Приятные мелочи.

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Instructables

Бумажный календарь можно заменить на электронный и повесить его на стене офиса. Органайзер работает на основе «Google Календаря», в котором размещаются рабочие планы, будущие события, напоминания и многое другое.

Что понадобится:

Беспроводная сеть.

Raspberry Pi (RPi).

SD-карта на 4 ГБ.

Адаптер переменного тока.

Кабель micro USB.

USB-клавиатура и мышь.

USB-адаптер беспроводной сети.

Кабель HDMI.

Настенный монитор с поддержкой HDMI.

Настенный кронштейн для монитора.

Интерактивный автоответчик поочередно может обзванивать клиентов, передавать сообщения и получать ответы. Голосовые сообщения записываются на Raspberry Pi.

Ответить на вопросы автоответчика абонент может с помощью тонального набора, нажав определенную клавишу на телефоне. Ответы клиентов прибор считывают в виде тональных DTMF-сигналов. Автоответчик также может отправлять SMS-сообщения.

Что понадобится:

Плата Raspberry Pi.

GSM модуль SIM800L.

SIM-карта с поддержкой 2G.

Кабель AUX.

LM2596 Buck Converter Module (понижающий конвертер).

Конвертер USB to TTL.

Адаптер питания 12V 2A.

Перфорированная плата.

Соединительные колодки.

Соединительные провода.

Набор для пайки.

У прибора есть четыре кнопки для четырех вариантов ответа. После того, как человек проголосует, начнёт мигать светодиод и зазвучит сигнал. Кнопка «результат» выводит на дисплее номер ответа, который победил в голосовании, и количество голосов.

Что понадобится:

Raspberry Pi.

ЖК-дисплей размеров 16x2.

Кнопки.

Доска.

Соединительные провода.

Резистор 1 кОм.

Резистор 10 кОм.

Потенциометр 10 кОм.

Светодиоды.

Автономная система полива орошает цветы по графику с определённой длительностью. Она присылает уведомление на электронную почту о начале орошения. Также система раз в неделю напоминает, что нужно добавить воды в ёмкость для полива.

Что понадобится:

Raspberry Pi 3 Starter Kit.

Водяная помпа 12V.

Блок питания 12V.

Реле 5V.

Соединительные кабели.

Кабели с соединителями типа «крокодил».

Силиконовые трубки.

Прибор определяет, тепло или холодно в офисе, сухой или влажный воздух и в норме ли атмосферное давление. Сервис ThingSpeak анализирует эти данные и показывает их в форме графиков. Также эти данные отображаются на дисплее.

Что понадобится:

Raspberry Pi.

ЖК-дисплей размером 16x2.

Потенциометр 10 кОм.

Датчик температуры и влажности DHT11.

Датчик барометрического давления BMP180.

Макетная плата.

Соединительные провода.

Лампа «увидит» темноту и включит свет: у неё есть два уровня освещённости, какой из них включать, она определяет сама. Во время полной темноты прибор работает на всю мощь. Если в комнате немного потемнело, лампа измерит и добавит света, используя 30% мощности.

Что понадобится:

Raspberry Pi.

Конденсатор 1000 мкФ.

Девять светодиодов 1 Вт.

Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор +12 В.

Внешний аккумулятор 6000–10000 mAh.

Адаптер постоянного тока +5V.

Чип Lm324 OP-AMP.

Оптопара 4N25.

Транзистор IRFZ44N MOSFET.

LDR (Легкий светозависимый резистор).

Светодиод.

Резисторы: 1 кОм, три штуки; 2,2 кОм; 4,7 кОм; 100 Ом, две штуки.; 10 Ом, девять штук; 10 кОм; 100 кОм.

Потенциометр 10 кОм, три штуки.

Макет устройства Raspberrypi

Прибор считывает информацию с бесконтактной RFID-карты. Если доступ разрешён, система фотографирует посетителя и отправляет информацию о карте и фото через Telegram оператору. Если доступ запрещён, выдаётся сообщение об этом.

Что понадобится:

Raspberry Pi.

Монитор с HDMI.

Веб-камеры c USB.

Модуль считывания RFID карт RFID-RC522.

Управляя тележкой через iOS-приложение, можно подвозить медицинские маски к тем, у кого их нет. Устройство оснащено динамиком, чтобы хвалить людей в масках и ругать тех, кто без них. В тележку можно положить и другие предметы.

Что понадобится:

Raspberry Pi 3 A+.

Прозрачный кейс для Raspberry Pi.

Карта microSD 8–32 ГБ.

Блок питания 5В 2,5А.

Плата драйвера двигателя.

Аудиоколонка.

Батарейный блок 4 АА с выключателем.

Power bank 5000 mAh.

Шасси робота.

Ролик в качестве переднего колеса.

Моторедуктор.

Колеса.

Корзина.

Отвертка.

Двусторонний скотч.

Плоскогубцы.

Пинцет.

У разработчика приложений Monterail «умная» система управляет светом, сообщает о заполненности конференц-зала, контролирует содержание трансляций телевизоров и передаёт потоковую музыку по беспроводному соединению.

Управляется система через веб-приложение, которое установлено на рабочем столе, в телефоне и на стеновых панелях.

Что понадобится:

Raspberry Pi, более семи штук.

Датчики движения.

Дверной замок.

Реле, более 30 штук.

Динамики.

Радиовещательный усилитель.

Картридер.

Светодиодные лампы.

Оптический изолятор переменного тока ISP814.

Плата расширения MCP23017.

RFID-приемник.

Светофор показывает результаты тестирования разработок. Если в программе есть ошибки, загорится красный, если тесты выполнились — зелёным.

Для светофора используются: