США согласились снять запрет на инвестиции американских компаний в Xiaomi Статьи редакции
Минобороны исключит китайского производителя смартфонов из чёрного списка — акции компании выросли на 6,5%.
Xiaomi и правительство США договорились об исключении компании из чёрного списка, пишет Bloomberg. Такой статус мог ограничить американские инвестиции в китайскую компанию.
Министерство обороны при бывшем президенте США Дональде Трампе издало приказ, согласно которому Xiaomi была названа «коммунистической китайской военной структурой». В начале 2021 года производитель смартфонов подал в суд на правительство.
По данным Bloomberg, министерство на суде согласилось с тем, что приказ об отмене такого определения компании «будет уместным». Сейчас стороны обсуждают условия для урегулирования спора и выпустят заявление до 20 мая. Издание пишет, что Xiaomi отказалась от комментариев.
- На фоне новостей акции Xiaomi на бирже в Гонконге выросли на 6,5% — до 26,2 гонконгских долларов за штуку.
Bloomberg отмечает, что cоглашение знаменует собой редкую победу технологических гигантов Китая, попавших под прицел правительства США.
Че ж ты фраер сдал назад?
Вообще непонятно чем руководствовался Трамп называя Xiaomi «коммунистической китайской военной структурой». Ну, ладно Huawei - чипы там, базовые станции. Но Xiaomi? Боевые китайские электросамокаты?
По-любому кто-то сначала хорошенько шортанул с плечом, а сейчас лонг взяли.
Конечно, когда свои уродливые сервисы запихиваешь в устройства компании в черном списке - будешь доволен
Блоги компаний
Показать еще