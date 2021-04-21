Мошенники получали деньги за около 650 млн просмотров в день — но рекламу никто не видел.

Мошенники установили на более чем миллион Android-устройств ПО, которое имитировало просмотры рекламы и позволяло заработать на этом, выяснили исследователи из компании по кибербезопасности Human.

Исследователи обнаружили, что 29 приложений в Google Play «превращали» заражённые Android-устройства в телевизоры со Smart TV и имитировали по 650 млн рекламных запросов в день.

Затем мошенники получали платежи от рекламодателей, которых заставили поверить, что просмотры рекламы реальны, хотя на деле их не было. Частью мошеннической схемы стали также 36 приложений из магазина приложений для Roku, которые служили для связи с сервером, управляющим сетью ботов, но не генерировали столько же просмотров.

В частности, мошенники использовали приложение для смены цвета фонарика Flash Light, игру Sling Puck 3D Challenge, приложение для записи видео с экрана Mobile Screen Recorder и другие. Сколько они заработали на схеме, исследователи не раскрывают.

Сейчас все приложения удалены из магазина, а данные переданы в правоохранительные органы, заявляют исследователи. Представитель Google в разговоре с Forbes отметил, что ценит помощь Human в раскрытии схемы.