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Техника
Евгения Евсеева

Российская система распознавания лиц Ntechlab начала работать на железных дорогах в Индии Статьи редакции

Система распознавания лиц от Ntechlab работает в Москве с 2017 года — сейчас ей оснащены 100 тысяч видеокамер в городе.

  • Система распознавания лиц заработала на 30 железнодорожных станциях на участке между западными индийскими штатами Гуджарат и Махараштра, в том числе в городе Мумбаи, пишет ТАСС.
  • Всего система видеоаналитики включает 470 камер с функцией распознавания лиц. Её планируют использовать для управления пассажиропотоком, подсчёта пассажиров, а также поиска преступников и пропавших людей.
  • Систему будут применять на наиболее загруженных участках железной дороги Индии. Она способна распознавать одновременно до 50 человек в кадре. В режиме реального времени система будет распознавать лица людей, сравнивать с базами разыскиваемых лиц и при совпадении отправлять сообщение правоохранительным органам.
  • До конца 2021 года Ntechlab планирует реализовать ещё три проекта — в розничной торговле, образовательной сфере, промышленности и в индустрии развлечений. А в будущем систему хотят распространить на все железные дороги в Индии.
  • NtechLab основана в 2015 году. В 2016 году компания на основе своей системы распознавания лиц запустила приложение FindFace для поиска по фотографии профиля пользователя «ВКонтакте», а в 2017 году стартап договорился подключить свою систему к городской системе видеонаблюдения Москвы. Сейчас ей оснащены 100 тысяч видеокамер.

#новость #ntechlab

907 просмотров
12 12 комментариев
9
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Nikitinz

4

Систему будут применять на наиболее загруженных участках железной дороги Индии

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Михаил Анюков

Nikitinz
1

Оххх, тяжело будет системе я чувствую...

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Pavel K.

Nikitinz
0

"Она способна распознавать одновременно до 50 человек в кадре"😬

Ответить

Alex D

4

Реально молодцы ребята! Можно только порадоваться за них :)

Любопытно сколько курьёзов с лицами индусов, азиатов и негров выходило в системе, так как вероятно изначально делалось решение для европеойдов.

Ответить

Михаил Анюков

Alex
0

Ну так а разве индусы не европеойды?

Ответить

Роман Аванесов

2

С одной стороны Паноптикум, большой брат и бла-бла-бла, а с другой стороны — молодцы ребята. Уверен, это только начало для них. 

Ответить

Gleb Tyutikov

–4

Им бы в России цены не было б на митингах.

Ответить

Кирилл Федянин

Gleb
1

Это же нтех, они там уже и работают.

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Комментарий удален

Комментарий удален

Murat Oshroev

0

Реально круто! Молодцы 

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Комментарий удален

Люц Шнайдер

0

Большой русский брат.

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kav

0

Хотелось бы надеяться что мир в итоге придет к тому чтобы запретить распознание лиц в любом виде, но это вряд ли )

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Михаил Анюков

0

У американского большого брата появился конкурент. 

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