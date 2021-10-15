HTC показала новую VR-гарнитуру — компания прифотошопила устройство к стоковым фотографиям Статьи редакции
«Трудно поверить, что ваша вещь хороша, если вам пришлось прифотошопить её к модели. Почему бы не сделать новую фотографию?», — пишет The Verge.
HTC анонсировала очки виртуальной реальности Vive Flow для ежедневного использования: просмотра видео, общения в формате VR, казуальных игр и медитации. На сайте компания опубликовала фотографии, на которых люди используют устройство.
Как пишет The Verge, HTC хотела показать, насколько легко Vive Flow вписываются в повседневную жизнь, с помощью фотографий, на которых люди беззаботно носят гарнитуру дома.
Но вместо того, чтобы сделать новые фотографии, компания прифотошопила VR-очки к стоковым, на которых люди сняты без очков.
Большинство фотографий HTC взяла с сайта istockphoto.com, пишет The Verge.
Компания назвала лёгкость важным преимуществом Vive Flow — устройство весит 189 граммов. Устройство оснащено линзами с регулируемой фокусировкой и системой охлаждения, которая отводит нагретый воздух от лица.
Управлять очками виртуальной реальности можно с помощью смартфона через Bluetooth, однако устройство совместимо пока только с Android 9 и выше.
Vive Flow появятся в продаже в ноябре 2021 года по цене $499 (около 36 тысяч рублей). Предзаказ уже доступен по всему миру.
- Разрешение устройства — 3,2K (два ЖК-дисплея по 2,1 дюйма, 1600×1600 на линзу).
- Поле зрения 100 градусов при частоте обновления 75 Гц.
- Две камеры на передней панели gоддерживает сквозную передачу видео для отслеживания окружающего пространства.
- Чипсет — Qualcomm XR1.
- Память — 64ГБ без слота для карты.
- Стереодинамики с поддержкой пространственного звука, двойные микрофоны с шумоподавлением.
В будущем устройство будет поддерживать отслеживание рук.
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