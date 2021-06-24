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Техника
Евгений Делюкин

Microsoft представила Windows 11 с новым дизайном и поддержкой Android-приложений Статьи редакции

«Одно из самых масштабных обновлений за последние 10 лет» выйдет зимой 2021 года.

110 110 комментариев
7986 просмотров

24 июня Microsoft провела мероприятие What's Next for Windows, на котором анонсировала следующее поколение ОС.

Windows 11 получит новое меню «Пуск» и панель задач, расположенные по центру экрана, редизайн окон с закруглениями, тенями и анимациями, панель с виджетами, обновленный Microsoft Store с поддержкой Android-приложений, интеграцию с Teams и другие изменения.

«Живые» плитки убрали из системы.

  • Меню «Пуск» расположено по центру экрана — но его можно вернуть влево, как в Windows 10, Windows 7 и других ОС.
  • Обновится внутренний поиск — Windows 11 может искать одновременно локально и в интернете, выдавая результаты поиска как на компьютере (файлы, приложения и настройки), так и из сети.
Светлая тема
  • В окнах Windows 11 закругленные углы и мягкие тени — они добавлены во всех контекстных меню, в приложениях и «Проводнике», а также новом «Пуске» и «Поиске». Теперь все контекстные меню и окна в едином дизайне.
  • Изменен дизайн «Настроек».
  • Microsoft заявляет, что Windows 11 — «самая защищенная» ОС компании. Она работает быстрее Windows 10 «в большинстве задач» — например, за счет оптимизации работы с фоновыми задачами.
  • Размер обновлений сокращён на 40%, они будут устанавливаться в фоне.
  • Чат Microsoft Teams интегрирован в Windows 11.
  • Новые функции: Snap Layouts позволяет быстро распределять открытые окна по областям экрана, а Snap Group — объединять приложения в группы и запоминать расположение их окон на экране.
  • Windows 11 запоминает расположение окон и подключении внешних мониторов — приложения будут открываться на «правильном» экране при работе с несколькими экранами.
  • Пользователи смогут создавать и настраивать несколько рабочих столов и быстро переключаться между ними. Например, создать отдельные столы для работы и развлечений.
Snap Layouts
Snap Group
  • В системе появится отдельная страница с персонализированными виджетами (Windows Widgets), которые подбирают подходящую информацию с помощью технологий ИИ и Microsoft Edge. Среди встроенных виджетов — новости, погода и карты.
  • Microsoft улучшила жесты для более удобного управления Windows через сенсорный экран — вместо режима планшета система адаптируется под нажатия на экран.
  • Система лучше оптимизирована под планшеты. Улучшены рукописный ввод и голосовой набор, некоторые стилусы будут поддерживать тактильную обратную связь. Приложения будут автоматически менять положение при повороте устройства.
  • Изменилась экранная клавиатура.
Тёмная тема
  • Windows 11 поддерживает Android-приложения «из коробки». Их можно закреплять на панели задач и работать в таких же окнах, как и с Windows-приложениями.
  • Для поддержки Android-приложений используется встроенный Amazon Appstore и технология Intel Bridge.
  • Компания обновила дизайн и функциональность магазина Microsoft Store. Разработчики могут добавлять x86- и Android-приложения, использовать свою платёжную систему — и получать 100% прибыли с пользователя.
  • Обновление приложений в Windows Store будет доступно и через собственные сети разработчика вне магазина Windows 11.
  • Доступна установка приложений из браузера — без необходимости переходить в Microsoft Store
  • В Windows 11 встроено приложение Xbox с поддержкой подписки Xbox Game Pass и облачного стриминга Xbox Cloud Gaming. Система поддерживает функцию AutoHDR: она автоматически включает HDR изображение в поддерживаемых играх, например, в Skyrim.
  • Windows 11 поддерживает технологию Direct Storage, которая позволит ускорить время загрузки игр, загружая данные игры в память видеокарты. Для её работы потребуется современный NVMe SSD-накопитель. Устройства с поддержкой Direct Storage будут маркироваться специальной наклейкой.
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vc.ru

Первая предварительная сборка Windows 11 выйдет в начале следующей недели для участников программы Windows Insider.

