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Техника
Маша Цепелева

Amazon впервые с 2018 года обновит Kindle: в новой версии — увеличенный экран и режим автономной работы до 10 недель Статьи редакции

Стоит от $140.

21 21 комментарий
1473 просмотров

В новой Kindle Paperwhite — дисплей в 6,8 дюймов вместо 6 дюймов в прошлой версии и есть разъём USB-C для зарядки. Это первое обновление с 2018 года, сообщает Cnet.

Kindle Paperwhite Amazon

В версии Kindle Paperwhite Signature Edition есть поддержка беспроводной зарядки, объём памяти 32 ГБ вместо 8 ГБ и датчик освещенности с автоматической регулировкой. Модель стоит $190.

По сравнению с прошлой моделью экран ярче на 10%, появилась регулировка цветовой температуры, а время автономной работы увеличилось до 10 недель. Перелистывание страниц — на 20% быстрее.

Kindle Paperwhite Amazon

Через USB-C новая модель Kindle полностью зарядится за 2,5 часа. Для беспроводной зарядки нужна будет панель стандарта Qi.

Kindle Paperwhite поддерживают Wi-Fi и Bluetooth для подключения беспроводных наушников и прослушивания аудиокниг. Есть влагозащита.

Поставки новых версий начнутся 27 октября.

#amazon #kindle #новость

21 21 комментарий
15
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21 комментарий
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Ruslan Umarkhanov

Хорошая читалка!!! Покупать, конечно, я ее не буду😀

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9
Евгений Трифонов

 разъём USB-C

НАКАНЕЦТА

Когда в 2021-м все киндлы (включая топовые Kindle Oasis за $250) продавались с micro-USB, это выглядело издевательством.

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4
Anna Shtrimer

О, кажется я таки созрела на апгрейд!) К слову, мой Paperwhite служит верой и правдой с 2013 года! До сих пор работает без глюков и держит заряд - самый надежный и окупающийся девайс, оказался

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3
Никита

Объясните, почему читалки с такими примитивными экранами стоят как хорошие смартфоны? Почему такие цены?

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0
Евгений Трифонов

 от $140

как хорошие смартфоны

🤔🤔🤔

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3
Koan

Kindle самые лучшие читалки на рынке.
Жаль только, что 9.7" прекратили выпускать. Мой Kindle DX служит мне верой и правдой с 2010 года. До сих пор с удовольствием читаю ред.

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1
Исключительный Мурод

Могу старую продать (два раза падала в отпуске в песок) больше не использовалась - если нужно, то пишите в личку :)

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0
Никита

а это правда что они идут с рекламой, которую не отключить и читать можно только формат самого киндла?

Ответить
0
Филипп Концаренко

Наконец-то в 2021 году Amazon выпустил устройство без micro-USB!

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1
Danila Sviridov

Респект

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0
Сергей Милосердов

У вас 190$ во втором абзаце

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0
Artemy

Долгожданные!

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0
Илья Шишкунов

Давно пора, жду, очень хочу вписаться в экосистему Амазона, всё, кого знаю, говорят, что очень удобно (в Европе) 

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0
Илья Шишкунов

Ну и цена конечно моё почтение, сейчас за эти деньги что-то на уровне заявленного сложно найти, понятно, что это определенная привязка к экосистеме но все же 

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0
Павел Куранов

Действительно того стоит?
Я вот заинтересовался, хочу как подарок бабуле купить читалку, хочу найти что-то в коллабе со стОящим сервисом, чтобы ей не париться по поводу источника книжек и не скачивать где попало

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0
Anna Shtrimer

Для бабули не уверена, что могу советовать. Форматы поддерживает специфичные и самый простой сценарий - покупка книг у Amazon, а там русская библиотека не обширна. Иначе книги надо конвертировать, обычному пользователю это просто, но не каждой бабуле

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0
Евгений Трифонов

С Литреса обычно не надо конвертировать, там есть mobi. Но всё равно закидывать в устройство сложнее, чем при покупке в Амазоне, так что это скорее для американской бабули, да.

Для русскоговорящей бы скорее что-то со связкой с российским сервисом (не знаю, что с этим сейчас, но вроде такое есть).

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0
Илья Шишкунов

Стоит, если на английском читаете 

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0
Denis Arslanbekov

Ещё Amazon Alexa по качеству звука, сервису и цене - лучшая умная колонка, имхо. (Пользовался google home и Алисой - полный отстой в плане качества звучания и цены) ред.

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0
Юрий Белоножкин

6 дюймов. Учебникам в PDF нет пути. Хотя покупают их не для этого.

Про micro-Usb уже комментировали? ред.

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0
Харухи

Лучше уж взять Покетбук. Там по крайне мере есть поддержка карт памяти, есть кнопки, которыми значительно удобнее перелистывать страницы, нежели тыкая в экран, есть папки, есть поддержка большого числа форматов. Можно настроить opds, и, имея впн на роутере, скачивать книги напрямую с флибусты. 

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0
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