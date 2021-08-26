Российская система распознавания лиц Ntechlab начала работать на железных дорогах в Индии Статьи редакции
Система распознавания лиц от Ntechlab работает в Москве с 2017 года — сейчас ей оснащены 100 тысяч видеокамер в городе.
- Система распознавания лиц заработала на 30 железнодорожных станциях на участке между западными индийскими штатами Гуджарат и Махараштра, в том числе в городе Мумбаи, пишет ТАСС.
- Всего система видеоаналитики включает 470 камер с функцией распознавания лиц. Её планируют использовать для управления пассажиропотоком, подсчёта пассажиров, а также поиска преступников и пропавших людей.
- Систему будут применять на наиболее загруженных участках железной дороги Индии. Она способна распознавать одновременно до 50 человек в кадре. В режиме реального времени система будет распознавать лица людей, сравнивать с базами разыскиваемых лиц и при совпадении отправлять сообщение правоохранительным органам.
- До конца 2021 года Ntechlab планирует реализовать ещё три проекта — в розничной торговле, образовательной сфере, промышленности и в индустрии развлечений. А в будущем систему хотят распространить на все железные дороги в Индии.
- NtechLab основана в 2015 году. В 2016 году компания на основе своей системы распознавания лиц запустила приложение FindFace для поиска по фотографии профиля пользователя «ВКонтакте», а в 2017 году стартап договорился подключить свою систему к городской системе видеонаблюдения Москвы. Сейчас ей оснащены 100 тысяч видеокамер.
Систему будут применять на наиболее загруженных участках железной дороги Индии
Реально молодцы ребята! Можно только порадоваться за них :)
Любопытно сколько курьёзов с лицами индусов, азиатов и негров выходило в системе, так как вероятно изначально делалось решение для европеойдов.
С одной стороны Паноптикум, большой брат и бла-бла-бла, а с другой стороны — молодцы ребята. Уверен, это только начало для них.
Им бы в России цены не было б на митингах.
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Хотелось бы надеяться что мир в итоге придет к тому чтобы запретить распознание лиц в любом виде, но это вряд ли )
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Система распознавания лиц от Ntechlab работает в Москве с 2017 года — сейчас ей оснащены 100 тысяч видеокамер в городе.