Windows 11 будет работать только на 64-битных системах, в минимальных системных требованиях — 4 ГБ ОЗУ и видеокарта с поддержкой DirectX 12.

Обновление до Windows 11 будет бесплатным для пользователей Windows 10. Релиз — зимой 2021 года. Для большинства устройств на Windows 10 обновление до Windows 11 придёт зимой 2021 года - начале 2022 года.

#новость #windows11 #microsoft

Статья дополняется
110 110 комментариев
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Ramen Warrior

52
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Алексей Ключерев

47

Вот вам на память

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new_comment

Алексей
6

Пентиум 3 во времена Виндоус 95-  это предел мечтаний. Более реальным был первый Пентиум.

Ответить

Bulat Ziganshin

Алексей
2

мф могли только мечтать о первом пентиуме. мы ставили os/2 на голое железо, запускали под ним виндовые программы, а когда они вылетали, мы делали дамп и плясали на его костре

Ответить

Дмитрий Оверчук

29

Одно из самых масштабных обновлений Windows за последние 10 лет

Ответить

Виталий Воробьев

Дмитрий
21

Лучше, чем так

Ответить

Anton Vlasov

Виталий
7

Чем лучше? Тем что система тянет за собой тонны говнокода ради поддержки программ 20- летней давности?

Ответить

Виталий Воробьев

Anton
20

Да.

Ответить

Anton Vlasov

Виталий
1

Чтож, кому и кобыла невеста, видимо в вашем мире виртуалки еще не изобрели. 

Ответить

Alex Ex

Anton
3

Виртуалку MacOS 7 в OS X запустите, пожалуйста. Без бубнов? :)

Ответить

Павел

Alex
2

А зачем? Что за такое редкое и нужное приложение есть для Mac OS 7, которое требуется в 2021 году?

Ответить

Харухи

Anton
1

говнокода

Более чем уверен, что старый код на порядок качественнее нынешнего. Не говоря о том, что он никак не мешает. 

Ответить

Zen

Anton
1

Этот говнокод не занимает много места.

Ответить

Павел

Виталий
0

Часто сталкиваетесь?

Ответить

Виталий Воробьев

Павел
2

Не часто, но иногда это может сэкономить рабочий день. Одна из причин, почему мне не понравился переход на Mac.

Ответить

Ramen Warrior

Дмитрий
4

Посмотрите какие идеально закругленные углы. Шедевр юзер интерфейс дезигн.

Ответить

artёm rudomёtov

5

Останусь на семёрке...

Ответить

Alexey Shabolkin

artёm
64

Больной ублюдок

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

new_comment

Alexey
0

 и видеокарта с поддержкой DirectX 12

Новую видюху подари.

Ответить

Андрей Николаев

artёm
2

А чем вам так семерка то нравится, я понять не могу? Причем кого не спрашиваю, ответить никто не может. Не нравится и все. Максимум, меню пуск там лучше. Но это блеать одной из сотен бесплатных приложух решается ,которые это меню возвращают на десятке. В чем прикол то сидеть на семерке? Медленная жесть.

Ответить

Yura Z.

Андрей
1

Нормальная. Старики с годами быстрее не бегают. Олду - олдовая ось. После 45-ти лет замена крышки на унитазе уже раздражает, а вы про целую ОС.

Ответить

Аружан Аманжол

2

Вылитый мак ос сиера

Ответить

Believe Me

Аружан
30

Че, кто сюда запустил слепого

Ответить

Павел Евграфович

Аружан
0

Это давняя традиция. Можно сказать, Microsoft Windows как система началась с копирования Mac OS  в начале 90-х. Буквально, от QuickTime в AVI до названий и иерархии системных папок.

