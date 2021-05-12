Xiaomi и правительство США договорились об исключении компании из чёрного списка, пишет Bloomberg. Такой статус мог ограничить американские инвестиции в китайскую компанию.

Министерство обороны при бывшем президенте США Дональде Трампе издало приказ, согласно которому Xiaomi была названа «коммунистической китайской военной структурой». В начале 2021 года производитель смартфонов подал в суд на правительство.

По данным Bloomberg, министерство на суде согласилось с тем, что приказ об отмене такого определения компании «будет уместным». Сейчас стороны обсуждают условия для урегулирования спора и выпустят заявление до 20 мая. Издание пишет, что Xiaomi отказалась от комментариев.

На фоне новостей акции Xiaomi на бирже в Гонконге выросли на 6,5% — до 26,2 гонконгских долларов за штуку.

