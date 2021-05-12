Техника
Nazigul Jusupova

США согласились снять запрет на инвестиции американских компаний в Xiaomi Статьи редакции

Минобороны исключит китайского производителя смартфонов из чёрного списка — акции компании выросли на 6,5%.

  • Xiaomi и правительство США договорились об исключении компании из чёрного списка, пишет Bloomberg. Такой статус мог ограничить американские инвестиции в китайскую компанию.

  • Министерство обороны при бывшем президенте США Дональде Трампе издало приказ, согласно которому Xiaomi была названа «коммунистической китайской военной структурой». В начале 2021 года производитель смартфонов подал в суд на правительство.

  • По данным Bloomberg, министерство на суде согласилось с тем, что приказ об отмене такого определения компании «будет уместным». Сейчас стороны обсуждают условия для урегулирования спора и выпустят заявление до 20 мая. Издание пишет, что Xiaomi отказалась от комментариев.

  • На фоне новостей акции Xiaomi на бирже в Гонконге выросли на 6,5% — до 26,2 гонконгских долларов за штуку.

  • Bloomberg отмечает, что cоглашение знаменует собой редкую победу технологических гигантов Китая, попавших под прицел правительства США.

#новость #xiaomi

890 просмотров
9 9 комментариев
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9 комментариев
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Леонид Белоус

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Че ж ты фраер сдал назад?

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Nikolai O

Леонид
2

Не по масти Хi ему...

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Михаил Б

2

Вообще непонятно чем руководствовался Трамп называя Xiaomi «коммунистической китайской военной структурой». Ну, ладно Huawei - чипы там, базовые станции. Но Xiaomi? Боевые китайские электросамокаты? 

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Gaius Plinius

Михаил
0

Конкуренцию создают сильную американским компаниям.

Ответить

Crypto Insidex Инфо в профиле

2

По-любому кто-то сначала хорошенько шортанул с плечом, а сейчас лонг взяли. 

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Сергей Мазур

Crypto
0

кто-то из друзей Трампа)

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Anastasia Ruban

0

китайцы бойкотировали Найки и Адидас. 
Американцы Ксяоми....детский сад

Ответить

Oleg Zhuravlev

0

И боевые вибраторы с часами и беговые дорожки с видеорегистраторами

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Саня Видосов

–1

Конечно, когда свои уродливые сервисы запихиваешь в устройства компании в черном списке - будешь доволен

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