Ответить

John Carter

Павел
16

quicktime и itunes это ублюдочные поделия, просто удивительно, что это разработка апл

Ответить

Павел Евграфович

John
4

Называется "гуманитарий услышал звон, да ничего не понял". QuickTime — это не "ублюдочный плеер", а жирная системная прослойка, отвечающая за всю мультимедию в системе с конца 80-х годов. Когда в начале 90-х ВНЕЗАПНО выяснилось, что Windows ни в каком виде не поддерживает мультимедию для прикладных программ, то срочно разработали "Video for Windows", которая до Windows 95 ставилась отдельно и практически под копирку была слизана с QuickTime. Самый смак в том, что неродная для Windows QuickTime реализовывала эти же функции намного лучше, поэтому львиная доля мультимедийного ПО до середины 90-х требовала наличия QuickTime в винде. 

А если вы родились уже после появления QuickTime, то не нужно позориться своим невежеством, дружище :) Вы бы хоть в Википедию залезли:

Video for Windows was first introduced in November 1992. It was developed as a reaction to Apple Computer's QuickTime technology, which added digital video to the Macintosh platform. Like QuickTime, Video for Windows had three key aspects: Audio Video Interleave (AVI), a container file format designed to store digital video; an application programming interface (API) that allowed software developers to play or manipulate digital video in their own applications; a suite of software for playing and editing digital video.

Ответить

John Carter

Павел
1

Зачем мне залезать в википедию, если я встретил quicktime в виде ужасной программы? Или какие то исторические заслуги дают ему право быть топом? Или ты современная программа, или ты отстал и говнище. Как аналог приведу Internet Explorer

Ответить

Павел Евграфович

John
0

Вы правда не понимаете отличия программы от слоя системы? Ну хорошо, на вашем языке: "DirectX говно, потому что Windows Media Player 11 убогий". 

Ответить

Павел Евграфович

Павел
0

И вишенка на торте: "Video for Windows стало проблемой в судебном процессе Apple, поданном в декабре 1994 года против компании San Francisco Canyon, а в 1995 году против Microsoft и Intel по обвинению в краже нескольких тысяч строк исходного кода QuickTime для повышения производительности видео для Windows."

Ответить

Labelig

John
3

Вы еще Xcode не видели.

Ответить

Labelig

Павел
1

Windows скопировала macOS еще в 80-х: Windows 1 был выпущен в 1985.
Apple в свою очередь копировала Xerox PARC.

Ответить

true iBegginer

Labelig
0

не копировала, а купила наработки и добавила своё.
например, верхнее меню и перекрывающиеся окна(или т.п.)

Ответить

Bulat Ziganshin

Павел
1

windows nt с какой версии была скопирована? с той, которая и двух нормальных программ не могла параллельно запустить? LOL

от QuickTime в AVI до названий и иерархии системных папок.

ещё не забудь про закруглённые углы. вообще, в apple всегда работали настоящие технари тогда ms занималась простенькими вещами типа виртуализации доса и создания post-unix систем

Ответить

true iBegginer

Bulat
0

 post-unix систем

так преуспела, что пришлось установить у себя магазин ведро-приложениями  и Linux из коробки

Ответить

Bulat Ziganshin

true
0

так ведь люди предпочитают бесплатное дерьмо, ну вот вам ваше дерьмо - жрите. как бы на компы ставят винду и эмулятор линукса для пары программ, а не наоборот

Ответить

ilia

7

А обещали что будет только Десятка и ее обновления, а тут Одиннадцать... Везде обман!)

Ответить

NNM ASSN

ilia
2

Самый частый и самый ебанутый комментарий на тему 11 винды. И все как под копирку. ВАМ НЕ ПОХУЮ?

Ответить

Стартапер-пессимист

ilia
1

Кто обещал?

Ответить

Stanislav

Стартапер-песси…
3

Действительно обещали. Гугли.

Ответить

Джимшер Челидзе

Stanisl…
0

Вопрос не обещали ли, а кто обещал

Ответить

Valentun

Джимшер
0

Старое руководство, теперь новое, вполне могут сделать новую винду.

