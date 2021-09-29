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Техника
Маша Цепелева

Stack Overflow разработал клавиатуру, на которой можно только скопировать и вставить — устройство раскупили за день Статьи редакции

Стоит $29.

22 22 комментария
2041 просмотров

Один из крупнейших форумов для разработчиков Stack Overflow и дизайн-студия Drop разработали клавиатуру The Key, которая может только копировать и вставлять.

Она появилась после первоапрельской шутки в 2021 году. В тот день каждый раз при копировании кода на форуме пользователи видели рекламу несуществующей The Key — якобы только с ней на форуме можно копировать и вставлять.

Объявление на Stack Overflow 1 апреля  Stack Overflow

«Многие требовали, чтобы мы разработали The Key всерьез», — описывают идею в Stack Overflow.

У The Key чёрный металлический корпус, кнопки можно программировать на выполнение любой команды. За день купили больше 3000 таких клавиатур — всю первую партию.

The Key Drop
The Key Drop

Теперь клавиатура доступна только для предварительного заказа на сайте Drop за $29 (около 2100 рублей). Покупатели получат клавиатуры после 13 декабря.

#новость #stackoverflow #клавиатуры

22 22 комментария
21
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22 комментария
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DmitriyB

3700 тысяч? 
просто невероятно более 3 миллионов и это только первая партия

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8
Nikolay Bonapartov

Причём она стоит около 2100 тысяч рублей! Фантастика!

Ответить
3
One Geek

Вот вы ржете, а я только что заказал 😁

Ответить
4
Сергей Ермилов

Вырезал бы из своей обычной клавиатуры клавиши CRTL, C, V и сэкономил бы.

Ответить
0
Денис Мартынов

Мечта рерайтера!

Ответить
3
Andre Macareno

О, наконец-то клава для osu! с возможностью забиндить ретрай, а не просто Z и X

Ответить
2
Михаил Стерлин

Наверное, всё же 3700 клавиатур, а не "3700 тысяч".

Ответить
2
Nikolai Mazurkin

У китайцев меньше 10 баксов стоит

Ответить
2
Covid 19

Стек негодует, зачем портить праздник людям...)

Ответить
0
Vyacheslav Teplyakov

О, это для чуваков, которые не понимают зачем нужен второй монитор.

Ответить
1
Andre Macareno

Ну, я не понимаю, потому что у меня кроме IDE обычно ничего не открыто…

Ответить
3
Covid 19

Блин, мне три надо, на двух неудобно работать в VS.

Ответить
0
Артём Васнецов

А вот ее дедушка!

Ответить
1
Олег Ефремов

Удачная шутка! Во всех смыслах)

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0
Timofey Dyrin

3700 тысяч это Три миллиона семьсот тысяч.

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0
Alexander Klimanskiy

Лажа. Нужен нейролинк от Маска, что бы силой мысли копировать и вставлять. ред.

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0
Vladimir Ivanov

Тут обязан быть этот мем

Ответить
0
Майк Лисянский

Заказать эту клавиатуру напрямую в Россию нельзя — в списке стран для заказа ее нет. Белоруссия, Казахстан и Украина есть.

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0
Superposition

Какой вывод?

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0
Павел -

Есть и Bluetooth. ред.

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0
Bitcoin HeadBrain

а где вырезать X и вернуть Z...и все остальное

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0
Олег Павлов

Скоро на всех курсах по Яндекс.Дзену

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0
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