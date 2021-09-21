Amazon впервые с 2018 года обновит Kindle: в новой версии — увеличенный экран и режим автономной работы до 10 недель Статьи редакции
Стоит от $140.
В новой Kindle Paperwhite — дисплей в 6,8 дюймов вместо 6 дюймов в прошлой версии и есть разъём USB-C для зарядки. Это первое обновление с 2018 года, сообщает Cnet.
В версии Kindle Paperwhite Signature Edition есть поддержка беспроводной зарядки, объём памяти 32 ГБ вместо 8 ГБ и датчик освещенности с автоматической регулировкой. Модель стоит $190.
По сравнению с прошлой моделью экран ярче на 10%, появилась регулировка цветовой температуры, а время автономной работы увеличилось до 10 недель. Перелистывание страниц — на 20% быстрее.
Через USB-C новая модель Kindle полностью зарядится за 2,5 часа. Для беспроводной зарядки нужна будет панель стандарта Qi.
Kindle Paperwhite поддерживают Wi-Fi и Bluetooth для подключения беспроводных наушников и прослушивания аудиокниг. Есть влагозащита.
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