Ответить

Николай

ilia
0

Так это и есть обновление, только толстое

Ответить

Алексей Балынский

3

Уберите пуск посередине и будет идеально 

Ответить

Павел Евграфович

Алексей
10

Если не иронизировать про то, что начиная с Windows 7 Microsoft отказалась от классической панели задач и всё-таки скопировала из макоси идею дока (совместив лончер иконок с индикатором запущенных программ), то в размещении его в центре есть большой плюс: мониторы сейчас огромные, а локус внимания находится обычно в центре экрана. Именно по этой причине Word центрирует редактируемый документ, в не прижимает его влево. Так что хоть и непривычно, но довольно логично.

Ответить

Dmitry Pasyutin

Павел
4

Для того чтобы нажать на пуск в левом нижнем углу даже никакое внимание не нужно - ведёшь мышью вниз и влево до упора и кликаешь, можно делать даже не глядя. А в кнопку посередине экрана придётся целиться

Ответить

Павел Евграфович

Dmitry
0

Да с каждым годом всё менее понятно, зачем её вообще нажимать. Кнопку "Пуск" придумали в 1994-м году, чтобы собрать в одном месте ярлыки запуска всех программ и не шариться по окнам в Program Manager. А сейчас абсолютное большинство нужных ярлыков уже закреплено либо на панели, либо на рабочем столе (который тоже, как концепция тихонько уходит). По опыту работы с "простыми пользователями" могу сказать, значительный их процент вообще никогда не нажимают "Пуск" по своей воле, кроме как для нажатия кнопки "выключить компьютер". Максимум — по команде от поддержки. 

Ответить

Bulat Ziganshin

Павел
0

во многие знания многие печали. программ-лончеров с доками, выдвигающимися панелями и ещё бог знает чем под виндой всегда было столько, что даже Mac OS это смог скопировать. первоначально же там был лишь убогий Finder

Ответить

Павел Евграфович

Bulat
0

И тем не менее убогий Finder был аккуратно воспроизведён под названием Program Manger, а позже как Explorer. Они даже название скопировали по смыслу: Finder -> Explorer. Это не плохо и не хорошо, это стиль работы. Яблоко сделало цифру/букву "X"  синонимом современной системы в 2000-м, и тут же Windows становится "XP". Яблоко ушло от серых окон со своей Aqua и тут же Windows XP получает свой сине-зелёный интерфейс. Яблоко отказывается от яркости и возвращается к серым окнам в 2010-х и тут же стеклянный Aero выбрасывают в помойку. Яблоко выпускает все системы под индексом "10" и Windows тоже начинает быть вечной 10-й. Яблоко решает забить за "вечную X" и переходит к macOS 11 и тут же Windows тоже прекращает быть вечной 10-й и выходит с номером 11. 

Но можно, конечно, делать вид, что это всё совпадения. В мире Будды много чудес.

Ответить

John Carter

Павел
0

Flat Design продвигал Vайкрософт. Не Apple

Ответить

Valentun Chernetskyi

Павел
0

Не переживай, сможешь ты обратно в уголок кинуть.

Ответить

Alexander Badmin

Алексей
1

Я думаю будет возможность настроить это..

Ответить

енот

Alexander
2

Так и есть - https://leonardo.osnova.io/5d10c7c2-48b2-5169-94d1-0880a944992c/-/format/mp4/

Ответить

Anton Amelekhin

енот
1

Почему ж так всрато выглядят часы в правом нижнем углу. Неужели они сами никогда не смотрели на них пока эту панель делали?

Ответить

Алексей Балынский

Alexander
0

Она и сейчас есть через реестр.
Но это какая-то порнуха получается, особенно для людей, которые ничего не в этом не понимают. 

