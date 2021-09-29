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Один из крупнейших форумов для разработчиков Stack Overflow и дизайн-студия Drop разработали клавиатуру The Key, которая может только копировать и вставлять.

Она появилась после первоапрельской шутки в 2021 году. В тот день каждый раз при копировании кода на форуме пользователи видели рекламу несуществующей The Key — якобы только с ней на форуме можно копировать и вставлять.

Объявление на Stack Overflow 1 апреля Stack Overflow

«Многие требовали, чтобы мы разработали The Key всерьез», — описывают идею в Stack Overflow.

У The Key чёрный металлический корпус, кнопки можно программировать на выполнение любой команды. За день купили больше 3000 таких клавиатур — всю первую партию.

The Key Drop

The Key Drop