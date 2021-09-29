Stack Overflow разработал клавиатуру, на которой можно только скопировать и вставить — устройство раскупили за день Статьи редакции
Стоит $29.
Один из крупнейших форумов для разработчиков Stack Overflow и дизайн-студия Drop разработали клавиатуру The Key, которая может только копировать и вставлять.
Она появилась после первоапрельской шутки в 2021 году. В тот день каждый раз при копировании кода на форуме пользователи видели рекламу несуществующей The Key — якобы только с ней на форуме можно копировать и вставлять.
«Многие требовали, чтобы мы разработали The Key всерьез», — описывают идею в Stack Overflow.
У The Key чёрный металлический корпус, кнопки можно программировать на выполнение любой команды. За день купили больше 3000 таких клавиатур — всю первую партию.
Теперь клавиатура доступна только для предварительного заказа на сайте Drop за $29 (около 2100 рублей). Покупатели получат клавиатуры после 13 декабря.
В этом материале расскажем о современном аналитическом инструменте – платформе Loginom. В нашей статье вы узнаете, как можно автоматизировать анализ данных, легко консолидировать данные из разных источников, быстро настроить ETL-процедуры, избавиться от рутинных расчетов, улучшить производительность и качество анализа. Если Вы — аналитик,…
LinkedIn тестирует возможность монетизации виртуальных событий, происходящих на своей платформе. В перспективе на этом сможет зарабатывать как сама компания, так и ее пользователи.
Когда все переходят в онлайн, непросто сказать что-то новое и полезное об облачных технологиях. Но успешные истории не отменяют реальность, в которой периодически возникает «ошибка выжившего». Переход в облако — это не поездка в ИТ-диснейленд.
Вице-президент Сбербанка и бывшая заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн руб.
Накануне в офисе компании прошли обыски.
29 сентября в список СМИ-иноагентов внесли 22 человек и две организации.
Одна из версий — связь с делом топ-менеджера Group-IB Никиты Кислицина, который якобы сотрудничал с ФБР несколько лет назад.
29 сентября Google провела презентацию Search On, где рассказала о новых функциях в «Поиске», «Картах» и других сервисах.
Стоит $29.
7 октября в 19:00 состоится RamblerMeetup&Python – лучшие практики и свежие инсайты про нейросети, эмбеддинги пользователей с помощью PyTorch внутри Docker'а, биндинги на Rust вместо С для приложений, а также вечная классика Python vs Scala. Спикеры – эксперты Python-разработки Rambler&Co.