Ответить

Rouddy

Алексей
1

Старый пуск возвращается через реестр, пуск влево перетаскивается в настройках

Ответить

Игорь Рачук

Алексей
0

Слева получается пустота) Будто чего-то не хватает) 

Ответить

Александр Исупов

Игорь
1

Так настраивается же это вроде как. Позиционирование.

Ответить

Леонид Цветков

Алексей
0

Будет слегка доработанная windows 10

Ответить

Леонид Цветков

6

Раньше было лучше

Ответить

Stanislav

5

Как реализована презентация это просто позор какой-то. Всё лагает и тормозит. Смотреть нереально. Как можно вообще представлять технологичную систему когда ты не можешь презентацию организовать нормально? 🙈
К тому же возникает вопрос почему нельзя было её запустить также на официальном канале на ютубе?

Ответить

Александр Лукьянов

Stanislav
2

Ждал презентацию неделю. Дождался... Через минуту появился кружочек загрузки, потом и вовсе перестало вещать. Полный провал. Компания, с капитализацией в 2 три-она не может обеспечить онлайн трансляцию своего ключевого ивента.

Ответить

true iBegginer

Александр
0

azure и office - это ключевые продукты

Ответить

Стартапер-пессимист

5

Интеграция Teams в Windows 11. Прощай Slack.

Ответить

Evil Pechenka

Стартапер-песси…
0

Это шутка или не шутка? Никак не пойму.

Ответить

Ivan Shmelev

0

Само обновиться или опять танцы с бубном?

Ответить

Стартапер-пессимист

Ivan
12

На четырёх CD уже продаётся в переходе.

Ответить

Ramen Warrior

Стартапер-песси…
5

На четырех SSD

Ответить

new_comment

Стартапер-песси…
2

В переходе должна быть сборка на одном CD + 120 самых необходимых программ.

Ответить

artёm rudomёtov

1
Ответить

Сергей Янзин

artёm
1

Чувак, ты повторяешься. Это дрова ODBC, они нужны для работы с бд, нахрена обновлять их интерфейс?

Ответить

Dmitriy Golovin

Сергей
6

Инетрфейс должен работать через системное апи и быть консистентным, иначе это колхоз как в винде, 9 из 10 приложений костылят свой дизайн без единых элементов и наплевав на стайлгайды, получается говнище. Попробуйте попользоваться осью для людей. Если обновляется графическое апи, то без разницы сколько лет дровам и для чего они нужны, любые окна должны соответствовать общему дизайну системы

Ответить

Сергей Янзин

Dmitriy
0

Это какие оси для людей аккуратно поддерживают софт, запиленный 30 лет назад?

Ответить

Dmitriy Golovin

Сергей
2

Если софт 30 лет не обновляется, то зачем он нужен? 
ODBC пилился самими майками, и судя по всему им абсолютно похуй на целостность своей системы. Посмотри на софт яблока, посмотри как выглядят апки которые существуют еще с первых релизов OS X. Когда пользователь использует домашнюю систему то подобного ужаса видеть он не должен, не должен и точка. В легаси говне типа windows server или тырпрайз веток - ок, для совместимости на древнем производстве пусть будет.
А то что майки тащат столько легаси и совместимости с мертвыми уже лет как 20 технологиями в ДОМАШНЮЮ СИСТЕМУ это просто показатель того, что они уже не в состоянии совладать с огромной кодовой базой собственного продукта и планируют продолжать ее наращивать до бесконечности.

Ответить

Alexey Shabolkin

3

Охуенно, кажется

Ответить

lakoros

3

Microsoft Teams теперь и для обычных пользователей? скайп умер.

Ответить

Олег Скоробогатов

0

Неделю уже стоит на виртуалке) Представили они. 

Ответить

ihovsky

Олег
8

И что? Официальная презентация сегодня - поэтому сегодня официально представили. 

Ответить

Кирилл Баскус

2

Итс эмейзинг

Ответить

Ramen Warrior

Кирилл
1

Клик. Бум. Эмейзинг

Ответить

Николай

Ramen
0

Звучит как девиз запрещённых в России организаций

Ответить

Сергей Ефимов

2

Судя по всему, там глобальные проблемы с трансляцией. Весь эмэйзинг обломали. 

