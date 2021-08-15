Десять штук на Raspberry Pi для офиса: система полива цветов, настенный «Google Календарь» и тележка с масками Статьи редакции
Приятные мелочи.
Бумажный календарь можно заменить на электронный и повесить его на стене офиса. Органайзер работает на основе «Google Календаря», в котором размещаются рабочие планы, будущие события, напоминания и многое другое.
Что понадобится:
- Беспроводная сеть.
- Raspberry Pi (RPi).
- SD-карта на 4 ГБ.
- Адаптер переменного тока.
- Кабель micro USB.
- USB-клавиатура и мышь.
- USB-адаптер беспроводной сети.
- Кабель HDMI.
- Настенный монитор с поддержкой HDMI.
- Настенный кронштейн для монитора.
Интерактивный автоответчик поочередно может обзванивать клиентов, передавать сообщения и получать ответы. Голосовые сообщения записываются на Raspberry Pi.
Ответить на вопросы автоответчика абонент может с помощью тонального набора, нажав определенную клавишу на телефоне. Ответы клиентов прибор считывают в виде тональных DTMF-сигналов. Автоответчик также может отправлять SMS-сообщения.
Что понадобится:
- Плата Raspberry Pi.
- GSM модуль SIM800L.
- SIM-карта с поддержкой 2G.
- Кабель AUX.
- LM2596 Buck Converter Module (понижающий конвертер).
- Конвертер USB to TTL.
- Адаптер питания 12V 2A.
- Перфорированная плата.
- Соединительные колодки.
- Соединительные провода.
- Набор для пайки.
У прибора есть четыре кнопки для четырех вариантов ответа. После того, как человек проголосует, начнёт мигать светодиод и зазвучит сигнал. Кнопка «результат» выводит на дисплее номер ответа, который победил в голосовании, и количество голосов.
Что понадобится:
- Raspberry Pi.
- ЖК-дисплей размеров 16x2.
- Кнопки.
- Доска.
- Соединительные провода.
- Резистор 1 кОм.
- Резистор 10 кОм.
- Потенциометр 10 кОм.
- Светодиоды.
Автономная система полива орошает цветы по графику с определённой длительностью. Она присылает уведомление на электронную почту о начале орошения. Также система раз в неделю напоминает, что нужно добавить воды в ёмкость для полива.
Что понадобится:
- Raspberry Pi 3 Starter Kit.
- Водяная помпа 12V.
- Блок питания 12V.
- Реле 5V.
- Соединительные кабели.
- Кабели с соединителями типа «крокодил».
- Силиконовые трубки.
Прибор определяет, тепло или холодно в офисе, сухой или влажный воздух и в норме ли атмосферное давление. Сервис ThingSpeak анализирует эти данные и показывает их в форме графиков. Также эти данные отображаются на дисплее.
Что понадобится:
- Raspberry Pi.
- ЖК-дисплей размером 16x2.
- Потенциометр 10 кОм.
- Датчик температуры и влажности DHT11.
- Датчик барометрического давления BMP180.
- Макетная плата.
- Соединительные провода.
Лампа «увидит» темноту и включит свет: у неё есть два уровня освещённости, какой из них включать, она определяет сама. Во время полной темноты прибор работает на всю мощь. Если в комнате немного потемнело, лампа измерит и добавит света, используя 30% мощности.
Что понадобится:
- Raspberry Pi.
- Конденсатор 1000 мкФ.
- Девять светодиодов 1 Вт.
- Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор +12 В.
- Внешний аккумулятор 6000–10000 mAh.
- Адаптер постоянного тока +5V.
- Чип Lm324 OP-AMP.
- Оптопара 4N25.
- Транзистор IRFZ44N MOSFET.
- LDR (Легкий светозависимый резистор).
- Светодиод.
- Резисторы: 1 кОм, три штуки; 2,2 кОм; 4,7 кОм; 100 Ом, две штуки.; 10 Ом, девять штук; 10 кОм; 100 кОм.
- Потенциометр 10 кОм, три штуки.
Прибор считывает информацию с бесконтактной RFID-карты. Если доступ разрешён, система фотографирует посетителя и отправляет информацию о карте и фото через Telegram оператору. Если доступ запрещён, выдаётся сообщение об этом.
Что понадобится:
- Raspberry Pi.
- Монитор с HDMI.
- Веб-камеры c USB.
- Модуль считывания RFID карт RFID-RC522.
Управляя тележкой через iOS-приложение, можно подвозить медицинские маски к тем, у кого их нет. Устройство оснащено динамиком, чтобы хвалить людей в масках и ругать тех, кто без них. В тележку можно положить и другие предметы.
Что понадобится:
- Raspberry Pi 3 A+.
- Прозрачный кейс для Raspberry Pi.
- Карта microSD 8–32 ГБ.
- Блок питания 5В 2,5А.
- Плата драйвера двигателя.
- Аудиоколонка.
- Батарейный блок 4 АА с выключателем.
- Power bank 5000 mAh.
- Шасси робота.
- Ролик в качестве переднего колеса.
- Моторедуктор.
- Колеса.
- Корзина.
- Отвертка.
- Двусторонний скотч.
- Плоскогубцы.
- Пинцет.
У разработчика приложений Monterail «умная» система управляет светом, сообщает о заполненности конференц-зала, контролирует содержание трансляций телевизоров и передаёт потоковую музыку по беспроводному соединению.
Управляется система через веб-приложение, которое установлено на рабочем столе, в телефоне и на стеновых панелях.
Что понадобится:
- Raspberry Pi, более семи штук.
- Датчики движения.
- Дверной замок.
- Реле, более 30 штук.
- Динамики.
- Радиовещательный усилитель.
- Картридер.
- Светодиодные лампы.
- Оптический изолятор переменного тока ISP814.
- Плата расширения MCP23017.
- RFID-приемник.
Светофор показывает результаты тестирования разработок. Если в программе есть ошибки, загорится красный, если тесты выполнились — зелёным.
Для светофора используются:
- Raspberry Pi model B.
- Пластик ПВХ для корпуса.
- Чёрная матовая краска.
- Блоки питания.
- Реле, светодиоды.
- Wi-Fi-свисток для Raspberry.
- Стекла.
- Шпаклёвка.
Период новостной сводки: с 09.08.21 по 15.08.21
Приятные мелочи.
Дано: канал 2010 года, есть два старых видео по теме А и десятки новых по тебе Б. Темы совершенно разные
В личном кабинете появилась соответствующая надпись:
26.07.21 я побоялся вносить дополнительный кэш на брокерский счет, и у меня случился маржин колл. Все мои акции были проданы по цене 4,6. В то время как средняя была около 8$. В итоге остался с таким портфелем.
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