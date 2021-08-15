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Техника
Брувель Юлия

Десять штук на Raspberry Pi для офиса: система полива цветов, настенный «Google Календарь» и тележка с масками Статьи редакции

Приятные мелочи.

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Настенный «Google Календарь»

Instructables

Бумажный календарь можно заменить на электронный и повесить его на стене офиса. Органайзер работает на основе «Google Календаря», в котором размещаются рабочие планы, будущие события, напоминания и многое другое.

Что понадобится:

  • Беспроводная сеть.
  • Raspberry Pi (RPi).
  • SD-карта на 4 ГБ.
  • Адаптер переменного тока.
  • Кабель micro USB.
  • USB-клавиатура и мышь.
  • USB-адаптер беспроводной сети.
  • Кабель HDMI.
  • Настенный монитор с поддержкой HDMI.
  • Настенный кронштейн для монитора.

Интерактивный автоответчик

Интерактивный автоответчик поочередно может обзванивать клиентов, передавать сообщения и получать ответы. Голосовые сообщения записываются на Raspberry Pi.

Ответить на вопросы автоответчика абонент может с помощью тонального набора, нажав определенную клавишу на телефоне. Ответы клиентов прибор считывают в виде тональных DTMF-сигналов. Автоответчик также может отправлять SMS-сообщения.

Что понадобится:

  • Плата Raspberry Pi.
  • GSM модуль SIM800L.
  • SIM-карта с поддержкой 2G.
  • Кабель AUX.
  • LM2596 Buck Converter Module (понижающий конвертер).
  • Конвертер USB to TTL.
  • Адаптер питания 12V 2A.
  • Перфорированная плата.
  • Соединительные колодки.
  • Соединительные провода.
  • Набор для пайки.

Электронная машина для голосования

У прибора есть четыре кнопки для четырех вариантов ответа. После того, как человек проголосует, начнёт мигать светодиод и зазвучит сигнал. Кнопка «результат» выводит на дисплее номер ответа, который победил в голосовании, и количество голосов.

Что понадобится:

  • Raspberry Pi.
  • ЖК-дисплей размеров 16x2.
  • Кнопки.
  • Доска.
  • Соединительные провода.
  • Резистор 1 кОм.
  • Резистор 10 кОм.
  • Потенциометр 10 кОм.
  • Светодиоды.

Система полива комнатных цветов

«Хабр»

Автономная система полива орошает цветы по графику с определённой длительностью. Она присылает уведомление на электронную почту о начале орошения. Также система раз в неделю напоминает, что нужно добавить воды в ёмкость для полива.

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Что понадобится:

  • Raspberry Pi 3 Starter Kit.
  • Водяная помпа 12V.
  • Блок питания 12V.
  • Реле 5V.
  • Соединительные кабели.
  • Кабели с соединителями типа «крокодил».
  • Силиконовые трубки.

Метеостанция

Mikrocontroller

Прибор определяет, тепло или холодно в офисе, сухой или влажный воздух и в норме ли атмосферное давление. Сервис ThingSpeak анализирует эти данные и показывает их в форме графиков. Также эти данные отображаются на дисплее.

Что понадобится:

  • Raspberry Pi.
  • ЖК-дисплей размером 16x2.
  • Потенциометр 10 кОм.
  • Датчик температуры и влажности DHT11.
  • Датчик барометрического давления BMP180.
  • Макетная плата.
  • Соединительные провода.

«Умная» лампа

Circuit Digest

Лампа «увидит» темноту и включит свет: у неё есть два уровня освещённости, какой из них включать, она определяет сама. Во время полной темноты прибор работает на всю мощь. Если в комнате немного потемнело, лампа измерит и добавит света, используя 30% мощности.

Что понадобится:

  • Raspberry Pi.
  • Конденсатор 1000 мкФ.
  • Девять светодиодов 1 Вт.
  • Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор +12 В.
  • Внешний аккумулятор 6000–10000 mAh.
  • Адаптер постоянного тока +5V.
  • Чип Lm324 OP-AMP.
  • Оптопара 4N25.
  • Транзистор IRFZ44N MOSFET.
  • LDR (Легкий светозависимый резистор).
  • Светодиод.
  • Резисторы: 1 кОм, три штуки; 2,2 кОм; 4,7 кОм; 100 Ом, две штуки.; 10 Ом, девять штук; 10 кОм; 100 кОм.
  • Потенциометр 10 кОм, три штуки.

Верификация посетителей

Макет устройства Raspberrypi

Прибор считывает информацию с бесконтактной RFID-карты. Если доступ разрешён, система фотографирует посетителя и отправляет информацию о карте и фото через Telegram оператору. Если доступ запрещён, выдаётся сообщение об этом.

Что понадобится:

  • Raspberry Pi.
  • Монитор с HDMI.
  • Веб-камеры c USB.
  • Модуль считывания RFID карт RFID-RC522.

Тележка с масками

Управляя тележкой через iOS-приложение, можно подвозить медицинские маски к тем, у кого их нет. Устройство оснащено динамиком, чтобы хвалить людей в масках и ругать тех, кто без них. В тележку можно положить и другие предметы.

Что понадобится:

  • Raspberry Pi 3 A+.
  • Прозрачный кейс для Raspberry Pi.
  • Карта microSD 8–32 ГБ.
  • Блок питания 5В 2,5А.
  • Плата драйвера двигателя.
  • Аудиоколонка.
  • Батарейный блок 4 АА с выключателем.
  • Power bank 5000 mAh.
  • Шасси робота.
  • Ролик в качестве переднего колеса.
  • Моторедуктор.
  • Колеса.
  • Корзина.
  • Отвертка.
  • Двусторонний скотч.
  • Плоскогубцы.
  • Пинцет.

«Умная» система управления офисом

Monterail

У разработчика приложений Monterail «умная» система управляет светом, сообщает о заполненности конференц-зала, контролирует содержание трансляций телевизоров и передаёт потоковую музыку по беспроводному соединению.

Управляется система через веб-приложение, которое установлено на рабочем столе, в телефоне и на стеновых панелях.

Что понадобится:

  • Raspberry Pi, более семи штук.
  • Датчики движения.
  • Дверной замок.
  • Реле, более 30 штук.
  • Динамики.
  • Радиовещательный усилитель.
  • Картридер.
  • Светодиодные лампы.
  • Оптический изолятор переменного тока ISP814.
  • Плата расширения MCP23017.
  • RFID-приемник.

Светофор — индикатор состояния тестов

«Хабр»

Светофор показывает результаты тестирования разработок. Если в программе есть ошибки, загорится красный, если тесты выполнились — зелёным.

Для светофора используются:

  • Raspberry Pi model B.
  • Пластик ПВХ для корпуса.
  • Чёрная матовая краска.
  • Блоки питания.
  • Реле, светодиоды.
  • Wi-Fi-свисток для Raspberry.
  • Стекла.
  • Шпаклёвка.

#raspberrypi #подборка

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Контент подготовлен @wildbox_news
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4
Техника
Брувель Юлия
Десять штук на Raspberry Pi для офиса: система полива цветов, настенный «Google Календарь» и тележка с масками Статьи редакции

Приятные мелочи.

Instructables
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