Ответить

Mike Kosulin

2

Snap layouts — огонь, сейчас через power toys аналогично можно

Ответить

Сергей Макеев

2

Кажется, что на Mac OS очень похоже.

Ответить

Леонид Цветков

Сергей
0

Вам не кажется, скорее всего у них эту идею и стырили

Ответить

Евгений Трифонов

2

Панель задач теперь напоминает ChromeOS:

Ответить

Антоха Казанцев

0

когда windows 10 ещё не доделан, а уже лепят 11, да уж)

Ответить

Raimond Vladimirov

Антоха
3

Это Майкрософт, сынок!

Ответить

Леонид Цветков

Антоха
0

Деньги не пахнут)

Ответить

Alexander Badmin

1

Вообще было бы классно, если бы эти виджеты можно было прямо на рабочий стол расположить. А то я в отдельную менюшку никогда заходить не буду, что бы увидеть, скажем, заметки или погоду на сегодня.

Ответить

fadeeva

1

надеюсь будет что-то интересное

Ответить

Syzygy

1

Кто-нибудь может пояснить, зачем там DirectX 12 в минималках?

Ответить

Old Nick

Syzygy
0

ЖЕЛЕЗО САМО СЕБЯ ПРОДАВАТЬ НЕ БУДЕТ

Ответить

Харухи

1

Всё гадаю, кто тот идиот, что придумал закругления на экранах с квадратными пикселями. 

Ответить

Syzygy

0

Получше, чем десятка визуально, но не более. Очевидно, идеи давно закончились, если начались перетаскивания "Пуска" туда-сюда и возращение скруглённых углов.

Ответить

Mikhail Golik

Syzygy
2

Идеи в ОС закончились лет 20 назад, причем во всех. С тех пор разве что поиск встроили и единую панель уведомлений.

Ответить

Syzygy

Mikhail
1

Не согласен, идей полно, только их внедрять надо как надо.

Ответить

Лев Щенин

0

Отличная новость !
Интересно, будет ли Виндовс 11 запускаться на моём старичке 2008 года выпуска?
Или 3 Гб оперативки - это слишком мало для ноутбуков в 2021 году?

Ответить

int3lligent

Лев
1

Это очень мало)

Ответить

Adil Malikov

0

Останусь на восьмёрке

Ответить

Саид Гаджиев

0

Windows в каждый дом. Даже на Макинтош.

Ответить

Vasya Stark

Саид
0

"Добро пожаловать в клуб!"

Ответить

Тимур Даутов

0

Про видуху с директ икс 11 серьезно?

Ответить

Павел

0

Что-то как-то скудно для целого перехода на 11. Обычный такой полугодовой апдейт 10-ки получился.

Ответить

int3lligent

0

Для геймеров с актуальным железом — must have 🙌

Ответить

Pavel Che

0

Вот зачем кнопка пуск по центру? Это как то сильно упрощает использование? Ускоряет рабочий процесс?
Вообще не люблю когда на панели куча не нужных значков (кроме запущенных приложений) все это отвлекает от работы или особенно чтения контента, а теперь это еще и по центру.

Ответить

ihovsky

Pavel
0

Будет настройка, которая вернет пуск влево, не переживайте :)

Ответить

Pavel Che

ihovsky
0

На четвертом обновлении когда их достанут пользователи, новая презентация и якобы эта кнопка станет суперинновацией

Ответить

Mihael Isaev

ihovsky
0

Нужна такая, которая только пуск вернет влево, а остальное оставит посередине)

Ответить

Алексей Пашутин

Pavel
0

Потому что слева заипала за 25 лет. Пусть будет по центру.

Ответить

Корпоративный холод

0

За такие хэдеры интерфейсников надо писдить палками >8-(
Кто б мог подумать, что туда запихнут темную картинку... 

Ответить
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