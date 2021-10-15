«Трудно поверить, что ваша вещь хороша, если вам пришлось прифотошопить её к модели. Почему бы не сделать новую фотографию?», — пишет The Verge.

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HTC анонсировала очки виртуальной реальности Vive Flow для ежедневного использования: просмотра видео, общения в формате VR, казуальных игр и медитации. На сайте компания опубликовала фотографии, на которых люди используют устройство.

Как пишет The Verge, HTC хотела показать, насколько легко Vive Flow вписываются в повседневную жизнь, с помощью фотографий, на которых люди беззаботно носят гарнитуру дома.

Но вместо того, чтобы сделать новые фотографии, компания прифотошопила VR-очки к стоковым, на которых люди сняты без очков.

The Verge

Большинство фотографий HTC взяла с сайта istockphoto.com, пишет The Verge.

The Verge

The Verge

Компания назвала лёгкость важным преимуществом Vive Flow — устройство весит 189 граммов. Устройство оснащено линзами с регулируемой фокусировкой и системой охлаждения, которая отводит нагретый воздух от лица.

Управлять очками виртуальной реальности можно с помощью смартфона через Bluetooth, однако устройство совместимо пока только с Android 9 и выше.

Vive Flow появятся в продаже в ноябре 2021 года по цене $499 (около 36 тысяч рублей). Предзаказ уже доступен по всему миру.

Разрешение устройства — 3,2K (два ЖК-дисплея по 2,1 дюйма, 1600×1600 на линзу).

Поле зрения 100 градусов при частоте обновления 75 Гц.

Две камеры на передней панели gоддерживает сквозную передачу видео для отслеживания окружающего пространства.

Чипсет — Qualcomm XR1.

Память — 64ГБ без слота для карты.

Стереодинамики с поддержкой пространственного звука, двойные микрофоны с шумоподавлением.

