрее предыдущего поколения iPad Pro.
- Поддержка геймпадов Xbox Series и PlayStation DualSense.
- Поддержка Thunderbolt и USB 4. Это позволит подключить к iPad Pro дисплей Pro Display XDR в разрешении 6К.
- Новая модель на 2 ТБ памяти.
- Поддержка 5G.
- Система камер от iPhone 12 с LiDAR-сканером и тремя камерами.
- Обновленная система TrueDepth с новой ультрашироугольной 12-мегапиксельной камерой с углом обзора 122 градуса. Появилась функция Central Stage — распознавание и помещение человека в центре кадра. Если людей больше одного — iPad Pro размещает их на экране оптимальным образом.
- У 12,9-дюймовой модели новый дисплей — Liquid Retina XDR, как в мониторе Pro Display XDR. Его яркость от 1000 до 1600 нит в пике, контрастность — миллион к одному.
- В подсветке нового дисплея используется технология Mini LED. 10 тысяч Mini LED с 2596 зонами подсветки.
- Полноценная поддержка HDR.
- Поддержка до 16 ГБ ОЗУ.
- Новая Magic Keyboard, теперь и в белом цвете.
- 11-дюймовый iPad Pro стоит от 77 990 pyблей., 12,9-дюймовая модель с Liquid Redina XDR-дисплеем — от $106 990 рублей, предзаказ с 30 апреля, в продаже во второй половине мая.
Одни хорошие новости
В след за эппл, самсунг и сяоми анонсируют маячки. Скриньте!)))
Samsung уже представила ваще то давно :)
блин, а где черный imac? :(
Цветные iMac — это какой-то мдамс...
Я жду mac book pro 16 на м1. Когда же он будет?
лучшая презентация года
Правильно понимаю, что с 30 апреля акции эпл должны подняться?
Да завтра уже))
Почему подкасты будут платными?((((
Мощно, но когда будут инновации например зарядка по воздуху без всего из атмосферы :)
Хорошие новости. Но если суть позже выйдет pro m1x я зареву. Потому что недавно купил m1
Есть ли информация на какой ОС будут новые ipad и будут-ли они поддерживать xcode
Какой же офигенный аймак. Просто пушка. Классно, что эпл развивают арм и начинают раскидывать м1 во бОльшее количество продуктов
Что то не понял, HDR же есть у текущего Apple TV (презу не смотрел)?
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